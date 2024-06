Sin acuerdo, los ataques en Gaza continuarán sin objetivo y el norte podría caer en una guerra total

Después de casi dos semanas de retraso, Hamas respondió ayer (martes) a la última propuesta israelí-estadounidense para un acuerdo de rehenes. No es sorprendente que Hamas siga exigiendo el cese completo de la guerra en la Franja de Gaza y garantías externas de que Israel cumplirá con sus compromisos -dos cosas que parece que no recibirá-. La respuesta de Gaza dificultará aún más la consecución de un acuerdo, mientras tanto, la situación se calienta aún más en el Líbano después de que Israel asesinara a un alto comandante de Hezbollah. En respuesta, la organización chiita lanzó hoy intensos bombardeos sobre Galilea y el Kinneret.

En los últimos días, altos funcionarios estadounidenses, incluido el Secretario de Estado Antony Blinken (que visitó Israel) y el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, difundieron un giro optimista sobre las negociaciones para un acuerdo en Gaza. Elogiaron la flexibilidad mostrada por Israel en la última oferta, presentada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden en su discurso del 31 de mayo. Desde entonces el primer ministro Benjamin Netanyahu ha intentado evadir algunos de los términos incluidos en ella; y culpando a Hamas por el retraso en el avance del acuerdo, esperando una respuesta.

Entonces llegó la respuesta, y trajo consigo la disputa habitual. Israel se apresuró a anunciar que Hamas había rechazado el discurso de Biden. Hamas respondió: “en realidad respondimos afirmativamente, el problema está en la respuesta israelí”. Según Hamas, la organización no rechazó la oferta, sino que pidió aclaraciones. Parecemos atrapados en una especie de bucle temporal que se repite cada pocos meses. Blinken, que ya se dirigía a Qatar, tiende a alinearse con la posición de Israel. Dijo hoy que Hamas, «en lugar de responder con una sola palabra: sí», esperó mucho tiempo y luego pidió muchos cambios. Surge la pregunta de si la organización actúa de buena fe, agregó el secretario de Estado estadounidense, en un lenguaje demasiado educado dadas las circunstancias.

El núcleo del desacuerdo, como en versiones anteriores de las propuestas, se refiere a la demanda intransigente del líder de Hamas en la Franja, Yahya Sinwar, de que la liberación de los rehenes, en dos fases, traiga consigo también el fin de la guerra y, de hecho, la supervivencia de su gobierno en la Franja. Es una demanda que Netanyahu no tiene intención de cumplir, por lo que parece que los combates continuarán. Mientras tanto, Hamas endurece gradualmente sus exigencias de retirada y garantías. Dadas las muchas insinuaciones israelíes de que el acuerdo no durará mucho, quizás no sea sorprendente que Hamas no esté dispuesto a conformarse con los términos algo vagos de los estadounidenses.

El trasfondo de la posición de Sinwar se explica en una publicación del Wall Street Journal ayer. Los periodistas del periódico, que dicen haber revisado docenas de intercambios de mensajes entre Sinwar y el liderazgo exterior de Hamas (la forma en que obtuvieron la información no se menciona en el artículo), describen la satisfacción del líder de la organización terrorista en la Franja con la situación de la guerra. «Hemos llevado a los israelíes exactamente a donde queríamos que estuvieran», dice Sinwar en un mensaje a los negociadores de Hamas. En las comunicaciones desde los túneles, Sinwar muestra, según el Journal, «una actitud fría e indiferente hacia la vida humana», incluso del lado gazatí.

El líder de Hamas en la Franja compara la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la guerra (según datos de Hamas) con los muertos en la guerra de independencia de Argelia contra Francia en los años cincuenta, describiéndola con las palabras «sacrificio necesario». Y para él, su supervivencia y la del régimen tras el fin de la guerra serán consideradas una victoria sobre Israel. En un ámbito, sin duda, los éxitos de Hamas superan todos los sueños de Sinwar: el apoyo que la organización recibe de movimientos de izquierda y organizaciones estudiantiles en Occidente, mientras Israel es atacada por la destrucción y la muerte que causa en Gaza. Quizás, en su opinión, las cosas están avanzando según el plan.

Yahya Sinwar

Ante la respuesta de Hamas, la administración de Biden está en apuros. Otro canal de influencia reside, aparentemente, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que el lunes aprobó una resolución apoyando la propuesta presentada por el presidente estadounidense. A partir de ahí, se podría avanzar hacia la imposición de un acuerdo a las partes, incluidas sanciones, pero éstas amenazan principalmente al lado israelí. Israel también se enfrenta a un problema: en las próximas semanas se agotará la actividad militar en Rafah. Parece que Estados Unidos todavía se opone a la ocupación total de la ciudad y por ahora Netanyahu cumple con su demanda. La pregunta es qué hacer después de que las FDI hayan actuado agresivamente, desde tierra y en casi todas partes de la Franja, pero no hayan derrotado a Hamas, y tampoco se vislumbre un acuerdo.

