En Israel hay algunas frases que, al pronunciarse, crean una sensación de jamais vu, lo opuesto al déjà vu, es decir, una experiencia en la que algo familiar parece extraño. Frases como «negociaciones de paz», «dos Estados para dos pueblos» o «conversaciones directas» generan esa sensación. Hoy en día, las historias sobre extraterrestres parecen más probables que esas frases. De hecho, según una encuesta a gran escala publicada el pasado mes de septiembre, el 68 por ciento de los judíos de Israel se oponen a la solución de dos Estados, mientras que sólo el 21 por ciento está a favor, un mínimo histórico. Además, el 42 (!) por ciento de esos judíos apoya la creación de un Estado de supremacía judía entre el río Jordán y el mar.

Se podría pensar que con una guerra sangrienta que se prolonga, los palestinos también se habrían cansado de los israelíes y que, en consecuencia, el apoyo entre ellos a dos Estados independientes también habría disminuido, a expensas de la visión de un solo Estado palestino, la niña de los ojos de tantos manifestantes en los campus universitarios de Estados Unidos.

Sin embargo, parece que ocurre lo contrario. Según la misma encuesta -realizada el pasado mes de julio por el Dr. Nimrod Rosler y el Dr. Alon Yakter, ambos de la Universidad de Tel Aviv, la Dra. Dahlia Scheindlin, junto con el investigador palestino Dr. Khalil Shikaki del Centro Palestino de Investigación Política y de Encuestas, también conocido como PSR- el 40 por ciento de los palestinos que viven en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este apoyan la solución de los dos Estados. Entre ellos, incluso ha habido un aumento significativo del apoyo a este acuerdo desde antes de la llamada guerra del 7 de octubre, mientras que entre los judíos israelíes ha habido un descenso.

Los palestinos prefieren este tipo de proyecto a la alternativa de un Estado dominado por los palestinos entre el Jordán y el mar (33 por ciento) o un Estado único y democrático para judíos y árabes (25 por ciento). Cuando Shikaki formuló la pregunta en septiembre, sin mencionar a Israel -en otras palabras, preguntó a los palestinos de los territorios si estarían dispuestos a conformarse con un Estado en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania y Gaza- el apoyo subió al 59 por ciento. Otra encuesta, realizada por el Instituto para el Progreso Social y Económico (ISEP), con sede en Ramallah, encontró que el apoyo era aún mayor: 62 por ciento en Cisjordania, 83 por ciento en la Franja.

Los israelíes que todavía creen en la idea de dos Estados corren el riesgo de desesperarse cuando consideran las variables de edad y afiliación religiosa que informan las respuestas del público judío en general: mientras que entre los judíos israelíes de 55 años o más hay un 39 por ciento de apoyo a la solución de dos estados, entre los de 18 a 34 años es del 8 por ciento, disminuyendo al 3 por ciento entre los judíos ortodoxos y al 1 por ciento entre los ultraortodoxos.

Un rayo de luz apareció cuando se formuló la pregunta de manera más amplia: «Si la elección es entre una guerra regional que incluya a Israel, la Autoridad Palestina, Líbano, Yemen y posiblemente Irán, o un acuerdo de paz regional que incluya un acuerdo palestino-israelí basado en una solución de dos Estados y la normalización de las relaciones árabe-israelíes», preguntaba la encuesta, «¿cuál es su preferencia?».

Entre los palestinos, el 65 por ciento respondió que preferiría la paz regional a la guerra regional, con una discrepancia mínima, en esta cuestión, entre los palestinos de Cisjordania y los de Gaza. Con respecto a los árabes de Israel, el 89 por ciento de los encuestados optó por la alternativa de la paz regional. Entre los judíos de Israel, la paz ganó a la guerra por puntos, pero no por nocaut: 55 por ciento contra 45 por ciento.

Un resultado similar se obtuvo en una encuesta realizada a principios de octubre por el instituto de investigación Agam Labs, dirigido por el psicólogo político Nimrod Nir, de la Universidad Hebrea. Cuando se les pidió que expresaran su preferencia por un Estado palestino desmilitarizado con un gobierno llamado moderado y la supervisión de otros Estados árabes, o por la anexión de la Franja de Gaza, el 55 por ciento de los judíos israelíes eligió un Estado palestino desmilitarizado, frente al 45 por ciento, que prefería la anexión. Buenas noticias para quienes pueden concentrarse en el vaso lleno en un 55 por ciento.

