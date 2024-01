¿Son los de Hamas los nuevos nazis? ¿Son los ataques a Gaza un genocidio?

Historiadores israelíes han estado involucrados en un fiero debate en las últimas semanas en torno a temas relacionados con la guerra en la Franja de Gaza. En la agenda, entre otras cosas, está el alcance de la responsabilidad de Israel por la guerra, si se está cometiendo genocidio contra los palestinos, y si Hamas puede compararse con los nazis y la masacre del 7 de octubre con el Holocausto. Entre los historiadores que participan en la discusión, que se lleva a cabo en sitios web, revistas y periódicos en inglés, se encuentran varios destacados estudiosos del Holocausto y el genocidio, entre ellos el profesor Yehuda Bauer de Yad Vashem, el profesor Havi Dreifuss de Yad Vashem y la Universidad de Tel Aviv, la profesora Dina Porat de la Universidad de Tel Aviv y el profesor Omer Bartov de Estados Unidos.

El mes pasado, Bartov fue uno de los 16 firmantes de un artículo publicado en la «New York Review of Books» bajo el título «Una carta abierta sobre el abuso de la memoria del Holocausto», y un artículo que responde a las críticas presentadas en su contra. “Escribimos para expresar nuestra consternación y decepción ante los destacados líderes políticos y figuras públicas que invocan el recuerdo del Holocausto para explicar la crisis actual en Gaza e Israel”, comienzan los historiadores, presentando una serie de ejemplos de lo que consideran un uso indebido de la memoria del Holocausto en declaraciones relacionadas con la guerra actual.

En la lista están el embajador de Israel ante la ONU Gilad Erdan, quien usó una estrella amarilla con las palabras «Nunca más» en la Asamblea General; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que Hamas cometió «actos escandalosamente bárbaros que no habíamos visto desde el Holocausto», y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dijo que «Hamas son los nuevos nazis». Los firmantes de la carta piden evitar referirse a los crímenes de Hamas como un Holocausto y a Hamas como nazis.

«El impacto de tales declaraciones es la radicalización del discurso político, la deshumanización de los palestinos y la descontextualización de la situación histórica», escriben. Agregan que «en el actual enfrentamiento asimétrico en Gaza, estas declaraciones sirven para justificar la comisión de crímenes de guerra»: «Si la guerra actual se percibe como una batalla entre ‘hijos de la luz e hijos de la oscuridad’, entre civilizados y bárbaros, entre judíos y nazis, entonces cualquier acto de violencia se justifica a priori como prevención de un segundo Holocausto».

Según ellos, esta retórica alienta a Israel «a matar a miles de civiles inocentes, destruir sistemáticamente ciudades y campos de refugiados, y convertir a la mayoría de los habitantes de Gaza en refugiados». Los autores de la carta advierten que el uso de cierto lenguaje contra Hamas y los palestinos podría alimentar el racismo y la islamofobia, y sostienen que pegar la etiqueta de «los nuevos nazis» a los miembros de Hamas «atribuye motivos antisemitas virulentos a cualquiera que abogue por los derechos de los palestinos».

Bartov y sus colegas también creen que comparar el conflicto israelí-palestino con el genocidio de judíos por la Alemania nazi es un «fracaso intelectual y moral» que tiene consecuencias peligrosas. Entre otras cosas, difumina, en su opinión, el contexto histórico del conflicto, que presentan con palabras como Nakba, ocupación, asentamientos y bloqueo, y añaden: 75 años de desposesión, 56 años de ocupación y 16 años de bloqueo de Gaza.

Los escritores enfatizan la diferencia, en su opinión, entre Hamas y el nazismo. “El Tercer Reich fue un estado construido sobre un sistema radical de terror, y por un tiempo fue la potencia militar más fuerte de Europa, gobernando un imperio continental mientras perseguía una política de destrucción absoluta de los judíos. Los judíos europeos y norteafricanos no representaban ninguna amenaza militar para Alemania de ninguna manera, sino que eran una minoría vulnerable e indefensa», escriben. Hamas, por el contrario, lo describen como «un fenómeno totalmente diferente», explican: “La Franja de Gaza es una de las piezas de tierra más densamente pobladas y empobrecidas del mundo que, según la mayoría de los organismos internacionales, sigue bajo ocupación. Está bajo bloqueo y completamente dependiente de Israel. La mayoría de sus habitantes son refugiados o descendientes de refugiados». Sobre este trasfondo, argumentan, no hay lugar para la comparación entre Hamas y la Alemania nazi, un Estado que cometió genocidio contra una minoría oprimida. Implícitamente, escriben que una comparación más precisa ubicaría a Israel frente a la Alemania nazi. “Israel es, con mucho, la potencia regional más fuerte”, dicen, y agregan: “Por brutal que fuera el ataque del 7 de octubre, no representó una amenaza existencial para el Estado de Israel».

Profesor Yehuda Bauer de Yad Vashem.