La falta de un acuerdo, con las promesas vacías de Netanyahu de una victoria total de fondo, presionará al ejército para que continúe atacando la Franja sin un objetivo estratégico claro. Una situación así pondría en peligro la vida de los demás rehenes retenidos en la Franja; realmente no hay posibilidad de rescatar a todos, como se hizo en el impresionante rescate de cuatro rehenes en Nuseirat el sábado pasado. Esto probablemente también signifique la continuación de los combates en el norte, ya que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya ha declarado que sus fuerzas no cesarán el fuego hasta que haya un alto el fuego en la Franja.

Al borde de la crisis

Mientras tanto, la situación en el norte también se está deteriorando. Anoche, Israel asesinó a Taleb Abdallah, comandante de la unidad «Nasser», que murió en un ataque aéreo junto con otros tres militantes de la organización, en una localidad al este de Tiro. Abdallah, cuyo rango es equivalente al de un comandante de división en las FDI, es el más alto mando de su organización muerto en la guerra, junto al comandante de la unidad Radwan, Wissam Al-Tawil, que murió en una operación similar atribuida a las FDI en enero pasado.

Hezbollah respondió lanzando más bombardeos, con más de 200 cohetes desde la mañana, hacia toda la Galilea y la costa occidental del Kineret. No se reportaron víctimas. Este es probablemente el bombardeo más intenso desde el comienzo de la guerra, y los canales de comunicación identificados con Hezbollah amenazaron con más ataques. Se trata de una escalada de la táctica de «ecuaciones de respuesta» que Nasrallah ha estado utilizando durante años, pero aún no se ha visto una ruptura total por parte de la organización. Es posible que intente atacar a un alto mando israelí como venganza.

La estrategia de Israel contra Hezbollah lleva estancada mucho tiempo, con muchos logros tácticos que no se suman a una ventaja significativa en el combate. El asesinato de Abdallah refleja un patrón de acción familiar: surge una oportunidad operativa y de inteligencia, y se toma la decisión de eliminarlo, pero no siempre se consideran todos los aspectos estratégicos. A principios de abril, el asesinato del general iraní Hassan Mahdavi en Damasco llevó a Israel a un enfrentamiento sin precedentes con Irán, durante el cual se lanzaron contra Israel unos 330 misiles y drones por parte de Irán y sus aliados. Esta vez, Irán no está en la imagen, pero es posible una nueva escalada con Hezbollah.

Es importante saber si se realizó un proceso de reflexión estratégica antes de la decisión de actuar, y si no se trata nuevamente de un caso de respuesta no reflexiva. El ejército está frustrado y recibe críticas, y luego toma medidas exitosas desde el punto de vista operativo, pero que podrían acercarnos al borde de una guerra, probablemente sin que el nivel político haya considerado seriamente las consecuencias. Al mismo tiempo, se genera presión pública y mediática sobre el gobierno para intensificar las acciones en el norte, dado el gran daño allí, la falta de solución para unos 60,000 refugiados de sus hogares, y la continuación de la lucha sin un resultado claro a la vista. Estas son circunstancias que podrían llevar a las partes a una guerra total.

La imagen de la victoria

No se puede dejar de comentar, al final, la insuperable brecha entre la compleja situación de la guerra y la enorme y peligrosa carga sobre los soldados regulares y reservistas, y el comportamiento de los miembros de la coalición. Ayer por la madrugada, la Knesset aprobó, por una mayoría de 63 contra 57 votos, avanzar en una propuesta de ley destinada a permitir que Netanyahu perpetúe la exención de los ultraortodoxos del servicio militar. De todos los miembros de la coalición, solo el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, fue fiel a su conciencia y se atrevió a votar en contra de la posición del Likud y el gobierno.

La amplia sonrisa de Netanyahu al final de la votación será recordada como una de las imágenes emblemáticas de la guerra. La furia del público y en las redes sociales es enorme. Lo que no está ocurriendo por el momento es la traducción de esta ira en una protesta efectiva o en movimientos políticos que logren algo. Con el tiempo, el comportamiento del gobierno también perjudicará el esfuerzo bélico. Muchos ciudadanos y soldados no podrán seguir ayudando, sabiendo claramente que sus líderes les están mintiendo y perjudicándolos, mientras subordinan sus acciones a los intereses de una población religiosa que no lleva la carga de la seguridad del país.