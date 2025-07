¿Está Israel persiguiendo una agenda más amplia en Siria tras intervenir para defender a los drusos?

El alto el fuego anunciado el miércoles por el jeque Youssef Jarbouh, uno de los líderes espirituales de la comunidad drusa de Siria, entre facciones drusas en Sweida y fuerzas alineadas con el régimen sirio, ahora enfrenta una prueba crucial en el terreno. Este es el segundo acuerdo de este tipo esta semana. El primero colapsó casi de inmediato. Este nuevo acuerdo debe abordarse con cautela, en parte porque aún no está claro quién lo firmó y si las fuerzas involucradas lo respetarán.

Jarbouh, uno de los tres principales líderes religiosos drusos en Siria, es conocido por apoyar la cooperación con el gobierno del presidente Ahmed al-Sharaa y oponerse a la injerencia extranjera en los asuntos drusos, incluida la de Israel. También rechaza la creación de una región autónoma drusa y considera que el futuro de la comunidad debe estar firmemente arraigado dentro del Estado sirio.

Hasta ahora, no ha habido comentarios del líder espiritual más influyente de los drusos, el jeque Hikmat al-Hijri. Él es un crítico abierto de los intentos de integrar las milicias drusas al ejército sirio y considera a al-Sharaa como un yihadista que sigue dependiendo de milicias extremistas —algunas extranjeras, otras locales— que no controla completamente. Al-Hijri acusa a al-Sharaa de llevar a cabo una campaña de exterminio contra los drusos.

Un tercer líder, el jeque Hammoud al-Hinnawi, es considerado menos influyente, pero su apoyo sigue siendo esencial para presentar una posición unificada drusa en cualquier alto el fuego.

Tampoco está claro qué milicias drusas se han unido al acuerdo. Sus lealtades varían según sus vínculos con distintos líderes, pero muchas operan de forma independiente.

La milicia Hombres de Dignidad, la más grande con un estimado de entre 5.000 y 8.000 combatientes, apoya la cooperación con el gobierno. En cambio, la Brigada de la Montaña, también con miles de miembros, rechaza tanto al régimen como el plan de integración.

En la ciudad de mayoría drusa de Sweida, otro grupo, el Consejo Militar, fue formado en febrero bajo el mando de un alto oficial que desertó del ejército sirio.

El compromiso del régimen sirio con el alto el fuego es igualmente ambiguo. Aunque formalmente firmó el acuerdo, sigue siendo incierto si puede hacerlo cumplir entre las decenas de milicias que aún operan fuera de las estructuras militares formales.

Incluso referirse a un “ejército sirio” puede resultar engañoso: aunque el Ministerio de Defensa afirma que unas 130 milicias han aceptado unirse a lo que llama un “Ejército Nacional”, muchas otras, incluidas las fuerzas beduinas armadas, milicias de ciudades remotas, fuerzas kurdas y la mayoría de las facciones drusas, permanecen fuera de su control.

La fecha límite para que las milicias se integraran al ejército venció a fines de mayo. En teoría, el gobierno ahora puede desarmar por la fuerza a quienes se nieguen, con excepción de los grupos drusos y kurdos, que solo firmaron acuerdos preliminares.

Incluso entre los que han aceptado, la integración es lenta y complicada. Los reclutas son incorporados individualmente, no en unidades, para evitar lealtades persistentes hacia sus antiguas milicias. Muchos todavía están esperando entrenamiento en academias militares, algunas de las cuales aún no han sido construidas.

En la práctica, el ejército sirio sigue dependiendo de las mismas milicias islamistas que apoyaron a al-Sharaa durante la guerra civil, particularmente elementos de Hay’at Tahrir al-Sham. Muchos combatientes provienen de Chechenia, Rusia, Jordania y Egipto, y algunos han sido promovidos a cargos importantes en el ejército. Si serán capaces de comandar tropas fuera de sus filas originales es una incógnita.

Mientras tanto, algunos combatientes se han separado de Hay’at Tahrir al-Sham tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y ahora lideran milicias independientes que se oponen a al-Sharaa.

Estos grupos acusan al nuevo presidente de traicionar los principios islámicos y de colaborar con los “enemigos del Islam”. Según informes desde Siria, algunos incluso se han unido a remanentes del ISIS y se cree que han llevado a cabo atentados terroristas, incluido el bombardeo de junio en la iglesia de Mar Elías, que mató al menos a 25 personas.

Esta fragmentación significa que al-Sharaa ahora lucha por el control en múltiples frentes: consolidar milicias en un ejército nacional, desmantelar bandas armadas rebeldes, proyectar poder hacia Israel y Estados Unidos reprimiendo a Hezbollah, y tratar de mantener el control sobre aproximadamente el 70 % del territorio sirio que aún gobierna.

