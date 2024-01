Netanyahu elige a Aharon Barak para la Corte Internacional de Justicia: una medida sabia, pero inesperada.

Editorial Jerusalem Post. 9/1/24. Traducción: Ernesto Alazraki

El hecho de que el actual gobierno liderado por Netanyahu haya nombrado al ex presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, como su incorporación al panel de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que debe escuchar una acusación de genocidio contra el Estado judío podría definirse como una medida brillante e inesperada.

Barak, probablemente el jurista más destacado de Israel, fue presidente de la Corte Suprema de Israel durante una década. Sin embargo, el año pasado, durante las tóxicas discusiones sobre las reformas judiciales planeadas por el gobierno, fue considerado una de las figuras más odiadas entre la mitad de la población judía del país. Curiosamente, Netanyahu se había convertido en la persona más odiada en el centro-izquierda de la sociedad israelí.

Como presidente de la Corte Suprema, Barak defendió un enfoque de activismo judicial, empoderando a la corte para que se involucrara en legislación judicial para llenar vacíos legales, un método que generó considerable controversia y oposición.

Este enfoque estuvo en el centro del reciente conflicto entre israelíes liberales y conservadores hasta el día antes de la masacre del 7 de octubre , que provocó que los israelíes se reunieran momentos antes de que la acalorada situación se hubiera salido de control.

Netanyahu no es partidario de Barak

Netanyahu no es partidario de Barak. Muchos de los partidarios del primer ministro llevan años criticando a Barak. En agosto, el Ministro de Cooperación Regional, Dudi Amsalem, dijo: «Barak y [el ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Dan] Halutz deberían pudrirse en la cárcel por el resto de sus vidas». El presentador de televisión y confidente de Netanyahu, Yinon Magal, afirmó en marzo que Barak es «el hombre más peligroso del Estado de Israel».

Dicho esto, ésta ha sido una de las únicas medidas brillantes tomadas por Netanyahu desde que se lanzó la terrible Operación Espadas de Hierro hace tres meses. Netanyahu ahora nos recuerda lo líder innovador, inteligente y estratégico que fue.

Hay varias razones por las que esta medida debe ser aplaudida: en primer lugar y más importante, Netanyahu está indicando a los israelíes que comprende los muchos errores que su gobierno ha cometido durante el año pasado, principalmente al promover la reforma judicial de una manera dura e incluso violenta. Está indicando a los israelíes que piensan muy diferente a él que está dejando de lado las diferencias y centrándose en el futuro del Estado de Israel como Estado judío y democrático.

En segundo lugar, Barak sobrevivió al Holocausto, el mayor genocidio conocido en la historia.

En tercer lugar, el hecho de que se le considere un experto jurídico progresista y el ex juez de Israel más conocido en todo el mundo puede ayudar a Israel a tratar de enfatizar su complicado pero justo caso.

El Ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, se refirió a este tema el domingo. Barak “debilitó el poder disuasivo de las FDI y frustró las eliminaciones selectivas [como presidente del Tribunal Supremo]. Hizo más difícil la lucha contra el terrorismo”, dijo Karhi en una entrevista con el canal Knesset. «En mi opinión, esta es la brillantez del primer ministro, que un abogado como Aharon Barak, que específicamente hizo más difícil la guerra y la lucha de Israel contra el terrorismo, también diga que Israel respeta el derecho internacional».

Dicho esto, Barak tendrá que hacer un esfuerzo adicional para demostrar que representa todo tipo de actitudes legales israelíes, no sólo su doctrina. Hace unos meses, durante una entrevista con el periodista Roni Kuban en la emisora pública israelí Kan, Barak reveló que aunque la misión de su vida es que Israel sea un Estado judío y democrático, no sabe mucho sobre el judaísmo. En la entrevista se le preguntó sobre su relación con el judaísmo y si conocía la ley judía, a lo que destacó su mayor inclinación hacia el pensamiento democrático «porque no conozco suficientemente las fuentes judías. Lo lamento. Hubiera preferido que nuestros jueces aprendan más sobre el judaísmo». En ese momento, cuando se le preguntó si estaba familiarizado con la ley judía, respondió: «Muy poco».

«¿Talmud?» -Preguntó Kuban, a lo que Barak respondió nuevamente: «Muy poco, y lo lamento. Pero no porque crea que en el equilibrio entre judaísmo y democracia, la democracia debería tener más peso», añadió. «No, no, no. Son iguales. Cada uno de ellos es importante.»

Este podría ser el momento de Barak y Netanyahu para unir a Israel y convertir lo que fue un debate ideológico tóxico en un puente entre quienes desprecian las opiniones de los demás. Podría ser un momento en el que los israelíes se unan en torno al hecho de que Israel tiene derecho a defenderse y que las FDI son verdaderamente el ejército más moral del mundo.