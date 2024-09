“Es mi deber”: qué lleva a estos activistas a un pueblo palestino en el valle del Jordán

En el trayecto hacia Al-Auja, una ciudad palestina al norte de Jericó, unos cincuenta activistas israelíes por la paz apuntaron sus nombres, números de teléfono y de identificación en una hoja de papel. Era el último sábado de agosto y estaban a punto de iniciar una marcha de protesta contra la violencia de los colonos junto con otros 150 activistas, tanto israelíes como palestinos.

En caso de que alguno de los participantes fuera detenido durante la protesta, explicó Mia Biran, directora del programa israelí de la ONG antiocupación Combatientes por la Paz, por el altavoz del autobús, la información serviría para que el grupo pudiera localizarlo y proporcionarle asistencia jurídica. «La marcha no está coordinada [con el ejército], porque no habría forma de que hubiéramos obtenido la aprobación. Como casi todo lo que ocurre en Cisjordania, como la construcción, esto no es legal. No hay forma de que sea legal», afirmó.

El motivo de la protesta fueron los intentos constantes de los colonos israelíes de impedir que los residentes de la zona accedan al arroyo Al-Auja, que fluye entre las polvorientas orillas del valle del Jordán. Es una fuente de agua para la comunidad, así como un lugar de descanso poco frecuente, y ha sido un lugar de provocación de los colonos desde el 7 de octubre.

«Somos israelíes y palestinos que hemos venido a decir: ‘no más ocupación, no más guerra, no más violencia de los colonos, no más violencia militar, no más robo de recursos a los palestinos que viven en Cisjordania y fuera de ella'», dijo Biran.

La marcha, organizada por Combatientes por la Paz, iba a ser totalmente pacífica. «No queremos enfrentarnos con nadie», anunció Biran, ni con el ejército ni con los colonos que pudieran pasar por allí. «No sólo es importante para nosotros, sino también para los habitantes de Al-Auja y Ras Ayn Al-Auja, que está cerca. Si hacemos algún alboroto, ellos serán los que tendrán que aguantarlo», dijo, instando a los participantes a cumplir con cualquier petición del ejército o la policía. Mientras tanto, dio instrucciones a los participantes de bloquear sus teléfonos en caso de que los soldados los confiscaran.

En el autobús viajaba Ma’ayan, una estudiante de 24 años de Jerusalén que emigró a Israel desde Sudamérica hace aproximadamente una década. Explicó que, si bien el espectro de la violencia de los colonos la asusta, es importante participar en la protesta. «Puedo hablar, y en el peor de los casos, al menos por el momento, iré a prisión durante un día o algo así», dijo. «Y los palestinos y otras personas no tienen el mismo privilegio que yo, así que considero que es un deber hacerlo».

Poco antes, una activista llamada Alma y sus compañeras de Women Sit For Peace, un grupo de mujeres vestidas de blanco que organizan sentadas contra la guerra, cargaron una enorme escultura de un corazón humano en el compartimento de equipajes del autobús; la llevarían durante la marcha. «Preparamos el corazón hace unos meses, como grupo. Habían pasado un par de meses desde que comenzó la guerra y nos pareció muy difícil quedarnos sentados mientras veíamos que se estaba produciendo una masacre tan terrible y que los rehenes no regresaban de Gaza. Queríamos llevar el mensaje de santificar la vida en un momento en el que parece que sólo se está santificando la muerte», explicó.

Después de un par de horas de viaje pasando por pequeñas ciudades, fábricas palestinas, plantaciones de dátiles israelíes y asentamientos en las cimas de las colinas coronadas por estrellas de David, el autobús aparcó a un lado de la carretera. Junto al arroyo Al-Auja, los activistas se mezclaron. Acababa de llegar un autobús lleno de israelíes de Jerusalén, al igual que un minibús con antiguos alumnos de la Escuela Palestina de la Libertad, un programa juvenil palestino afiliado a Combatientes por la Paz. Los organizadores repartieron camisetas de color verde oscuro y carteles de protesta, y los grupos palestinos sacaron enormes marionetas ataviadas con atuendos tradicionales.

Los soldados israelíes también habían llegado. «Shabat shalom, gracias por venir», dijo uno de ellos con una sonrisa. Llevaba una kipá y una barba larga. «Sólo os pido que no salgáis a la calle». Una soldado más joven, una mujer, condujo a los asistentes fuera del asfalto con más firmeza. Los manifestantes y los organizadores obedecieron, gritando instrucciones a través de megáfonos para que no salieran de la estrecha calle.

