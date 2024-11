“Al permitir el ingreso de maletas con dinero en efectivo a Gaza, Israel dañó gravemente la lucha global contra Hamás”

Por favor, preséntese.

Soy experta en regulación financiera, delitos económicos y financiación del terrorismo. Me doctoré en Derecho en Yale y después trabajé durante un tiempo en un importante bufete de abogados norteamericano. Cuando mi socio y yo decidimos volver a Israel, quise incorporarme al sector público. Presenté mi candidatura para el puesto de asesor jurídico de la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Me familiaricé y me especialicé en el tema. Me invitaron a incorporarme al Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI, organismo internacional que promueve la cooperación mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo] y en ese marco lideré una reforma internacional.

Después de tres años [en 2016], fui nombrada directora general de la autoridad israelí contra el blanqueo de dinero. En esa función, entre otras tareas, tuve que guiar a Israel a través de un proceso de revisión internacional para cumplir con los estándares del GAFI. Nos dimos cuenta de que, en las circunstancias actuales, con las fallas en las regulaciones y prácticas en Israel, estábamos camino de estar en la llamada lista gris del grupo de trabajo [es decir, países que se han dado cuenta, pero aún no han abordado, las deficiencias en sus políticas contra el blanqueo de dinero].

Junto con países como Mali y Burkina Faso.

Sí, y eso tiene implicaciones de largo alcance. Esas listas determinan qué países serán sancionados, lo que significa que a su sector privado no se le permitirá realizar actividades bancarias internacionales. Como ya había participado en una revisión del GAFI de otro país (Armenia), sabía cómo funcionaría y se gestionaría. Fue un procedimiento tedioso que llevó casi dos años y requirió la cooperación de siete ministerios gubernamentales y docenas de autoridades.

Al final, lejos de entrar en la lista gris, Israel fue declarado uno de los tres países líderes del mundo en cuanto a eficacia en la lucha contra el fenómeno del blanqueo de dinero. Durante mi estancia en la autoridad, utilizamos un método de trabajo proactivo. Definimos las zonas de riesgo y estudiamos cómo se cometían los delitos económicos en cada una de ellas. Utilizamos la inteligencia artificial para encontrar a los blanqueadores de dinero profesionales. Descubrimos un gran número de casos de corrupción gubernamental.

Ah, aquellos días en que se combatía la corrupción gubernamental en Israel. ¡Qué nostalgia!

No cabe duda de que hoy nos encontramos en una situación muy difícil desde ese punto de vista. La autoridad sugiere cuestiones que deben investigarse, pero se supone que las investigaciones en sí deben ser llevadas a cabo por la policía. Hoy, con la policía israelí tan debilitada, me temo que estamos en una grave regresión. Dentro de dos años, Israel volverá a ser sometido a la misma revisión internacional. Esta vez, me temo, no estaremos en la misma situación que antes. Debemos despertar y reforzar todo el ámbito de la aplicación de la ley económica. Ahora.

Buena suerte con eso.

Sí. De todos modos, yo dejé el sector público hace unos tres años y me pasé al sector de las tecnologías financieras. Hoy soy directora de regulación de Rapyd [una empresa especializada en la simplificación de los métodos de pago internacionales]. Tal vez en el futuro vuelva a la función pública.

Después de que el 7 de octubre supimos hasta dónde puede llegar una organización terrorista bien financiada, tal vez usted pueda ayudarnos a entender cómo sucedió. ¿Cómo se transformó Hamás de una pequeña organización establecida en un campo de refugiados en una organización internacional cuyo volumen de negocios anual se estima en miles de millones?

Los canales de financiación de Hamás son diversos. En primer lugar, está la financiación estatal. Hamás recibe entre 300 y 400 millones de dólares al año de Qatar y otros 100 millones de Irán. Además, Hamás se apoya en un sistema de empresas e inversiones que tiene en todo el mundo. Esa actividad, que también se estima en cientos de millones de dólares al año, es importante no sólo porque abre canales de financiación, sino también canales para diversos tipos de conexiones.

En otras palabras, un sistema así favorece la adquisición de armas por parte de Hamás.

