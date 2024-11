Continuidad y cambio en la retórica china hacia Israel desde el 7 de octubre

Durante el último año, Pekín ha adoptado una postura claramente antiisraelí; sin embargo, las recientes declaraciones oficiales de China han incluido mensajes percibidos como más positivos hacia Israel. Estas declaraciones han incluido llamamientos a tener en cuenta los intereses de seguridad de Israel y a abstenerse de condenar directamente las maniobras terrestres de Israel en el Líbano, el asesinato de Nasrallah e incluso sus ataques directos contra Irán. No obstante, el cambio en la retórica china es mínimo y no indica necesariamente un cambio en la política de Pekín hacia Israel.

Desde el 7 de octubre de 2023, China ha adoptado una postura claramente pro palestina, ignorando en gran medida el ataque de Hamás en el Néguev occidental de Israel y otros ataques contra Israel desde otros frentes, al tiempo que condena las acciones de represalia de Israel. Por ejemplo, Pekín, que con frecuencia se opone a las violaciones de la soberanía nacional y la integridad territorial, ignoró por completo la violación de la soberanía israelí el 7 de octubre y los ataques posteriores contra Israel por parte de Hezbolá, Irán, Irak y los hutíes. Muchos de estos ataques también violaron la soberanía de otros países de la región, incluidos Jordania y Arabia Saudita. En cambio, Pekín no dudó en condenar el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, aunque no atribuyó directamente el incidente a Israel. Además, después del ataque de Irán a Israel el 14 de abril de 2024, el embajador de China ante la ONU justificó el ataque, afirmando que «Irán declaró que su acción militar era una respuesta a la agresión israelí». El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores también afirmó que “la acción [de Irán] fue moderada y fue un acto de legítima defensa”, añadiendo que “apreciaba el énfasis de Irán en no atacar a los países regionales y vecinos y su reiteración de su continuo compromiso con una política de buena vecindad y amistad”.

De manera similar, China se opone con frecuencia a las violaciones del derecho internacional, pero sólo cuando se trata de Israel. Por ejemplo, Pekín ha instado repetidamente a Israel a que aplique la Resolución 2728 de la ONU, que pide principalmente un alto el fuego inmediato, pero ha ignorado la segunda parte de la resolución, que exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamás. Pekín también hace caso omiso de la Resolución 1701 de la ONU, que estipula que Hezbolá debe retirarse del sur del Líbano y que no deben entrar armas en la región. Las referencias a la Convención de Ginebra o a sus principios (que prohíben la tortura de prisioneros y exigen que la Cruz Roja los visite) también están ausentes en las declaraciones chinas. Un detalle menor pero exasperante en todas las declaraciones oficiales de funcionarios chinos de diversos niveles ha sido el uso del término “detenidos”, equiparando a los rehenes israelíes con militantes de Hamás detenidos en Israel, en lugar de utilizar el término apropiado “rehenes”, que refleja con precisión a los civiles sacados de sus hogares.

Las posiciones antagónicas de China pueden explicar el marcado descenso de la opinión pública israelí hacia China. En 2019, el 66% de los israelíes tenían opiniones positivas sobre China, según una encuesta de PEW. La pandemia de COVID-19 en 2020 y las posteriores críticas a China llevaron a una caída de la opinión pública favorable al 48%. En una encuesta de PEW publicada en julio de 2024, este índice de aprobación cayó aún más a solo el 33%. Las encuestas adicionales realizadas por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional después del 7 de octubre de 2023 muestran que la opinión pública israelí sobre China sigue menguando. A septiembre de 2024, solo el 16% de la población de la muestra veía a China como un país amigo o aliado de Israel.

En octubre de 2024, China parecía suavizar ligeramente su tono hacia Israel y sus declaraciones se volvían menos hostiles. Por ejemplo, el 8 de octubre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió a la pregunta de un periodista afirmando que “es necesario prestar atención a las razonables preocupaciones de seguridad de Israel”. El 14 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, habló con Israel Katz, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y pidió, entre otras cosas, “liberar a todos los rehenes”, utilizando un término que hasta ahora había estado ausente en las declaraciones oficiales chinas anteriores. Además, el 28 de octubre, tras el ataque de Israel en Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió con indiferencia a la pregunta de un periodista sobre el asunto, diciendo que “China se opone a violar la soberanía y socavar la seguridad de otros países y se opone al abuso de la fuerza”. Sin embargo, no hubo ninguna condena y no se mencionó a Israel.

Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian.

Los investigadores identificaron este cambio en la retórica china y sugirieron varias explicaciones: una teoría es que los éxitos de Israel en la guerra pueden haber hecho que China se diera cuenta de que había “apostado al caballo equivocado”. Otra teoría se relaciona con la política de equilibrio habitual de China, lo que sugiere que Beijing sintió que su retórica extrema había creado una situación desequilibrada y ahora está tratando de reequilibrar su postura. Otra explicación se centra en la operación de Israel en Irán el 26 de octubre, lo que sugiere que la conversación de Wang Yi con Katz, que tuvo lugar antes del ataque israelí, fue un intento de acercarse a Israel y persuadirlo de abstenerse o minimizar la magnitud del ataque. Todas estas teorías suponen que efectivamente hubo un cambio en la retórica china hacia Israel; sin embargo, un análisis muestra que este no es necesariamente el caso.

Las declaraciones que reconocen las preocupaciones de seguridad de Israel son, en efecto, poco frecuentes, pero funcionarios chinos ya las han hecho antes. La primera vez fue en 2014, durante la Operación Margen Protector, cuando China propuso el “Plan de cinco puntos” para resolver el conflicto israelí-palestino. La cláusula 2 de ese plan establece explícitamente que “las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel también deben tomarse en serio”. Esta declaración reapareció unas dos semanas después de la masacre del 7 de octubre, el 23 de octubre de 2023, cuando el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, habló con Eli Cohen, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Wang dijo a su homólogo que China condena todos los actos que dañan a los civiles y se refirió a las preocupaciones de seguridad de Israel, afirmando que “las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel solo pueden resolverse por completo si se adhieren a la dirección de un acuerdo político”. Cabe señalar que el término chino que se traduce con frecuencia como “legítimo” o “razonable” también puede significar “justo” o “equitativo”. La última traducción probablemente capta mejor la intención de Wang, quien más tarde le dijo a Cohen que “las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes serán resueltas verdadera y completamente”.

Un análisis de las declaraciones condenatorias de China también muestra que rara vez condenan directamente a Israel; en cambio, se conforman con condenas generales de daños a civiles, uso de la fuerza o violaciones de la soberanía. China utiliza una retórica similar hacia otros países, a menudo evitando nombres específicos y refiriéndose en cambio a “actores relevantes” o “países influyentes”.

A diferencia de estas dos formas de expresión, que no indican ningún cambio en la actitud china, el uso por primera vez del término chino correcto para “rehenes” –en lugar de “detenidos”– es de hecho un cambio significativo y bienvenido. Esta terminología, utilizada tanto por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores como por el embajador chino ante la ONU, sugiere que este cambio fue intencional, aunque no necesariamente indica un cambio de política a favor de Israel. Es más probable que, después de muchos meses de repetidos llamamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, de la embajada israelí en Pekín y de numerosos investigadores –y después de que “rehenes” se hubiera convertido en el término ampliamente aceptado en todo el mundo, incluido el mundo árabe–, China haya reconocido que el término “detenidos” era inapropiado, por no decir absurdo. Incluso si se trata de un gesto hacia Israel, es un gesto menor y tardío.

En el momento de escribir estas líneas, el cambio en la retórica china es puramente cosmético y no tiene implicancias políticas sustanciales para Israel. En general, la cuestión principal no es lo que China dice, sino lo que no dice. Mientras Pekín ignore las acciones del otro bando (Hamás, Hezbolá, Irán), no hay razón para celebrar, aunque no condene directamente a Israel.

* Investigadora y subdirectora del Centro de Política Israel-China Diane & Guilford Glazer. Sus principales áreas de investigación son las relaciones entre Israel y China, con especial atención a la infraestructura; la política exterior de China en Oriente Medio; la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI); y las relaciones entre China y Estados Unidos.

Fuente: https://www.inss.org.il/publication/china-rhetoric/ INSS Insight No. 1914, 14 de noviembre de 2024 asociado a la Universidad de Tel Aviv.

* Foto de portada: ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.