¿Es Trump literal, serio o ambos?

El plan de Trump se reduce a mover a toda la población palestina fuera de Gaza, reubicándola en otros países de la región, haciendo que los Estados del Golfo paguen por ello, y que Estados Unidos asuma el control directo de Gaza y sea responsable de limpiar los escombros y luego volver a desarrollar la zona. Sus comentarios provocaron celebraciones jubilosas en la derecha israelí, pero esta no es la visión de Bezalel Smotrich para Gaza del regreso triunfante a Gush Katif; es decididamente una visión trumpiana.

Las reacciones inmediatas a Trump abarcaron un amplio espectro, desde el triunfalismo israelí por la victoria sobre los palestinos, hasta la indignación de la izquierda por un presidente estadounidense que promete llevar a cabo una limpieza étnica, pasando por un escepticismo profundo y bipartidista sobre si esto puede realmente llevarse a cabo o si ocupar y controlar Gaza es un interés de EE. UU., hasta la reiteración de los Estados del Golfo de que encuentran este plan inaceptable. Como suele suceder con muchas cosas relacionadas con Trump, la pregunta es si realmente significa algo de esto o si es una posición extrema de negociación planteada para obtener un resultado diferente. Hay tres posibilidades: que esté siendo literal, que esté siendo serio, o ambas.

Trump literal

Si tomamos a Trump literalmente, él realmente quiere ver a EE. UU. tomar el control de Gaza y desarrollarlo. El tiempo que ha pasado en este punto, casi excluyendo otros temas como el futuro del acuerdo de rehenes y el alto el fuego, o una estrategia conjunta estadounidense-israelí sobre Irán, sugiere que esto es lo que pretende hacer. Solía ser un cliché hablar de que Trump ve todo como un negocio inmobiliario, pero en este caso es cierto. Ha hablado durante mucho tiempo sobre el potencial de desarrollo de Gaza, hizo que su amigo desarrollador inmobiliario Steve Witkoff confirmara en su visita a Gaza la semana pasada que todo el lugar ha sido demolido y es inhabitable, y sabe que no se puede tener gente viviendo en una zona de construcción. Si puede aprovechar el poder del gobierno de EE. UU. para limpiar Gaza, piensa que eliminará una fuente de conflicto en la región que ha sido una espina en su costado; después de todo, no habrá ataques de Hamas a Israel desde Gaza si está completamente despoblada, y será un gran beneficio para la Trump Corporation y otros amigos desarrolladores que recibirán contratos para convertir a Gaza en una serie de complejos turísticos frente al mar.

La críptica promesa de Trump de que tendrá alguna noticia sobre la aplicación de la soberanía israelí en Cisjordania en cuatro semanas también juega un papel en esto. Los socios de EE. UU. en la región no están contentos con la perspectiva de tener que pagar por el reasentamiento de dos millones de palestinos en otros lugares, y están aún menos felices con la idea de tener que recibirlos. Trump puede estar utilizando la amenaza de anexión como palanca con el Cuarteto Árabe compuesto por Jordania, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, presionándolos para que accedan a su plan para Gaza o, de lo contrario, él dará luz verde a la anexión israelí de Cisjordania. Es equivalente a hacerles una oferta que no pueden rechazar. La visión de Trump para Gaza es inviable por una serie de razones, pero eso no hace menos probable que quiera hacerlo y crea que puede lograrlo.

Trump serio

Si tomamos a Trump en serio, él no quiere asumir la inmensa y costosa carga de -en sus palabras- poseer Gaza, pero la amenaza de hacerlo es seria y busca obtener un resultado diferente. En esta versión, quiere asegurarse de que Israel permanezca en el acuerdo de rehenes y alto el fuego al que ahora está vinculado, incluso si se trata de un acuerdo que heredó del presidente Joe Biden, y la única forma de lograrlo es asegurando la viabilidad continua de la coalición de Netanyahu. La primera fase del acuerdo llevó a la salida de Itamar Ben Gvir, y Smotrich ha reafirmado su amenaza de salir y derribar al gobierno si el acuerdo avanza a la siguiente etapa, afirmando sin rodeos que forzará elecciones a menos que Israel reanude los combates en Gaza.