Dada esta compleja realidad, pocos confían en la promesa de al-Sharaa de “actuar con decisión contra los infractores de la ley” o de llevar a los responsables de la violencia reciente ante la justicia. Promesas similares siguieron a la masacre de marzo de más de 1.700 alauitas, pero ninguna investigación ha concluido y nadie ha sido responsabilizado. Lo mismo ocurre con el atentado en la iglesia de Mar Elías.

Aun así, este último alto el fuego podría tener más posibilidades de sostenerse gracias a una mayor participación diplomática de Estados Unidos y la presión tanto sobre al-Sharaa como sobre Israel para desescalar.

¿Qué está intentando lograr Israel?

Como en el anterior episodio de enfrentamientos entre milicias drusas en marzo, Israel ha intervenido en la situación sin articular claramente sus objetivos ni una política coherente a largo plazo.

Inicialmente, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) dijeron que atacaron tanques sirios que avanzaban hacia Sweida para hacer cumplir las líneas de separación de 1974, argumentando que su presencia representaba una amenaza para la frontera norte de Israel. “Las FDI no permitirán una amenaza militar en el sur de Siria y actuarán en su contra”, decía un comunicado.

Poco después, funcionarios israelíes ofrecieron una justificación diferente: que los ataques aéreos, que se ampliaron para atacar el edificio del Estado Mayor General sirio y el palacio presidencial, estaban destinados a proteger a “nuestros hermanos drusos” y a presionar al gobierno sirio para que detuviera el derramamiento de sangre.

Pero si ese es el caso, ¿por qué no permitir que el ejército sirio se despliegue en Sweida desde el principio? Y si Israel cree que al-Sharaa puede restaurar el orden, ¿por qué no usar los canales de comunicación existentes en lugar de lanzar ataques aéreos? Por otro lado, si Israel considera que al-Sharaa no quiere o no puede proteger a los drusos —o peor aún, que está orquestando su destrucción, como afirma al-Hijri—, ¿se está preparando ahora Israel para un conflicto abierto con el régimen sirio?

Los estrechos lazos de Israel con sus propios ciudadanos drusos no están en duda. Y existe un argumento legítimo de que este vínculo se extiende a una responsabilidad más amplia de proteger a las comunidades drusas en Siria, o a cualquier minoría en riesgo de genocidio.

Al mismo tiempo, muchos líderes drusos en Siria rechazan abiertamente la intervención israelí, insisten en seguir formando parte del Estado sirio y buscan asegurar sus derechos mediante la cooperación con al-Sharaa, no convirtiéndose en una comunidad cliente de Israel.

La cuestión de fondo es si Israel tiene una política más amplia respecto a Siria, y cómo esa política se alinea con la protección de civiles drusos mientras, al mismo tiempo, ataca al régimen.

Una posible agenda de fragmentación

Algunos comentaristas árabes y sirios creen que Israel pretende usar a los drusos como base para promover la «cantonalización» de Siria, dividiendo el país en regiones drusa, kurda y posiblemente alauita. Esto proporcionaría a Israel enclaves aliados en sus fronteras y ayudaría a frustrar el plan de al-Sharaa de un estado unificado, además de contrarrestar la influencia turca.

Si tal estrategia existe —y ningún funcionario israelí la ha confirmado públicamente—, entraría en conflicto no solo con las ambiciones de al-Sharaa, sino también con las de Estados Unidos y los gobiernos árabes.

Washington sigue comprometido con un Estado sirio unificado bajo un gobierno centralizado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera a al-Sharaa un líder legítimo y lo respalda diplomática y económicamente. La estrategia estadounidense apunta a retirar sus fuerzas de Siria y ceder la lucha contra ISIS al gobierno sirio y a Turquía.

Trump también está impulsando acuerdos de coordinación entre Israel y Siria, y ha expresado su esperanza de lograr una normalización. Una guerra israelí contra el régimen sirio, incluso en defensa de los drusos, socavaría esos esfuerzos.

¿Qué sigue?

Israel ahora se encuentra en una encrucijada: actuar militarmente para proteger a los drusos y arriesgarse a una confrontación regional, o mantenerse al margen y arriesgarse a ser percibido como pasivo frente a una posible masacre. La intervención limitada actual —declaraciones firmes, ataques selectivos, contactos diplomáticos— puede no ser suficiente si el régimen de al-Sharaa continúa o intensifica su campaña en Sweida.

Hasta ahora, no hay señales de una estrategia israelí coherente. La política parece estar guiada por la presión de la comunidad drusa israelí, por consideraciones morales e históricas y por cálculos de seguridad inmediatos más que por un plan a largo plazo respecto a Siria.

Tampoco está claro qué rol asumirá Estados Unidos si la situación se deteriora. ¿Apoyará una intervención israelí más decidida? ¿Aumentará su presión sobre al-Sharaa? ¿O se centrará en preservar la estabilidad regional incluso a costa de abandonar a los drusos?

Por ahora, Israel parece estar navegando a la vista, reaccionando más que actuando. Pero con la complejidad del panorama sirio y la fragilidad de las alianzas, la falta de una política clara podría ser más peligrosa que cualquier intervención.