Las organizaciones terroristas, no sólo Hamás, tienen un serio problema de adquisiciones. Después de todo, no pueden simplemente ir a comprar piezas para un misil, por ejemplo, bajo el nombre de Hamás Inc. Necesitan un marco para comprar material. La actividad económica de Hamás abarca muchos países de Oriente Medio. Entre otros, existen vínculos con empresas mineras en Sudán y Argelia, firmas inmobiliarias en los Emiratos Árabes Unidos y una serie de empresas con sede en Turquía, algunas de las cuales son en realidad empresas públicas.

Turquía es esencialmente un centro de gravedad de la actividad económica de Hamás, gracias al señor Erdogan.

Hay un caso notable –quizás el único que conozco a nivel mundial– en el que una empresa de inversión inmobiliaria comercial que cotiza en la Bolsa de Valores de Turquía fue declarada por Estados Unidos como una entidad propiedad de Hamás. No recuerdo otro caso en el que una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores haya sido declarada vinculada a actividades terroristas. Después de una declaración como esa, se supone que una empresa debe perder sus activos, cesar su actividad y ser clausurada. Esta empresa en particular sigue creciendo, sobre todo porque ganó licitaciones gubernamentales para construir barrios residenciales.

¿Entonces el gobierno de Erdogan está compensando a esa empresa con ofertas de obras? Buena suerte en el próximo terremoto. La impresión es que a Hamás le gustan las empresas mineras –me pregunto por qué– y las constructoras.

Construcción, infraestructura, minería. Empresas que poseen conocimientos técnicos, equipos y acceso a la adquisición de equipos. Cuando una empresa minera adquiere una tuneladora, nadie hace preguntas. Para que una organización terrorista adquiera ese equipo debe crear una compleja infraestructura jurídica y comercial, de modo que encubra tanto la actividad como al comprador. Para transferir el pago por la compra de una tuneladora, digamos, necesitan utilizar el sistema financiero internacional. En ese sistema, cada transferencia de dinero se examina minuciosamente, por si la actividad es sospechosa, por si los involucrados están en una lista de sanciones.

Podemos comparar esto, por ejemplo, con el incidente de los buscapersonas de Hezbolá, en el que, según informes extranjeros, para adquirir esos dispositivos para sus agentes, Hezbolá contrató a toda una serie de empresas fachada, tanto propias como ajenas, para ocultar que era el usuario final. Y Hezbolá es, después de todo, una organización terrorista declarada. Otra vía de ingresos de Hamás son los impuestos. Hamás grava casi toda la actividad económica que tiene lugar en la Franja de Gaza.

He visto estimaciones diversas: algunos sostienen que estamos hablando de decenas de millones, otros dicen que de cientos de millones de dólares.

En principio, el sistema financiero de Gaza forma parte de la Autoridad Palestina y los bancos de Gaza son, en la práctica, sucursales de los bancos de la AP. El sistema financiero de la AP, incluido el de la Franja, es uno de los únicos del mundo que nunca ha estado sujeto a ningún tipo de revisión o supervisión, ni ha estado subordinado a ninguna norma. La AP no tiene ningún control en Gaza ni ningún modo de supervisar lo que ocurre allí. Hay un enorme vacío, que no existe en ningún otro lugar, y de hecho vemos que muchas veces los bancos de Gaza simplemente trabajan para Hamás. La mayor parte de la actividad financiera en Gaza hoy en día se ejecuta a través de casas de cambio.

Tal vez puedas explicar cómo funciona eso. En primer lugar, cuando dices cambistas, no te refieres a un quiosco en Tel Aviv.

No. Es más bien como una sucursal bancaria, con una sala de cajas de seguridad incluida. El sistema de cambio de dinero tiene por objeto eludir a las autoridades financieras internacionales, estableciendo mecanismos para que ambas partes puedan saldar sus cuentas. Supongamos que hay una casa de cambio en Gaza y otra en Líbano o Turquía, que tienen vínculos entre sí. La casa de cambio de Gaza recoge el dinero de las personas que necesitan transferir fondos al exterior con fines legítimos, por ejemplo, importadores locales o comerciantes que tienen que pagar a sus proveedores. Depositan su dinero en la casa de cambio de Gaza con instrucciones sobre dónde debe ser transferido.

