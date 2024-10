Las mentiras de Netanyahu en las Naciones Unidas

Al comienzo del discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas el viernes, dijo que no tenía intención de venir a hablar porque su país está en guerra, pero al final decidió venir para refutar las mentiras contadas sobre Israel en los discursos de otros líderes que lo precedieron.

Dijo que había decidido venir y decir la verdad. Y la verdad es que Israel busca la paz, aspira a la paz, ha logrado la paz y seguirá logrando la paz. Pero se enfrenta a enemigos crueles que quieren destruirlo.

La verdad es que no hay mentira más grande que esta «verdad» de Netanyahu. Netanyahu nunca ha querido la paz con los palestinos. En 1995, incitó a los israelíes contra el entonces primer ministro Yitzhak Rabin, que firmó los Acuerdos de Oslo como primer paso hacia el cumplimiento de la solución de los dos Estados, la única solución que puede traer la paz entre Israel y los palestinos.

Durante su primer mandato, después del asesinato de Rabin, de 1996 a 1999, Netanyahu sólo hizo lo que Israel se había comprometido a hacer antes de su elección y firmó el Memorando de Wye River en octubre de 1998, pero el acuerdo no se implementó debido a quejas de ambas partes.

En 2009 fue reelegido y ocupó el cargo durante 12 años consecutivos hasta 2021. Durante este período logró torpedear el intento del entonces presidente estadounidense Barack Obama y su secretario de Estado John Kerry de lograr la paz entre Israel y los palestinos.

Nunca ha iniciado negociaciones por su cuenta con la Autoridad Palestina sobre el futuro de la ocupación en los territorios. Para evitar cualquier negociación con la AP, la humilló y fortaleció a Hamás, para poder decir que la AP no representa a todos los palestinos.

Netanyahu no está interesado en la paz con los palestinos, porque no está dispuesto a renunciar a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Según las directrices de su actual gobierno, el derecho exclusivo a los asentamientos en todas las partes de la Tierra de Israel, incluidos los territorios ocupados, pertenece únicamente al pueblo judío. Y el mapa que presentó en su discurso ante la ONU va desde el río hasta el mar, como exigen los extremistas de ambos lados.

El presidente palestino Mahmud Abbas afirma que el Estado palestino que quiere establecer debe incluir las zonas de Cisjordania que fueron ocupadas en junio de 1967 y la Franja de Gaza. Netanyahu no está dispuesto a aceptarlo, aunque sin un acuerdo al respecto no habrá paz con los palestinos. Según Netanyahu, a los palestinos no se les permite querer establecer un Estado ni siquiera en una zona más pequeña que la marcada en el Plan de Partición de la ONU de noviembre de 1947.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ofreció su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Cabe destacar que Israel violó su promesa en el acuerdo de paz con Egipto y está violando el derecho internacional cuando permite a sus ciudadanos vivir en una zona ocupada y permite el distanciamiento de esa zona de los palestinos para quienes está designada.

En el discurso de Netanyahu hay otras mentiras. Según él, hay dos opciones: una es una bendición de paz y prosperidad para Israel, sus vecinos árabes y el resto del mundo. En este contexto, dedicó especial atención a la cooperación entre Israel y Arabia Saudita. La otra opción es una maldición, en la que Irán y sus representantes en varios países provocarán matanzas, derramamiento de sangre y destrucción.

Netanyahu oculta el hecho de que Arabia Saudí está condicionando su cooperación con Israel, la bendición de la paz, a la promoción de una solución al conflicto entre Israel y los palestinos mediante el establecimiento de un Estado palestino. Netanyahu engaña a sus oyentes al decir que prefiere la bendita solución, porque en realidad la está impidiendo, con su intención de continuar el cruel régimen de apartheid en los territorios y la negación por parte de Israel de los derechos de los palestinos. Es chocante que éste sea el legado de su mandato: apartheid y terror.

Otra mentira de Netanyahu es que estamos constantemente centrados en la sagrada misión de liberar a los rehenes retenidos en Gaza, y que no nos detendremos hasta que los traigamos a todos de vuelta. La verdad es todo lo contrario. Netanyahu no está dispuesto a hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a los rehenes, y en varias ocasiones ha impedido que los representantes de Israel en las negociaciones lleguen a un acuerdo, porque cada vez ha presentado demandas israelíes adicionales a las que los representantes habían estado dispuestos a renunciar. Al menos debería decir la verdad sobre esto, en lugar de mentir.

En su discurso, Netanyahu pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que renueve las sanciones contra Irán para impedirle alcanzar la capacidad nuclear, pero ha ignorado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2016, que determina que está prohibido aumentar la población de colonos en los territorios ocupados, incluso como resultado del crecimiento natural; que hay que desmantelar todos los asentamientos establecidos desde marzo de 2001; y que la residencia de ciudadanos israelíes en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental, contradice el derecho internacional y una resolución del Consejo de Seguridad, y es el principal obstáculo para la solución de dos Estados y la paz a largo plazo.

Se deben imponer sanciones a Netanyahu y a los ministros de su gobierno que promueven los asentamientos en los territorios ocupados, así como a los ciudadanos israelíes que viven en ellos.

Netanyahu miente cuando acusa a Abbas de no condenar la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre. Abbas dijo que los palestinos tienen derecho a defenderse y condenó los daños a civiles de ambos lados.

Netanyahu miente cuando afirma que Abbas está llevando a cabo una guerra diplomática contra el derecho de Israel a existir. Abbas reconoce el derecho de Israel a existir. Está llevando a cabo una guerra diplomática contra la ocupación y el apartheid. Esa es su prerrogativa y no debería ser castigado por ello.

Cuando Netanyahu mencionó en su discurso que el sistema judicial israelí es independiente y debería recibir el mismo trato del fiscal de la Corte Penal Internacional que otras democracias, está mintiendo a sus oyentes, porque está ocultando el hecho de que incluso ahora está llevando a cabo una maniobra destinada a eliminar la independencia del sistema judicial israelí.