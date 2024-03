La extraña resurrección de la solución de dos Estados

Durante años, la visión de un Estado israelí y un Estado palestino coexistiendo en paz y seguridad ha sido ridiculizada como irremediablemente ingenua o, peor aún, como una ilusión peligrosa. Después de que décadas de diplomacia liderada por Estados Unidos no lograran ese resultado, a muchos observadores les pareció que el sueño había muerto; todo lo que quedaba por hacer era enterrarlo. Pero resulta que los informes sobre la muerte de la solución de dos Estados eran muy exagerados.

A raíz del monstruoso ataque que Hamas lanzó contra Israel el 7 de octubre, y de la dolorosa guerra que Israel ha librado en la Franja de Gaza desde entonces, la supuestamente muerta solución de dos Estados ha resucitado. El presidente estadounidense Joe Biden y sus principales funcionarios de seguridad nacional han reafirmado pública y repetidamente su creencia de que representa la única manera de crear una paz duradera entre los israelíes, los palestinos y los países árabes de Medio Oriente. Y Estados Unidos no está solo: el llamado a un retorno al paradigma de dos Estados ha sido repetido por líderes de todo el mundo árabe, los países de la UE, potencias medias como Australia y Canadá, e incluso el principal rival de Washington, China.

La razón de este resurgimiento no es complicada. Después de todo, sólo existen unas pocas alternativas posibles a la solución de dos Estados. Existe la solución de Hamas, que es la destrucción de Israel. Está la solución de la ultraderecha israelí, que es la anexión israelí de Cisjordania, el desmantelamiento de la Autoridad Palestina (AP) y la deportación de palestinos a otros países. Está el enfoque de “gestión de conflictos” aplicado durante la última década por el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, cuyo objetivo era mantener el status quo indefinidamente, y el mundo ha visto cómo funcionó. Y existe la idea de un Estado binacional en el que los judíos se convertirían en una minoría, poniendo así fin al estatus de Israel como Estado judío. Ninguna de esas alternativas resolvería el conflicto, al menos no sin causar calamidades aún mayores. Y así, si el conflicto se va a resolver pacíficamente, la solución de dos Estados es la única idea que queda en pie.

Todo eso era cierto antes del 7 de octubre. Pero la falta de liderazgo, confianza e interés de ambas partes (y el repetido fracaso de los esfuerzos estadounidenses por cambiar esas realidades), hicieron imposible concebir un camino creíble hacia una solución de dos Estados. Y hacerlo ahora se ha vuelto aún más difícil. Los israelíes y los palestinos están más enojados y temerosos que en cualquier otro momento desde el estallido de la segunda intifada en octubre de 2000; las dos partes parecen menos propensas que nunca a lograr la confianza mutua que requeriría una solución de dos Estados. Mientras tanto, en una era de competencia entre grandes potencias en el extranjero y polarización política en el país, y después de décadas de intervenciones diplomáticas y militares fallidas en el Medio Oriente, Washington disfruta de mucha menos influencia y credibilidad en la región que en la década de 1990, cuando, después del colapso de la Unión Soviética y el desalojo liderado por Estados Unidos del ejército del dictador iraquí Saddam Hussein de Kuwait, puso en marcha el proceso que finalmente condujo a los acuerdos de Oslo. Y, sin embargo, como resultado de la guerra en Gaza, Estados Unidos se encuentra con una mayor necesidad de un proceso creíble que eventualmente pueda conducir a un acuerdo, y una mayor influencia para transformar la resurrección de la solución de dos Estados de un tema de conversación. a una realidad. Sin embargo, hacerlo requerirá un importante compromiso de tiempo y capital político. Biden tendrá que desempeñar un papel activo en la configuración de las decisiones de un aliado israelí reacio, un socio palestino ineficaz y una comunidad internacional impaciente. Y como lo que impulsará es un enfoque gradual que lograría la paz sólo después de un largo período, la solución de dos Estados necesita ser consagrada ahora como el objetivo final en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU patrocinada por Estados Unidos.

El largo y ventoso camino

La solución de dos Estados se remonta al menos a 1937, cuando una comisión británica sugirió una partición del territorio bajo mandato británico entonces conocido como Palestina en dos Estados. Diez años después, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, que proponía dos Estados para dos pueblos: uno árabe y otro judío. Aunque la partición territorial recomendada en la resolución no dejó satisfecha a ninguna de las partes, los judíos la aceptaron, pero los palestinos, alentados por sus Estados árabes patrocinadores, la rechazaron. La guerra que siguió condujo a la fundación del Estado de Israel; mientras tanto, millones de palestinos se convirtieron en refugiados y sus aspiraciones nacionales languidecieron.

La idea de un Estado palestino permaneció prácticamente latente durante décadas mientras Israel y sus vecinos árabes se preocupaban por su propio conflicto, uno de los resultados del cual fue la ocupación y los asentamientos israelíes en Gaza y Cisjordania después de la Guerra de los Seis Días de 1967, que colocó millones de palestinos bajo control israelí directo, pero sin los derechos concedidos a los ciudadanos israelíes. Sin embargo, con el tiempo, los ataques terroristas lanzados por la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y un levantamiento del pueblo palestino contra la ocupación israelí en el decenio de 1980, obligaron a Israel a aceptar el hecho de que la situación se había vuelto insostenible. En 1993, Israel y la OLP firmaron los acuerdos de Oslo, mediados por Estados Unidos, reconociéndose mutuamente y sentando las bases para un proceso gradual e incremental destinado a conducir eventualmente al establecimiento de un Estado palestino independiente. El momento de la solución de dos Estados parecía haber llegado.