Al mismo tiempo, la aversión a la solución de dos Estados no significa que los israelíes quieran que la guerra continúe a cualquier precio. Cualquier experto en el ámbito de las encuestas sabe que la forma en que se formulan las preguntas puede ejercer una influencia crítica en las respuestas. En la misma encuesta, cuando Nir pidió a los encuestados que eligieran entre la continuación de la guerra en el sur al precio de la muerte de la mayoría de los rehenes, o el fin de la guerra a cambio de su liberación, el 75 por ciento de la población árabe de Israel y el 72 por ciento de su población judía apoyaron el fin de la guerra. No se trata de un hallazgo excepcional: las encuestas de Agam han demostrado que la mayoría de la población judía está a favor de poner fin a la guerra al menos desde marzo.

Volvamos a la cuestión de los dos Estados. El politólogo profesor Colin Irwin, de la Universidad de Liverpool, que ha contribuido a resolver numerosos conflictos en todo el mundo, está muy lejos de pensar que la situación está perdida. «Los encuestadores que no han trabajado durante los procesos de paz no entienden cómo funciona», explica Irwin. «En las negociaciones reales, una escala binaria no sirve de nada».

En lugar de ello, se debería pedir a los encuestados que calificaran su opinión en una escala, es decir, que decidieran si la solución propuesta es «necesaria» en su opinión, «deseable pero no necesaria», «no especialmente deseable pero aceptable», «no deseable pero se puede vivir con ella» o «definitivamente inaceptable». El pasado mes de mayo, cuando Irwin planteó esta pregunta a los israelíes, tanto judíos como árabes -a través de la encuestadora israelí Mina Tzemach-, el 43 por ciento dijo que, desde su punto de vista, una solución de dos Estados es «definitivamente inaceptable». Irwin cree que se trata de una cifra alentadora, dado que se produjo en tiempos de guerra, y añade triunfante que esta tasa fue inferior a la de los protestantes (52 por ciento), que se opusieron firmemente en 1998 a un acuerdo de reparto del poder en Irlanda del Norte, antes de que se firmara allí el acuerdo de Viernes Santo.

En noviembre de 2023, aproximadamente un mes después del estallido de la guerra, en una encuesta realizada por el Dr. Nader Said, del Instituto Árabe para la Investigación y el Desarrollo (AWRAD), con sede en Ramallah, el 98 por ciento de los palestinos encuestados afirmó que “nunca olvidarán ni perdonarán lo que Israel hizo y sigue haciendo durante esta guerra”. ¿Cómo se puede lograr la paz en tales circunstancias?

Irwin: «Ustedes [es decir, los encuestadores en general] obtendrán una respuesta similar en cada conflicto del mundo. No me digan lo mala que es la situación. Hay lugares en el mundo donde hay conflictos peores. Sean realistas. Maduren de una vez. Necesitamos hacer preguntas que promuevan la paz, no que envenenen la atmósfera. Pregunten sobre la seguridad. Qué haría que los israelíes y los palestinos durmieran por la noche sin miedo. No hagan preguntas estúpidas».

Como un equipo médico de urgencias que acude a socorrer a la víctima de un accidente de tráfico, los investigadores de la opinión pública se arremolinan en una franja de tierra bañada por la sangre entre el Jordán y el mar. Algunos toman el pulso a las intenciones pacíficas, otros controlan el nivel de criminalidad y de impulso vengativo, y otros colocan un sensor en el dedo índice para examinar los niveles de desesperación y optimismo. Se realizan estudios frecuentes tanto entre judíos y árabes en Israel como en la sociedad palestina de Cisjordania y también en Gaza, a pesar de las obvias limitaciones técnicas (más sobre esto más adelante).

Los resultados de las encuestas realizadas entre los palestinos en los últimos meses muestran una gran disparidad entre los habitantes de Cisjordania y los de Gaza. Aunque en ambas regiones existe, en general, una disposición a conformarse con un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, hay grandes diferencias de enfoque en lo que respecta al corto plazo. Los habitantes de Gaza están sumamente cansados ​​de la guerra, anhelan la tranquilidad y son menos partidarios de una lucha armada, mientras que los palestinos de Cisjordania piensan que en este momento lo que más les ayudará a los habitantes de Gaza es la fricción con Israel.

