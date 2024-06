Biden insta a Hamas a aceptar una nueva propuesta integral de cese al fuego

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo su llamado más claro hasta la fecha a poner fin a la guerra de Gaza, pidiendo a Hamas e Israel que acuerden un plan de tres etapas que incluiría la liberación de rehenes, así como un alto el fuego y el refuerzo del flujo de asistencia humanitaria a Gaza.

«Todos los que quieren la paz deben ahora alzar la voz y hacerles saber a los líderes que deben aceptar este acuerdo», dijo Biden. «Es hora de que esta guerra termine y de que comience el día después».

En declaraciones preparadas sólo unas horas antes de su pronunciamiento, Biden señaló que Israel ofreció «una nueva propuesta integral. Es una hoja de ruta hacia un alto al fuego duradero y la liberación de todos los rehenes. Esta propuesta había sido transmitida por Qatar a Hamas», luego de una intensa labor diplomática llevada a cabo por funcionarios estadounidenses junto con Israel, Egipto y Qatar.

Propuesta israelí de alto el fuego en Gaza

Fase uno: alto el fuego de seis semanas; retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza; liberación parcial de rehenes, incluyendo mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos; los civiles palestinos pueden regresar a sus hogares; al menos 600 camiones con ayuda humanitaria entran diariamente en Gaza

Fase Dos: Negociado durante la fase uno; liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluidos los soldados varones; retirada israelí de Gaza; fin permanente de las hostilidades.

Fase Tres: Restos de los rehenes asesinados son devueltos a sus familias; gran plan de reconstrucción para Gaza.

Según Biden, la primera fase duraría seis semanas e incluiría un «alto al fuego total y completo; la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos».

Los secuestrados con ciudadanía estadounidense estarían entre los liberados en esta etapa, así como los cuerpos de los rehenes que ya no están vivos, mientras que a los civiles palestinos se les permitiría regresar a todas las zonas de Gaza.

La primera fase incluiría además la entrada diaria de al menos 600 camiones de ayuda humanitaria a Gaza, junto con cientos de miles de refugios temporales, incluyendo unidades de vivienda que deberán ser enviadas por la comunidad internacional.

Durante esta fase, Israel y Hamas continuarían negociando cómo llegar a la fase dos: «un fin permanente a las hostilidades». Biden reconoció que aún deben resolverse muchos detalles sobre cómo llegar a esta etapa, aunque las negociaciones no se limitarían a las seis semanas de la fase uno.

“A cambio de la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluidos los soldados, y la retirada israelí de Gaza, y siempre y cuando Hamas cumpla con sus compromisos… un alto al fuego temporal se convertiría, en las palabras de la propuesta israelí, en un cese de hostilidades de forma permanente», anunció Biden. La tercera fase incluiría entonces un importante plan de reconstrucción de Gaza junto con el regreso de los cuerpos de los rehenes ya fallecidos.

«Esa es la oferta que está ahora sobre la mesa. El pueblo de Israel debe saber que puede hacer esta oferta sin ningún riesgo adicional para su propia seguridad porque han devastado a Hamas durante los últimos ocho meses», dijo Biden. «A estas alturas, Hamas ya no es capaz de llevar a cabo otro 7 de octubre, uno de los principales objetivos israelíes de esta guerra y, siendo francos, un objetivo justo”.

Biden reconoció: «Sé que hay otros en Israel que no estarán de acuerdo con este plan y pedirán que la guerra continúe. Algunos incluso están en la coalición gubernamental. Creen que quieren ocupar Gaza. Quieren seguir luchando durante años, y los rehenes no son una prioridad para ellos. He instado al gobierno israelí a respaldar este acuerdo, a pesar de cualquier presión que surja. Al pueblo de Israel, permítanme decirles esto: como alguien que tuvo un compromiso de toda la vida con Israel, como el único presidente estadounidense que visitó Israel en tiempos de guerra en toda su historia, como alguien que acaba de enviar fuerzas estadounidenses a defender a Israel ante el ataque iraní, les pido que den un paso atrás y piensen sobre lo que ocurrirá”.

Biden advirtió al pueblo israelí que «no pierda la oportunidad [de paz] que se presenta hoy para perseguir una guerra indefinida en aras de un concepto poco claro de ‘victoria total’, que agotará recursos económicos, militares y humanos y aislará a Israel aún más del mundo. Eso no traerá a los rehenes a casa, no traerá una derrota duradera de Hamas y no le brindará a Israel una seguridad duradera». Agregó que un acuerdo sobre rehenes despejaría aún más el camino hacia la tranquilidad en la frontera entre Israel y el Líbano, así como una potencial normalización con Arabia Saudita y una mayor integración regional, garantizando así la seguridad de Israel.

«Este es verdaderamente un momento decisivo», insistió Biden. «Hamas dice que quiere un cese al fuego. Este acuerdo es una oportunidad para demostrar si realmente lo necesitan. Hamas necesita aceptar el acuerdo. Durante meses, personas de todo el mundo han pedido un alto el fuego. Ahora es el momento de elevar sus voces.»

Un alto funcionario estadounidense dijo: «El mensaje del presidente fue claro: ahora existe una hoja de ruta para hacer todo esto», y agregó que la propuesta fue entregada a Hamas el jueves por la noche. «Hamas dice que quiere un alto el fuego y este acuerdo es una oportunidad para demostrar si realmente lo dicen en serio», subrayó el funcionario. «Hamas ha dicho que estaría preparado para hacer el ‘acuerdo X’, y lo que ahora está sobre la mesa es básicamente eso con algunos ajustes muy menores».

«No creo que esta oferta haya sido posible hace tres meses. Ha sido una negociación difícil y minuciosa, y en el centro de ella está la demanda central de que los rehenes regresen a casa. Con el regreso de los rehenes a casa, ahora hay realmente una hoja de ruta para el fin de la crisis», continuó el funcionario, describiendo el acuerdo de cuatro páginas y media como «realmente una especie de final del proceso».

El funcionario reconoció la disidencia interna israelí en torno a un posible acuerdo y dijo: «Sabemos que hay debates sobre estos temas en Israel, por supuesto. [Biden] dejó en claro que este es un camino mucho mejor que cualquier otra alternativa. Y es el único camino que está disponible tanto para traer a los rehenes a casa como para garantizar la seguridad duradera y a largo plazo de Israel». El funcionario subrayó que «Israel puede hacer esta oferta sin mayores riesgos para su propia seguridad, porque Israel ha degradado tanto a las fuerzas de Hamas en los últimos ocho meses que, como el presidente explicó, Hamas ya no es capaz de llevar a cabo otro 7 de octubre. Su capacidad militar se ha visto afectada de forma significativa y sus líderes están muertos o escondidos en túneles”.

Respecto a la reconstrucción de Gaza en la fase tres, el funcionario la describió como «un programa de reconstrucción bastante extenso de tres a cinco años de duración para Gaza que cuenta con el pleno respaldo de Estados Unidos y de la comunidad internacional”.

Con respecto a Rafah, el funcionario rechazó las acusaciones de que Israel ha emprendido una operación que cruzó la línea roja delineada anteriormente por Biden. «Tenemos una idea muy clara de lo que viene sucediendo en Rafah. Una de las razones por las que hemos hablado tan claramente es porque en realidad sabemos exactamente dónde están las fuerzas israelíes, qué están haciendo y cuáles son los objetivos. Creo que, hasta ahora, ambas partes nos entendemos de forma muy clara”.