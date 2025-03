El Shin Bet acusa a Netanyahu de lo ocurrido el 7 de octubre y aumenta las tensiones con el primer ministro

El servicio de seguridad Shin Bet completó el martes su investigación sobre los fallos de la agencia que llevaron a la masacre en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La organización admitió una serie de fallos graves, el más importante de los cuales fue su incapacidad para proporcionar advertencias adecuadas sobre los preparativos de Hamás para el ataque la noche anterior.

Sin embargo, la investigación también señaló con el dedo acusador la política israelí en la Franja de Gaza, y en gran medida esta acusación estaba dirigida al Gobierno, y especialmente a Benjamin Netanyahu, quien fue primer ministro durante 13 de los 15 años anteriores a la masacre.

Aunque aceptó su responsabilidad por el fracaso, el director del Shin Bet, Ronen Bar, no tiene intención de dimitir en el corto plazo y aparentemente luchará contra los esfuerzos de Netanyahu por destituirlo. El amigo cercano de Bar, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzl Halevi, dejará su puesto el miércoles, un año y diez meses antes de que termine su mandato. Halevi, como Bar, también tiene una parte importante de culpa por el desastre.

Bar pidió al comité de investigación interno del Shin Bet, integrado por dos jefes de departamento retirados de la agencia y el mayor general (en reserva) Amir Aboulafia, que elaborara una «radiografía organizativa» y recomendaciones sobre cómo solucionar los problemas, algunos de los cuales ya se han puesto en práctica. Su informe decía que el Shin Bet fracasó porque no dio la advertencia que podría haber impedido la masacre.

En retrospectiva, resulta que la organización tuvo problemas para emitir advertencias sobre una guerra inminente, en lugar de proporcionar información más específica. Si bien el informe decía que el Shin Bet evaluó correctamente la magnitud de la amenaza planteada por Hamás (a diferencia del gobierno y otros servicios de seguridad), no logró traducir esto en una advertencia adecuada sobre el alcance y el momento del ataque.

Muchos de los detalles y algunas de las conclusiones de la investigación coinciden con las de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero por orden de Bar, el Shin Bet investigó por su cuenta y no se coordinó con las FDI.

La investigación concluyó que el plan de Hamás, que las Fuerzas de Defensa de Israel denominaron Muros de Jericó, llegó a conocimiento de Israel dos veces, en diferentes versiones: una a principios de 2018 y otra en 2022. Pero en ambas ocasiones, la agencia no abordó la amenaza como lo exigen sus propios protocolos vinculantes y no construyó un modelo de las señales que podrían haber advertido que el plan se estaba implementando, como debería haberlo hecho.

A pesar de que se mejoraron las relaciones de trabajo con la Inteligencia Militar, que incluyó la definición de su responsabilidad conjunta en materia de inteligencia sobre Gaza en 2017, no hubo coordinación con la Unidad 8200 de la MI para analizar el plan. Además, como en el ejército, el plan nunca pasó de los oficiales de nivel medio de la agencia, por lo que los altos funcionarios nunca supieron nada al respecto.

Otros problemas se relacionan con la presencia de agentes en Gaza. El Shin Bet es el único responsable de recopilar información humana (HUMINT) en Gaza, pero sus agentes no avisaron del ataque planeado.

Un agente clave mintió cuando se le preguntó sobre las señales preocupantes que se acumulaban en la fatídica noche (en primer lugar, la activación de tarjetas SIM israelíes en 45 teléfonos móviles de Hamás ). A otros agentes ni siquiera se les preguntó. Además, no se hizo un seguimiento suficiente de la información adicional que llegó el día antes de la masacre, principalmente por medios tecnológicos.

Ex altos funcionarios del Shin Bet criticaron lo que calificaron de tendencia en curso bajo los dos últimos directores del Shin Bet, Bar y Nadav Argaman, de priorizar el departamento de operaciones especiales y el uso de tecnología sofisticada por encima del reclutamiento y la gestión de agentes humanos. Bar dijo al comité de investigación que esto no es cierto. No se descuidó a la HUMINT en Gaza, dijo, mientras que las inversiones en tecnología dieron sus frutos, como lo demuestra el conocimiento de las activaciones de las tarjetas SIM.

Sin embargo, la agencia admitió que no produjo suficiente información de sus operaciones en Gaza, en parte debido a la gran eficacia del servicio de contrainteligencia de Hamás, que tenía firmemente el control de Gaza. Esta agencia fue la que descubrió un equipo israelí que operaba en Khan Yunis en 2018, lo que provocó un tiroteo en el que murió un oficial de las FDI.

Según la investigación, los altos funcionarios del Shin Bet comenzaron a intentar descifrar la información que recibieron la tarde del 6 de octubre. Bar convocó a una evaluación de la situación con los altos funcionarios pertinentes a las 4:30 a. m. del 7 de octubre; al mismo tiempo, el jefe del distrito sur de la agencia habló con el jefe del Comando Sur de las FDI, Yaron Finkelman.

Sin embargo, decidieron hacer preparativos limitados. El ejército temía que Hamás se enterara de que Israel estaba al tanto de sus actividades (las tarjetas SIM). El Shin Bet temía un error de cálculo: cada parte malinterpretaría la conducta de la otra, lo que provocaría una escalada que llevaría al lanzamiento de cohetes contra el sur y quizás el centro de Israel.

Al final de la reunión, el Shin Bet decidió advertir sobre un posible atentado, pero en lugar de establecer un nivel de alerta más alto, la advertencia se formuló como el nivel de alerta más bajo posible para este tipo de incidentes.