Comunicación no violenta

Sayel Jabareen, un activista de Ramallah que trabaja como director de campañas palestinas de Combatientes por la Paz, llevaba una gran figura de Handala, una icónica caricatura que simboliza a los refugiados palestinos. «Esta es la Zona C; algunos la llamarían la administración civil. Es una zona palestina, una zona beduina», explicó, añadiendo que «es el único lugar al que las familias pueden venir a hacer senderismo y escapar del calor del verano». Sin embargo, desde el 7 de octubre, «los colonos impiden que los palestinos vengan aquí, ya sea para pasear, bañarse en el arroyo o incluso para pastorear sus rebaños. Vemos amenazas de colonos todo el tiempo, incluso de noche».

Añadió: «Hemos venido aquí juntos, palestinos e israelíes de todo el país, para demostrar a los dirigentes de la ocupación que no queremos violencia, que podemos vivir juntos, que podemos marchar juntos. Estamos exigiendo libertad para todos, justicia e igualdad para todos».

Sin embargo, quienes estuvieron ausentes de la marcha fueron los propios residentes palestinos de al-Auja, a quienes se les había alentado a no participar por temor a que protestar pudiera convertirlos en blanco de represalias si los colonos locales los reconocían.

La protesta se anunció como liderada por mujeres, y Mai Shahin, una activista por la paz de la ciudad de Betania, también conocida como al-Eizariya, cerca de Jerusalén Este, instó a las mujeres a que se pusieran al frente de la multitud. Lideró los cánticos en árabe e inglés. «Estamos aquí en solidaridad, en resistencia no violenta», gritó. «Las mujeres lideradas son mujeres [que apoyan] a todos: ¡todos los niños son nuestros hijos!». Cien familias, gritó, viven en la zona sin acceso al manantial, aisladas de los recursos hídricos y del resto de Cisjordania. «Así que estamos aquí para decir: ¡Del río al mar, todos serán libres!».

Shahin, traductora de profesión, se encontró trabajando con Ecome, un espacio y movimiento comunitario israelí-palestino que defendía la comunicación no violenta para poner fin al conflicto. Aunque cerró hace seis años, Shahin le dijo a Haaretz que ella y algunas otras personas se unieron en la primavera para establecer Satyam, un programa y espacio en una línea similar. «En esta guerra, era muy obvio que una gran parte de lo que nos sigue sucediendo se debe a esta separación, a que no nos reunimos en ningún lado. No nos sentamos, no nos ponemos de acuerdo, no hablamos, no nos curamos. Así que decidimos dar un paso valiente y decir ‘ yallah , lo abriremos donde sea que encontremos un hogar, y partiremos de ahí'».

La organización ha encontrado un edificio espacioso en Beit Jala, cerca de Belén, donde acogen a palestinos e israelíes para sesiones de formación sobre comunicación no violenta, trauma, duelo y círculos de mujeres. También está cerca de la zona de Al-Makhrour, que también ha sido escenario de violencia de colonos y apropiaciones de tierras por parte del gobierno israelí, y se ha convertido en un centro de activismo.

Aunque algunos israelíes pueden tener miedo de cruzar a territorio palestino, y algunos palestinos pueden tener miedo de trabajar con israelíes, Shahin insiste en que es un miedo que vale la pena superar. «Vale la pena toda la incertidumbre, vale la pena todas las dudas, vale la pena todo simplemente para entrar, para ver, para permitir que te vean», dijo. «Es por eso que utilizamos la comunicación no violenta: para mostrar a la gente la capacidad, la habilidad y la necesidad de que todos, desde el río hasta el mar, sean libres».

Agregó: «Este miedo es exactamente el miedo que los sistemas nos imponen, esta imagen de enemigos que nos hacemos unos a otros. Y es hora de que superemos este miedo. Es hora de decir: ‘No, no aceptaré este sistema que me separa, y entenderé que cada vez que hay separación, hay algo que no está bien y que es deshumanizante'».

Con Shahin al frente y los soldados siguiendo el ritmo a lo largo del camino, los activistas caminaron hacia la desembocadura del arroyo. Cantaban en árabe: «¡Sí, sí, sí a la paz! ¡No, no, no a la ocupación!». Una mujer israelí cantó una suave melodía, una oración en inglés pidiendo agua, por el altavoz. Los participantes, cuyas edades parecían ir desde los últimos años de la adolescencia hasta los abuelos, se rieron mientras tropezaban con las rocas y gemían en el calor del desierto.

«Vine a Al-Auja para expresar mi solidaridad con la gente de aquí, a la que no se le permite utilizar esta agua para su tierra», dijo Reyan, una joven de 20 años de Ramallah que había venido con la Escuela Palestina de la Libertad. «Creo en la resistencia no violenta, y el liderazgo femenino es muy importante en la no violencia. Es un gran honor estar aquí y estar con las mujeres, todas ellas, no sólo las palestinas, sino también todas las israelíes, todas las que están aquí. Conectarme y estar aquí significa mucho para mí».

