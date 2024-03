¿Por qué, que Judith Butler llame a la masacre de Hamas “resistencia armada”, es tan deprimente?

Esta semana, un vídeo de la filósofa y famosa académica Judith Butler hablando sobre el 7 de octubre en una conferencia en París provocó indignación. «Creo que es más honesto e históricamente correcto decir que el levantamiento del 7 de octubre fue un acto de resistencia armada. No es un ataque terrorista ni un ataque antisemita. Fue un ataque contra los israelíes», dijo Butler.

Butler, que utiliza el pronombre ellos, dijo que, sin embargo, estaba horrorizada por el brutal ataque de Hamas y concluyó: «Al menos llamémoslo resistencia armada y luego podremos tener un debate sobre si es correcto o si hicieron lo correcto».

La condena fue rápida y condenatoria para Butler, profesora de la Universidad de California-Berkeley , una de las teóricas de género más influyentes del mundo, judía y miembro del consejo asesor de Jewish Voice for Peace.

Algunos dijeron que Butler apoyaba a Hamas. Otros criticaron a Butler por calificar lo sucedido como «resistencia armada», señalando, con precisión, que lo que Hamas perpetró fue nada menos que una matanza masiva de civiles que incluyó el asesinato de cientos de asistentes a la fiesta, la quema de familias vivas en sus hogares, y el asesinato de inmigrantes, trabajadores y ciudadanos árabes. Además, hubo desconcierto por el hecho de que una de las feministas más prominentes de su generación no hubiera denunciado el uso de la violación el 7 de octubre, y la «información convincente» sobre la violencia sexual y la violación de rehenes israelíes retenidos en Gaza, como informó recientemente la ONU.

El hecho de que Butler no condene rotundamente los ataques como algo fuera de lo común es difícil de digerir.

Además, la «resistencia» conlleva connotaciones nobles en la imaginación pública, desde los partisanos y los judíos en el gueto de Varsovia luchando contra los nazis, o la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, todo ello incongruente con hombres armados que asesinan a niños en sus dormitorios.

Los comentarios de Butler desde el 7 de octubre no coinciden con el nivel de respaldo o celebración que han expresado algunos intelectuales, ni se acercan a las opiniones de la extrema derecha, que aboga por la destrucción total de Gaza y enmarca el conflicto como una batalla contra el Islam.

Pero cinco meses después de la guerra, con más de 30.000 palestinos asesinados, millones de desplazados, hambrunas generalizadas y rehenes israelíes todavía en cautiverio, ¿por qué los pensadores famosos siguen intentando aparecer en los titulares con declaraciones controvertidas?

La práctica de los intelectuales de reinterpretar actos indiscriminados de violencia como esfuerzos de liberación está bien documentada. Hace dos décadas, Butler se refirió a Hezbolá y Hamas como parte de la «izquierda global». Noam Chomsky minimizó las atrocidades cometidas en Camboya, Michel Foucault pasó por alto los asesinatos en masa de Mao en nombre del antiimperialismo, y Jean-Paul Sartre racionalizó la violencia contra los colonizadores franceses en Argelia.

El método de Butler pasa por alto los impactos personales del conflicto y, en cambio, generaliza la situación en categorías amplias e inmutables de opresor versus oprimido. El enfoque de Butler no reconoce las complejas realidades sobre el terreno, donde las líneas entre opresor y oprimido se desdibujan y desafían estas distinciones simplistas.

Butler, sin darse cuenta, también adopta una postura orientalista. Al colocar a los palestinos, árabes y personas de color, en un papel perpetuamente conflictivo; su narrativa califica a estos grupos como inherentemente conflictivos.

Los comentarios de Butler revelan una perspectiva que no sólo es marcadamente antihumanista, sino también sorprendentemente desconectada de las realidades sobre el terreno en Israel y Palestina.

La insistencia de intelectuales como Butler en autodefinirse como «radicales» esconde una verdad deprimente: la izquierda occidental -incluida la izquierda israelí- ha perdido su carácter radical e imaginativo. El elevado precio y la corporatización de la academia la han transformado en un enclave rico y de élite, con un pronunciado enfoque en la tecnología y preferencia por los datos empíricos sobre el discurso público riguroso.