Bar también decidió enviar un equipo reforzado de su departamento de operaciones al sur; ese departamento, conocido como Tequila, se especializa en frustrar ataques puntuales. Pero el escenario para el que se preparó el equipo era una redada para tomar rehenes en una sola comunidad fronteriza, no un asalto masivo a lo largo de toda la frontera.

El informe de la investigación detalla las numerosas veces que los directores del Shin Bet aconsejaron a Netanyahu (y antes de él, al gobierno Bennett-Lapid) que asesinara a altos funcionarios de Hamás, especialmente a Yahya Sinwar y Mohammed Deif. Pero ninguno de los primeros ministros aprobó nunca los planes. La última recomendación de ese tipo se hizo poco antes del ataque, motivada por el hecho de que la sede de Hamás en Cisjordania, que se encuentra en Gaza, estaba planeando ataques terroristas en Cisjordania.

A diferencia del ejército, el Shin Bet no se considera a sí mismo como alguien que comparte la idea errónea que prevalece sobre las intenciones de Hamás. Argaman se opuso tanto a que Qatar enviara dinero a Gaza como a que los habitantes de Gaza trabajaran en Israel (Bar, a instancias del entonces primer ministro Naftali Bennett, discrepó con su predecesor en la segunda cuestión). Bajo el mando de Argaman, el Shin Bet dio a Netanyahu pruebas de que el dinero qatarí financiaba las actividades militares de Hamás y no sólo ayudaba a los civiles de Gaza.

Bar advirtió que Israel no había disuadido a Hamás, contrariamente a la opinión de Netanyahu, Halevi, el predecesor de Halevi, Aviv Kochavi, y altos funcionarios del MI. El Shin Bet también se opuso a la política de Netanyahu de dividir y gobernar entre Hamás en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania.

En febrero de 2023, el Shin Bet finalizó su evaluación anual de inteligencia. Se equivocó al decir que Hamás no quería una guerra, pero advirtió que las provocaciones israelíes en el Monte del Templo y las condiciones más duras para los prisioneros palestinos, ambas iniciadas con el actual gobierno de Netanyahu, podrían impulsar a Hamás a lanzar una operación que empeoraría la situación en la frontera de Gaza.

La conclusión de todo esto es clara: contrariamente a lo que afirma Netanyahu, alguien lo agarró por las solapas muchas veces.

Las últimas misiones de Bar

Recientemente Netanyahu le pidió a Bar que presentara la investigación de la agencia sobre el fracaso del 7 de octubre antes de lo previsto. El primer ministro busca aprovechar las investigaciones tanto del ejército como del Shin Bet para culpar de la masacre a altos funcionarios de defensa y, al mismo tiempo, obligarlos a dimitir antes de tiempo, lo que centraría el discurso público en sus fracasos.

Mientras tanto, lucha por impedir por todos los medios la creación de una comisión estatal de investigación. El lunes, dedicó una parte importante de su discurso en la Knesset a un agitado ataque contra una investigación independiente. Poco antes, los guardias de la Knesset golpearon a unos padres en duelo que pertenecen al Consejo de Octubre, un grupo que exige una comisión estatal de investigación, cuando intentaron protestar durante el debate.

Pero Bar no parece tener intención de facilitarle la vida a Netanyahu. En conversaciones con sus subordinados, dijo recientemente que todavía tiene dos misiones por cumplir: traer de vuelta a los 59 rehenes, tanto vivos como muertos, de Gaza y asegurarse de que se forme una comisión estatal de investigación. Sólo después de eso dejará su puesto.

Mientras tanto, ha surgido otra fuente de tensión entre Netanyahu y Bar: la decisión de este último, en coordinación con el fiscal general Gali Baharav-Miara, de abrir otra investigación sobre personas que trabajan para Netanyahu, esta vez por sospechas de vínculos con Qatar. Netanyahu parece muy nervioso por este asunto, aunque ninguna de las acusaciones lo afecta directamente. Además, Baharav-Miara dice que el mero hecho de que se esté llevando a cabo esta investigación le impide despedir a Bar en este momento.

Bar, al igual que Halevi y otros altos funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Shin Bet, fracasó estrepitosamente el 7 de octubre. El resultado fue el peor desastre en la historia de Israel. Y no hay duda de que, al igual que Halevi, debería dejar su puesto antes de que termine su mandato en octubre de 2026.

Sin embargo, dadas las circunstancias, su caso es diferente al de Halevi. Netanyahu, que se benefició de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump el mes pasado, ahora está tratando de intimidar a los funcionarios profesionales del sistema de defensa, el sistema legal y otras agencias gubernamentales vitales.

Con la publicación de los resultados de las investigaciones que detallan los fallos de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Shin Bet, la máquina de veneno que sirve a Netanyahu se pondrá en marcha a toda velocidad, y Bar probablemente será su principal objetivo. Para un observador externo, parece dispuesto a luchar contra esto, a pesar de saber que la agencia e incluso su familia pueden esperar tiempos difíciles. La pregunta es qué tropas le seguirán respaldando en esta nueva batalla defensiva.

Parte del enfrentamiento entre los dos hombres se debe a la sospecha de Bar, compartida por muchas otras personas, de que Netanyahu pretende poner a cargo de la agencia a un hombre que se parezca a él, alguien que obedezca todas sus órdenes. Al regresar de su visita a la Casa Blanca, Netanyahu sorprendió a los miembros del gabinete de seguridad con su «discurso de lealtad», en el que insinuó que cualquiera que no se alinee con él no permanecerá en el cargo. Trump, agregó, admira a los líderes fuertes que actúan como él.