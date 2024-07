Encuentro esperanzador

Caminando por las calles de Tel Aviv el lunes 1 de julio pasado en la noche, me preguntaba si existía en castellano el adjetivo que pudiera describir el encuentro "LLEGÓ LA HORA" que había compartido recién con miles de israelíes, judíos, musulmanes, drusos y cristianos, unidos por su deseo de PAZ Israelí-palestina, su llamado a poner fin a la guerra y devolver a los secuestrados en manos del Hamas. Miles unidos en la batalla por elecciones anticipadas que pongan fin al gobierno de Netanyahu, principal responsable israelí de la tragedia que estamos viviendo en la región. "ESPERANZADOR" me dije. Esa es la palabra. Y si no existe, como no existe la paz y la justicia en el mundo, hay que inventarla.