Pero el dinero no se transfiere a los proveedores extranjeros, sino que permanece en manos de los cambistas de Gaza. ¿Por qué? Porque el punto de Gaza se pone en contacto con el del Líbano o Turquía, a donde Irán transfiere su financiación a Hamás. Supongamos que Irán deposita un millón de dólares en una maleta en una casa de cambio de Turquía. Ese millón se utilizará para pagar a los proveedores, y el dinero que los comerciantes de Gaza depositen en Gaza se transferirá a Hamás.

Así que, en realidad, no hay dinero que pase directamente de un lugar a otro.

No, se llega a un acuerdo entre las partes, lejos de los ojos del sistema financiero internacional. Otro canal de financiación, que utilizan habitualmente todas las organizaciones terroristas musulmanas, es la caridad y las donaciones. Por supuesto, estos grupos no pueden dedicarse a la recaudación de fondos en su propio nombre, por lo que crean algún tipo de entidad con un objetivo humanitario, pero debajo de esa cobertura (la de recaudar fondos para huérfanos, por ejemplo) están las organizaciones terroristas. Aquí hay un doble engaño. En primer lugar, porque la mayoría de los donantes no tienen ni idea de que sus fondos van a parar a Hamás o Hezbolá. Creen realmente que están donando a huérfanos. Y en segundo lugar, porque un proceso de este tipo obstaculiza la capacidad de las autoridades financieras internacionales para supervisar adecuadamente la actividad.

Esto plantea una cuestión moral sobre el encuentro entre los fondos humanitarios y la financiación del terrorismo. ¿Dónde pasa el límite? La necesidad de frustrar la actividad terrorista puede, en última instancia, afectar a los inocentes y a los necesitados.

Debido a la dificultad de saber qué organización sin fines de lucro es verdaderamente legítima, desde el punto de vista del GAFI, cada una de esas organizaciones constituye un posible factor de riesgo y se requiere un examen minucioso de cada una de ellas. ¿Es un banco escandinavo, por ejemplo, capaz de discernir que una determinada organización sin fines de lucro es una tapadera para fondos terroristas? En realidad, no. Incluso si el banco sigue las reglas del GAFI y hace todas las preguntas, al final puede que sólo se fije en el resultado final: la donación para huérfanos.

Sin duda, es un reto encontrar un equilibrio entre las normas que prohíben el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y las actividades legítimas de las organizaciones sin ánimo de lucro. Una forma de lograrlo es publicar las listas de todas las organizaciones sin ánimo de lucro que se han identificado como vinculadas a grupos terroristas. En Israel, el ministro de Defensa publica y difunde esa información. Los estadounidenses hacen lo mismo. ¿Es eso suficiente? Nunca puede ser suficiente, porque cada vez se crean más organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Y qué pasa con un organismo como la UNRWA [Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para Palestina], por ejemplo? ¿Los fondos que transfiere sirven al terrorismo, consciente o inconscientemente?

En principio, ¿es siquiera posible eliminar una organización terrorista de la escala de Hamás o Hezbolá mediante una guerra económica? ¿Acaso todos los medios, todos los sistemas, toda la cooperación internacional no se reducen, al final, a un mero control de daños?

La respuesta es complicada. Una organización terrorista necesita dinero, y mucho dinero. Si se le infligen daños económicos importantes, su capacidad de acción se ve obviamente limitada.

Restringido, pero no eliminado.

En el mundo de la lucha contra la financiación del terrorismo nunca se consigue una victoria total. Hay muchas pequeñas victorias, pero también se pueden infligir daños graves. En los años en que se aplicaron con toda su fuerza las sanciones estadounidenses contra Irán, este país quedó destrozado. El nuevo presidente iraní viaja por el mundo y pide que se levanten las sanciones. ¿Se puede eliminar a los grupos terroristas con este método? Parece que no. Pero simplemente no hay otra manera.