Al final de la administración Clinton, el proceso de Oslo había generado un esquema detallado de cómo sería la solución de dos Estados: un Estado palestino en el 97 por ciento de Cisjordania y toda Gaza, con intercambios de territorio mutuamente acordados que compensar al Estado palestino por el tres por ciento de la tierra de Cisjordania que Israel anexaría, que en ese momento contenía alrededor del 80 por ciento de todos los colonos judíos en tierras palestinas. Los palestinos tendrían su capital en Jerusalén Este, donde los suburbios predominantemente árabes quedarían bajo soberanía palestina y los suburbios predominantemente judíos bajo soberanía israelí. Los dos países compartirían el control de la llamada Cuenca Santa de Jerusalén, el sitio de los santuarios más importantes de las tres religiones abrahámicas.

Pero nunca se materializó un acuerdo final sobre esos términos. Como miembro del equipo negociador de la administración Clinton en ese momento, llegué a ver que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder en la cuestión altamente emotiva de quién controlaría Jerusalén o en la cuestión del “derecho de retorno” de los refugiados palestinos, que era profundamente amenazante para los israelíes. Al final, el edificio de paz que tantos habían trabajado arduamente para construir, se consumió en un paroxismo de violencia cuando los palestinos lanzaron otro levantamiento más intenso y los israelíes ampliaron su ocupación de Cisjordania. El conflicto que siguió duró cinco años, se cobró miles de vidas en ambas partes y destruyó todas las esperanzas de reconciliación.

Todos los presidentes estadounidenses posteriores han tratado de revivir la solución de dos Estados, pero ninguna de sus iniciativas demostró ser capaz de superar la desconfianza generada por el retorno palestino a la violencia y la determinación de los colonos israelíes de anexarse ​​Cisjordania. Los israelíes se sintieron frustrados por la falta de voluntad de los líderes palestinos para responder a lo que consideraban ofertas generosas para un Estado palestino, y los palestinos nunca creyeron que las ofertas fueran genuinas o que Israel las cumpliría si se atrevían a ceder en sus reclamos. Los líderes de ambos lados prefirieron culparse mutuamente en lugar de encontrar una manera de sacar a su pueblo del miserable pantano que había creado el fallido proceso de paz.

Estado de denegación

Cuando Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en 2021, el mundo había abandonado la solución de dos Estados. Netanyahu, que había dominado la política de su país durante los 15 años anteriores, había persuadido a los israelíes de que no tenían un socio palestino para la paz y, por lo tanto, no necesitaban abordar el desafío de qué hacer con los tres millones de palestinos en Cisjordania y los dos millones en Gaza a quienes controlaban efectivamente. Netanyahu buscó en cambio “manejar” el conflicto poniendo rodillazos a la Autoridad Palestina (el supuesto socio de Israel en el proceso de paz) y tomando medidas para facilitarle a Hamas, que compartía su antipatía hacia la solución de dos Estados, la consolidación de su gobierno en Gaza. Al mismo tiempo, dio rienda suelta al movimiento de colonos en Cisjordania para hacer imposible que alguna vez surgiera allí una parte contigua de un Estado palestino.

Los palestinos también perdieron la fe en la solución de dos Estados. Algunos volvieron a la lucha armada, mientras que otros comenzaron a gravitar hacia la idea de un Estado binacional en el que los palestinos disfrutarían de los mismos derechos que los judíos. La versión de Hamas de una “solución de un solo Estado”, que acabaría con Israel por completo, también ganó mayor fuerza en Cisjordania, donde la popularidad del grupo comenzó a eclipsar el liderazgo geriátrico y corrupto de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina.

Durante años, los diplomáticos estadounidenses habían advertido que este status quo era insostenible y que pronto surgiría otro levantamiento palestino. Pero resultó que los palestinos no tenían estómago para otra intifada y prefirieron quedarse en sus tierras lo mejor que pudieron y esperar a que los israelíes se retiraran. Esto convenía a la administración Biden. Estaba decidido a restar prioridad a Oriente Medio mientras abordaba desafíos estratégicos más apremiantes en Asia y Europa. Lo que quería en Medio Oriente era calma. Así, cada vez que el conflicto palestino-israelí amenazaba con estallar, en particular por las provocativas actividades de los colonos, los diplomáticos estadounidenses intervenían para reducir las tensiones, con el apoyo de Egipto y Jordania, que tenían un interés común en evitar una explosión.

Por su parte, Biden habló de labios para afuera sobre la solución de dos Estados, pero no pareció creer en ella. Mantuvo las políticas favorables a los colonos que había introducido su predecesor, Donald Trump, como el etiquetado de productos de los asentamientos de Cisjordania como «hechos en Israel». Biden tampoco cumplió su promesa de campaña de reabrir el consulado estadounidense para los palestinos en Jerusalén (el consulado había sido absorbido por la embajada de Estados Unidos cuando Trump lo trasladó a Jerusalén).

