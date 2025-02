Impráctico, incomprensible, ilegal: Trump tiende una trampa a Netanyahu y siembra el caos con su plan de tomar el control de Gaza

Hay que admirar los nobles intentos de entender de inmediato algo que dice un día el presidente estadounidense Donald Trump, para luego reprenderlo y ridiculizarlo furiosamente al día siguiente. Vaya, la pura creatividad y la sublime innovación «fuera de lo común» de proponer reubicar a más de dos millones de habitantes de Gaza y luego «tomar el control de Gaza». Genial.

Tiene sentido, ¿no? Por supuesto que sí, porque Gaza es verdaderamente inhabitable. Ah, no, pero no es práctico ni viable. De hecho, es incomprensible.

¿Qué es lo que Trump quiere? Distraer. Prospera en el caos y las distracciones constantes que crea. ¿Acaso no impuso aranceles del 25 por ciento a Canadá y México y luego les concedió una prórroga de 30 días, ya que prometieron que harían lo que ya están haciendo?

Trump es un destacado agente del caos. Es una marca que siempre ha exhibido, con jactancia y desafío. Como dijo que haría, está generando y promoviendo activamente el caos en Estados Unidos, la discordia dentro de las alianzas y está decidido a socavar el orden mundial.

Los agentes del caos siembran el caos. Es así de simple. Infunden discordia, confusión, controversia e incertidumbre. Se trata de un modus operandi, no de una política a medida ni de una técnica de gestión de crisis. Los agentes del caos y la anarquía, por definición, están dispuestos a alterar el statu quo lanzando ideas escandalosas, basándose en un principio simple: todo el mundo comprende visceralmente que el statu quo ha agotado su utilidad, que más de lo mismo ya no funciona.

En cuanto a la cuestión israelí-palestina, el interminable, irrelevante e incoherente murmullo sobre la “solución de dos Estados” es simplemente un ejercicio inútil. Trump sólo dijo lo que muchos están pensando, ¿no es así?

Sin embargo, es posible que se hayan perdido tres puntos críticos del reality show del martes en la Sala Este de la Casa Blanca. En primer lugar, hasta que Estados Unidos «tome el control de Gaza», el alto el fuego y la segunda etapa del acuerdo de liberación de rehenes deben continuar; de lo contrario, ¿cómo van a tomar los estadounidenses el control de Gaza?

En segundo lugar, Estados Unidos está ejerciendo una «máxima presión» sobre Irán para obligarlo a comprometerse a firmar un nuevo acuerdo nuclear, de modo que, por el momento, no habrá guerra en Irán.

En tercer lugar, ¿qué pasó con el proceso de “normalización saudí-israelí”?

Tras el regreso de Trump al poder, en un principio se trató de anexar Canadá y convertirlo en el estado número 51. Después vino el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. Después vino la audaz propuesta de comprar Groenlandia a Dinamarca, y ahora Estados Unidos quiere apoderarse de Gaza y convertirla en una Riviera.

¿Para quién es Mar-a-Gaza?

No es una mala cosecha para dos semanas por parte del presidente «América Primero» de una superpotencia que siempre se ha enorgullecido de ser «un imperio reticente». ¿Son estos berrinches imperialistas, perogrulladas de sentido común destinadas a provocar y agitar emociones, un plan coherente? ¿O son simplemente comentarios extravagantes y fuera de lugar con una expectativa de vida de varios días en el mejor de los casos? Bien podría ser todo lo anterior.

El agente inmobiliario en jefe tuvo una idea sorprendentemente simple: vaciar la Franja de Gaza para que pueda comenzar la reconstrucción. Este proceso de desarrollo inmobiliario se desplegó durante todo el martes. Primero Trump lo llamó un «sitio de demolición», repitiendo cosas que dijo unos días antes sobre cómo la Franja devastada hasta los escombros era inhabitable. Luego sus ayudantes dijeron que Gaza requería efectivamente 15 años y miles de millones de dólares para la reconstrucción, por lo que los palestinos no tendrían otra alternativa que mudarse. Eso tiene sentido cuando vienes del sector inmobiliario.