En la desembocadura del arroyo -el lugar donde, según se informa, a los palestinos locales se les prohíbe caminar y bañarse- los organizadores detuvieron la marcha. Dirigidos por Shahin, que encabezó más cánticos, se pararon sobre las rocas para pronunciar discursos ante la multitud.

Jamil Qassas, el coordinador general palestino de Combatientes por la Paz, subió al escenario improvisado. «Los extremistas no nos dividirán, ni a los israelíes ni a los palestinos», dijo en hebreo con fluidez. «Sé que todos estamos en una situación muy difícil. La guerra en Gaza lleva casi un año en marcha, con muchas personas muertas -más de 40.000 palestinos allí- y en el otro lado también hay unos cuantos miles. La guerra y el racismo no nos llevarán a un lugar de recuperación para la vida y la paz. Creo que todos vemos esta gran oscuridad y todos estamos buscando la luz. Puedo decirles a todos que ustedes son la luz que estamos buscando, así que ¡sean la luz para todos nosotros!». Pronunció un discurso similar en árabe.

Qassas tiene una comprensión personal de la violencia del conflicto y de sus consecuencias. Ha perdido a tres miembros de su familia en este ciclo sangriento: su abuelo en 1948, su tío como miembro de las milicias palestinas en la Primera Guerra del Líbano y su hermano de 14 años, que huía de los soldados que se encontraba en el camino durante la primera intifada. Durante ese tiempo, Qassas era organizador de un grupo afiliado al FPLP, «una organización que hasta el día de hoy no reconoce los acuerdos de paz». Era buscado por Israel y resultó herido dos veces por fuego de las FDI.

«En mi opinión, yo mismo viví toda esa violencia y sé lo que significa. Después de tanta violencia y de lo que hice durante la primera intifada, llegué a la conclusión de que no sentía que hubiera hecho ninguna diferencia, ni para mi pueblo ni para el otro bando», afirmó.

«Hoy, al menos, cuando me siento con mis socios israelíes, con un público israelí, explico la realidad, explico que hemos estado luchando unos contra otros durante 75 años sin cambios ni éxitos, ni para los israelíes ni para los palestinos. Creo que cada ocupación que ha terminado y cada guerra que ha terminado lo hizo en la mesa [de negociaciones]. Al final, es necesario hablar».

“El conflicto no es entre israelíes y palestinos”

En la lista de oradores también estaba el miembro de la Knesset Ofer Cassif, del partido árabe y judío de izquierda Hadash-Ta’al. «La solidaridad entre israelíes y palestinos es el camino, es el único camino hacia un futuro para todos nosotros, para ambas naciones. Es la única manera de lograr justicia», dijo. «El camino para lograr justicia debe pasar por poner fin de inmediato a los horribles ataques, a la masacre en Gaza. Debe pasar por poner fin al terror de los colonos en los territorios ocupados, porque lo que vemos aquí en el control de las fuentes de agua, en el violento alejamiento de los palestinos de su agua, no es nada menos que terror».

También pronunció algunas palabras en inglés y concluyó diciendo que «el conflicto no es entre israelíes y palestinos, sino entre quienes hacen el mal y quienes luchan por la justicia. Nosotros estamos del lado de la justicia, ¡y venceremos!».

Poco después llegaron jeeps con docenas de soldados más. «Esta es una zona militar cerrada», anunciaron por los altavoces. «Dirigíos a vuestros coches ahora». Los organizadores reaccionaron rápidamente y condujeron a la multitud de vuelta al punto de partida, prestando especial atención a la carretera. En el lugar estaba la policía israelí, que estaba registrando el exterior de los vehículos privados aparcados junto a la carretera en busca de infracciones… y las encontraba. Los propietarios tendrían que pagar las multas y la policía tendría un registro de los coches israelíes que estaban allí.

Pero a pesar del revés, los organizadores y los asistentes sintieron una sensación de éxito. «La marcha fue muy diversa. Había muchos israelíes, muchos palestinos, muchos cristianos y muchos musulmanes. Creo que fue una protesta mayoritariamente femenina, liderada por mujeres, tal como habíamos planeado. Y creo que salió muy bien. Marchamos desde el principio hasta que llegamos a la zona del agua, que es el motivo de la protesta», dijo Amira Mohammed, activista de Jerusalén Este y copresentadora del podcast Third Narrative.

«Obviamente, algunas cosas estaban fuera de nuestro control, como el clima y la manera en que el ejército decidió comportarse. No hubo violencia en absoluto, ni incitación visible por parte de ellos, pero hicieron que fuera muy, muy difícil continuar la marcha, que era muy pacífica».

Haaretz, 8(8/2024