Mientras tanto, los Estados árabes habían decidido prácticamente abandonar la causa palestina. Habían llegado a ver a Israel como un aliado natural para contrarrestar el “eje de resistencia” liderado por Irán y que se había arraigado en todo el mundo árabe. Este nuevo cálculo estratégico encontró expresión en los Acuerdos de Abraham, negociados por la administración Trump, en los que Bahréin, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) normalizaron plenamente sus relaciones con Israel sin insistir en que Israel hiciera nada que pudiera dificultar el establecimiento de un probable Estado palestino.

Biden buscó ampliar este pacto árabe-israelí-suní buscando la normalización entre Israel y Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo y custodio de los lugares más sagrados del Islam. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la normalización tenía una lógica estratégica convincente: Israel y Arabia Saudita podrían servir como anclas para un papel de “equilibrio externo” de Estados Unidos que estabilizaría la región y al mismo tiempo liberaría atención y recursos estadounidenses para hacer frente a una China asertiva y a una Rusia agresiva.

Biden encontró un socio dispuesto en el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ampliamente conocido como MBS, quien se había embarcado en un ambicioso esfuerzo para modernizar su país y diversificar su economía. Temiendo no poder defender los frutos de esa inversión con las limitadas capacidades militares de Arabia Saudita, buscó un tratado de defensa formal con Estados Unidos, así como el derecho a mantener un ciclo de combustible nuclear independiente y a comprar armas estadounidenses avanzadas, utilizando la perspectiva que una normalización con Israel haría que dicho acuerdo fuera aceptable para el Senado estadounidense, fuertemente proisraelí. A MBS le importaban poco los palestinos y no estaba dispuesto a condicionar su acuerdo al progreso hacia una solución de dos Estados. La administración Biden, sin embargo, temía que pasar por alto a los palestinos pudiera conducir a un levantamiento palestino, especialmente porque en 2022, Netanyahu había formado un gobierno de coalición con partidos ultranacionalistas y ultrareligiosos que estaban empeñados en anexar Cisjordania y derrocar a la Autoridad Palestina. La administración también consideró que no podría conseguir los votos demócratas necesarios en el Senado para un tratado de defensa con los impopulares sauditas sin un componente palestino sustancial en el paquete. Dado que los sauditas necesitaban cierta cobertura política para su acuerdo con Israel, aceptaron la propuesta de Biden de imponer restricciones significativas a la actividad de asentamientos en Cisjordania, la transferencia de territorio adicional de Cisjordania al control palestino, y la reanudación de la ayuda saudí a la Autoridad Palestina.

A principios de octubre de 2023, Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos estaban al borde de un realineamiento regional. Netanyahu aún no había aceptado el componente palestino del acuerdo, y la oposición de su coalición a cualquier concesión de asentamientos no dejaba claro qué parte del acuerdo propuesto sobreviviría, al igual que la desconfianza general de MBS. Aun así, si se hubiera producido un gran avance, los palestinos probablemente habrían sido marginados una vez más, y el gobierno ultraderechista de Netanyahu habría ganado mayor confianza en su estrategia de anexión. Pero entonces todo se vino abajo.

Último plan en pie

A primera vista, puede resultar difícil ver por qué lo que ocurrió después ayudaría a resucitar la solución de dos Estados. Es difícil expresar con palabras el trauma que sufrieron todos los israelíes el 7 de octubre: el completo fracaso de las alardeadas capacidades militares y de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para proteger a los ciudadanos israelíes; las horribles atrocidades cometidas por los combatientes de Hamas que dejaron unos 1.200 israelíes muertos y casi 250 cautivos en Gaza; la actual saga de los rehenes que inunda cada hogar israelí de dolor y preocupación; el desplazamiento de comunidades fronterizas en el sur y el norte de Israel. En este contexto, no sorprende que los israelíes de todas las tendencias no tengan interés en contemplar la reconciliación con sus vecinos palestinos. Antes del 7 de octubre, la mayoría de los israelíes ya estaban convencidos de que no tenían un socio palestino para la paz; hoy tienen todos los motivos para creer que tenían razón. Y la forma en que ha aumentado la popularidad de Hamas en Cisjordania desde que comenzó la guerra no ha hecho más que reforzar esta evaluación. Según una encuesta realizada en noviembre y diciembre por el investigador palestino Khalil Shikaki, el 75 por ciento de los palestinos de Cisjordania apoyan la continuidad del gobierno de Hamas en Gaza, en comparación con el 38 por ciento de los habitantes de Gaza. Los israelíes señalan la negativa de los palestinos (incluido Abbas) a condenar las atrocidades de Hamas, la negación abierta por parte de muchos árabes de que algo así haya ocurrido, y la nueva dimensión antisemita del apoyo internacional a la causa palestina y concluir que los palestinos quieren matarlos, no hacer la paz con ellos.

Es comprensible que la mayoría de los palestinos hayan llegado a una conclusión similar con respecto a los israelíes: el ataque a Gaza ha matado a más de 25.000 palestinos (incluidos más de 5.000 niños), ha destruido más del 60 por ciento de los hogares del territorio, y ha desplazado a casi todos sus habitantes: 2,2 millones de personas. En Cisjordania, la ira por la guerra se ve agravada por la violencia sistemática de los colonos israelíes que han atacado a los palestinos, expulsado a algunos de sus hogares, e impedido a otros cosechar sus aceitunas y pastorear sus ovejas. Al menos algunos palestinos, potencialmente una mayoría, no rechazan la idea de un Estado palestino independiente como una solución final que podría poner fin a la ocupación israelí y permitirles vivir una vida digna y libre (en particular, esa sigue siendo la posición oficial de la Autoridad Palestina, mientras que la posición oficial del gobierno de Netanyahu es oponerse categóricamente al establecimiento de un Estado palestino). Pero pocos palestinos creen que los israelíes les permitirán construir un Estado viable libre de fuerzas militares de ocupación.

