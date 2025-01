El acuerdo sobre los rehenes exige que Israel acepte establecer un régimen alternativo en Gaza

En dos semanas finalizará la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Líbano y se espera que el 27 de enero Israel se retire de todo el territorio libanés. El viernes se firmó con Hamas, tras un proceso agónico y tortuoso, el segundo acuerdo que firma Israel para poner fin a la guerra que comenzó el 7 de octubre.

Aunque el primer acuerdo es con un Estado, el Líbano, y el segundo con una organización, ambos acuerdos son en la práctica acuerdos entre Israel y organizaciones definidas como terroristas, ya que en ambos casos el objetivo es establecer restricciones legales a la maniobrabilidad militar de las organizaciones, no de los Estados, y en ambos casos se requiere el consentimiento y la aprobación de estas organizaciones.

En ambos casos, fue necesaria la intervención y la presión de Estados extranjeros para llegar a la fase de firma. Ambos acuerdos otorgan a Israel la libertad de actuar militarmente ante cualquier violación y ambos están enmarcados en marcos diplomáticos internacionales que supuestamente vigilan y garantizan que no se incumplan.

Al parecer, las condiciones iniciales para comenzar las negociaciones fueron, en esencia, diferentes. Nasrallah no retuvo a 250 rehenes secuestrados que podrían haber servido como moneda de cambio, pero sí impidió que decenas de miles de israelíes que habían sido desplazados de sus hogares en el norte del país regresaran, convirtiéndolos en rehenes que necesitaban un alto el fuego.

Por otra parte, Hamas dejó de ser una amenaza que pudiera impedir que los habitantes de las comunidades fronterizas regresaran a sus hogares, pero seguirá reteniendo a algunos de los rehenes hasta que finalice la primera fase del acuerdo. La liberación de todos los rehenes estará condicionada a otro compromiso que garantice el cese permanente de la guerra.

Otra diferencia básica se refiere a los objetivos de cada acuerdo. En el Líbano, Israel desea el desarme de Hezbolá, pero se está conformando con la retirada de las fuerzas militares de la organización más allá del río Litani, dejando el desarme de Hezbolá en manos del ejército libanés.

Israel tampoco exige la disolución de Hezbolá como entidad política ni su exclusión del gobierno o del parlamento del Líbano. En Gaza, el desarme de Hamas es la única misión de Israel, que desea destruir totalmente la organización, no sólo como fuerza militar, sino como entidad gobernante.

La paradoja es que, a diferencia del acuerdo con el Líbano, que puede presentarse como con un Estado, en Gaza Israel está firmando uno con una organización que, en lo que a Israel respecta, no está destinada a existir después de que todos los rehenes sean devueltos, y su vida útil dependerá ahora de cuánto tiempo siga reteniendo a los rehenes.

Nawaf Salam, primer ministro de Líbano.

Así, mientras en el Líbano la esperanza de vida de Hezbolá depende de elementos políticos libaneses y de la influencia que pueda utilizar contra ellos, la situación de Hamas es completamente diferente.

Ante la amenaza existencial que plantea Israel, Hamas necesitará mantener el escudo humano proporcionado por los rehenes para poder continuar y sobrevivir como organización, a menos que en la segunda etapa de las negociaciones logre condiciones que aseguren su supervivencia y su control continuo de Gaza.

Israel tiene, evidentemente, la opción de renunciar al resto de los rehenes y conformarse con los que serán liberados en las próximas siete semanas, para luego reanudar una guerra sin fin en Gaza. Sin embargo, no puede seguir dando por sentado que el presidente Trump seguirá mostrando paciencia sin abrir las puertas del infierno, esta vez apuntando a Israel, si una guerra continuada significa la evaporación de las posibilidades de normalizar las relaciones de Israel con Arabia Saudita.

La otra opción que Israel insiste en rechazar es establecer en Gaza un órgano de gobierno palestino que gestione los servicios civiles y aleje a Hamas y otras bandas de los convoyes de ayuda humanitaria, mientras rehabilita la infraestructura de la Franja.

El gobierno palestino en Gaza tiene buenas posibilidades de movilizar una fuerza internacional y árabe que le brinde apoyo militar, como el ofrecido por al menos un país, los Emiratos Árabes Unidos, signatario de un acuerdo de paz con Israel.

La presencia de un aparato de gobierno palestino de ese tipo no impedirá que Israel pueda actuar frente a cualquier operación en su contra que surja en la Franja de Gaza, tal como lo hace en Cisjordania o como lo permite el acuerdo con el Líbano.

Hay que recordar que ese esquema de operaciones militares focalizadas destinadas a frustrar las operaciones contra Israel fue sugerido por el establishment de defensa hace varios meses, durante las discusiones sobre la cesión del control del corredor de Filadelfia.

Netanyahu rechazó esa propuesta e insistió en el control total e ilimitado del corredor, al que llamó «la base de nuestra existencia». También insistió en el control total del cruce fronterizo de Rafah. Ahora, cuando la retirada del corredor de Filadelfia y del cruce fronterizo de Rafah son una parte inseparable del acuerdo sobre los rehenes, aparentemente se revivirá el esquema archivado de operaciones militares focalizadas.

Sin embargo, esto no será suficiente para impedir que Hamas siga teniendo poder civil, no sólo sobre los convoyes de ayuda humanitaria, que crecerán significativamente hasta 600 camiones al día que entran a la Franja de Gaza, lo que proporcionará a la organización una importante fuente de ingresos.

Para evitar tal evolución, Israel debe esforzarse por lograr que el órgano de gobierno en la Franja de Gaza sea lo más parecido posible al del Líbano, en el que el Estado es la parte oficial, el único reconocido y autorizado a portar armas, el responsable de la aplicación de los acuerdos y de la gestión del Estado.