Si hay un dato que vale la pena recordar de este artículo es el del ISEP, un nuevo instituto de Ramallah dirigido por un grupo de jóvenes científicos sociales palestinos. En una encuesta realizada en septiembre, preguntaron a los residentes de Gaza cuál creían que debería ser la «estrategia nacional actual». El 7% respondió «escalada» y el 93% «desescalada». En Cisjordania la situación es la contraria: dos tercios dijeron estar a favor de la «escalada».

Obada Shtaya, cofundador y director general de ISEP, señala que, «en el último medio año, Israel ha conseguido radicalizar Cisjordania». Y añade: «Es la primera vez que se puede decir, basándose en datos, que Cisjordania está a punto de estallar».

La diferencia entre Cisjordania y Gaza también se refleja en el grado de apoyo que en cada lugar se ha dado a los ataques del 7 de octubre de 2023. Las encuestas muestran un marcado descenso del apoyo de los habitantes de Gaza al ataque de Hamás: hoy se sitúa entre el 20 y el 40 por ciento, según la encuesta a la que se haga referencia. También en Cisjordania se registra un descenso, aunque más moderado. Allí, una clara mayoría parece seguir pensando que fue la decisión correcta. La razón principal, según una encuesta, es que «la fuerza es la única manera de poner fin a la ocupación».

En este punto es importante dejar claro que lo que el público israelí percibe como la «masacre del 7 de octubre» es muy diferente a ojos palestinos. Cuando Khalil Shikaki, del PSR, preguntó a los palestinos en septiembre si Hamás había perpetrado atrocidades «como matar a mujeres y niños en sus casas», el 89 por ciento dijo que no.

Shikaki dijo a Haaretz que en una encuesta preguntó a los participantes por qué no habían visto los videos que documentaban las atrocidades. «La mayoría respondió que la fuente principal del contenido al que están expuestos no los muestra». Según una encuesta de AWRAD del pasado mes de mayo, la mayoría de los palestinos, especialmente los de la Franja, se informan principalmente a través de las redes sociales, en particular Telegram, y de boca en boca.

«Las redes sociales no son una herramienta para la ilustración», resume Shikaki. En resumen, los palestinos, al igual que los judíos israelíes, están atrapados en un laberinto mediático de espejos, pero están expuestos precisamente al tipo de información que los israelíes no ven –en especial, la cobertura de los daños y las matanzas generalizadas que están ocurriendo en Gaza– y sus opiniones se formulan en consecuencia. El resultado son reacciones y emociones radicalmente diferentes entre israelíes y palestinos, como se refleja en los datos recopilados por Shikaki y sus colegas de la Universidad de Tel Aviv.

La encuesta reveló que tanto los judíos israelíes como los palestinos creen que el otro bando quiere cometer genocidio contra ellos o expulsarlos de su tierra. Una gran mayoría de ambos bandos -el 83 por ciento en uno y el 84 por ciento en el otro- estuvo de acuerdo con la afirmación: “Creo que la victimización de (nuestro bando –judíos/palestinos) es la peor en comparación con otras personas que sufrieron persecución e injusticia”. Al parecer, ambos bandos piensan que el nivel de humanidad del otro bando es indefendible. El 52 por ciento de los palestinos y el 73 por ciento de los judíos encuestados justifican vigorosamente la matanza llevada a cabo por su bando contra el otro.

Las respuestas excepcionales provinieron de los árabes de Israel, que en muchos sentidos se encuentran entre las dos sociedades. No justificaron las matanzas, ni de Israel ni de Hamás. De esta encuesta y de otras, los árabes israelíes parecen ser más sensatos y amantes de la paz que casi cualquier otro grupo de población de la región, y en particular más que los judíos de Israel: con un 72 por ciento, la creencia de los ciudadanos árabes en la solución de dos Estados es mayor que la de los otros grupos, según la encuesta de Scheindlin-Shikaki. Además, según una encuesta de abril del Pew Research Center, con sede en Washington, sólo el 9 por ciento de esos ciudadanos piensa que Hamás debería mantener el control de Gaza al final de la guerra (otro 37 por ciento «querría que la gente que vive en Gaza decida quién gobierna»).