Por todas estas razones, existe una desconexión total entre los renovados llamamientos internacionales a favor de una solución de dos Estados y los temores y deseos que actualmente moldean las sociedades israelí y palestina. Muchos han argumentado que lo mejor que Estados Unidos puede hacer en estas circunstancias es tratar de poner fin a los combates lo antes posible y luego concentrarse en reconstruir las vidas destrozadas de israelíes y palestinos, planteando dejar la cuestión de una resolución definitiva del conflicto a un lado por el momento hasta que las pasiones se calmen, surja un nuevo liderazgo y las circunstancias se vuelvan más propicias para la contemplación de lo que ahora parecen ideas descabelladas de paz y reconciliación.

Sin embargo, adoptar un enfoque pragmático a corto plazo tiene sus propios peligros: eso, después de todo, es lo que hizo Washington después de las cuatro rondas de combates entre Hamas e Israel que estallaron entre 2008 y 2021, y miren lo que se produjo. Además, después de esta ronda, Israel no se retirará simplemente y dejará a Hamas en control, como lo hizo en el pasado. Netanyahu ya está hablando de una presencia de seguridad israelí a largo plazo en Gaza. Esta es una receta para el desastre. Si Israel sigue estancado en Gaza, estará luchando contra una insurgencia liderada por Hamas, tal como luchó contra una insurgencia liderada por Hezbollah y otros grupos durante 18 años, cuando estuvo atrapado en el sur del Líbano después de la invasión en 1982. No hay manera creíble de poner fin a la guerra en Gaza sin intentar crear allí un orden nuevo y más estable. Pero eso no se puede lograr sin establecer también un camino creíble hacia una solución de dos Estados. Los Estados árabes suníes, encabezados por Arabia Saudita, insisten en ello como condición para su apoyo a la revitalización de la Autoridad Palestina y la reconstrucción de Gaza, al igual que el resto de la comunidad internacional. La Autoridad Palestina tendría que poder señalar ese objetivo para legitimar cualquier papel que desempeñara en el control de Gaza. Y la administración Biden debe poder incluir el objetivo de dos Estados como parte del acuerdo israelí-saudí que todavía está ansioso por negociar.

El primer paso sería que los palestinos establecieran una autoridad de gobierno creíble en Gaza para llenar el vacío dejado por la erradicación del gobierno de Hamas. Esta es la oportunidad para que la Autoridad Palestina amplíe su mandato y una al dividido sistema político palestino. Pero con su credibilidad ya en un punto bajo, la Autoridad Palestina no puede permitirse el lujo de ser vista como un subcontratista de Israel, que mantiene el orden en aras de los intereses de seguridad de Israel. Afortunadamente, la oposición de Netanyahu a que la Autoridad Palestina tome el control de Gaza parece haber resultado contraproducente y sólo sirvió para legitimar la idea en la mente de muchos palestinos.

Pero en su estado actual, la Autoridad Palestina no está en condiciones de asumir la responsabilidad de gobernar y vigilar Gaza. Como ha dicho Biden, la Autoridad Palestina debe ser “revitalizada”. Necesita un nuevo primer ministro, un nuevo grupo de tecnócratas competentes que no sean corruptos, una fuerza de seguridad entrenada para Gaza, e instituciones reformadas que ya no inciten contra Israel ni recompensen a prisioneros y “mártires” por actos terroristas contra los israelíes. Estados Unidos y los Estados árabes suníes, incluidos Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ya están enfrascados en conversaciones detalladas con la Autoridad Palestina sobre todas estas medidas y parecen satisfechos de que la Autoridad Palestina esté dispuesta a adoptarlas. Pero requerirá la cooperación activa y el apoyo del gobierno de Netanyahu, que se opone rotundamente a un papel de la Autoridad Palestina en Gaza y hasta ahora se ha negado a tomar decisiones sobre el “día después” allí.

Una vez que el proceso de revitalización se pusiera en marcha, probablemente tomaría alrededor de un año capacitar y desplegar cuadros civiles y de seguridad de la Autoridad Palestina en Gaza. Durante este período, Israel probablemente emprendería alguna actividad militar contra las fuerzas residuales de Hamas. Mientras tanto, sería necesario un órgano de gobierno interino para administrar el territorio. Esa entidad necesitaría ser legitimada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y supervisaría la asunción gradual de responsabilidad por parte de la Autoridad Palestina. Controlaría una fuerza de mantenimiento de la paz encargada de mantener el orden. Para evitar fricciones con las FDI, la fuerza tendría que estar dirigida por un general estadounidense. Pero no habría necesidad de tropas estadounidenses sobre el terreno: las tropas podrían provenir de otros países amigos de Israel que tengan una profunda experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz y que serían aceptables para los palestinos, incluidos Australia, Canadá, India y Corea del Sur. Se debería invitar a los Estados árabes suníes a participar en la fuerza, aunque es poco probable que quieran asumir la responsabilidad de vigilar a los palestinos.

