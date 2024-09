¿Qué ha hecho Hezbolá por Palestina?

La complejidad moral de la guerra de Israel en Gaza es insoportable para una persona honesta. El 7 de octubre, las décadas de represión israelí contra los palestinos, los horrores que sufrieron los rehenes y sus familias, la tortuosa muerte de civiles en Gaza, la polio, la privación de agua y el hambre deberían atormentar a todo el mundo. Además, está el hecho de que sólo la violencia de Hamás logró poner a Gaza y a los palestinos de nuevo en la agenda mundial, después de que la diplomacia se paralizara.

En cambio, en el frente norte de Israel no hay ninguna complejidad moral. El domingo por la mañana, en las horas posteriores al ataque preventivo israelí contra miles de lanzacohetes apuntados al norte y al centro del país –que podría haber encendido el frente entre Israel y Hezbolá o incluso todo Oriente Próximo–, quedó claro una vez más: Hezbolá es un fracaso épico y un fraude.

Con todas las críticas bien merecidas al pésimo liderazgo y las políticas de Israel, es hora de mencionar también algunas verdades sobre Hezbolá. No es una víctima de la agresión israelí ni un actor pasivo: es una fuerza violenta, corrupta y anacrónica que hace poco por el Líbano y nada por los palestinos, mientras juega a la ruleta regional con la vida de todos.

Arrastrado por la historia

Hezbolá es anacrónico porque ha agotado su papel autodeclarado.

Es cierto que proporciona servicios sociales en lugar del ineficaz Estado a ciertas zonas del Líbano, especialmente a su núcleo de población chií, y se ha ganado su lealtad, pero su papel determinante como baluarte militar contra la agresión israelí es una farsa.

Tras quince años de guerra civil en el Líbano, Hezbolá emergió como la única milicia a la que se le permitió mantener su fuerza militar, en virtud del acuerdo de Taif de 1989 que puso fin a la guerra. La justificación fue que Hezbolá necesitaba defender al Líbano contra la desastrosa ocupación del sur del país por parte de Israel, que comenzó con la invasión en junio de 1982.

Tal vez Hezbolá no se haya dado cuenta durante los últimos 24 años, pero Israel puso fin a su ocupación en el año 2000. Sin embargo, con el pretexto ocasional de disputas relativamente técnicas sobre la demarcación de fronteras, Hezbolá se ha atiborrado de armas iraníes y ha iniciado una segunda guerra con Israel en 2006. La lucha fue tan devastadora para el Líbano que el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, incluso dijo «ups».

Pero Hezbolá no se había rendido: su fuerza militar se volvió tan grande que superó las capacidades del propio país. «Es uno de los raros casos en el mundo en que un actor no estatal es más poderoso que el sistema de seguridad del país del que forma parte», dijo Ehud Eiran, un experto en relaciones internacionales e investigador de conflictos en la Universidad de Haifa. De hecho, Hezbolá está considerada la milicia no estatal más poderosa del mundo.

Pero ya no tiene una causa evidente. «Después de 2000 perdió legitimidad», añadió Eiran, observando las tensiones internas entre las personalidades divididas del grupo como una «representación auténtica de la comunidad chií, un actor en la resistencia regional y un representante de Irán».

Resistencia falsa

Hezbolá no sólo está encallado y atrapado en sus propias identidades en pugna, sino que también es un fraude en el frente israelí-palestino. Sus comunicados están llenos de palabras altisonantes como gloria, martirio, sangre y triunfo, y llenos de comillas en torno a palabras como «Israel», «Tel Aviv» y «Glilot», la base que Hezbolá afirmaba haber atacado en las primeras horas de la mañana del domingo, antes de que Israel atacara sus lanzacohetes.

Al final, la muy temida respuesta de Hezbolá al asesinato del alto comandante Fuad Shukr por parte de Israel el 30 de julio se redujo a un gemido, que costó una vida israelí y golpeó una vez más a las comunidades del norte de Israel.

Hezbolá celebra un funeral por el alto comandante Fuad Shukr.

Pero la constante fanfarronería de Hezbolá durante todo el domingo de que había asestado un duro golpe al enemigo era una mentira. Hezbolá afirmó que había atacado Glilot, «a 1.500 metros de Tel Aviv», el recinto altamente sensible que alberga la unidad de inteligencia de primera clase de las Fuerzas de Defensa de Israel y un centro del Mossad. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, afirmó que no se había atacado ninguna base en el centro del país. En su discurso del domingo por la noche, Nasrallah parecía casi disgustado por «el silencio del enemigo» sobre el asunto.

Pero la idea de que Hezbolá de algún modo ayuda a los palestinos o a Gaza es la más cínica de todas. Aparte de albergar algunas células de Hamás en el Líbano que disparan ocasionalmente contra Israel desde el norte, ¿qué hizo Hezbolá por Palestina antes de esta guerra?

Cuando Hezbolá decidió atacar Israel el 8 de octubre, despertó los instintos de perro rabioso de Israel. Si la estrategia era drenar o destruir a Israel, o impedir que Israel desplegara toda su fuerza sobre Gaza, digamos simplemente que no está funcionando. En cambio, Israel ha enviado a Gaza al infierno en lo que es casi su guerra más larga, sin un final a la vista al momento de escribir este artículo.