Como el crimen organizado , el tráfico de drogas o el tráfico sexual internacional. Cuando hay una demanda poderosa detrás de estas cosas, todo lo que se puede hacer es tratar de combatirla. La erradicación no es alcanzable.

Es cierto, pero en última instancia, todo lo que hemos impedido –cada dólar que no llegó a Hamás– es una actividad que no se llevó a cabo con éxito. En segundo lugar, cuando el golpe es sustancial, vemos que la recuperación lleva mucho tiempo, si es que llega a ocurrir. La mayor parte del dinero utilizado para financiar el terrorismo no pasa por la economía israelí, claramente, porque las autoridades israelíes de seguridad y de cumplimiento de la ley tienen suficientes mecanismos de vigilancia y punitivos. El gran dinero del terrorismo está en otros países.

Cuando la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en Israel detecta actividad sospechosa en otro país, ¿cuál es el procedimiento?

Nos comunicamos con el otro país con nuestra información y lo actualizamos: Encontramos dinero vinculado a Hamás en el banco X, esta es su ruta, para su atención.

¿Se transmiten los detalles del recorrido? ¿Cómo? ¿Mediante infografías?

Sí. Hace tiempo que nos dimos cuenta de que una imagen vale más que mil palabras. Elaboramos un mapa financiero con toda la información. Hay muchas ramificaciones, testaferros e intereses mayoritarios a lo largo de la larga y creativa ruta de movimiento de dinero. Debe determinar cuál es la ruta óptima para tomar medidas contra esa infraestructura. Puede ponerse en contacto con el organismo de control paralelo del país en cuestión, como la policía o la autoridad fiscal, o el regulador financiero, que tomará medidas contra el banco en cuestión y realizará un examen exhaustivo de otros bancos del país.

Otra posibilidad es ponerse en contacto con el propio banco para comunicarle la información. Cuando un banco recibe una notificación de este tipo, no tiene otra opción: se ve obligado a actuar y cerrar la cuenta. Una vez más, cada suma que se embarga, cada cuenta que se cierra, cada infraestructura que se revela, requiere la inversión de una gran cantidad de tiempo y recursos.

Un banco de un país respetuoso de la ley no puede permitirse el lujo de estar involucrado en la financiación del terrorismo: será cerrado.

Lo cierto es que esto también ocurrirá en países que no respetan la ley. No sólo se les clausurará, sino que se les bombardeará con demandas judiciales de víctimas del terrorismo.

Parece que cuando en Israel se tomó la decisión de permitir la transferencia de fondos desde Qatar a la Franja de Gaza, los bancos se negaron a participar por miedo a que se les acusara de financiar el terrorismo. Por eso se hizo mediante dinero en efectivo en maletas .

Por supuesto, la autoridad encargada del blanqueo de dinero se opuso a ese método. Personalmente, creo que el hecho de que Israel permitiera la transferencia de esas maletas de dinero a Hamás perjudicó la capacidad de Israel para persuadir a sus socios internacionales de que tomaran medidas contra el sistema económico de Hamás en todo el mundo. Y eso ha causado un grave daño, porque Israel depende de esas asociaciones.

Si Israel apoyara de esta manera las transferencias de dinero de Qatar a Gaza, ¿qué motivación tendría Estados Unidos, por ejemplo, para luchar contra estas y otras transacciones? Los estadounidenses se dicen a sí mismos que si Israel ha transmitido el mensaje de que está de acuerdo con esas actividades, ¿por qué deberíamos intervenir?

Esa es mi apreciación. Peor aún: ¿dinero que se mueve intencionalmente en efectivo? Buena suerte para rastrearlo.

¿Había otra manera de hacerlo? Supongamos que se da el caso de transferir fondos en maletas. ¿No hay ninguna manera de supervisarlo?

No acepto que el traslado de maletas de dinero sea un hecho.

Cierto, pero como dice nuestro líder: “Es lo que es”.

No puedo comentar sobre eso. Se propusieron alternativas.

¿En principio es posible monitorear las transferencias de efectivo?

No realmente… Hay ciertos medios. No puedo opinar sobre eso.

¿Y cuando se trata de sumas tan grandes, en efectivo?