Pero incluso sin contribuir con tropas, los Estados árabes suníes tendrían un papel fundamental que desempeñar. Egipto tiene un interés considerable en asegurar la estabilidad que permitiría a millones de habitantes de Gaza alejarse de la frontera egipcia, donde representan una amenaza continua de inundación hacia Egipto. La inteligencia egipcia tiene un buen conocimiento sobre el terreno de Gaza, y el ejército egipcio puede ayudar a impedir el contrabando de armas a Gaza desde la península del Sinaí, aunque no lo hizo antes del 7 de octubre. Jordania tiene menos influencia en Gaza que Egipto, pero los jordanos han entrenado hábilmente a las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania y podrían hacer lo mismo con las fuerzas de la Autoridad Palestina en Gaza. Los Estados árabes del Golfo, ricos en petróleo, tienen los recursos necesarios para reconstruir Gaza y financiar la revitalización de la Autoridad Palestina. Pero ninguno de ellos se dejará engañar para pagar la factura a menos que pueda decirle a su propio pueblo que hacerlo conducirá al fin de la ocupación israelí y al eventual surgimiento de un Estado palestino, lo que evitaría otra ronda de guerra que los dejaría en paz.

Un amigo necesitado

Por supuesto, existen dos obstáculos importantes para tal plan, y ellos son los principales combatientes en la guerra. Aunque su control del norte de Gaza está ahora en duda, Hamas todavía mantiene sus bastiones clandestinos en las ciudades sureñas de Khan Younis y Rafah. En el momento de escribir estas líneas, todavía tiene alrededor de 130 rehenes a quienes pretende utilizar como moneda de cambio; cuanto más se prolonguen los combates, más presión interna se acumulará sobre Netanyahu para que acepte un alto el fuego semipermanente a cambio del resto de los rehenes, lo que podría dejar en pie buena parte de la infraestructura y los mecanismos de control de Hamas. Washington puede intentar convencer a las FDI de que adopten un enfoque más específico que produzca menos víctimas. Pero para que cualquier orden de posguerra tome forma, el sistema de comando y control de Hamas debe ser destruido, y ese resultado está lejos de estar garantizado.

Por otro lado, la supervivencia de la coalición de gobierno de Netanyahu con partidos ultraderechistas y ultrareligiosos depende del rechazo de la solución de dos Estados y de cualquier regreso de la Autoridad Palestina a Gaza. Aunque en Israel abunda la especulación de que Netanyahu será expulsado pronto de su cargo y que nuevas elecciones llevarán al poder a una coalición moderada y centrista, sus habilidades de supervivencia son incomparables; nunca debe ser descartado.

Sin embargo, Biden conserva una influencia considerable sobre Netanyahu. Las FDI ahora dependen en gran medida del reabastecimiento militar de Estados Unidos, ya que contemplan tener que librar una guerra en dos frentes contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el sur del Líbano. Israel ha gastado enormes cantidades de material en su campaña en Gaza, lo que requirió dos esfuerzos de emergencia por parte de la administración Biden para acelerar el reabastecimiento evitando la supervisión del Congreso, para disgusto de algunos de los demócratas del Senado a quienes Biden necesitará para apoyar un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Incluso si Israel opta por una campaña más selectiva en Gaza, tendrá que reabastecer su arsenal y estar preparado para una guerra con Hezbollah que requerirá muchos recursos. Retener los reabastecimientos es algo que Biden se muestra reacio a hacer porque no quiere que parezca que está socavando la seguridad de Israel. Pero en un enfrentamiento con Netanyahu, Biden podría retrasar ciertas decisiones al entorpecer las cosas en procedimientos burocráticos o solicitar revisiones del Congreso. Eso podría llevar a las FDI a presionar a Netanyahu para que ceda. La presión también podría provenir de los militares condecorados que sirven en su gabinete de guerra de emergencia: los generales retirados Benny Gantz y Gadi Eisenkot, que lideran el principal partido de oposición, y Yoav Gallant, el Ministro de Defensa.

Esta dinámica ya ha comenzado a desarrollarse. Aunque ha requerido un esfuerzo hercúleo, la administración Biden ha logrado convencer a las FDI de que reformulen su estrategia y tácticas (limitando el alcance de sus operaciones contra Hamas e impidiéndole enfrentarse a Hezbollah) y las ha persuadido para que permitan cantidades cada vez mayores de ayuda humanitaria a Gaza, incluida la apertura del puerto israelí de Ashdod a los suministros. Gallant incluso ha declarado públicamente su apoyo a que la Autoridad Palestina asuma un papel en Gaza, contradiciendo directamente al primer ministro.

A largo plazo, las FDI seguirán dependiendo en gran medida del apoyo militar de Estados Unidos para reconstruir su poder de disuasión, que sufrió un duro golpe el 7 de octubre. Esta nueva dependencia se ilustra mejor con la necesidad de que Estados Unidos despliegue dos portaaviones de combate en el Mediterráneo oriental y un submarino de propulsión nuclear a la región para disuadir a Irán y Hezbollah de unirse a la contienda al comienzo de la guerra. Antes del 7 de octubre, las capacidades militares de Israel por sí solas habían servido como elemento disuasivo suficiente, y Estados Unidos pudo desplegar sus fuerzas principales en otros lugares. Pero según un informe del Canal 12 de Israel, en enero, cuando funcionarios estadounidenses decidieron que era hora de retirar uno de los grupos de batalla de portaaviones, las FDI les pidieron que lo mantuvieran en el lugar.

