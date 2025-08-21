Durante décadas, el conflicto israelí-palestino fue presentado como una lucha política entre dos comunidades nacionales.

Las discusiones giraban en torno a fronteras, refugiados y seguridad, a veces incluso sobre el derecho del otro a existir. Los palestinos querían arrojar a los israelíes al mar, mientras que Israel se negaba a reconocer la existencia de un pueblo palestino. “No existe tal cosa como un pueblo palestino”, declaró en su ignorancia Golda Meir. “No hay socio”, insistió en su arrogancia Ehud Barak. Eran disputas dolorosas, pero seguían siendo disputas que podían, al menos en teoría, resolverse. Se trazaban mapas, se enviaban enviados especiales, se articulaban principios. Durante años, fue una confrontación que quizá podía solucionarse. Pero después del 7 de octubre y de las atrocidades de Hamas y de Israel en represalia, está lejos de ser seguro que esa solución siga siendo posible.

La guerra actual en Gaza ha cambiado la ecuación

Ya no se trata de un choque político ordinario; es la primera guerra religiosa de Israel. No son ya intereses que puedan transarse, sino Mandamientos contra Yihad, mesianismo contra promesas divinas. Y cuando Dios se coloca en el centro del campo de batalla, nadie puede firmar un acuerdo de paz en la mesa de negociaciones.

Hamas: el nacionalismo como envoltorio, la fe como núcleo

Hamas es, por encima de todo, un movimiento religioso. Su carta fundacional declara que toda Palestina es waqf, una dotación sagrada:

“El Movimiento de Resistencia Islámica cree que la tierra de Palestina es un waqf islámico consagrado para las futuras generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio. No debe descuidarse ni puede cederse ninguna parte de ella.”

La lucha con Hamas, por lo tanto, no tiene que ver con las fronteras de 1967 ni con las de 1948, sino con un decreto divino. El martirio no es pérdida sino cumplimiento. Jerusalén no es una opción política sino un deber religioso. La visión última no es la paz local sino un califato global.

“Israel, por el hecho de ser judío y de tener una población judía, desafía al islam y a los musulmanes” (Artículo 28).

Esperar un compromiso con este Hamas es como esperar que Alá mismo firme un nuevo Acuerdo de Oslo. Poco realista.

El gobierno israelí de “pleno derecho”: el mandamiento como política

Tampoco Israel se guía ya únicamente por consideraciones de seguridad. Ministros principales proclaman abiertamente que esta guerra es una obligación religiosa. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declara su visión mesiánica:

“El Estado de Israel, el Estado del pueblo judío, con la ayuda de Dios, volverá a ser gobernado como en los días del rey David y del rey Salomón. Mi deseo a largo plazo es que Israel sea dirigido de acuerdo con la Torá. Cuanto más avancemos en la Torá y el judaísmo, más nos bendecirá el Santo, bendito sea.”

Su colega, mucho más populista, Itamar Ben-Gvir, sigue abiertamente el camino de Meir Kahane, el rabino más notoriamente racista de la Israel moderna:

“Un profeta vivió en nuestra ciudad, un líder vivió en nuestra tierra. Continuamos en su camino.”

Insiste en ascender al Monte del Templo para “restaurar la soberanía sobre el lugar más sagrado”. Los rabinos que rodean a esta coalición predican en público que “los árabes de Gaza son Amalek y el mandamiento es aniquilar a Amalek”. Genocidio, directamente de las Escrituras. Las restricciones políticas se derrumban bajo las exhortaciones teológicas.

Entre el gobierno de Hamas y la coalición de Netanyahu, Israel está ahora atrapado en su primera guerra verdaderamente religiosa.

Los intereses pueden negociarse. Dios, no

La historia enseña que las guerras políticas terminan con documentos; las religiosas, mucho menos. Las guerras de religión en Europa se prolongaron durante siglos hasta que finalmente se asimiló la lección de separar Iglesia y Estado. Mientras las disputas sigan siendo políticas, hay esperanza. Una vez que se vuelven teológicas, las soluciones se alejan. Porque, ¿cómo puede alguien transar sobre una promesa divina?

Así, se envían soldados a Gaza no para proteger civiles sino para comenzar la “purificación” de toda la tierra de Israel. Gaza es la puerta hacia Cisjordania. Los presupuestos fluyen hacia los asentamientos no como medida de seguridad, sino como deber religioso. La democracia misma se dobla bajo el peso del mesianismo. Del otro lado, los palestinos se ahogan en sangre y ruinas mientras Hamas sacrifica a su gente en el altar de Alá. Es un ciclo de fanatismo mutuo: cada lado reafirmando su fe con sangre y fuego, cada lado sacralizando el odio. Y no veo la profunda diferencia.

Mientras el conflicto fue secular, sobre fronteras, seguridad y derechos, pudo negociarse. Ahora que se ha convertido en lenguaje religioso. Dios contra Alá, Halajá contra Sharía, rabinos enfrentados con imanes. Las posibilidades de paz se desvanecen. La urgencia es inmensa: se acaba el tiempo para devolver este conflicto a un cauce político antes de que quede sellado tras muros de fe.

Una elección todavía posible

Ésta es una responsabilidad grave. ¿Estamos preparados para confiar nuestro futuro a políticos que creen que el Todopoderoso preside las reuniones de gabinete? ¿Cambiaremos la posibilidad de un compromiso difícil pero alcanzable por una guerra santa interminable sin vencedores?

Todavía podemos elegir la vida. Pero sólo si nos negamos a dejar que Dios dirija nuestras guerras, o nuestra paz. Ni Dios, ni los charlatanes que pretenden hablar en su nombre. Si insisten, que luchen entre ellos. Nosotros deberíamos apartarnos, desearles la mejor de las suertes. Y avanzar hacia la difícil pero necesaria reconciliación.

Fuente: https://substack.com/@11011955