Universidades: Presupuesto y Veto. Aplazo para Javier

“Cuando asumió Milei teníamos temor de que afrontaríamos cierres, arancelamientos, vouchers. Tuvimos una equivocación en el diagnóstico. Lo que finalmente pasó es que comenzó un desmantelamiento de nuestras universidades en cuotas… no talaron el árbol, sino que dejaron de regarlo. Y me parece que nos están secando de a poco”. De esta manera Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sintetiza con claridad lo que está viviendo el sistema universitario argentino en tiempos paleolibertarios.

Dos elementos suman por estos días preocupación e incertidumbre en la comunidad universitaria y científica del país. El anunciado “veto total” a la ley de Financiamiento Universitario aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, y el proyecto de Presupuesto que Milei envió al Congreso, que contempla $3.857.559, apenas poco más de la mitad de los fondos que el CIN había solicitado -$7,2 billones- para atender los gastos salariales y de funcionamiento del sistema universitario en 2025.

La crisis del financiamiento universitario no es nueva. Tiene como punto de partida la decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año, sin considerar la inflación del año pasado. La última ocasión en que el Congreso aprobó un Presupuesto fue en noviembre de 2022, que asignó a las universidades 752.482 millones de pesos. Desde entonces, el conjunto de la administración pública funciona con prórrogas y la inflación acumula un alza de 655%.

El Centro de Economía Política Argentina -CEPA- ha publicado un completo estudio sobre los trazos generales del proyecto de Presupuesto y sus derivaciones. En materia universitaria estima en 33,2% la pérdida de recursos del sector en 2024 y un 5,2% adicional para el año próximo de aprobarse la propuesta oficial, esto es casi 40 % menos que en 2023. “El presupuesto continúa el recorte del año 2024 e incluso lo profundiza. Si lo tomamos en relación a porcentaje del PBI este año estaba en el 0.53 y lo lleva al 0.50 para 2025” explica el secretario de organización de la Confederación de Docentes Universitarios -CONADU- Federico Montero.

A modo de ejemplo la Universidad Nacional del Comahue, según el proyecto elevado por el Ejecutivo recibirá un 60% menos de las partidas calculadas para funcionar. La UNCo propuso un monto de 121,8 mil millones de pesos y en el presupuesto 2025 figuran 73,9 mil millones. Asimismo, de aprobarse el proyecto, se consolidaría “la tendencia de pérdida de gravitación de las universidades del interior… dos de cada tres retrocederían en su incidencia sobre el total. En esa situación estarían incluso grandes centros académicos: el de La Plata pasaría de 6,88% a 6,74% y la Universidad Nacional de Córdoba, caería de 6,75% a 6,57%” señala Diego Kenis en un detallado análisis aparecido en el portal El Cohete a la luna.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia apunta que este año será el de “menor inversión por estudiante de los últimos 24 años”. “Presupuesto Abierto”, base de datos del Ministerio de Economía de la Nación, señala que en términos reales el presupuesto universitario 2024 es el más bajo desde 1996. El “presupuesto asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo el más bajo de las últimas tres décadas” explican Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli en un informe que publica Infobae donde analizan el “comportamiento histórico del presupuesto en educación superior”.

En los primeros 7 meses del año se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales. Así surge del cálculo realizado por Fitz Patrick y Crucianelli de las partidas de 2024 y el año pasado, considerando el Índice de Precios del Consumidor del período. El año pasado, de enero a julio se desembolsaron, $2.305.053 millones ajustado por inflación, mientras que en el mismo período de este año los giros fueron de $1.579.626 millones, según datos aportados por la cartera de Economía, y lo informado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Diego Iglesias en Anfibia reproduce parte de un detallado informe de la Universidad de Buenos Aires donde se muestra que el Gobierno elige a quién perjudicar: “los recortes que aplica en el sistema universitario alcanzan una caída del 0,14% del Producto Bruto Interno y son equivalentes a los beneficios impositivos que obtuvieron los sectores más pudientes del país con el nuevo impuesto a los Bienes Personales sancionado en el Paquete Fiscal…”. Capitalismo Hood Robin el del experimento libertario, que alimenta las desigualdades y la desmesurada concentración de la riqueza de un sistema injusto, inequitativo y brutal.

Si bien lo salarial no es el tema excluyente, no resulta un dato menor que en los primeros ocho meses de gestión Milei el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales se redujo un 24%. “En lo que va del año, perdieron más de un cuarto de su poder adquisitivo real” explica un informe elaborado por las universidades nacionales de Río Negro y San Martín. Para dar una dimensión de la magnitud de esta sideral licuación, mientras que “entre noviembre de 2023 y julio de 2024 la inflación fue del 136%, los salarios de docentes y no docentes universitarios crecieron 80%. Esto implica que los salarios quedaron 56 puntos porcentuales por debajo de la inflación”.

