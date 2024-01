Tres frentes, una amenaza a su existencia,una solución

La primera amenaza a su existencia a la que Israel debe enfrentarse es la amenaza a su seguridad desde al menos seis direcciones (Hezbolá, Hamás, los palestinos en Cisjordania, los hutíes en Yemen, Irán y Siria). El círculo de enemigos de Israel no solo se ha ampliado numéricamente, sino que ahora está más organizado que en el pasado, ya que cuenta con el apoyo de Irán, Rusia y China, cuyo objetivo es desestabilizar al mundo occidental en general y a Israel en particular.

El hecho de que Israel sea una potencia regional, que aún disfruta del apoyo estadounidense, que se está debilitando, y gobierna colonialmente sobre los palestinos en los territorios, no contradice el hecho de que los enemigos chiitas y suníes de Israel se hayan convertido en mejores estrategas y estén decididos -más que nunca- a dañarlo y, si es posible, eliminarlo por completo. Ningún país tomaría a la ligera las intenciones de sus vecinos de cometer genocidio.

La segunda amenaza a su existencia es una amenaza interna, y no es menos aterradora. Al igual que la primera amenaza, incluye muchos frentes: un número de dos dígitos de miembros de la Knesset representa a un grupo judío mesiánico hambriento de poder que busca transferir a los palestinos fuera de Israel e imponer un régimen de supremacía judía a los ciudadanos israelíes. Estos miembros de la Knesset ven a los hijos de los pioneros que establecieron el Estado como traidores, y están tratando de apoderarse de los centros de poder para llevar a cabo un golpe de Estado sin obstáculos, destruyendo la democracia israelí. Algunos ya han demostrado en el pasado que saben un par de cosas sobre el uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos. Así lo demuestra el famoso vídeo en el que puede verse a Itamar Ben-Gvir [actual ministro de Seguridad Interna, N del T] unos meses antes del asesinato de Yitzhak Rabin sosteniendo el símbolo del coche del primer ministro, mientras dice: «Así como llegamos a este símbolo, podemos llegar a Rabin».

El segundo frente interno es la población ultraortodoxa, que crece rápidamente y goza de privilegios de tipo feudal: optan voluntariamente por no trabajar, pero reciben subsidios financiados por los contribuyentes; no sirven en el ejército; sus partidos excluyen a las mujeres como políticas oficiales; todo bajo los auspicios de la ley.

La población ultraortodoxa no sólo goza de privilegios sin parangón en ningún otro lugar del mundo, sino que sus líderes y representantes a menudo proclaman su creencia delirante de que sus oraciones son el arma principal que mantiene a salvo a las personas seculares que las financian. La mayoría de la población ultraortodoxa se opone a la democracia y la ve como un medio conveniente para explotar los recursos, lo que la convierte en un aliado de los mesiánicos.

Estos dos grupos son los pilares de la coalición, que exigen (y reciben) grandes presupuestos a expensas de los ciudadanos que necesitan desesperadamente estos recursos debido a la situación, como las familias desplazadas de sus hogares en el sur que están traumatizadas por las masacres. A ambos grupos les encantaría vivir en un Estado teocrático, un hecho que los coloca en desacuerdo y enfrentados al campo prodemocrático en Israel.

El último frente del peligro político interno son los bibistas. El bibismo es una doctrina derechista centrada en la veneración de un solo hombre. Como ha sucedido muchas veces en la historia (Lenin o Mussolini son buenos ejemplos), las masas pueden quedar hipnotizadas por un líder político que no quiere sus mejores intereses, viviendo en la negación de su egoísmo e ignorar su capacidad para hundir a su país en el abismo.

La maldad de Benjamín Netanyahu es ahora evidente para todos: se apoderó de las instituciones del Estado y las subordinó a sus intereses políticos y personales cuando inició el golpe de Estado (e incluso mucho antes). Hizo caso omiso de las advertencias de los jefes de las instituciones de defensa y continuó con el golpe [en el ámbito judicial], a pesar de que causó una profunda división en Israel y supuso un peligro inmediato para su seguridad. Tampoco aceptó su responsabilidad por el espantoso resultado de sus políticas y liderazgo: la masacre del 7 de octubre. No ofreció sus condolencias ni demostró calidez humana básica a las víctimas de la masacre y a sus familias. Sigue culpando, incitando y dividiendo, en medio de una guerra en la que cada día mueren soldados y en la que más de 100.000 israelíes no pueden volver a sus hogares. Se niega a destituir de su gobierno a los ministros extremistas y racistas Ben Gvir y Bezalel Smotrich, dañando así la posición de Israel en el ámbito internacional. La conducta de Netanyahu recuerda al líder de una secta dispuesto a sacrificar a todos junto con él.