Esta fuerte dependencia táctica y estratégica de Estados Unidos es un fenómeno nuevo. Washington ha servido durante mucho tiempo como segunda línea de defensa de Israel. Pero el despliegue de los grupos de combate de portaaviones estadounidenses señaló que, en cierto modo, Estados Unidos se ha convertido en la primera línea de defensa de Israel. Israel ya no es capaz de “defenderse por sí mismo”, como le gustaba alardear a Netanyahu antes del 7 de octubre. Puede que haga todo lo posible por ignorar esta nueva realidad, pero las FDI no pueden permitirse el lujo de hacerlo.

Mientras tanto, Israel está capeando un tsunami de críticas internacionales, ya que su uso indiscriminado de la fuerza en las primeras etapas de la guerra, cuando reaccionaba más por ira que por cálculo, causó enormes bajas civiles. Sólo Estados Unidos ha colmado la brecha, protegiendo repetidamente a Israel de la censura internacional y defendiendo su derecho a continuar la guerra contra Hamas a pesar de las demandas casi universales de un alto el fuego. Esto también sirve a los intereses estadounidenses, ya que la destrucción de Hamas es un requisito previo para establecer un orden más pacífico en Gaza. Pero Israel está a sólo una abstención estadounidense de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que podrían invocar sanciones. Al igual que su nueva y aguda dependencia militar de Washington, este aislamiento político hace que Israel sea vulnerable a la influencia estadounidense.

Hasta ahora, Netanyahu parecía decidido a resistir la influencia de su único amigo real en la comunidad internacional, utilizando el rechazo público y abierto de la solución de dos Estados para apuntalar su coalición y ganarse el crédito de su base por enfrentarse a Estados Unidos. Pero Biden tiene otras fuentes de influencia más allá de la posibilidad de retrasar el reabastecimiento militar o hacer saber que está considerando abstenerse en una resolución de la ONU que critica a Israel. Netanyahu depende de la comunidad internacional para financiar la rehabilitación de Gaza. Israel no está en condiciones de pagar los aproximadamente 50.000 millones de dólares que serán necesarios para reparar el daño que ha causado su campaña militar. Y, sin embargo, si Netanyahu no llega a un entendimiento con Biden sobre un camino creíble hacia una solución de dos Estados, Israel se quedará con la culpa. Los Estados árabes ricos en petróleo y gas han dejado claro en repetidas ocasiones que no pagarán la reconstrucción de Gaza sin un compromiso firme con un Estado palestino. Y dejar Gaza en ruinas garantizará que Hamas regrese al poder allí, a cargo de un Estado que de otro modo habría fracasado en las fronteras de Israel. Puede que aún no lo reconozca, pero Netanyahu no tiene más remedio que encontrar una manera de satisfacer esta demanda.

Finalmente, Biden puede influir en el debate público en Israel pasando por alto a Netanyahu para dirigirse al pueblo israelí. Aprecian profundamente que él haya estado ahí para ellos en sus momentos más oscuros después del ataque del 7 de octubre. Su visita a Israel consoló al país cuando Netanyahu no pudo hacerlo. Desde entonces, los israelíes han visto cómo el presidente de Estados Unidos los defendía, luchaba por el regreso de los rehenes israelíes, apresuraba suministros militares a las FDI y vetaba resoluciones de la ONU que criticaban a Israel. Por el contrario, la posición de Netanyahu ante el público israelí ya estaba en un mínimo histórico antes del 7 de octubre debido a la división de la campaña egoísta que había estado montando para reducir los poderes del Poder Judicial. Si hoy se celebraran elecciones, sería derrotado. Según encuestas de opinión recientes, más del 70 por ciento de los israelíes quieren que dimita. Mientras tanto, más del 80 por ciento de los israelíes aprueban el liderazgo estadounidense tras la guerra y prefieren a Biden a Trump por 14 puntos: la primera vez en décadas que los israelíes han preferido al candidato demócrata a presidente de Estados Unidos, al republicano.

Lo que debe hacer Biden

Si Biden se encontrara en un enfrentamiento con Netanyahu, un discurso ante el pueblo israelí podría darle ventaja al presidente estadounidense. El mejor momento para lograrlo sería después de que Estados Unidos ayudara a negociar otro intercambio de rehenes por prisioneros, por lo que el público israelí estaría profundamente agradecido. El punto no sería vender la solución de dos Estados a los israelíes, que aún no están preparados para escuchar ese discurso. Más bien, la idea sería ofrecer una explicación paternalista de lo que Estados Unidos está tratando de hacer para garantizar un “día después” estable en Gaza que evitaría que se repita lo ocurrido el 7 de octubre y también proporcionaría un camino, con el tiempo, para poner fin al conflicto. Biden explicaría que no quiere ver a su amado Israel condenado a una guerra interminable, con cada generación enviando a sus hijos a luchar en las calles de Gaza y los campos de refugiados de Cisjordania. Ofrecería una alternativa que, en cambio, mantendría la esperanza de una paz duradera, siempre y cuando el gobierno de Israel siguiera su ejemplo. Tendría que contrarrestar la afirmación de Netanyahu de que Israel tiene que mantener el control general de la seguridad en Cisjordania y Gaza, enfatizando acuerdos de seguridad alternativos supervisados ​​por Estados Unidos, incluida la desmilitarización del Estado palestino, que reconciliaría las necesidades de seguridad israelíes con la soberanía palestina y mantendría a los israelíes más seguros que una ocupación militar permanente.

