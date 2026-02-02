Entre lágrimas, el último cuerpo de un rehén da a Israel un momento de esperanza

Nunca pensé que sentiría alegría con el anuncio de un funeral, pero hoy es ese día. Es una emoción extraña y profunda que se comparte en todo Israel.

Los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí llevado a Gaza en octubre de 2023, han regresado a casa.

El regreso de este último cuerpo es la culminación de 843 días de una de las campañas de la sociedad civil más notables en la historia de Israel. Movilizó a millones de israelíes, judíos de todo el mundo y a sus aliados en numerosos gobiernos con un único objetivo apartidario de «traerlos a casa». Hoy, ese objetivo se ha cumplido plenamente.

Muchas voces habían descartado esta posibilidad, convencidos de que Hamás nunca encontraría ni liberaría a nuestra gente y de que los acuerdos necesarios fracasarían. Creían que ninguna protesta ni presión podría conmover al gobierno más derechista de nuestra historia, especialmente a uno tan indiferente al dolor de las familias de los rehenes.

Al mismo tiempo, la realidad de esta noticia es un funeral, una shivá y un período de duelo nacional. En los próximos días, millones de israelíes y judíos de todo el mundo presenciarán el funeral de Ran Givili y empatizarán con la pesadilla de sus padres, sintiendo su dolor como el de cualquier amigo o ser querido.

Ese es el poder de la humanización. No solo por Ran, sino por los 251 rehenes y sus familias que tanto sufrieron.

Mientras proceso esta noticia, me transporto mentalmente al 13 de octubre de 2025, el día en que los últimos 20 rehenes vivos fueron devueltos.

Me desperté antes del amanecer de ese lunes para ver la transmisión en vivo del regreso de los rehenes israelíes a casa desde Gaza. A las ocho de la mañana, me encontraba en la Carpa de las Familias de Rehenes en Jerusalén, un lugar que había sido escenario de una protesta decidida y angustiante durante dos largos años. Más de mil personas se habían tomado el día libre para estar allí, unidas en espíritu por innumerables personas que observaban desde la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv o desde las proyecciones en todo el país. El ambiente era electrizante, como una final del Mundial, solo que lo que estaba en juego era mucho más importante.

Cada vez que la cámara revelaba un rostro familiar, la multitud estallaba. Ninguno de nosotros conocía a estas personas, pero sentíamos como si nuestros propios hijos e hijas volvieran a casa. Eso es lo que nos hizo ver miles de horas de imágenes sobre estas personas. Ya sea que los viéramos en vallas publicitarias, en periódicos, en la televisión o en nuestros teléfonos, una nación entera llegó a conocer a los padres, hermanos, amigos del colegio, maestros de guardería e incluso a sus equipos de fútbol favoritos de los rehenes. Se habían convertido en parte de nuestra gran familia nacional. Cuando finalmente regresaron de la oscuridad, la alegría y el alivio que invadieron el país fueron los de un pueblo reencontrado.

Primero llegó Eitan Mor, y la multitud estalló en aplausos. Luego, vítores para Gali y Ziv Berman, seguidos de un audible suspiro de alivio cuando Guy Gilboa Dalal apareció en pantalla.

El rugido más fuerte se reservó para el momento en que Matan Zangauker cayó en los brazos de su valiente madre, Einav. Durante dos años, ella había sido la cara visible de la lucha de los rehenes, bloqueando carreteras, concediendo miles de entrevistas e incluso encerrándose en una jaula suspendida sobre una autopista de Tel Aviv para exigir al gobierno que trajera a su hijo a casa. Cuando finalmente lo abrazó, lloró las palabras que todo israelí anhelaba decir: «Jaim sheli, Jaim sheli, ein miljamá» (Mi vida, mi vida, no hay más guerra).

Y así, aquel día de octubre, cuando los últimos rehenes vivos regresaron a casa, y hoy, cuando se devolvió el último ataúd, nuestra nación pudo respirar. La lección fue clara: la empatía, nuestra capacidad de sentir el dolor y la alegría del otro como propios, fue la fuerza que nos unió. Y también es la fuerza que finalmente puede poner fin a esta guerra.

Al ver la noticia del cuerpo de Ran Givili envuelto en una bandera israelí en Gaza, me conmovió profundamente el canto del Hatikva de los soldados al saludar al ataúd. Al mismo tiempo, noté el zumbido del dron, un sonido que acompaña a muchos de los videos que veo de Gaza y que, para los palestinos, indica el temor de un ataque inminente. Alrededor del lugar donde los soldados cantaban entre lágrimas al regreso de Ran, se extendían edificios destruidos hasta donde alcanzaba la vista. El cuerpo de Ran fue encontrado en una fosa común con 250 personas en un cementerio de la ciudad de Gaza. De las personas enterradas allí, no sé ni sus nombres, ni sus esperanzas, ni sus sueños, ni si las familias que podrían llorarlos siguen vivas. Sin embargo, siento su dolor.

Reconocer la presencia de la pérdida y el dolor desde Gaza hasta Jerusalén es esencial para construir un futuro compartido. La humanización no es un objetivo sentimental; es una herramienta necesaria y realista para la supervivencia política.