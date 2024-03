Hamas es parte del nuevo espíritu palestino que Israel no puede cambiar

“Si Hamás permanece en escena, Irán, el Estado de los ayatolás, se situará en las fronteras de Egipto, amenazando la seguridad en el Sinaí y en toda la república egipcia”, escribe el periodista y autor argelino Hamid Zinar.

“Esta amenaza se intensificará cuando Hamás declare que es el emisario armado de Irán, similar en estatus a Hezbollah y que procederá a operar contra Egipto, tal como los hutíes han estado operando contra Arabia Saudita durante años.

“Con la permanencia de Hamás, la presión de Hezbollah sobre lo que queda del Líbano aumentará, y la presión de los hutíes pondrá a todo Yemen bajo el ala de Jamenei”, añade Zinar, refiriéndose al líder supremo de Irán.

“Si Hamas permanece intacto, esto supondrá un obstáculo frente al eje de la moderación, aumentando el impulso para convertir el problema palestino en un problema religioso. Con sus acciones bárbaras, Hamas está destruyendo cualquier esperanza de establecer un Estado palestino independiente”.

Zinar, que publicó su artículo esta semana en el sitio web de Al-Arab, el periódico árabe más antiguo de Londres, no sorprendió. Durante años ha estado atacando a los extremistas islámicos, impulsando una línea nacionalista liberal.

A diferencia de Zinar, que vive en Francia, en el debate palestino casi no existe discusión sobre Hamas como movimiento religioso que intenta establecer un Estado teocrático.

La palabra Hamas es en realidad un acrónimo del Movimiento de Resistencia Islámica, un grupo cuyos estatutos de 1988 exigen un Estado palestino basado en la ley religiosa. Hamas es una rama de los Hermanos Musulmanes, pero ha combinado su imagen de movimiento religioso con la de un movimiento nacional que lucha por “liberar” todo el territorio de Israel, no sólo la tierra ocupada en 1967.

Los meandros ideológicos se resuelven mediante tácticas evasivas. El artículo 27 de la Carta dice que “no podemos intercambiar la Palestina islámica presente o futura por la idea secular. La naturaleza islámica de Palestina es parte de nuestra religión”.

Pero en su esfuerzo por participar en la lucha nacional palestina, Hamas añade en el Artículo 27: “El día que la Organización para la Liberación de Palestina adopte el Islam como su forma de vida, nos convertiremos en sus soldados y en combustible para su fuego que quemará a los enemigos. Hasta ese día, y rogamos a Alá que sea pronto, la postura del Movimiento de Resistencia Islámica hacia la OLP es la del hijo hacia su padre, el hermano hacia su hermano y el pariente hacia el pariente”.

Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional palestina, en la Asamblea General de la ONU.

¿Y qué pasa después de que el enemigo es vencido? ¿Aceptará Hamas un compromiso ideológico? La carta no tiene una respuesta clara, y no por casualidad.

Hamas ha mantenido interminables debates y negociaciones con Fatah y la Organización de Liberación de Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas. Se han firmado y roto muchos acuerdos, en parte debido a conflictos por nombramientos y puestos de trabajo.

Precisamente en julio pasado, los jefes de todas las facciones palestinas se reunieron en El Alamein, Egipto. Una vez más, discutieron una posible reconciliación y el establecimiento de una autoridad gobernante unida. Una vez más no hubo avances. La razón principal, al menos según Abbas, fue que Hamas no convocaría una lucha palestina no violenta contra Israel.

Las relaciones entre Hamas y las facciones de la OLP, especialmente Fatah, están nuevamente siendo discutidas por políticos, periodistas y comentaristas palestinos, en el contexto de la guerra actual que podría terminar con Hamas dejando de ser el actor dominante en la Franja de Gaza.

La política de Abbas –que la Autoridad Palestina administrará Gaza sólo como parte de una solución de dos Estados– no es satisfactoria para quienes participan en este debate político. Nadie considera siquiera la posibilidad de que Hamas deje de existir como movimiento ideológico y político.

Por lo tanto, dicen que es imposible que la Autoridad Palestina regrese a Gaza, incluso si comienza un verdadero debate sobre una solución de dos Estados, impulsado por los estadounidenses. No sólo la Autoridad Palestina necesita una reforma profunda: la OLP, si busca representar al pueblo palestino, necesita una agitación seria.

Jamal Zakout, que participó en la primera intifada, fue asistente de Yasser Arafat y miembro de alto rango del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Esta semana escribió en el sitio web jordano Al-Rad que los líderes de Hamas, la Jihad Islámica y Fatah, deberían poner fin al cisma y formar una coalición, dadas las fatídicas decisiones que enfrenta el pueblo palestino.

Oraib Al Rantawi, director del Centro Al-Quds de Estudios Políticos en Ammán, publicó esta semana una carta abierta dirigida al movimiento Fatah. Escribió que Fatah debe “aprovechar la rara oportunidad histórica de resurgimiento y renovación, de regresar a su camino original como movimiento de liberación nacional, despojarse del polvo de la Autoridad Palestina y de la coordinación de seguridad con Israel, mientras se restaura… la imagen de un movimiento pionero de lucha”.

Si Fatah no hace esto, escribió, “no hay duda de que será contado entre los perdedores de la Inundación de Al-Aqsa [ataque de Hamas], y las espadas de Netanyahu no mostrarán piedad hacia ellos. La ventana de oportunidad es muy estrecha y el reloj de arena está a punto de agotarse”.

Añadió que a pesar del pesimismo que escuchaba, todavía hay esperanza “de que Hamas complete un intercambio para todos los prisioneros y detenidos, durante el cual el combatiente y comandante Marwan Barghouti será liberado. Las esperanzas de un resurgimiento de Fatah, su restauración a su estatus anterior, y el fin de la división interna palestina están en él”.

Si esto sucede, escribió Rantawi, Hamas habrá entregado a Fatah “su mayor regalo, permitiéndole recuperarse después de años en un profundo congelamiento”.

Barghouti, que ha estado en prisiones israelíes durante 20 años por dirigir ataques terroristas, es el nombre de moda ahora, alguien conocido como el Mandela palestino. Algunas personas creen que él tiene la solución mágica para la OLP, la Autoridad Palestina y todo el problema palestino, el hombre que debería suceder a Abbas, de 88 años.

Foto de portada: Graffiti en homenaje a Marwan Barghouti.