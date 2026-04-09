¿Se está convirtiendo Israel en un «Estado revolucionario» como Irán?

La cuestión de la influencia de Benjamín Netanyahu en la decisión de Donald Trump de confrontar a Irán se ha convertido en un foco de debate en Estados Unidos y sin duda ocupará a los historiadores en los años venideros. El primer ministro ha imaginado durante mucho tiempo neutralizar la amenaza iraní con el apoyo estadounidense, y es razonable suponer que intentó orientar al presidente de EE.UU. en esa dirección.

Pero reducir la confrontación actual a la dinámica entre dos líderes sustituye el análisis estratégico por conjeturas psicológicas y reduce nuestra comprensión de lo que está en juego. Un relato serio, que también pueda atravesar las declaraciones jactanciosas de ambas partes con el inicio del actual alto el fuego, debe considerar la estructura geopolítica y los intereses de los Estados involucrados.

Tal marco se puede encontrar en el pensamiento de Henry Kissinger, cuyo enfoque analítico (más que moral) ha moldeado la política exterior estadounidense durante décadas.

Kissinger distinguía entre dos tipos de Estados: legítimos y revolucionarios. Los Estados legítimos no son necesariamente liberales o democráticos, pero aceptan el orden internacional: su equilibrio de poder, reglas y fronteras. Entre ellos pueden ocurrir conflictos, pero son limitados y están orientados a restaurar el equilibrio.

Los Estados revolucionarios, por el contrario, rechazan la legitimidad del orden existente y buscan rehacerlo. Desafían no solo las fronteras, sino los propios principios que estructuran la política internacional, y emplean la fuerza para transformarlos. Mientras que en un orden legítimo la no beligerancia es la condición por defecto, en un orden revolucionario la condición por defecto es la inestabilidad permanente, que tiende hacia la guerra.

En su libro de 1957 Un mundo restaurado: Metternich, Castlereagh y los problemas de la paz 1812-1822, Kissinger recurrió a la Europa posnapoleónica para mostrar cómo se puede reconstruir el orden después de una conmoción revolucionaria. La Francia napoleónica había intentado borrar el pasado europeo e imponer un nuevo orden universal por la fuerza. La estabilidad se restableció solo cuando estadistas como Metternich y Castlereagh lograron reestablecer un marco compartido de legitimidad. Kissinger se basó en las ideas del siglo XIX para comprender mejor las potencias revolucionarias del siglo XX: la agresión nazi, que Europa finalmente destruyó, y el expansionismo soviético, con el que apenas comenzaba a lidiar.

Desde 1979, Irán encaja claramente en el modelo revolucionario. No es simplemente un Estado que persigue intereses, sino un régimen animado por una misión ideológica: socavar el dominio occidental, desmantelar el orden regional y eliminar al Estado de Israel. Esta postura revolucionaria no es incidental, sino fundacional. Legitima tanto la represión interna del régimen como su pretensión de liderazgo en el mundo musulmán. Irán puede participar en negociaciones interminables, pero nunca comprometerá su esencia revolucionaria, es decir, su esfuerzo por subvertir el orden existente.

Estados Unidos, que busca reducir su involucramiento militar en Oriente Medio, aspira en cambio a establecer un orden “legítimo”, uno en el que la no guerra sea la condición por defecto. Prevenir que Irán adquiera armas nucleares, frenar sus amenazas a sus vecinos y a Israel, debilitar su capacidad de proyectar poder a través de proxies y quizás incluso provocar el colapso de su régimen, limitaría, si no eliminaría, sus capacidades revolucionarias.

Desde esta perspectiva, la confrontación con Irán no es una cuestión de temperamento presidencial, sino de necesidad estructural: una respuesta a un Estado que desafía persistentemente la posibilidad de un orden estable. Esto también explica la posición de los actores regionales “legítimos” como Arabia Saudita y los Estados árabes del Golfo Pérsico. Aunque distan mucho de ser democráticos, buscan predictibilidad, desarrollo económico y un equilibrio regional en el que también pueda integrarse Israel.

Israel es integrable en tanto es también “legítimo”. Hasta hace poco, Israel encajaba en gran medida en la categoría de Estado legítimo. A pesar de controlar territorios más allá de sus fronteras reconocidas, se abstuvo de anexarlos y mantuvo que su presencia era provisional. Su objetivo declarado no era derrocar el orden regional, sino asegurar su lugar dentro de él.

Esa posición, sin embargo, ya no es evidente. Durante la guerra actual, el ejército israelí entró no solo en Gaza, sino también en partes de Líbano y Siria, y no se retiró completamente de ellas. Además, su ataque en Qatar, un Estado que no lo había atacado, proyectó aún más la imagen de un actor irracional e impredecible. Esto sugiere una voluntad no solo de defender el statu quo, sino de remodelarlo. Esta percepción también se fortalece con los desarrollos en Cisjordania, incluida la expansión de la anexión de facto y el creciente rol de la violencia extremista de los colonos en el desplazamiento de comunidades palestinas.

En una visión superficial, estos desarrollos aún pueden interpretarse como respuestas tácticas a amenazas de seguridad agudas, particularmente tras el 7 de octubre. Sin embargo, incluso un examen superficial del discurso político en Israel revelará que elementos de su liderazgo se guían por una visión más expansiva: una narrativa religioso-mesiánica que ve toda la tierra -que en algunas versiones se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates- como divinamente prometida y considera el asentamiento como un vehículo para acelerar la redención final. Aunque no es universalmente aceptada, esta perspectiva ejerce una influencia creciente en las políticas.

El resultado es un cambio gradual pero significativo. Israel aún no es un Estado revolucionario en el sentido pleno kissingeriano; no articula una alternativa internacional integral. Pero está adoptando cada vez más patrones de comportamiento característicos de actores revolucionarios: desafiar las restricciones establecidas y ampliar su ámbito de acción más allá de los límites previamente aceptados. En términos de Kissinger, esto introduce una nueva fuente de inestabilidad: un Estado que antes sostenía el sistema comienza a tensarlo.

Si este análisis se sostiene, dos cosas quedan claras: primero, una confrontación con Irán es, desde la perspectiva estadounidense, necesaria. Estados Unidos busca reducir su involucramiento militar y aumentar el compromiso económico en la región; esto solo es posible si la región se vuelve más estable, es decir, si se neutraliza la capacidad revolucionaria de Irán.

Segundo, la transformación de Israel en un actor revolucionario socavaría estos objetivos. La persistencia de esta trayectoria obligará a Estados Unidos, con presión adicional de sus socios regionales, a frenar las tendencias revolucionarias de Israel.

¿Cómo podría manifestarse tal presión? Una vía plausible sería la movilización de puntos de vulnerabilidad existentes. El control continuado de Israel sobre 3 millones de palestinos sin derechos políticos lo expone a una crítica internacional sostenida y a posibles medidas coercitivas.

Iniciativas diplomáticas, presión económica y acción multilateral podrían converger en renovados esfuerzos por imponer un arreglo territorial. Tal movimiento lograría dos objetivos a la vez: asestaría un golpe a la ideología mesiánico-revolucionaria y demostraría concretamente que Israel no expandirá sus fronteras, sino que incluso podría verse obligado a contraerlas.

Una lectura kissingeriana del momento actual sugiere así que Estados Unidos, Europa y la mayoría de los Estados de Oriente Medio no tienen interés en actores revolucionarios en la región. Israel puede estar ayudando ahora a neutralizar la fuerza revolucionaria de Irán, pero con el tiempo el mundo podría volverse hacia la neutralización de la de Israel.