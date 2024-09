A principios de semana, el secretario general adjunto de Hezbollah, el jeque Naim Kassem, habló en una ceremonia conmemorativa en el Líbano. Su discurso fue ampliamente citado en los días siguientes como otra amenaza de Hezbollah a Israel: «Los israelíes deben entender que ningún residente regresará a la frontera norte sin que se detenga la guerra en Gaza. Esto ya está hecho. El frente libanés es un frente de ayuda para Gaza, y Hezbollah logró lograr todos sus objetivos durante la conducción de la campaña. En este frente estamos presentes sobre el terreno y las amenazas no nos asustan».

Sin embargo, estas palabras, pronunciadas por la figura más importante de la organización después del secretario general Hassan Nasrallah, también pueden interpretarse de otra manera: Hezbollah está dando a entender que ha logrado sus objetivos como aquel que enfrentó a Israel y no fue derrotado, y ahora la guerra puede terminar.

Este mensaje está dirigido no sólo al lado israelí sino también a Hamás: Hezbollah no imaginaba que los combates serían tan largos, que día a día erosionan a la organización no sólo sus capacidades militares sino también su legitimidad interna libanesa.

La organización chiita está pagando un alto precio por continuar los combates, tras el cambio de política del Comando Norte en las últimas dos semanas. Cada noche pierde cientos de cohetes en ataques precisos de la Fuerza Aérea y, mientras tanto, se contenta con disparar decenas de cohetes en respuesta. Esta no es una medida que amplíe los límites de la confrontación con Israel y tenga el potencial de crear una nueva ecuación.

En otras palabras: mientras Israel aumentó la intensidad de sus ataques en el Líbano, Hezbollah se encuentra limitada en su capacidad para responder a esta medida.

No es imposible que en las últimas semanas la organización chiita haya estado examinando atentamente las medidas adoptadas por Israel por temor -que no carece de fundamento- de que se trate de una preparación para una operación terrestre a gran escala en el sur del Líbano:

Este discurso está en el aire en Israel, Líbano y Estados Unidos;

Israel aumenta el ritmo de erosión del conjunto de misiles de corto alcance a lo largo de la frontera;

El comandante del Comando Central de EE. UU. realizó una visita rápida al Comando Norte y recibió una visión general de la cúpula de las FDI sobre la situación en la frontera y los diversos planes de acción;

El ministro de Defensa, Yoav Galant, insinuó la posibilidad de trasladar el foco de Gaza al norte;

Y, además, Israel está aumentando el ritmo de ataques en Siria, como si fueran mensajes de disuasión al presidente Bashar al-Assad, para que no se una a la campaña, en caso de que se inicie alguna.

Se puede ver un refuerzo de esta preocupación en lo que dijo el enviado especial estadounidense al Líbano, Amos Hochstein, en una conversación con Amit Segal en la conferencia MEAD celebrada esta semana en Washington. Inexplicablemente, estas cosas no se publicaron en el sitio web de la conferencia, pero el periodista Barak Ravid publicó lo esencial en su cuenta X, en nombre de un alto funcionario estadounidense.

Amos Hochstein.

Según Hochstein, «una guerra total entre Israel y Hezbollah en el Líbano podría tener resultados catastróficos y consecuencias imprevistas. No hay guerra en condiciones de laboratorio. No es un juego. No dudo de las capacidades de las FDI.Hay que pensar que para ambas partes habrá consecuencias graves».

Se trata de una advertencia inequívoca dirigida a ambas partes. Hochstein rara vez habló sobre la parte israelí en estos términos en el pasado, especialmente en público. Por lo tanto, parece que la administración estadounidense también tiene la impresión de que Israel se acerca a un punto de decisión con respecto a la campaña en el norte.

No es imposible que Hochstein esté tratando de fortalecer las voces del lado israelí que se oponen a una escalada con Hezbollah en este momento, con énfasis en el momento. En el Estado Mayor hay bastantes voces que se oponen al deseo del Comando Norte de lanzar ahora mismo una operación relámpago en el sur del Líbano para alcanzar la línea Litani.

Hasta ahora parece que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu también teme tal medida y prefiere llevar a cabo los combates en el norte como un escenario secundario con intercambios de golpes contra Hezbollah en diferentes intensidades a un nivel que no le requeriría realizar una extensa operación terrestre.

Las palabras de Hochstein esta semana son más implícitas sobre la mentalidad del lado israelí y el deseo estadounidense de alcanzar un nuevo acuerdo con Hezbollah, incluso antes de la escalada. «Existe la idea de ir a la guerra y luego destruiremos todos los misiles de Hezbollah y todo estará bien», dijo Hochstein.

«No es tan simple. No existe una solución mágica. Es imposible destruir al otro lado. Al final de la guerra, Israel puede pagar un alto precio y no lograr sus objetivos. Una guerra en el Líbano conducirá a la intervención de la comunidad internacional para lograr al final un acuerdo diplomático que sea muy similar al acuerdo diplomático del que se habla ahora».

Hochstein no habla por sí mismo; Ésta es la posición de la Casa Blanca. Advierte a Israel de manera sutil no sólo sobre un cambio militar contra Hezbollah que dañaría significativamente la disuasión israelí en la región, sino también sobre la inutilidad de una medida militar en las condiciones actuales.

Foto de portada: el secretario general adjunto de Hezbollah, el jeque Naim Kassem.