Al mediodía, Gaza era un “infierno”, lo que significa que dos millones de palestinos deben trasladarse rápidamente a Egipto y Jordania, países que, según Trump, aceptarán recibirlos.

A última hora de la tarde, en la Casa Blanca, Trump proclamaba que Estados Unidos tomaría el control y convertiría Gaza en «la Riviera de Oriente Medio». Pero si se reubica a los palestinos, ¿para quién se construirá esa Mar-a-Gaza? Ah, eso es fácil según Trump: «Para los palestinos, en su mayoría», aunque también sería «un lugar internacional, increíble». Así que tal vez sean los groenlandeses hartos del frío, o los canadienses que quieren un equipo de expansión de la NHL en Rafah.

Incluso si no rechazas ni te resistes instintivamente a la idea de Trump, la falta total de detalles y especificidad hacen que sea imposible respaldarla o repudiarla.

No se hace referencia a cuestiones jurídicas: ¿Con qué poder y autoridad puede Estados Unidos apoderarse de Gaza? Logística: ¿Cómo se reubica a dos millones de personas, la mayoría de las cuales tal vez no quieran irse? Política: ¿Quién gestionará este proceso? Financiera: ¿Quién financiará esta monumental empresa? Regional: La mayoría de los países árabes ya han rechazado vehementemente la idea.

Más allá de la inclinación intuitiva a ridiculizar el concepto, en realidad no hay forma de respaldarlo, refutarlo o examinar su viabilidad. Así que aquí está la conclusión: no intenten encontrar lógica, coherencia o patrones. Sólo esperen unas semanas. Todo puede cambiar.

Lo que Netanyahu no entendió

A lo largo de su carrera, Benjamin Netanyahu siempre siguió el sabio consejo de Yogi Berra: “Cuando llegues a una bifurcación en el camino, tómala”. Años de solipsismo, manipulación, engaño, duplicidad, confabulación, interpolación y retractación, todo ello entretejido en un modus operandi que le proporcionó el éxito.

Al indeciso siempre se le ocurría un discurso, pronunciado con cara de atormentado y voz de barítono melodramática, en el que describía los angustiosos dilemas a los que se enfrentaba antes de no tomar alguna decisión. Pero no tomar una decisión es una decisión en sí misma, y ​​él era bueno en eso. Ahora Trump, para bien o para mal, está tomando decisiones por él.

El juego de Netanyahu ha terminado. No era más que un elemento de utilería en el espectáculo de Trump en la Casa Blanca. Trump cambió por completo el campo de juego en Gaza, Irán y todo lo demás. Puede que no sea sostenible, pero a partir de hoy Netanyahu tiene que jugar según las reglas de Trump.

Antes de ir a Washington y después de su reunión con Trump, se le planteó una encrucijada, una disyuntiva binaria: abandonar a los rehenes, reanudar una guerra sin objetivos y salvar a su gobierno en el plazo inmediato, o adherirse al acuerdo de alto el fuego que firmó, pasar a la segunda etapa y arriesgarse a perder su coalición gobernante.

A veces, hacer promesas contradictorias y dar garantías inconsistentes es imposible de conciliar. Ahora Netanyahu intentará vender un espejismo según el cual estaba al tanto de los planes de Trump. Tal vez lo estuviera.

¿En qué medida esto cambia el futuro de las relaciones entre Israel y Palestina? No lo hace. ¿Puede ahora anexionarse Cisjordania? No puede. ¿Aporta estabilidad y previsibilidad a las relaciones con Estados Unidos? No lo hace.

¿Qué obtuvo Netanyahu de su viaje a Washington? Unos días de respiro para su coalición, durante los cuales podrá convencerla de que Trump demostró que permitirá que Israel reanude la guerra. ¿Y lo hizo Trump? No.