El plan de Trump para Gaza ata las manos de Smotrich, ya que transferir a todos los palestinos fuera de Gaza -y al hacerlo, poner sobre la mesa el siguiente paso de transferir palestinos de Cisjordania- es algo que Smotrich solo podría haber soñado hace unas pocas semanas y ahora ha sido respaldado por el propio Trump. Pero la única forma en que este plan puede ser contemplado es si el alto el fuego en Gaza se mantiene. Si Smotrich exige que se reinicie la guerra, será responsable de arruinar el sueño de destruir la condición de refugiado palestino y deshacer el desenganche de Gaza de 2005. Trump le dice a Netanyahu que el acuerdo debe mantenerse, le da a Netanyahu este enorme regalo -y potencialmente un regalo aún más tentador de la anexión de Cisjordania- para mantener a Smotrich bajo control, y Trump sabe que el plan de reubicación de Gaza nunca se llevará a cabo, pero él será quien logre la liberación de todos los rehenes de Israel y luego podrá concentrarse en otros temas que no son de Medio Oriente.

Trump literal y serio

Si tomamos a Trump tanto literal como seriamente, él cree que su visión para Gaza es implementable y que también encaja en un plan mucho más amplio y audaz para un acuerdo de paz regional integral. Trump quiere reunir un montón de temas: el fin de la guerra del 7 de octubre, la normalización entre Arabia Saudita e Israel, alguna medida de soberanía israelí en Cisjordania, y resolver la cuestión palestina de una manera que él considera justa. Uno de los aspectos más sorprendentes de los comentarios de Trump el martes fue la forma en que habló sobre los palestinos, que, a pesar de estar enmarcados en un plan que es la fantasía de la derecha israelí, estaba completamente en desacuerdo con la visión de la derecha sobre la situación de los palestinos. Llamó a los palestinos “una civilización de personas maravillosas”, lamentó la muerte y destrucción a la que han estado sometidos, se quejó de su mala suerte y su sufrimiento, y dijo que solo quieren volver a Gaza porque no tienen alternativa y que merecen algo mucho mejor. Ya sea que estos sentimientos fueran genuinos o simplemente una fachada humanitaria para un plan motivado por consideraciones muy diferentes, tenían un propósito claro: intentar que actores reacios aceptaran algo poco apetecible.

En una serie de movimientos, Trump puede estar intentando implementar su proyecto inmobiliario en Gaza mientras también logra que todos cedan a su visión más amplia al otorgarles algo a cada uno. Israel obtiene la anexión del Valle del Jordán, Ma’ale Adumim y Gush Etzion -efectivamente, los componentes centrales del mapa del plan de Trump- dentro de cuatro semanas y ve a Gaza vacía de Hamas y de todos los demás palestinos. Los palestinos obtienen condiciones de vida más estables en toda la región y soberanía en aproximadamente el 70% de Cisjordania. Arabia Saudita recibe sus demandas bilaterales de EE. UU. -un tratado de defensa y un programa nuclear civil- y acceso a lucrativas oportunidades de reconstrucción y desarrollo en Gaza, mientras también se le reconoce por impulsar la creación de un Estado palestino. Esto puede no ser suficiente para ninguna de las partes involucradas, pero Trump puede creer que puede forzarlo.

Cualquiera que sea lo que Trump esté intentando hacer, tengo mis dudas de que funcione. Parece poco probable que incluso Trump pueda conseguir que los aislacionistas republicanos y los Estados del Golfo apoyen su plan para Gaza. Más preocupante es que la reacción inmediata a su determinación de trasladar a dos millones de palestinos fuera de Gaza, estén de acuerdo o no, podría ser que Hamas se retire del acuerdo de rehenes y alto el fuego. También podría impulsar una mayor radicalización de los palestinos -incluyendo Cisjordania- quienes no verán el plan de Trump como un cuidado benevolente, sino como un complot malévolo para erradicar el nacionalismo palestino de una vez por todas. Pero cualquiera que se ría de Trump por ser demasiado loco o audaz para tomarse en serio o literalmente no debería subestimar que está siendo uno u otro, y quizás ambos.