Bartov, de 69 años, nació en el kibutz Ein HaHoresh, obtuvo su doctorado en Oxford y enseña historia en la Universidad Brown de Rhode Island desde 2000. Junto a él, el artículo también fue firmado por el Prof. Amos Goldberg, director del Instituto de Investigación del Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea; Prof. Alon Confino, director del Instituto de Estudios del Holocausto, Genocidio y Memoria de la Universidad de Massachusetts y nieto de Ada Sereni, una de las líderes de la organización de emigración Mossad, y Enzo Sereni, uno de los paracaidistas del Yishuv; y el historiador estadounidense Christopher Browning, autor del libro «Aquellos Hombres Grises».

Otros historiadores, liderados por Jeffrey Herf y Norman Goda, publicaron un artículo de contraargumentación en la revista titulado «¿Es la historia del nazismo y el Holocausto una lente comparativa útil para comprender los crímenes de Hamas o una falsa analogía?». Comienzan su artículo así: “El 7 de octubre, Hamas llevó a cabo una campaña deliberada de asesinato masivo, violación, tortura y secuestro en Israel. Esto no fue el Holocausto, pero fue el asesinato masivo más significativo de judíos desde el Holocausto. Encontrar similitudes y diferencias entre eventos históricos siempre ha sido vital para comprender el pasado y el presente».

Su conclusión es inequívoca: «La afirmación de que Hamas representa una manifestación contemporánea de ideas que respaldan una tradición más prolongada de odio a los judíos, racismo y terrorismo no es una exageración ni un abuso de la historia o la memoria». A diferencia de sus colegas, que rechazan de plano la comparación entre Hamas y los nazis, este artículo afirma explícitamente que «ideológicamente, hay una conexión nazi con Hamas». Los investigadores detallan y relatan la infiltración del antisemitismo nazi en Oriente Medio antes y durante el Holocausto, y la cooperación que recibieron los nazis de extremistas musulmanes. Escriben sobre «la mezcla de odio judío islamista y europeo» y afirman: «Comenzó con los Hermanos Musulmanes y el Gran Muftí Haj Amin al-Husseini y continúa con Hamas, que en sí mismo es una rama de los ‘Hermanos’”. Los investigadores citan extractos de la carta fundacional de Hamas sobre «la destrucción del estado judío», describiéndola como «impregnada con el pernicioso odio a los judíos de los Hermanos Musulmanes por un lado y las teorías de conspiración nazis por el otro».

Los autores del artículo de respuesta también se oponen a la narrativa histórica detrás del artículo escrito por sus colegas, que presenta la Nakba y la ocupación como antecedente de la masacre del 7 de octubre. “Ninguno de nosotros argumentaría que los gobiernos israelíes no tienen responsabilidad por las malas decisiones políticas en los últimos años”, escriben. Sin embargo, según ellos, la investigación de archivo sobre la historia de Israel y el conflicto árabe-israelí no permite argumentar que solo Israel tiene la culpa de la situación.

Los firmantes de la carta también atacan la tesis planteada por Bartov y sus colegas de que Hamas no se puede comparar con el nazismo porque, a diferencia de Hamas, los nazis encabezaban un Estado. “Hamas ha gobernado un estado en Gaza durante 17 años, cinco años más que los nazis gobernaron Alemania. Al igual que todas las dictaduras, Hamas tiene el monopolio de la legislación, los medios de comunicación y el uso de la fuerza. Gaza también es una sociedad civil, intimidada por Hamas, sin duda, pero también tiene partidarios de Hamas. En los documentos centrales de Hamas, Israel representa una minoría insoportable en el mundo musulmán», escriben, tratando de refutar completamente uno de los argumentos de Bartov. «Examinar las conexiones entre el pasado y el presente en la dictadura de Hamas y sus acciones es esencial», concluyen.

Destacados historiadores israelíes del Holocausto, entre ellos los profesores Yehuda Bauer, Havi Dreifuss y David Silberklang de Yad Vashem, publicaron su propio artículo en el Jewish Chronicle, aportando su parte al debate. “La historia no se repite y los eventos del 7 de octubre, por horripilantes que sean, son diferentes del Holocausto. A pesar de su ideología genocida y de las atrocidades incomprensibles que ha cometido, no se debe ver a Hamas como una encarnación moderna de los nazis”, escriben. “A diferencia de la tendencia predominante a ver el Holocausto y el Sabbath Negro como casi equivalentes, el análisis comparativo en la historia implica reconocer tanto las similitudes como las diferencias. Si bien los dos terribles acontecimientos comparten ciertas líneas de parecido, por ejemplo, la escalofriante crueldad de los asesinatos, el odio ideológico básico e incluso las voces negacionistas sobre estos crímenes, las diferencias sustantivas entre los dos eventos son enormes», agregan.

