Los gazatíes afirman que las fuerzas especiales de las FDI se hicieron pasar por civiles y combatientes de Hamás para acercarse a los rehenes

Algunos miembros de las fuerzas especiales israelíes que entraron el sábado en el campo de Nuseirat, en Gaza, para llevar a cabo una operación a gran escala para liberar a cuatro rehenes se hicieron pasar por gazatíes desplazados o por combatientes de Hamás, según testigos presenciales citados por medios de comunicación árabes.

El canal de noticias Asharq, de propiedad saudita, citó a residentes locales que afirmaban que una unidad de las fuerzas especiales, en la que había mujeres, entró en el campamento disfrazada, conduciendo un coche blanco cargado de colchones. Dijeron que las mujeres iban vestidas con ropas «que las mujeres llevan aquí en la guerra».

Según el informe, las fuerzas especiales se presentaron a los residentes locales como palestinos que escapaban de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en Rafah, y dijeron que habían alquilado un local en los alrededores del mercado de Nuseirat, al tiempo que señalaban el edificio donde estaba retenida la rehén Noa Argamani. Los tres rehenes varones que también fueron rescatados en la operación -Andrey Kozlov, Shlomi Ziv y Almog Meir Jan- estaban detenidos en otro edificio situado a 200 metros.

El sitio israelí de noticias Ynet dijo que la unidad estaba compuesta por mista’aravim, fuerzas especiales que operan en zonas palestinas mezclándose con los árabes locales y hablando el idioma con fluidez. El término se traduce como «los que se hacen pasar por árabes».

Al parecer, la unidad entró en el campo de Nuseirat desde una zona próxima al muelle de ayuda marítima estadounidense, de reciente construcción, y al corredor de Netzarim, un paso este-oeste que divide Gaza al norte del campo y que ha estado en manos de las FDI y se utiliza como punto de partida para incursiones en el norte y el centro de Gaza.

Las fuerzas disfrazadas habrían salido del coche y se habrían dividido en dos grupos, cada uno de los cuales se dirigió a uno de los dos edificios, para preparar la operación. Testigos presenciales dijeron a Asharq que otras fuerzas especiales también se colaron en el campamento de Nuseirat dentro de un camión de ayuda. Las FDI han negado haber utilizado transportes humanitarios para la operación.

En un informe separado, un residente del campo de Nuseirat declaró a la cadena de noticias saudí Al-Arabiya que vio a unos hombres irrumpir en la casa de su vecino con uniformes militares, cascos e insignias de Hamás, y pensó inicialmente que eran operativos de Hamás, pero más tarde se dio cuenta de que eran miembros de una unidad especial de las FDI. El hombre contó que hubo un «intercambio de disparos demencial» y que los aviones dispararon contra el edificio de su vecino, Ahmed Aljamal, «desde todas las direcciones».

Un tuit sobre el mismo incidente de Ramy Abdu, director del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, afiliado a Hamás, afirmaba que las FDI utilizaron una escalera para entrar en la casa de Aljamal. En el mismo tuit se describía a Abdallah Aljamal, hijo de Ahmed, como periodista y portavoz del Ministerio de Trabajo de Hamás en Gaza.

Las FDI confirmaron el domingo que Abdallah Aljamal mantenía secuestrados a Meir Jan, Kozlov y Ziv en su casa junto a su familia. Los cuatro rehenes israelíes fueron rescatados con vida del cautiverio de Hamás el sábado de dos edificios distintos en el corazón de Nuseirat, en el centro de Gaza. Cientos de soldados más de las Fuerzas de Defensa de Israel participaron en la operación, según el ejército. El portavoz de las FDI, contralmirante Daniel Hagari, dijo que los rehenes fueron rescatados por fuerzas especiales mientras estaban «bajo fuego».

El inspector jefe de Yamam Arnon Zmora, que dirigía el equipo de rescate en el edificio donde había tres rehenes, resultó herido de gravedad por disparos de Hamás. Fue trasladado a un hospital israelí, pero murió poco después. Los guardias de Hamás murieron en el intercambio.

Conocida originalmente como «Semillas de verano», el nombre de la operación de rescate se cambió después del suceso a «Operación Arnon» en su memoria. Durante la operación se llevaron a cabo intensos ataques aéreos en la zona contra emplazamientos de Hamás y en apoyo de las tropas terrestres, según informó el ejército.

Las autoridades sanitarias de Hamás informaron inicialmente de la muerte de al menos 50 palestinos, pero el Ministerio de Sanidad de la organización actualizó la cifra a 274 el domingo. La cifra no puede verificarse de forma independiente y no distingue entre civiles y combatientes. Hagari declaró el sábado: «Sabemos que hay menos de 100 víctimas [palestinas]. No sé cuántos de ellos son terroristas».

Nuseirat es una de las pocas zonas de Gaza en las que las tropas terrestres aún no habían maniobrado durante la ofensiva terrestre de las FDI contra el grupo terrorista Hamás.

Hagari dijo que el rescate se había estado preparando durante «muchas semanas», con «inteligencia de calidad y una planificación operativa compleja». «La inteligencia para esta operación fue muy compleja de obtener», dijo. Y agregó que los rehenes estaban retenidos en casas de familias afiliadas a Hamás, a las que el movimiento pagaba.

* Emanuel Fabian contribuyó a este reporte