¿Y qué quieren los propios habitantes de Gaza? Cuando en septiembre la encuestadora Shikaki les preguntó a quién preferirían ver al mando en la Franja «al día siguiente», algo más de un tercio se decantó por Hamás. Un tercio no es una proporción pequeña, pero, por una parte, es una disminución drástica desde mayo, cuando casi la mitad de todos los habitantes de Gaza dieron esa respuesta. Cuando otras dos encuestas sugirieron esa posibilidad, el apoyo al gobierno de Hamás se desplomó al 6 por ciento en una encuesta de AWRAD en agosto, y al 4 por ciento en una encuesta de ISEP el mes siguiente.

Al parecer, algunos de los encuestados afirman que apoyarán un gobierno de unidad porque dan por sentado que, en cualquier caso, Hamás lo dominará. El ISEP preguntó «qué debería hacer Hamás después de la guerra», a lo que sólo un tercio de los habitantes de Gaza respondió que se le debería dar un papel importante; el resto afirmó que la organización debería tener sólo un papel simbólico o no tenía opinión al respecto.

En cambio, más de la mitad de los palestinos de Cisjordania creen que Hamás debería desempeñar «un papel destacado tanto en el gobierno como en la resistencia después de la guerra». En todas las encuestas, los palestinos de Cisjordania se muestran más militantes que los residentes de la Franja de Gaza, a pesar de que el núcleo de apoyo de Hamás en Gaza era originalmente, en el momento de las elecciones de 2006 y posteriormente, mayor que en Cisjordania.

En esas elecciones, la lista de Hamas, que recibió el inofensivo nombre de «Cambio y Reforma», obtuvo el 46 por ciento de los votos en Gaza y un poco más entre los palestinos en general (44 por ciento). Es importante destacar que aproximadamente la mitad de la población actual de la Franja nació después de esas elecciones. En vísperas de la guerra, según estima Shikaki, alrededor del 38 por ciento de la población de Gaza apoyaba a Hamas. Por su parte, Said (de AWRAD) y Shtaya (ISEP) piensan que se trata de una exageración descomunal y que el apoyo a Hamas no supera el 20 por ciento como máximo.

«Hay muchas tendencias positivas en nuestros datos», dijo Shtaya a Haaretz, después de revisar múltiples datos sombríos. «Uno es que los palestinos quieren elecciones de inmediato. Segundo, en futuras elecciones, Hamás y Fatah obtendrán el 30 por ciento combinados. Los palestinos están listos para el cambio. En Gaza hoy, la proporción de personas que creen que votarían por un nuevo candidato es del 60 por ciento».

Nader dijo

En otra encuesta, realizada en Cisjordania por el Centro de Medios y Comunicación de Jerusalén en mayo pasado, dos tercios de los encuestados afirmaron que no tenían confianza en ninguno de los dirigentes palestinos: ni en Marwan Barghouti, que cumple varias cadenas perpetuas en una prisión israelí, ni en Yahya Sinwar, que desde entonces ha sido asesinado, ni en ningún otro.

Además de los partidarios de Hamás, Fatah y algunos partidos más pequeños, a principios de 2023 Shtaya y sus colegas localizaron a un gran grupo de personas que no tienen afiliación política, pero que tienden a tener opiniones progresistas. Estos independientes de izquierda, que representan alrededor del 40 por ciento de la población palestina, están más extendidos en Cisjordania que en la Franja; la mayoría tienen menos de 30 años y hay más mujeres que hombres entre ellos.

«Este grupo califica con cero a todos los partidos», explica Shtaya. «Es una fuerza política enorme, tan grande como Hamás y Fatah juntos, y que está esperando organizarse».

¿Es bueno eso para los judíos? Le pregunté a Shtaya y le expliqué brevemente, con cierta vergüenza, la historia de esa frase problemática. Me respondió que la mayoría de los palestinos, incluidos los progresistas, están dispuestos a aceptar la solución de los dos Estados, es decir, a ceder el 78 por ciento del territorio de su patria. «Si Israel quiere eso, está dispuesto a aceptarlo», dijo. «Si Israel quiere que se vayan, eso no sucederá».