El trabajo innovador sobre género de Butler y la introducción de la Teoría Crítica de la Raza de Gloria Ladson-Billings han influido significativamente en el pensamiento occidental y han sido comercializados y popularizados en la cultura popular. Sin embargo, en los campos de la política, las políticas y el sentimiento público, la izquierda (incluida la cada vez más reducida izquierda israelí) ha tenido una influencia mínima en las últimas décadas. En el panorama mediático, las voces reaccionarias se han vuelto más influyentes, y en la política, las populistas y tecnócratas.

Mientras tanto, los intelectuales de izquierda y las élites liberales de todo el mundo occidental están luchando por reevaluar su relevancia e impacto, especialmente frente a las olas populistas que impulsaron a Donald Trump y el Brexit, y el ascenso de pensadores reaccionarios disfrazados de anti-despertar. Izquierdistas famosos realizan interminables paneles sobre el colonialismo, mientras que en Israel algunos valientemente bloquean físicamente a los colonos violentos. Hacen un llamado a la autodeterminación palestina mientras la rechazan para los judíos israelíes.

Y mientras los izquierdistas religiosos israelíes forman la «Izquierda fiel» que aboga contra la ocupación dentro de sus comunidades, sus judíos antisionistas sólo evocan su judaísmo para insistir en que otros judíos no son tan conscientes ni morales como ellos.

Hay una aversión a la política en muchos ámbitos de la izquierda estadounidense, una especie de reacción contra la actitud pragmatista de Obama resumida en su comentario: «No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno». Butler y otros no abogan por una agenda de izquierda radical, sino por una «antipolítica»: en lugar de abogar por una solución, muchos están ocupados argumentando en contra de cualquier cooperación con aquellos con quienes no están completamente alineados ideológicamente. En lugar de centrarse en lo que se puede hacer, se centran en lo que no se puede hacer debido a acciones pasadas.

El discurso despoja a los israelíes (y, en realidad, a los palestinos) de su capacidad de acción. Para los israelíes, que siempre serán ilegítimos a sus ojos no sólo por los llamados crímenes de Estado, sino también bajo la apariencia de antisionismo, haciendo que todo el esfuerzo nacional sea inmoral y criminal. Esto, sin importar qué acciones tomen los israelíes, se considerará que «normaliza» el statu quo, como se vio cuando el BDS llamó a boicotear Standing Together.

Esta guerra ha amplificado las voces de nuevos pensadores y escritores israelíes y palestinos a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales. Sin embargo, algunos intelectuales occidentales heredados prefieren no dejarles espacio a ellos, precisamente los que más están en juego. Si pensadores como Noam Chomsky culparon a los principales medios de comunicación por fabricar el consentimiento, muchos pensadores de izquierda hoy están fabricando indignación.

La semana pasada, durante mi primer viaje de regreso a Israel desde el 7 de octubre, más de cien palestinos fueron pisoteados y asesinados a tiros mientras intentaban conseguir ayuda alimentaria. Mi padre se desesperó: «¿Cómo podemos vivir con esto?»

Este «nosotros» no era solo teórico. También se refirió a como nosotros, israelíes, muchos de los cuales hemos ignorado la catástrofe humanitaria en Gaza, y hemos vivido con la prolongada negación de la ocupación, la represión de los palestinos y el descenso al militarismo y la apatía. ¿Cómo nosotros podemos continuar como lo hemos hecho hasta ahora? Pero también, como puede el «nosotros» de los activistas israelíes que toman las calles para protestar contra Netanyahu y sus colegas extremistas, aprovechar este momento de decadencia moral para construir un plan sostenible y pacifico para el día después.

Desde este punto de vista, ¿quiénes seremos el «nosotros» de Butler? ¿Quién será parte de una conversación que ayude, y no perjudique, a israelíes y palestinos a encontrar la salida a este abismo?