Sin embargo, en otros puntos están en desacuerdo con Bartov y sus colegas, escribiendo que no todos los historiadores son «expertos en la compleja historia y complejidad del conflicto israelí-palestino». Entre otras cosas, los acusan de «menosprecio» y «distorsión deliberada» de las diferencias fundamentales entre Hamas e Israel. “Un lado apunta deliberadamente a civiles mientras que el otro busca minimizar las bajas civiles, aunque sus esfuerzos no siempre han tenido éxito. Lamentamos profundamente las muertes civiles en Gaza, pero los observadores justos también deben culpar a Hamas por su cínico uso de gazatíes comunes como escudos humanos”, escribieron.

Agregan que «la crisis actual resalta la contradicción absoluta entre un estado que aspira, aunque imperfectamente, a defender los valores democráticos y humanistas, y una organización terrorista que busca descaradamente negarlos; rechazando la tolerancia religiosa, la igualdad de género y el discurso abierto».

Junto con esto, acusan a Bartov y a sus colegas de no comprender las raíces del conflicto israelí-palestino. En este contexto, sostienen que la culpa y la responsabilidad del conflicto no pueden recaer únicamente sobre Israel, ignorando la parte de los palestinos en él. A la discusión sobre la Nakba y la ocupación quieren agregar otros capítulos históricos también, incluido el rechazo palestino al plan de partición de la ONU de 1947, los Acuerdos de Oslo de 1993, los ataques suicidas palestinos en respuesta a este y la retirada de Israel de Gaza en 2005. Los autores del artículo reconocen que «Israel ha cometido sin duda muchos errores» a lo largo del conflicto, pero argumentan que presentar a los palestinos únicamente como víctimas inocentes sin ninguna responsabilidad en el conflicto es una distorsión de la realidad. «Cualquier argumento que considere el establecimiento de Israel como la raíz del conflicto es problemático. Incluso si no es la intención de los signatarios, tal afirmación podría socavar la legitimidad de Israel y alentar llamados genocidas para su destrucción», advierten. Los historiadores también condenan el uso por parte de sus colegas de términos como «violencia israelí-palestina», argumentando que representan «una corrección política inquietante» que minimiza los crímenes de Hamas e incluso otorga legitimidad al «violación y asesinato masivo llevados a cabo por un solo lado: Hamas». Según ellos, «la compasión selectiva de las organizaciones internacionales de derechos humanos supuestamente comprometidas con la protección de los derechos humanos es evidente en su ensordecedor silencio o negación de las atrocidades infligidas a los judíos, representando una seria amenaza para los principios fundamentales de la moral humana».

El artículo también está firmado por destacados historiadores polacos especializados en investigación del Holocausto: la profesora Barbara Engelking, el profesor Jan Grabowski y el profesor Dariusz Libionka.

Sobresale en sus ataques a Israel en el debate actual Raz Segal, profesor de estudios del Holocausto y el genocidio en la Universidad Stockton de Nueva Jersey, quien acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza.

Segal ha publicado varios artículos sobre el tema y con frecuencia da entrevistas a los medios al respecto. La semana pasada, firmó otra carta abierta titulada «Una declaración de académicos de estudios sobre el Holocausto y el genocidio sobre la violencia masiva en Israel y Palestina desde el 7 de octubre». Segal y sus colegas desean «sonar la alarma sobre el peligro de genocidio en el asalto de Israel a Gaza», y señalan que están «profundamente entristecidos y preocupados por el asesinato masivo» cometido por Hamas, al que definen como «un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad».

Segal y sus colegas también proporcionan un contexto histórico a través del cual buscan comprender el 7 de octubre: “El colonialismo israelí de los colonos, la violencia de la ocupación militar israelí contra los palestinos desde 1967, el asedio de 16 años a la Franja de Gaza y el ascenso al poder en Israel de un gobierno compuesto por políticos que abogan orgullosamente por la supremacía judía».

La profesora Dreifuss publicó un artículo separado en el Jerusalem Post, atacando la tesis de Segal: “Hay académicos que argumentan que Israel está al borde de cometer genocidio, mientras que otros sostienen que Israel ya está involucrado en un genocidio”, escribe. “Sin embargo, a pesar de su formación académica, las evaluaciones de estos académicos están lejos de lo que se puede considerar académico. Se trata de posturas polémicas unilaterales basadas en la superficialidad y la cita selectiva que violan la honestidad y los estándares académicos».

Bartov publicó al mismo tiempo un artículo en The New York Times pidiendo a instituciones memoriales del Holocausto como Yad Vashem y el Museo del Holocausto de Estados Unidos que adviertan contra «una retórica enojada y vengativa» que conduce a la «deshumanización» de los palestinos y adviertan contra la participación de Israel en «crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y genocidio».

Concluye su artículo: “Todavía hay tiempo para que Israel se detenga antes de que sus acciones se conviertan en genocidio”. En respuesta, la profesora Dina Porat de Yad Vashem y varios de sus colegas, entre ellos el profesor Tuvia Friling, afirman: «Los historiadores deben guiarse por las pruebas que conocen, no por las ideas en las que eligen creer».