El Líbano no es un modelo de Estado autoritario y su ejército no es un actor poderoso que pueda luchar por sí solo contra la subversión armada interna, como la que amenaza con desatar Hezbolá. El Líbano es un Estado fallido, en bancarrota y corrupto, con su infraestructura en ruinas. Sólo recientemente ha logrado elegir un presidente y un primer ministro, y todavía no tiene un gobierno en funciones.

Pero estas características no molestaron a Israel a la hora de firmar un acuerdo con el país. La administración estadounidense no le exigió que implementara reformas de gran alcance antes de reconocer su autoridad y representatividad, como tampoco le impuso como condición la eliminación de los representantes de Hezbolá del gobierno.

Además, el activo más importante que tiene el Líbano es la voluntad de muchos Estados, árabes y occidentales, de ayudar a su reconstrucción y a establecer la legitimidad pública en la que tendrá que confiar si demuestra capacidad para lidiar con las crisis y presentar a sus ciudadanos un horizonte político y económico confiable.

En Gaza se podría crear una estructura similar, aunque no se la llame Estado. Al igual que en Líbano y los territorios ocupados, la Autoridad Palestina no cumple los estándares de un Estado modelo. Su legitimidad pública es inexistente, sus arcas están vacías, la corrupción forma parte de su esencia, su liderazgo está dividido y, a diferencia del Líbano, ni siquiera tiene una fuerza militar reconocida.

Pero es el organismo más experimentado en la administración civil de millones de habitantes, su infraestructura funciona, su policía tiene autoridad, sus tribunales, sus organizaciones de bienestar, educación y salud ofrecen servicios que a veces pueden competir con los que reciben los ciudadanos del Líbano. Al igual que el gobierno libanés, la Autoridad Palestina no posee capacidades militares que le permitan enfrentarse militarmente a Hamas.

Pero, a diferencia del gobierno libanés, que considera a Hezbolá como parte inseparable de la gobernanza del país, la Autoridad, y en particular su líder, Mahmud Abbás, presentan una postura coherente y resuelta contra la inclusión de Hamas en el aparato de gobierno. Decenas de rondas de conversaciones destinadas a crear un marco de gobierno compartido con Hamas terminaron en fracaso. Un gobierno de unidad establecido en 2017 se derrumbó en dos años, y los acuerdos de reconciliación firmados por la Organización para la Liberación de Palestina y Hamas después de la desaparición de ese gobierno quedaron solo en el papel.

Mahmud Abbás.

La última iniciativa egipcia de crear un «comité de control civil» en la Franja de Gaza fue rechazada por Abbas, lo que provocó mucha ira en Egipto. Abbas teme que un comité de ese tipo rompa oficialmente el vínculo entre la Franja de Gaza y Cisjordania y socave la legitimidad del gobierno palestino y el papel exclusivo de la OLP como única representante del pueblo palestino. Teme principalmente que Hamas encuentre formas de controlar las operaciones y los presupuestos de un comité de ese tipo.

La insistencia de Israel en impedir que la Autoridad ponga un pie en Gaza con el argumento de que es una «autoridad terrorista» no sólo es engañosa, ya que Israel no tiene ningún problema en seguir coordinándose con esa misma «autoridad terrorista» en cuestiones civiles y en operaciones de seguridad en Cisjordania. Esta oposición se basa en la misma ideología y estrategia que dio a Hamas su estatus de gobernante en Gaza, bajo la égida y con el apoyo de Israel.

Estas concepciones pretenden cortar el vínculo entre Gaza y Cisjordania y socavar el estatus de la OLP y de la Autoridad Palestina como representantes de toda la nación palestina, frustrando así cualquier intento de celebrar negociaciones diplomáticas encaminadas a establecer un Estado palestino.

El resultado absurdo es que Israel está planeando deliberadamente frustrar las posibilidades de establecer un órgano de gobierno palestino que pueda neutralizar la influencia de Hamas, y está dispuesto a firmar un acuerdo que permita a Hamas recuperar y controlar el sistema de ayuda y la infraestructura civil, sólo para que Gaza siga desvinculada de Cisjordania. En su discurso en la Universidad Bar-Ilan, Netanyahu determinó varios principios básicos para el reconocimiento de un Estado palestino.

«No se puede esperar que aceptemos de antemano el principio de un Estado palestino sin garantizar la desmilitarización de dicho Estado. En una cuestión tan vital para la existencia de Israel, primero debemos recibir garantías para nuestras necesidades de seguridad. Por lo tanto, pedimos a nuestros amigos de la comunidad internacional, encabezados por los EE.UU., lo esencial que se necesita para la seguridad de Israel: un compromiso explícito de que, en un acuerdo de paz permanente, el territorio en poder de los palestinos será desmilitarizado».

«Eso significa que no habrá ejército ni control del espacio aéreo, con una vigilancia eficaz que impida la introducción de armas, una vigilancia verdadera, no como la que prevalece ahora en la Franja de Gaza… Sin eso, tarde o temprano tendremos otro Hamas-stan aquí, y con eso no podemos estar de acuerdo». Más tarde determinó que «ante todo, los palestinos tienen que decidir entre la paz y Hamas. La Autoridad Palestina debe imponer la ley y el orden en la Franja de Gaza y vencer a Hamas. Israel no se sentará a la mesa de negociaciones con terroristas que desean destruirlo».

En definitiva, Israel contribuyó mucho a la creación de un Estado de Hamas en Gaza, negoció con los terroristas y firmó acuerdos con ellos. Ahora existen circunstancias que podrían permitir una alternativa diferente para gestionar la Franja. Todo lo que se necesita es una ideología israelí adecuada.