En la actualidad, realizar encuestas en la Franja de Gaza no es un juego de niños. Es difícil tomar muestras de una población que en su mayoría ha sido desarraigada, es difícil hacer preguntas a la gente durante una guerra, es complicado llegar a quienes permanecen en el norte de la Franja o incluso averiguar cuántas personas siguen allí. En algunos casos, también surge la sospecha de que Hamás ha falsificado los resultados con sus propias manos, como sucedió con una encuesta que realizó Shikaki el pasado mes de marzo. En todo caso, eso es lo que afirmó el ejército israelí en un comunicado de prensa emitido en agosto.

Junto a ese anuncio se encuentra un documento encontrado en Gaza, en el que un tal «Abu Khaled» informa a sus colegas de que ha terminado de «corregir» -según sus palabras- la encuesta de Shikaki, como ya hizo en el pasado. Añade también una comparación entre los resultados de la versión «corregida» y la «real». Por ejemplo, en la última encuesta, menos de un tercio de los habitantes de Gaza apoyan la lucha armada contra Israel, mientras que en la versión corregida su número asciende al 39 por ciento.

De esto se puede decir que incluso los monstruos de Hamás, si y cuando falsifican los datos, no se atreven a afirmar que una mayoría en Gaza está a favor de una lucha violenta contra Israel, y eso en sí mismo nos dice algo sobre el sentimiento allí. Pero también surge la pregunta de si los datos fueron realmente manipulados. Shikaki descarta esta posibilidad, pero para estar seguro dice que ha dejado de trabajar con formularios de papel (que en el pasado eran distribuidos por los encuestadores de su instituto en Gaza), que son más fáciles de manipular. Cuando realizó su encuesta en septiembre, por ejemplo, los encuestadores utilizaron dispositivos digitales portátiles, como lo hacen sus colegas de AWRAD e ISEP. Estos dispositivos transmiten los datos en bruto directamente al exterior de la Franja, y es mucho más difícil manipularlos.

«Yo consideraría las encuestas realizadas en Gaza como un metaanálisis», sugiere Nirit Avnimelech, codirectora ejecutiva de Public Opinion Research Israel, una empresa de encuestas que conoce las posibilidades y limitaciones de la investigación. Los resultados de una encuesta realizada en Gaza deben examinarse con cautela, dice, pero los hallazgos que se mantienen similares a lo largo del tiempo pueden ser importantes. «No es algo inamovible», coincide, «pero tampoco carece de valor». Por esta razón, la mayoría de los datos de este artículo que se originaron en Gaza están respaldados por otra encuesta que llegó a un resultado similar.

Hasta donde se sabe, no se han realizado encuestas profesionales serias en Cisjordania o la Franja desde el asesinato del líder de Hamás Yahya Sinwar en octubre. Shikaki cree que la popularidad de Sinwar aumentará debido a las circunstancias de su asesinato, pero que las actitudes básicas de sus partidarios o detractores permanecerán inalteradas. La opinión de Obada Shtaya es que muchos habitantes de Gaza esperaban que la guerra terminara después de la muerte de Sinwar, pero cree que el hecho de que Israel no haya tratado abiertamente de ponerle fin y que, en su opinión, haya aumentado el ritmo de sus ataques, puede tener un efecto adverso en la opinión pública allí. «Desde el punto de vista de los habitantes de Gaza», dice, «eso corrobora la sensación de que la historia allí no es de Sinwar, sino de todos».

Nader Said, citando una nueva encuesta aún no publicada, dice que hay indicios de un efecto rebote en los últimos meses en la Franja. «Cuando la gente comprendió que Israel no aspira a un alto el fuego, su apoyo a un proceso de paz empezó a disminuir», dice. «Se vuelven fatalistas y están dispuestos a ir más allá [en la lucha contra Israel]». Su temor es que, en ausencia de un horizonte y a la luz de la enorme crisis psicológica que asola la Franja, los habitantes de Gaza corren el riesgo de verse atraídos por organizaciones terroristas aún más fundamentalistas como el ISIS.

«¿Cómo les dará seguridad a largo plazo lo que ustedes [Israel] hicieron en Cisjordania y Gaza?», pregunta. «Si quieren lograr la paz, este es el momento de hacerlo, ya es suficiente. La gente está enterrando a sus padres, a sus hijos. La sangre sólo traerá más sangre».