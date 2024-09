Derribando mitos y mentiras

Mito y mentira N° 1: Si Israel no permanece en Gaza, puede ocurrir un nuevo 7 de octubre.

La realidad: Si Israel hubiese contado con 15 tanques y 3 helicópteros en el aire junto a la frontera el 7 de octubre, la masacre podría haber sido evitada. Israel no se enfrenta a un ejército grande, sino a Hamas, cuyas capacidades militares se ven hoy muy disminuidas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no estaban presentes en la frontera el 7 de octubre. Eso constituye en primer lugar una falta absoluta de responsabilidad por parte del liderazgo político, militar y de inteligencia, pero es también la consecuencia de dos décadas de transformar a las FDI en la fuerza policial de la ocupación en Cisjordania. Es ahí donde estaban presentes la mayoría de las tropas ese día, descuidando así las fronteras. Las FDI tienen la capacidad de defender eficazmente las fronteras desde el lado israelí.

Mito y mentira N° 2: Israel necesita control sobre el corredor Filadelfia para garantizar su seguridad.

Con este nombre se denomina en Israel a la franja de 14km de largo y 100m de ancho junto a la frontera Egipto-Gaza. Netanyahu declaró que Israel necesita mantener de forma permanente su presencia ahí para evitar el rearme de Hamas.

Frontera entre Gaza y Egipto.

La realidad: Alón Ben David, corresponsal militar del Canal 13 israelí, informó -junto a muchos otros- que el ejército israelí no ha encontrado ni un solo túnel que cruce el corredor Filadelfia hacia Egipto. Antes del golpe de Estado que llevó al poder a Abdelfatah al-Sisi en Egipto, había cientos de túneles de contrabando entre Gaza y Egipto, a través de los cuales se transportaban armas, maquinaria para cavar túneles y más elementos. Había incluso un ministerio de Hamas a través del cual era posible pactar el uso de uno de estos túneles para fines comerciales.

Bajo la presidencia de al-Sisi, Egipto afirmó haber cerrado todos los túneles. Eso parece por ahora ser verdad. Sí sabemos que hubo mucho contrabando por el cruce de Rafah.

El corredor Filadelfia puede ser asegurado y sellado herméticamente desde el lado egipcio de la frontera. Si Israel no confía en que los egipcios lo hagan, como resultado de negociaciones con Egipto, se puede acordar la presencia de militares estadounidenses en el corredor para verificar que permanezca cerrado. Si tropas israelíes son las responsables de garantizar el cierre de este corredor, se convertirán en blancos fáciles para los ataques de Hamas.

Mito y mentira N3: Hamas puede ser derrotado por la vía militar.

La realidad: Hamas es más que una fuerza militar y una estructura de gobierno. Hamas es también una idea y una ideología que penetró profundamente en la sociedad palestina canalizando la frustración por las condiciones de vida de los palestinos. En general, las ideologías no pueden ser derrotadas por vía militar.

No existe ni ha existido nunca una solución militar al conflicto israelí-palestino. El camino para derrotar una ideología es presentar de forma realista ideas e ideologías mejores, de forma tal que la sociedad pueda creer en ellas.

La mejor forma de derrotar a Hamas es a través de libertad, dignidad y autodeterminación para el pueblo palestino.

Si esto no ocurre, no hay un escenario en el que Israel pueda tener seguridad a largo plazo. Los palestinos deben también entender que, si Israel no tiene seguridad, ellos tampoco tendrán libertad, dignidad y autodeterminación. Todos los seres humanos necesitamos y merecemos esas condiciones de vida.