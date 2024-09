Las mentiras que nos contamos a nosotros mismos

Cuando se ejecuta a sangre fría a seis personas inocentes para impedir que regresen sanas y salvas a sus familias y hogares, el extremismo del acto genera respuestas extremas. El instinto humano es enfadarse y averiguar cómo se podría haber evitado la tragedia, y estar aún más seguros de lo que creíamos el día antes de que Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Almog Sarusi y Alex Lobanov fueran encontrados con balas de Hamás en la cabeza. Buscamos las respuestas fáciles, porque la situación en sí no es complicada. Seis personas fueron secuestradas por un grupo terrorista y mantenidas como rehenes en la clandestinidad durante casi 11 meses, y luego asesinadas. No hay ninguna complejidad moral que sopesar en esta situación, y la justa indignación justificada por lo sucedido hace que sea difícil enfrentarse racionalmente a lo que ahora nos mira a la cara.

El aire está ahora sofocantemente espeso con algunas de las respuestas fáciles que han estado flotando durante meses. Por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera impedido que el primer ministro Benjamín Netanyahu lanzara una invasión a gran escala de Rafah a principios de la primavera, los rehenes habrían sido liberados o Hamás ya se habría retirado. O, si Estados Unidos hubiera impuesto un embargo de armas a Israel hace meses, Netanyahu se habría visto obligado a dar marcha atrás y negociar un alto el fuego y los rehenes estarían ahora en casa sanos y salvos. Estas teorías no sólo son indemostrables sino que se contradicen con las montañas de pruebas disponibles, desde el hecho de que Israel ha operado sin impedimentos en el norte y centro de Gaza según sus propios calendarios y no ha sido capaz de liberar a los rehenes en esos lugares más allá de circunstancias puntuales, hasta el hecho de que la retórica de Netanyahu y las condiciones de alto el fuego no han hecho sino endurecerse a medida que aumentaban la frustración y las críticas de Estados Unidos -por no mencionar su retención de bombas de una tonelada-. Estas respuestas tan fáciles y satisfactorias ofrecen la alternativa que muchos anhelan, pero que no existe. Tampoco existe lo uno o lo otro que ahora nos rodea en relación con los rehenes; no se trata de que Hamás sea censurable y responsable de derramar su sangre, o de que Netanyahu esté tirando por la borda sus vidas al negarse a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo, sino de ambas cosas a la vez.

La idea central de la conferencia de prensa de Netanyahu del lunes, en la que se reafirmó en la postura que defendió en la votación del gabinete de seguridad el jueves pasado, es que las FDI no pueden retirarse del corredor Filadelfia. De hacerlo, argumentó, se impediría la destrucción de Hamás y se garantizaría que Gaza siguiera siendo un riesgo para la seguridad de Israel, y que esto es demasiado importante como para sacrificarlo con el fin de cerrar un acuerdo para la devolución de los rehenes. Por otro lado, el ministro de Defensa Yoav Gallant, los altos mandos de las FDI y los ex jefes del Estado Mayor de las FDI Benny Gantz y Gadi Eisenkot sostienen que la retirada de las FDI del corredor no pondrá en peligro la seguridad de Israel y que debe hacerse para recuperar a los rehenes.

No voy a pretender saber quién tiene razón sobre el corredor Filadelfia en lo que se refiere a la seguridad. Existen argumentos de peso para no querer que las FDI se retiren de él con el fin de impedir que Hamás reconstruya sus capacidades y establezca una línea de vida con el mundo exterior. También hay argumentos de peso para afirmar que los años que las FDI pasaron allí no impidieron el contrabando por debajo de ella, el contrabando a través del paso fronterizo que la atraviesa o los ataques contra soldados y civiles israelíes en sus proximidades. Si las FDI se marchan durante 42 días, quizá puedan volver enseguida, y quizá 42 días se conviertan en una ausencia permanente. Si Netanyahu tiene razón o no sobre la importancia del corredor no es la pregunta pertinente. La pregunta relevante es si ahora es posible recuperar a los rehenes sin concederlo, y si alguna vez lo fue.

