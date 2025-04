¿Por qué los gazatíes no se alzan y expulsan a Hamás? Desmantelando una afirmación profundamente deshonesta

Hasta el 7 de octubre, Netanyahu no quería derrocar a Hamás. Durante los últimos 17 meses, Israel, con el respaldo de miles de millones de dólares en ayuda exterior, no ha tenido éxito en su intento. Pero, de alguna manera, los israelíes ven a todo gazatí que no ha arriesgado su vida para alzarse contra Hamás como un terrorista con una diana en la espalda.