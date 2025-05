¿Expresó Yair Golan una «calumnia antisemita vergonzosa»?

La verdad duele.

Yair Golan, líder del partido Los Demócratas, no hacía más que exponer hechos cuando advirtió en una entrevista radial el martes que «Israel está en camino de convertirse en un estado paria, como lo fue Sudáfrica en su momento, si no vuelve a actuar como un país cuerdo».

Golan no estaba especulando: hay evidencia innegable y preocupante que respalda su afirmación de que Israel está firmemente en el camino de convertirse en un marginado internacional. En lo que pareció un tsunami diplomático el lunes, los líderes de Reino Unido, Canadá y Francia amenazaron con sanciones contra Israel si no detiene una nueva ofensiva militar en Gaza y levanta las restricciones a la ayuda humanitaria. Al día siguiente, Francia y el Reino Unido tomaron medidas más concretas.

Pero los feroces ataques contra el general retirado que lidera el partido judío de oposición más a la izquierda de Israel no se centraron en los problemas diplomáticos de Israel, sino en la elección de palabras de Golan al describir lo que constituye un «país cuerdo».

Él dijo: «Un país cuerdo no libra una guerra contra civiles, no mata bebés como pasatiempo y no se propone objetivos como la expulsión de una población».

Fue bastante refrescante ver a un líder político israelí mostrar algún nivel de preocupación por el costo inconcebible de la guerra para los civiles de Gaza, en lugar de centrarse únicamente en los rehenes, la condena mundial y las razones políticas y personales de Netanyahu para continuar el conflicto. La postura fue inusual incluso para Golan, quien se entiende es un líder de la izquierda, pero rara vez ha reconocido públicamente el sufrimiento de los gazatíes en 19 meses de guerra.



Pero calificar el infanticidio como un «pasatiempo» fue un clásico error de oratoria de Golan que podría costarle caro, como ya le ha ocurrido en el pasado. Antes de que su prestigio creciera como héroe del 7 de octubre, la mayor debilidad de Golan como líder era su retórica. Como subjefe del Estado Mayor de las FDI en 2016, habló en un servicio conmemorativo del Holocausto y dijo que era aterrador «ver procesos horrendos que tuvieron lugar en Europa comenzar a desplegarse aquí (en Israel)».

Nunca dispuesto a perder una oportunidad para dañar a un rival político, el primer ministro Benjamin Netanyahu tergiversó las críticas dirigidas a él y a su gobierno como una oportunidad para gritar «traidor». Condenando las «calumnias antisemitas vergonzosas» de Golan, Netanyahu calificó las palabras del líder de la oposición como «una incitación escandalosa contra nuestros heroicos soldados y contra el Estado de Israel».

Una avalancha de vilipendio contra Golan no tardó en llegar, y al menos una organización judía se alineó: el Congreso Judío Mundial canceló la participación de Golan en un evento el mismo día.

La acusación de Netanyahu, por supuesto, carece de fundamento. Héroes o no, los soldados de las FDI y sus comandantes están sujetos a las directrices del gobierno en el poder; el ejército es una herramienta del gobierno al que sirve. Es a los responsables de las políticas que Golan criticaba.

Netanyahu lo sabe muy bien. Después de todo, es él quien ha hecho todo lo que pudo para desacreditar y expulsar a líderes militares cuando no seguían su línea política.

¿Fue «pasatiempo» la palabra equivocada? Probablemente, pero eso no hace que el desprecio temerario por las vidas inocentes en Gaza entre los políticos más importantes de Israel sea menos atroz, merecedor de la condena más fuerte por parte de cualquier líder israelí con conciencia.