El mayor mito que se han contado los israelíes y los judíos de todo el mundo es el que inventó Netanyahu sobre la victoria total. Esto no quedó claro de repente el sábado. Quedó claro la semana anterior, cuando las FDI recuperaron los cuerpos de seis rehenes, cinco presuntamente muertos en Khan Younis a principios de año y uno que se creía que seguía vivo. Quedó claro durante meses, ya que las FDI recuperaron ocho rehenes vivos pero decenas de cadáveres. La victoria total se presentó como la respuesta fácil definitiva, la que permitiría a Israel tenerlo todo. Hamás podría ser derrotado, los rehenes podrían ser recuperados con vida, e Israel no tendría que hacer concesiones en las negociaciones con los terroristas. Como todos los mitos, no se basaba en la realidad, sino en una historia que muchos israelíes querían contar sobre sí mismos. Y como todos los mitos, no puede conciliarse con los hechos del mundo en que vivimos. El gobierno israelí ha estado fingiendo que no tenía que tomar una terrible decisión, mientras que en realidad ya la había tomado. Lo que viene ahora es si se atiene a esa elección o da marcha atrás.

Israel ha caído en un patrón con Hamás que resulta demasiado familiar para los observadores veteranos de las cuestiones israelí-palestinas. Cada acontecimiento, sea cual sea, se convierte en una razón para no llegar a un acuerdo. Cuando Hamás parece estar huyendo tras meses de operaciones asombrosamente exitosas de las FDI para interrumpir su cadena de mando y operaciones, la posición israelí es que no hay razón para negociar ya que Israel tiene la sartén por el mango y sólo necesita un poco más de tiempo antes de que Hamás se derrumbe e Israel consiga lo que quiere. Cuando Hamás ejecuta a seis rehenes en un acto de depravación desesperada mientras las FDI se acercan en una clara señal de su creciente debilidad y angustia, la posición israelí es que no pueden negociar ahora después de las últimas atrocidades de Hamás ya que eso enviaría el mensaje equivocado.

La evidencia de que sólo las negociaciones permitirán a la mayoría de los rehenes israelíes vivos una oportunidad razonable de volver a casa con vida es incontrovertible para cualquiera que confíe en las pruebas y las estadísticas en lugar de en los tópicos sobre la fuerza y la fe ciega en la capacidad de las FDI para producir milagros. Si liberar a los rehenes es un objetivo que importa, entonces hay que hacer todo lo posible para justificar la negociación en lugar de evitarla. No hay absolutamente ninguna garantía de que Hamás acceda a nada, ya que Israel se enfrenta a un actor que no merece ninguna confianza, ni buena fe, ni el beneficio de la duda. Pero si salvar a los rehenes significa algo para Netanyahu y sus ministros más allá de los pins amarillos y los eslóganes en chapas y pancartas, tienen que demostrar que están haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo y obligar a Hamás a decir que no sin ninguna excusa plausible sobre la intransigencia o irracionalidad israelí.

Esta semana comienza Elul, el mes del calendario judío que precede a las Altas Fiestas y que pretende ser un periodo de reflexión y arrepentimiento en previsión de los días más sagrados para los judíos. El arrepentimiento consiste en reconocer dónde nos equivocamos y, lo que es más importante, comprometernos a cambiar. Lo que ocurrió en el pasado es menos importante que lo que uno se compromete a hacer en el futuro. Al principio de la guerra había argumentos plausibles de que un acuerdo sobre los rehenes era imprudente e innecesario. Aunque desde el primer día creí que la campaña militar para aplastar a Hamás y recuperar a los rehenes eran irreconciliables, no habría apoyado el acuerdo que se puso sobre la mesa en los primeros meses. Pero ahora está claro no sólo que un acuerdo es la única forma de recuperar a los rehenes, sino que, literalmente, se les ha acabado el tiempo. Este Elul, todo el mundo debería esperar que Netanyahu y el resto del Gobierno tengan la fortaleza y la fuerza de conciencia para abrazar el espíritu del mes, reconocer que su teoría sobre la recuperación de los rehenes por medios militares es errónea y cambiar de rumbo inmediatamente. Que el recuerdo de estos seis rehenes y de las docenas de otros sea una bendición y no una horrible profecía de lo que está por venir.