La pérdida salarial de los trabajadores docentes y no docentes universitarios con respecto al resto de los sectores productivos -privado, estatal y no registrados- es la más amplia de todas, con una brecha del 66,5 % entre los índices de inflación y los aumentos salariales acumulados según datos aportados por el CIN.

Precisamente el ítem donde surge la mayor diferencia entre lo previsto en el proyecto de Presupuesto y lo reclamado por el CIN es el de “Incrementos recomposición salarial diciembre 2023″, que los rectores previeron en $1,7 billones de pesos y no aparece en el texto oficial. “Hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”, afirmó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Dramática y angustiante realidad la del sistema universitario argentino, “el mejor rankeado de la región por su calidad académica, su investigación e innovación, su acceso y equidad, su historia y prestigio, su red internacional de colaboración y su contribución social”, que hoy se encuentra frente a una encrucijada de consecuencias imprevisibles.

Blanco predilecto de las diatribas y ataques del histriónico showman Presidente, los “científicos e intelectuales” a los que denosta por “creer que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación” deben convivir día a día con salarios a la baja y que ha convertido -a los docentes universitarios- en menos de un año de gobierno libertario “en comparación con la realidad salarial del resto de América Latina….en los que menos ganan” de acuerdo al documento “Emergencia salarial de los trabajadores universitarios: más del 85 % por debajo de la línea de pobreza” que reprodujo el CIN.

Realizado de manera conjunta entre las universidades nacionales de Río Negro y San Martín, este informe señala que el “92% de los docentes sin antigüedad y el 87% de los docentes universitarios con 10 años de antigüedad cobran un salario por debajo de la línea de pobreza”. Es lapidario sobre las consecuencias de las políticas de ajuste y desinversión llevadas adelante desde diciembre de 2023, que ha colocado al “85 % de los docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza”.

Argentina pasó a encabezar -logro del actual gobierno paleolibertario- el ranking de los docentes peor pagos de América Latina. Un profesor de cátedra con dedicación exclusiva -sólo el 10% de la planta docente de las universidades públicas nacionales- cobra en promedio 1.124 dólares. El segundo peor puesto es para Colombia, con 1.703 dólares, y el tercero para Paraguay, con 1.870 dólares. En Uruguay, ganan 3.443 dólares y en Brasil, 4.231.

A la poda estimada para las universidades nacionales se añade la calculada para el ámbito científico con el que esas instituciones tienen conexión directa, por la doble dependencia con el CONICET de varios centros de investigación y los programas de financiamiento de la actividad que desarrollan sus docentes. El proyecto de Presupuesto para 2025 no respeta el mínimo de 0,45% del Producto Bruto Interno fijado por ley 27.614/21 de “Financiamiento del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación”. Rara avis republicana la de un gobierno “liberal” que incumple con leyes dictadas por el Congreso de la Nación.

Las inversiones en los programas de Ciencia y Tecnología cayeron un 92,1% en términos reales en lo que va de 2024. Las universidades, actores fundamentales del sistema científico argentino, albergan al 60% del total de las personas que realizan actividades de I+D -investigación y desarrollo- de nuestro país y alrededor del 80% de los investigadores del CONICET.

El CEPA calculó que el gobierno aumentará 4,6% el presupuesto en el rubro respecto a 2024, pero con una baja de 32,1% en relación a 2023. Los recortes a las partidas de CONICET “alcanzarán el 18,3% sobre 2024 y 39,7% en relación a 2023; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación verá congelado su presupuesto, lo que en términos reales la llevará a contar con 65,8% menos de recursos que en 2023”.

Hasta aquí un breve repaso de algunas cuestiones que echan sombras sobre el futuro de nuestras vapuleadas universidades. Claro que tienen falencias y limitaciones, grises y claroscuros. Seguramente no son una maravilla de gestión y desenvolvimiento. No escapan a las generales de la ley en la Argentina que vivimos. Pero la prédica brutal, mendaz y desinformante del gobierno del showman paleolibertario revela que no es mejorarla lo que quieren hacer.

Como explica Alejandro Slokar en su columna en elDiariAR del 22 de septiembre “nuestra universidad es la columna vertebral del país democrático y el diferencial intelectual argentino en el mundo. Fruto del reformismo yrigoyenista y la gratuidad peronista, exigimos desde entonces que no se aborde como un privilegio, sino un derecho que tiene al pueblo como sujeto colectivo…. Algo heredamos al entender que el conocimiento no debe constituir el patrimonio de una minoría de favorecidos, ni la enseñanza fundarse en la discriminación del saber”.

Es de esperar que los reclamos y propuestas de la comunidad universitaria sean escuchados y no termine todo en otra obscena festichola -asado de por medio- en Olivos.