Ceder ante Biden iría en contra de todos los instintos políticos de Netanyahu. La única forma en que Netanyahu pueda mantenerse confiablemente en el poder ahora es manteniendo su coalición con los ultranacionalistas, que se oponen firmemente a la revitalización de la Autoridad Palestina y a la solución de dos Estados. Si cediera, correría el considerable riesgo de perder el poder. Normalmente, cuando se ve acorralado, Netanyahu baila: cede un poco ante Estados Unidos mientras asegura a sus partidarios de línea dura que sus concesiones no son serias. En particular, en la cuestión de los asentamientos israelíes, se ha salido con la suya durante 15 años.

Pero ya se acabó el asunto. Netanyahu no puede afirmar de manera creíble que apoya una solución de dos Estados. Ya lo hizo antes, en 2009, pero desde entonces se ha hecho evidente que estaba mintiendo, ya que ahora se jacta de haber impedido el surgimiento de un Estado palestino. Pero incluso si Netanyahu mantiene su oposición a ese resultado, la cooperación con un plan estadounidense de posguerra para Gaza lo comprometería a tomar acciones, como permitir que la Autoridad Palestina opere en Gaza y restringir la actividad de asentamientos en Cisjordania, que constituirían un camino creíble hacia una solución de dos Estados, y por lo tanto condenaría su frágil coalición, y probablemente pondría fin a su carrera.

Está claro que Biden preferiría evitar un enfrentamiento con Netanyahu, pero parece inevitable. Mientras el presidente contempla cómo llamar la atención de Netanyahu, necesita encontrar una manera de cambiar el cálculo de Netanyahu o, si Netanyahu continúa resistiéndose, ayudar a ganar el apoyo público israelí para el enfoque del “día después” preferido por Biden.

Arabia Saudita puede contribuir significativamente en este esfuerzo. Antes del 7 de octubre, Biden pensaba que estaba en la cúspide de un avance estratégico en la paz entre Israel y Arabia Saudita. Esa oportunidad todavía existe a pesar de la guerra de Gaza. MBS no está dispuesto a permitir que Hamas entierre su ambicioso plan de un billón de dólares para el desarrollo de su país. Tampoco está contento con el impulso que la guerra ha dado a Irán y sus socios en el “eje de resistencia”, que amenaza tanto a Arabia Saudita como a Israel. Debido a que el acuerdo que había negociado con Biden sirve a los intereses vitales de su reino, todavía está interesado en seguir adelante cuando las cosas se calmen. Pero la normalización con Israel es ahora muy impopular en Arabia Saudita, donde la opinión pública, como en otras partes del mundo árabe, se ha vuelto aún más ferozmente contra Israel. La única forma en que MBS puede cuadrar este círculo es insistir en aquello que le era indiferente antes del 7 de octubre: un camino creíble hacia una solución de dos Estados.

Biden debería dejar clara la elección que enfrentan los israelíes. Pueden continuar en el camino hacia una guerra eterna con los palestinos, o pueden abrazar el plan estadounidense del “día después” y ser recompensados ​​con la paz con Arabia Saudita y mejores relaciones con los mundos árabe y musulmán en general. Netanyahu ya ha rechazado públicamente estos términos. Pero lo hizo después de que se ofreciera el trato en privado. Biden debería intentarlo de nuevo, pero esta vez debería presentar el acuerdo directamente al público israelí de una manera que desvíe su atención del trauma del 7 de octubre.

Después de la Guerra de Yom Kippur en 1973, el presidente egipcio Anwar Sadat cautivó la imaginación de los israelíes con una visita sorpresa a Jerusalén. Es poco probable que MBS sea tan aventurero, pero se le podría persuadir para que se una a Biden y atraiga directamente al público israelí a través de una entrevista con un respetado periodista de la televisión israelí. Trabajando juntos, Biden y MBS podrían utilizar la oferta de paz saudita para realzar un mensaje de esperanza. Podrían señalar el papel de Arabia Saudita y los árabes suníes en la promoción del gobierno de la Autoridad Palestina en Gaza y la solución de dos Estados como formas de garantizar que los palestinos hagan su parte. Biden necesitaría agregar, en términos no amenazadores, que tal avance serviría a los intereses estratégicos vitales de Estados Unidos, además de traer la paz con Arabia Saudita a Israel. Tendría que transmitir que, por lo tanto, cree que es razonable esperar que Israel coopere, y que no entendería si su gobierno se negara a hacerlo.

Biden enfrentará un problema menos grave pero similar cuando se trate de persuadir a los palestinos y a los líderes árabes, que tienen pocas razones para confiar en su compromiso con un Estado palestino, especialmente porque saben que existe la posibilidad de que Biden no esté en la Casa Blanca cuando llegue el año 2025. Ganarlos no será fácil. Algunos han sugerido que Estados Unidos debería reconocer el Estado palestino ahora y negociar sus fronteras más adelante. Pero un gran gesto de ese tipo pondría el carro delante del caballo: la Autoridad Palestina primero debe embarcarse en la construcción de instituciones creíbles, responsables y transparentes, demostrando que es un “Estado en formación” digno de confianza antes de ser recompensada con reconocimiento.