La siempre amenazante conflagración entre Israel y Hezbolá o la conflagración regional en realidad galvaniza las problemáticas alianzas internacionales de Israel y absorbe la energía y la atención de Gaza. Si no sabía que decenas de habitantes de Gaza murieron este fin de semana y que un cuarto de millón de personas se vieron obligadas a abandonar Deir al-Balah, agradézcale a Hezbolá. Si le importan los palestinos, pregúntele a Nasrallah: ¿cuántas vidas palestinas ha salvado hoy?

Fracaso en casa

Hezbolá también es un actor político, ya que sus representantes del partido han sido elegidos para el parlamento libanés y forman parte del gobierno del país. La opinión pública libanesa no está impresionada.

El pueblo libanés ha estado viviendo bajo un estado prácticamente de colapso durante años, con una crisis económica y servicios que apenas funcionan.

El país lleva casi dos años sumido en una crisis presidencial porque Hezbolá no puede tolerar que su favorito, en el transcurso de una docena de sesiones parlamentarias, haya perdido una y otra vez la elección del presidente. La situación es tan desesperada que el Líbano está aceptando sugerencias de candidatos presidenciales, desde la Santa Sede hasta presidentes de AI .

La crisis política inflama los demonios sectarios que alimentaron la guerra civil del Líbano, un espectro que no ha desaparecido del todo. ¿Qué ha hecho Hezbolá en este entorno? Ayudó a asesinar al ex primer ministro Rafik Hariri en 2005 y respaldó a Bashar al Asad en Siria, profundizando las tensiones en el país. Supuestamente mantiene sus arcas llenas de dinero procedente de diamantes de sangre y «arte de sangre», y bloqueó una investigación sobre la colosal explosión del puerto de Beirut en 2020. Y en julio, fue responsable de la muerte de una docena de niños y adolescentes drusos en los Altos del Golán de Israel, arriesgando la furia de la propia población drusa del Líbano y provocando otro ciclo de escaladas israelíes.

Para Hezbolá, hay otra razón para seguir con la guerra: el grupo está ganando puntos en las encuestas explotando la causa palestina.

En 2020, Hezbolá tocó fondo cuando solo un tercio de los encuestados libaneses le dieron una calificación positiva. En diciembre de 2023, obtuvo una calificación «positiva» mayoritaria del 51 por ciento después de atacar a Israel en octubre, según una encuesta encargada por el Washington Institute for Near East Policy (un grupo de expertos de Washington de tendencia conservadora). Catherine Cleveland, miembro senior del instituto responsable de la encuesta, dijo en un correo electrónico que el aumento «probablemente se debe en parte a un repunte en torno al efecto bandera, dados nuestros resultados anteriores».

El núcleo del apoyo a Hezbolá proviene de la comunidad chií del Líbano, que representa aproximadamente el 27 por ciento de la población adulta del país (aunque es difícil confirmar los datos demográficos). Aproximadamente el 90 por ciento de este grupo, más o menos, en las encuestas del instituto y de otras encuestas de los últimos años le da calificaciones positivas al grupo o confía en él.

El estudio de diciembre concluyó que Hezbolá disfrutó de un modesto aumento de apoyo, en parte de otros sectores. El aumento general, escribió Cleveland, probablemente se debió al «retorno de Hezbolá a una postura clásica de ‘resistencia’ contra Israel». Pero una encuesta de Arab Barometer de la primavera de 2024 concluyó que solo el 30 por ciento de todos los encuestados libaneses confía en Hezbolá y el 55 por ciento no lo hace: una pregunta diferente, pero un resultado pobre. Agruparse en torno a la bandera de tiempos de guerra puede volverse aburrido a medida que las guerras continúan.

La opinión pública libanesa apoya a los palestinos en general y resiente visceralmente a Israel, pero sus ciudadanos no serán tan indulgentes si Hezbolá lleva al país, en su estado de decadencia, a otra guerra devastadora, a la que algunos se oponen abiertamente . Resulta que la gobernanza interna importa más.

El Barómetro Árabe de diciembre de 2022 reveló que solo el 5 por ciento de los encuestados libaneses dijeron estar satisfechos o muy satisfechos con su gobierno. En ese indicador, el Líbano quedó en el último lugar en comparación con los índices de satisfacción de otros 10 países.

El público libanés está realmente indignado por Gaza, pero más preocupado por la crisis económica y de gobierno del país. Los investigadores del Barómetro Árabe 2024 escribieron en Foreign Affairs que «solo entre las poblaciones árabes de los siete países encuestados por el Barómetro Árabe desde septiembre de 2023, los libaneses dicen que la administración Biden debería priorizar el desarrollo económico en Oriente Medio por encima de la cuestión palestina. Esto es sorprendente, ya que la mayoría de los libaneses sienten una enorme empatía por los palestinos… [Esto] subraya cuán desesperadas se han vuelto las circunstancias en el Líbano».

Paralelismos asombrosos

En última instancia, Hezbolá representa uno de los desafíos más profundos a la viabilidad del Líbano como Estado soberano, habiendo roto el monopolio del gobierno sobre el uso de la fuerza, y aún podría usar esa fuerza para embarcarse en una guerra que devastará el país.

Como tantos otros, Hezbolá explota a los palestinos para su propio beneficio mediante el tráfico de armas, dinero y contrabando. Sus engranajes están engrasados ​​por Dios (y por Teherán).

Lo más inquietante es que, a pesar de ser archienemigos, Hezbolá e Israel están desarrollando paralelismos asombrosos. El gobierno de Israel está formado por autócratas corruptos, egoístas y promotores de teocracia, con armas que distribuyen entre las milicias, canibalizando así la autoridad del Estado desde dentro. Tal vez al otro lado de la frontera norte, Israel pueda ver su futuro.