La tercera amenaza a Israel es la más difícil de describir. Los israelíes usan la palabra «falla» para describir la falla de inteligencia el 7 de octubre, el fracaso del ejército para defender las poblaciones del sur, y el largo y torturante lapso desde el estallido de la ofensiva de Hamas hasta que el ejército reaccionó y comenzó a actuar. Pero la palabra «falla» es apropiada para describir un error específico que puede ser investigado por un comité creado con el claro propósito de asignar culpas específicas a ciertos individuos. Lo que sucedió hace tres meses no fue una «falla». No fue un tropiezo o un error de guerra, como sucedió en la Guerra de Yom Kippur. Lo que sucedió a partir del 7 de octubre lo denomino un colapso sistémico general, fue un colapso de toda la estructura social.

¿Dónde empieza semejante colapso? Tal vez en Netanyahu ignorando las advertencias que recibió; tal vez en la arrogante indiferencia de los comandantes masculinos ante las advertencias expresadas por las mujeres soldados de un ataque inminente (¿por qué deberían preocuparse los comandantes cuando el propio jefe de Estado no se preocupa?). El colapso continuó porque los colonos gozaron de la preferencia y la protección de los batallones transferidos a Cisjordania desde el frente sur, que estaban ausentes cuando se irrumpió en la frontera de Gaza. Continuó con un desorden aterrador en el ejército, que no estaba preparado para la emergencia que se había creado: los soldados que intentaban llegar a las poblaciones del sur no tenían un plan de acción ni un mando central. Y tuvieron que usar las redes sociales para encontrar su camino al campo de batalla.

El colapso culminó con la incapacidad del Estado para proporcionar asistencia u orientación a las familias, que no solo están traumatizadas sino también desplazadas de sus hogares. Esto no es una «falla», es en realidad un colapso de todo el sistema moral y profesional. El alcance de los fracasos es tan extenso y profundo que revela un proceso invisible que tuvo lugar anteriormente en la sociedad israelí: el colapso de las normas, la ética profesional y los valores constitucionales básicos del gobierno.

Después de décadas de gobierno del Likud, las instituciones estatales están dirigidas por personas que ni siquiera merecen el título de «mediocres». Se caracterizan por tener pocas cualificaciones profesionales, si es que tienen alguna, poco o ningún interés por el bien público, codicia y secuestros forzosos. El régimen del Likud «inculcó» en la mayoría de las instituciones estatales y segmentos de la sociedad estas características despreciables: falta de profesionalismo, preferencia por los acólitos y, lo que es más importante, indiferencia hacia el bien público. Todo esto proviene del liderazgo.

Como todos los líderes populistas del mundo, Netanyahu nombró a sus asociados en las instituciones centrales y diseñó instituciones estatales para servir a sus intereses personales. Netanyahu probablemente no sea peor que Viktor Orban, Donald Trump o Jair Bolsonaro, pero no obstante difiere de ellos en varios aspectos importantes. Ha gobernado su país mucho más tiempo que ellos y, por lo tanto, ha causado y está causando un daño más duradero a las instituciones estatales. Además, la ubicación geopolítica de Israel no es comparable a la de Hungría, Estados Unidos o Brasil. En estos países, un líder malo, populista, negligente y egoísta es malo para el Estado, pero no amenaza su propia existencia. En Israel, por otro lado, como vimos el 7 de octubre, un mal liderazgo de esta magnitud significa la muerte.

Esta desastrosa forma de liderazgo se hace evidente en la guerra de Israel en Gaza. Es difícil identificar en las acciones de Israel una maniobra cuidadosa o un objetivo estratégico claro. En cambio, vemos la destrucción de hogares e infraestructuras palestinas, y la pérdida de muchas vidas, acompañadas de llamamientos al exterminio de toda la población. Los palestinos no tendrán hogares a los que puedan regresar.

Israel expuso túneles y arsenales de armas, mató a miles de combatientes de Hamas y redujo significativamente el lanzamiento de cohetes, pero junto a estos logros también hay un gran número de civiles palestinos que han muerto, o han sido desplazados, y cientos de miles de ellos se mueren de hambre. Parece que esta guerra no se libra con un pensamiento cuidadoso y, por lo tanto, es percibida por los observadores del exterior como precipitada e imprudente. La guerra debilita la posición de Israel en la arena internacional de una manera que aún no se ha comprendido plenamente aquí. Ya está perjudicando a la economía israelí, porque muchos de los empresarios que fueron a luchar al frente se ven obligados a resolver por su cuenta sus pérdidas económicas. Demasiados soldados mueren todos los días; todavía no han regresado demasiados rehenes, y cada día la guerra deprime y desalienta a más y más civiles. Y lo que añade sal a la herida, y quizás sobre todo daña la moral de los ciudadanos israelíes, es el vergonzoso espectáculo de los ministros del gobierno lanzando fango en todas direcciones.

