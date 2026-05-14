Israel necesita un liderazgo capaz de encabezar una nueva revolución sionista

El futuro del sionismo pende literalmente de un hilo en las próximas elecciones. El próximo gobierno heredará tierra quemada en prácticamente todos los frentes.

Israel ha fracasado en alcanzar sus objetivos estratégicos en todos los escenarios. El régimen iraní sobrevivió a los recientes combates e incluso salió fortalecido; su programa nuclear no fue degradado de manera significativa y su arsenal de misiles ya se está reconstruyendo. Hezbolá sobrevivió y se está rearmando; las Fuerzas de Defensa de Israel vuelven a estar empantanadas en Líbano, mientras el gobierno ha mostrado reticencia a negociar con Líbano y Siria. Hamás sigue firmemente en el poder, se está reconstituyendo militarmente y la próxima ronda de combates es solo cuestión de tiempo.

Israel se ha convertido en un Estado paria y tardará décadas en restaurar su posición internacional. Incluso las relaciones con Estados Unidos atraviesan una profunda crisis y una mayoría de estadounidenses ahora simpatiza más con los palestinos que con Israel. La anexión de Cisjordania se está acelerando y amenaza el futuro de Israel como Estado predominantemente judío y democrático, mientras colonos judíos llevan a cabo pogromos que recuerdan los capítulos más oscuros de la historia judía.

En el ámbito interno, todo se está desmoronando. El Estado de derecho se ha deteriorado no solo en Cisjordania, sino en todo Israel. Los ultraortodoxos desafían abiertamente al Estado y se han convertido en una carga intolerable para el público productivo y que sirve en el ejército. El ataque contra la democracia israelí ha llegado a tal punto que ya no se pueden garantizar elecciones libres y justas.

El gobierno hace todo lo posible por aprobar una ley de exención del servicio militar para los ultraortodoxos justo en el momento en que las FDI necesitan desesperadamente miles de soldados adicionales. La evasión, la vulgaridad y la grosería se han convertido en la norma. Si las elecciones no producen un cambio profundo, habrá una emigración masiva de los mejores y más brillantes de Israel.

Lo que se necesita es más que un nuevo gobierno. Israel necesita un liderazgo capaz de encabezar una nueva revolución sionista, dispuesto a adoptar posiciones claras y con el coraje suficiente para actuar en consecuencia.

Ser la izquierda sionista no significa abandonar un compromiso firme y realista con la seguridad. Al contrario: los objetivos diplomáticos de la izquierda no pueden lograrse sin una defensa intransigente de las fronteras de Israel y la restauración de un sentido de seguridad. Pero ser de izquierda sionista también significa entender que el poder militar por sí solo es insuficiente y debe ir acompañado de un empuje diplomático constante.

Significa combinar una profunda creencia en el sionismo con el reconocimiento de los derechos del otro y el rechazo del mesianismo y el extremismo de todo tipo. Significa la aprobación inmediata del servicio militar obligatorio para todos y la reasignación de recursos de los escandalosos acuerdos de coalición que drenan las arcas del Estado hacia el reabastecimiento de las reservas de interceptores aéreos y la construcción de cuartos seguros y refugios para las comunidades fronterizas.

Ser la izquierda sionista significa un compromiso continuo con la división de la Tierra de Israel, a pesar del 7 de octubre y de los repetidos rechazos palestinos a propuestas de paz dramáticas, porque la preservación de una mayoría judía dentro de un Israel democrático importa más que la preservación de cada centímetro de territorio. Significa reconocer que una solución de dos Estados es poco realista en el futuro previsible, aunque se siga aspirando a ella en todo momento.

Significa trabajar para convertir a la Autoridad Palestina en un socio viable restaurando su autoridad tanto en Cisjordania como en Gaza, mientras se avanza en una separación civil —pero no militar— en Cisjordania como medida provisional. Por encima de todo, significa reconocer la mayor mentira de todas: que Israel puede anexar Cisjordania sin en última instancia destruirse a sí mismo.



Ser la izquierda sionista significa entender que reconstruir y retirarse de Gaza, exceptuando la zona de amortiguamiento, está en el interés de Israel. Significa entender que un renovado compromiso con la solución de Dos Estados ayudaría a restaurar las relaciones con Egipto y Jordania, lograr la normalización con Arabia Saudita y el mundo musulmán, así como a preservar la posición de Israel ante Estados Unidos y la comunidad internacional.

Significa entender que Israel debe alentar a Estados Unidos a establecer una coalición internacional para promover la reconstrucción de Siria y Líbano y fortalecer a sus nuevos gobiernos más pragmáticos, a cambio de reformas internas significativas y avances concretos hacia la paz con Israel.

Ser la izquierda sionista significa entender que el Estado de derecho, la democracia y la gobernabilidad son valores supremos, y que Israel debe restaurar urgentemente el prestigio de sus salvaguardas judiciales. Significa devolver la soberanía al poder judicial y a la Knéset, y retirarla de los líderes rabínicos. Significa adoptar elecciones directas para al menos la mayor parte de la Knéset, para crear mayor rendición de cuentas entre representantes y votantes, e imponer límites tanto al tamaño del gabinete como al número de mandatos que puede cumplir un primer ministro. Significa reformar la policía y librar una guerra total contra las bandas criminales y nacionalistas. Significa un servicio civil profesional, no partidista y orientado al servicio.

Ser la izquierda sionista significa poner fin a los beneficios para quienes se niegan a compartir la carga nacional, con el fin de detener el impulso demográfico ultraortodoxo; integrar a los ciudadanos árabes en todas las esferas de la vida israelí; establecer un sistema educativo nacional único con clases obligatorias de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), civismo e historia judía; promulgar el matrimonio civil y la igualdad entre todas las corrientes del judaísmo; y entender que la política socioeconómica más progresista es la que promueve el crecimiento junto con un sistema de bienestar que brinde atención amplia a los vulnerables, los discapacitados y aquellos a quienes la vida no ha tratado con amabilidad.

Por encima de todo, Ser la izquierda sionista significa garantizar que nuestros hijos quieran vivir aquí.

El general de división (res.) Yair Golan, ex subjefe del Estado Mayor y ex viceministro de Economía, es el presidente del Partido Demócratas. El profesor Freilich, ex asesor adjunto de seguridad nacional de Israel, enseña en las universidades de Tel Aviv y Columbia.