No.

Bueno.

Es complicado, porque hubo todo tipo de iniciativas e ideas, pero no sé qué se puede revelar. Nos quedamos con el «no».

¿Y qué pasa con las criptomonedas? Se sabe que Hamás las ha utilizado. ¿Esa tecnología facilita o dificulta la canalización de fondos al terrorismo?

La moneda digital tiene varios aspectos. Por un lado, existen formas de abusar de ella, debido al anonimato y la posibilidad de transferir fondos, aparentemente, sin ningún tipo de supervisión. Por otro lado, existen mecanismos compensatorios que permiten monitorear lo que rodea a tales procesos. Cada acción criptográfica se documenta en la cadena de bloques, por lo que cuando se detectan puntos problemáticos en la red, se puede rastrear su actividad. Hamás adoptó las criptomonedas en una etapa temprana. Empezaron a hacer intentos en ese sentido ya en 2016, para recaudar donaciones. Declarando un objetivo [financiero] y proporcionando un hipervínculo para las donaciones.

¿Cuándo pasaron de los intentos a la actividad continua?

En 2018, cuando ya estaban activos en ese ámbito, Israel ya contaba con tecnologías de control, pero vemos cómo Hamás se volvió más sofisticado y comenzó a proporcionar direcciones diferentes [para los destinatarios de los fondos]. Israel pudo rastrear una parte sustancial de esta actividad: realizar ingeniería inversa, encontrar los números de las billeteras, analizar los fondos que llegaban a esas billeteras e ir tras ellos. Comenzamos a emitir directivas a los países, a los organismos financieros, a las bolsas de criptomonedas y a advertirles que teníamos indicios de que se trataba de fondos de Hamás.

En abril de 2023, medio año antes de la masacre, Hamás anunció públicamente que pondría fin a la recaudación de fondos en bitcoins porque perjudicaba a los donantes. Israel descubrió muchas de esas billeteras y confiscó inmediatamente los activos de los donantes, que luego fueron incluidos en la lista negra.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Menos de lo que la gente piensa. En parte por un error que se repite, que también cometimos en Israel al principio, cuando atribuimos a Hamás toda la cantidad de dinero en el monedero digital que estaba bajo sospecha, cuando en realidad era solo una parte del total. En octubre de 2023, unas dos semanas después de la masacre, me pidieron que testificara ante el Senado de Estados Unidos como experta en financiación de Hamás. Una de las preguntas que me hicieron fue sobre las criptomonedas: ¿por qué no deberíamos cerrarlas por completo? Respondí que las criptomonedas seguirían funcionando con nosotros o sin nosotros, por lo que sería mejor gestionar el riesgo y no ignorarlo. En segundo lugar, el uso de criptomonedas por parte de Hamás, hasta ese momento, no era tan amplio como se pensaba. Según todos los expertos actuales, la escala de la actividad ascendió a solo unas pocas decenas de millones de dólares, no es realmente una gran cantidad de dinero, dadas las circunstancias. Por supuesto, debe haber una supervisión constante, para que las sumas no aumenten.

O encontrarán nuevos caminos y canales.

Siempre los encontrarán. Los malos siempre saben cómo hacerlo. Independientemente de la cuestión de quién gestionará la vida en Gaza, Israel debe determinar cómo impedir que Hamás se fortalezca y se reconstruya. Al día siguiente de la guerra, los países del mundo comenzarán a inyectar miles de millones de dólares en la rehabilitación de Gaza. La experiencia del pasado nos muestra que una gran parte de esa financiación en el pasado puede canalizarse hacia el terrorismo.

Vi comentarios que usted hizo en el sentido de que, si Gaza hubiera utilizado esos fondos para la rehabilitación, hoy parecería Dubai.

Es cierto, pero en lugar de construir la parte superior de Gaza (es decir, edificios), construyeron la parte inferior de Gaza (túneles subterráneos). A principios de este año fui investigadora visitante en Harvard y redacté un plan, pro bono, como experto en financiación del terrorismo, economía y tecnología financiera, para el «día después» en la Franja. No queremos que se le transfiera dinero en efectivo ni que se utilice el sistema financiero corrupto y pro-Hamás de la Autoridad Palestina. En consecuencia, en esencia, tenemos que crear una nueva infraestructura: una infraestructura de tecnología financiera.