Estos tres frentes -la amenaza militar desde el exterior, la amenaza política desde el interior y el colapso de toda la estructura social- pueden parecer separados el uno del otro. Pero, de hecho, están profundamente entrelazados y juntos crean un grave peligro para la existencia de Israel.

Yahya Sinwar, el líder de Hamas, es un brillante psicópata asesino. Él y los iraníes entienden una cosa que los israelíes no comprenden del todo: el poderío militar de Israel depende de su poderío interno. Israel no sobrevivirá si no hay democracia. Para Israel, la democracia no es un lujo político o moral; es fundamental para la seguridad. Rusia puede ser una democracia o una autocracia. Alemania puede ser nazi o no. Ambos sobrevivirán de cualquier manera. Esta no es la situación de Israel. Puede que Israel no se ocupe de los problemas más difíciles del mundo (Sierra Leona o Eritrea son mucho más difíciles), pero sin duda se enfrenta a los problemas más complejos. Ningún otro país tiene tantas fronteras con enemigos que quieren borrarlo de la faz de la tierra. En ningún país hay tantos grupos opositores con objetivos políticos contradictorios. Ningún país ha controlado a 3 millones de personas durante casi 50 años y les ha negado los derechos humanos básicos. Ningún país tiene un grupo tan grande de políticos extremistas, delirantes y antidemocráticos.

Por último, ningún país del mundo tiene que enfrentarse al hecho de que la legitimidad de su propia existencia sea puesta en tela de juicio por izquierdistas de buen corazón y antisemitas bien intencionados.

Sin democracia y sin una solución política a la ocupación en curso, Israel será un Estado racista y paria, boicoteado por el mundo (estoy seguro de que sus actuales líderes populistas no se molestarán en salvarlo); se convertirá en un Estado económicamente atrasado; su capital humano lo abandonará y sus capacidades militares disminuirán. Un régimen democrático es el único régimen político estable que puede dar cabida a tantos grupos e intereses opuestos. Es el único régimen que puede renovar la confianza en las instituciones del Estado y de esta manera crear capital humano y económico. Pero la confianza es exactamente lo que ya no existe en el Estado de Israel, cuyas principales instituciones se pudrieron y fueron destruidas desde dentro bajo el gobierno de Netanyahu, y cuyos años de gobierno depredador respaldado por propaganda populista han eliminado cualquier rastro de Estado. Ninguna persona en su sano juicio estaría de acuerdo con que el capitán del Titanic comandara su barco durante una tormenta y, sin embargo, esta es la situación actual en Israel.

Sinwar entiende estas contradicciones y no se apresura a ninguna parte. Sus objetivos no son militares, o no son meramente militares. Está apostando a que una o dos masacres más como la del 7 de octubre profundicen las divisiones en Israel y siembren el caos. Entiende que las divisiones en Israel le están ayudando. Entiende que los malos líderes como Netanyahu en realidad están socavando el poder de Israel y, por lo tanto, ayudando a Hamas.

El pueblo de Gaza merece la compasión y el compromiso del mundo para rehabilitar su sociedad, a pesar de que la mayoría de ellos apoyan a Hamas. Pero los israelíes también merecen la compasión del mundo, por otras razones: Irán, Hezbolá y Hamás quieren destruirlos; su malvado líder los lleva al abismo; tienen un contrato unilateral intolerable con los ultraortodoxos y mesiánicos, y debido a una extraña alianza entre izquierdistas e islamistas en todo el mundo, la existencia misma de su país sigue siendo controvertida y cuestionable.

Frente a tales amenazas, en tantos frentes, los israelíes sólo pueden confiar en sí mismos. El único ámbito en el que pueden usar su poder y abusar de su soberanía es en la elección de líderes y en una demanda urgente de rehabilitar los cimientos de la sociedad israelí. Para ello, los israelíes deben ser conscientes de sus derechos como pueblo y liberarse de la ilusión de «unidad» y «solidaridad» que los une. No hay lugar para la solidaridad con los grupos que realmente están trabajando para destruir a Israel.

Toda nación, como todo ser humano, necesita fuerza de voluntad. Para tener fuerza de voluntad, debe tener esperanza. La esperanza sólo puede renacer cuando el líder que llevó a Israel al abismo se haya ido, y sólo cuando la sociedad israelí logre recuperar la fe en sus instituciones. La seguridad física y la integridad moral de Israel dependen de la capacidad de la sociedad israelí para crear un nuevo contrato social en su patria. Nunca he estado tan segura de algo como lo estoy de esto.

Israel necesita ahora un amplio movimiento socialdemócrata de centro para renovar el contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Sólo un movimiento así puede devolverle a Israel el poder que le fue arrebatado.

* Investigadora principal del Instituto de Pensamiento Israelí.

Foto de portada: Protesta contra Netanyahu en la calle Gaza de Jerusalén en diciembre. Foto: Oren Ben Hakon.