Sin embargo, existe otra manera de demostrar el compromiso estadounidense e internacional con la solución de dos Estados. La base de toda negociación entre Israel, sus vecinos árabes y los palestinos, es la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue aprobada y aceptada por Israel y los Estados árabes tras la Guerra de los Seis Días en 1967 (en 1998, la OLP también la aceptó como base para las negociaciones que condujeron a los acuerdos de Oslo). Sin embargo, la Resolución 242 guarda silencio sobre la cuestión palestina, excepto por una referencia pasajera a la necesidad de una solución justa a la cuestión de los refugiados. No menciona ninguna de las otras cuestiones sobre el estatus final, aunque sí hace una referencia explícita a “la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra” y la necesidad de que Israel se retire de los territorios (aunque no de “los territorios”) que ocupara en la guerra de 1967.

Una nueva resolución que actualizara la Resolución 242 podría consagrar el compromiso de Estados Unidos y la comunidad internacional con la solución de dos Estados en el derecho internacional. Invocaría la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU al pedir dos Estados para dos pueblos basados ​​en el reconocimiento mutuo del Estado judío de Israel y el Estado árabe de Palestina. También podría pedir a ambas partes que eviten acciones unilaterales que impidan el logro de la solución de dos Estados, incluidas las actividades de asentamiento, la incitación y el terrorismo. Y podría exigir negociaciones directas entre las partes “en el momento apropiado” para resolver todas las cuestiones sobre el estatus final y poner fin al conflicto y a todos los reclamos que surjan de él. Si Estados Unidos presentara una resolución de este tipo, la respaldaran Arabia Saudita y otros Estados árabes, y se aprobara por unanimidad, Israel y la OLP no tendrían otra opción que aceptarla, tal como aceptaron la Resolución 242.

El tiempo ha llegado

Las guerras a menudo no terminan hasta que ambas partes se han agotado y se han convencido de que es mejor coexistir con sus enemigos que realizar un esfuerzo inútil para destruirlos. Los israelíes y los palestinos están muy lejos de ese punto. Pero tal vez, cuando terminen los combates en Gaza y se calmen las pasiones, empezarán a pensar de nuevo en cómo llegar allí. Ya hay algunos motivos para la esperanza. Consideremos, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos árabes de Israel hasta ahora han rechazado el llamado de Hamas a levantarse. Ha habido relativamente poca violencia comunitaria en las ciudades mixtas árabe-judías de Israel desde el 7 de octubre, y uno de los líderes más prominentes de la comunidad árabe-israelí, el político y miembro de la Knesset Mansour Abbas (sin relación con el primer ministro palestino), ha dado voz valiente al objetivo de la coexistencia. “Todos nosotros, ciudadanos árabes y judíos, debemos esforzarnos en cooperar para mantener la paz y la calma”, escribió en The Times of Israel a finales de octubre. «Fortaleceremos el tejido de relaciones, aumentando la comprensión y la tolerancia, para superar esta crisis pacíficamente». Los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental tampoco han recurrido a la violencia popular (a diferencia de incidentes terroristas aislados), a pesar de las provocaciones y depredaciones de los colonos extremistas. Es comprensible que los aproximadamente 150.000 palestinos que viven en Cisjordania pero que trabajaron en Israel antes del 7 de octubre, ardan con una sensación de humillación, pero preferirían regresar a sus trabajos antes que ver a sus hijos peleando con soldados israelíes en los puestos de control.

Ni los israelíes ni los palestinos están dispuestos a hacer los compromisos profundos que requeriría una coexistencia genuina; de hecho, están mucho menos preparados para hacerlo que al final de la administración Clinton, cuando no lograron cerrar el acuerdo. Pero los enormes costos de negarse a llegar a un compromiso se han vuelto mucho más claros en los últimos meses, y lo serán aún más en los próximos años. Con el tiempo, las mayorías en ambas sociedades pueden reconocer que la única manera de asegurar el futuro de sus hijos es separarse por respeto en lugar de comprometerse por odio. Esa toma de conciencia podría acelerarse mediante un liderazgo responsable y valiente de ambas partes, en caso de que surgiera alguna vez. Mientras tanto, el proceso puede comenzar con un compromiso internacional con un Estado árabe de Palestina que viva junto al Estado judío de Israel en paz y seguridad, una promesa articulada por Estados Unidos, respaldada por los Estados árabes y la comunidad internacional, y dada credibilidad mediante un esfuerzo concertado para generar un orden más estable en Gaza y Cisjordania. Al final, las partes en el conflicto y el resto del mundo pueden llegar a comprender que décadas de destrucción, negacionismo y engaño no acabaron con la solución de dos Estados, sino que sólo la fortalecieron.

CORRECCIÓN ANEXADA EL 20 DE FEBRERO DE 2024: Una versión anterior de este artículo identificaba incorrectamente el año en que la OLP aceptó la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. Era 1988, no 1998.

* Miembro distinguido en el Consejo de Relaciones Exteriores de los EE.UU. Trabajó en estrecha colaboración con líderes árabes, israelíes y palestinos en varios cargos de alto nivel durante las administraciones de Clinton y Obama, incluido el de embajador de Estados Unidos en Israel y fue el enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones entre israelíes y palestinos. Es autor de «Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy.»