Todos los pagos se realizarán a través de teléfonos móviles, cámaras de compensación y empresas de pago, bajo la supervisión de los bancos y las empresas de contabilidad más grandes del mundo, que crearán todo el marco. Si surge la sospecha de una actividad problemática, será posible investigar a fondo, ver quién estuvo involucrado y también incautar fondos. Ese no es un sistema que deba ser operado por Israel, sino por actores internacionales. Otra opción es utilizar la tecnología blockchain, con modelos llamados CBDC (moneda digital del banco central) o stablecoin, que es una criptomoneda vinculada al dólar o al shekel, la moneda de Gaza.

¿Y qué haces con ese plano?

Presentarlo a organizaciones y gobiernos y tratar de ayudarlos a establecer los mecanismos y promover esas soluciones. Israel debe asegurarse de que los canales económicos y las fuentes de financiación de Hamás se agoten, de lo contrario los fondos de rehabilitación que se invierten allí se desviarán nuevamente al terrorismo. No hay ninguna innovación financiera excesiva en mi plan. Todo lo que se necesita es cambiar el modo de pensar y dejar de suponer que para rehabilitar Gaza es necesario transferir dinero a través de los bancos o a través de Israel.

La lucha contra la financiación del terrorismo a nivel mundial depende de la cooperación internacional. Por supuesto, Israel tiene claras motivaciones para luchar contra el terrorismo, pero no todos los países tienen las mismas motivaciones. Al contrario, muchos países tienen intereses diferentes. ¿Qué podemos hacer al respecto?

No cabe duda de que la cooperación internacional es el núcleo y la clave. En general, la lucha contra la financiación del terrorismo no es un asunto de Estado, sino global. Muchos países y gobiernos son conscientes de ello.

La conciencia es una cosa y los intereses creados son otra.

Creo que, después del 7 de octubre, a todos nos conviene garantizar que los ciudadanos de Gaza reciban el dinero, no Hamás. Como he señalado, me estoy reuniendo con organizaciones y gobiernos para tratar este tema y he visto una cooperación total. La comunidad internacional debe comprender que el dinero que están inyectando en Gaza se está desviando para financiar el terrorismo. No quieren verse enredados en eso.

Al margen de todo esto, todo el mundo sabe que los dirigentes de Hamás son increíblemente ricos y llevan una vida hedonista en Doha. Yo pensaba que eran simplemente millonarios, pero he descubierto que son multimillonarios. Los informes publicados por Israel al comienzo de la guerra estiman la fortuna de Khaled Meshal en 3.000 millones de dólares. Lo mismo ocurre con Moussa Abu Razek. La fortuna de Ismail Haniyeh se estima en 4.000 millones de dólares. ¿Cómo sucedió eso?

Y todos ellos empezaron en Hamás con sólo la ropa que llevaban puesta. Todo proviene del dinero que llegó a Hamás –donaciones y transferencias–, gran parte del cual aparentemente se embolsaron para sí mismos. Cuando hay tanto dinero en efectivo, del cual se pueden sacar fácilmente los diezmos, y cuando toda esta economía sumergida está gestionada como está, simplemente se quedan con una parte del total.

Por suerte son tan codiciosos. Solo podemos imaginar cómo habría sido el 7 de octubre si el capital de esos tres multimillonarios hubiera estado en las cuentas bancarias de Hamás y no en las de estos altos funcionarios.

Por supuesto. Por eso es tan importante que estemos preparados para el día después. En las primeras etapas de la guerra, se calculaba que la cantidad necesaria para reconstruir Gaza oscilaba entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Hoy, sin duda, es mucho mayor. Esas cantidades se destinarán a la Franja y nosotros tenemos que supervisarlas. Hay muchas herramientas disponibles, sencillas y económicas, que permiten controlar el dinero con total transparencia, de modo que es posible saber a dónde va cada dólar. Y debemos saberlo.