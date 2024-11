Las obras avanzan a toda velocidad. Lo que hace unos meses era un terraplén de tierra con escombros de edificios destruidos, ahora es una obra muy activa. Se construyen amplias carreteras, se colocan antenas de telefonía móvil, se instalan redes de agua, alcantarillado y electricidad y, por supuesto, están los edificios, algunos portátiles y otros no tanto.

No se trata de un nuevo proyecto de vivienda pública, sino de un tipo de proyecto completamente diferente. Escenas similares a ésta, cerca del corredor Netzarim, se pueden ver en otros lugares de la Franja de Gaza. El impulso de desarrollo está en pleno apogeo y el objetivo –ya sea que se hable de él abiertamente o no– es claro: construir la infraestructura para la prolongada estancia de los militares en el terreno, al menos en la primera etapa.

Desde el comienzo mismo de la guerra, las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron el control de zonas y carreteras en la Franja. Pero los datos obtenidos por Haaretz demostraron el tamaño y el alcance de los enclaves actuales, que están empezando a recordar los días anteriores a la retirada de Israel de la Franja en 2005. Hay una carretera que se parece a la autopista Ayalon del centro de Israel en el corredor de Netzarim, rodeada por una serie de puestos militares, algunos más nuevos que otros. En Kissufim también hay una nueva carretera, junto a un campo de operaciones y rodeada de tierra expuesta, al menos por ahora.

Pero no son sólo las imágenes sobre el terreno las que sugieren que el ejército se está preparando para el año que viene. La misma conclusión surge de la lectura de una especie de «gráfico de combate para 2025» distribuido en las últimas semanas entre los soldados y comandantes. Dicen que hace algunas semanas, las FDI comenzaron a «exponer grandes áreas» en la Franja: en una jerga menos militar, destruyendo los edificios y la infraestructura existentes de tal manera que los peligros para las fuerzas no puedan esconderse en ellos, pero nadie pueda vivir en ellos tampoco. Esto se suma a la construcción de carreteras y los preparativos para construir instalaciones militares más permanentes.

«Dormíamos en contenedores reforzados con enchufes eléctricos, aire acondicionado y todo lo necesario. Era un nivel superior al de la mayoría de los puestos de avanzada en los que estuve durante mi servicio», dijo a Haaretz un oficial que sirvió a finales del verano en un puesto de avanzada cerca del corredor de Netzarim. «Teníamos una cocina de productos lácteos y una cocina de carne [para la kashrut], una sinagoga que se trajo allí y la sala de guerra también estaba dentro de un contenedor protegido». Dijo que la sensación era la de estar en otro frente en la zona fronteriza de Gaza o en Cisjordania, no en un asentamiento temporal en una zona de peligro. «Íbamos sin cascos ni chalecos de cerámica y jugábamos al fútbol dentro del puesto», añadió. «Hacíamos carne a la parrilla al aire libre casi todas las noches. No teníamos la sensación de estar en una zona de guerra».

Las condiciones incluso han mejorado en los dos meses transcurridos desde entonces. Junto con el vaciamiento de la población civil del norte de Gaza, la zona se convirtió en una especie de enclave militar. Altos funcionarios políticos y de defensa reiteran que la evacuación del norte de Gaza no forma parte del «Plan de los Generales», que exige imponer un asedio a la zona y vaciarla de civiles, y también sostienen que la retención de la ayuda humanitaria es legítima.

Sin embargo, fuentes de defensa de alto rango que hablaron con Haaretz confirmaron en conversaciones a puerta cerrada que lo que se les presenta a los israelíes no es necesariamente lo que está sucediendo en realidad. Dijeron que actualmente se exige a las FDI que vacíen pueblos y ciudades de sus residentes. A modo de ejemplo, sólo quedan unas 20.000 personas, si es que eso, en una zona que albergaba a más de 500.000 habitantes de Gaza antes de la guerra.

El tema surgió en las conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre altos funcionarios de la administración Biden y sus homólogos israelíes, en las que los estadounidenses advirtieron de que los informes de organizaciones internacionales dicen que existe un temor concreto de un intento de matar de hambre a la población civil en el norte de la Franja. Se trata de una zona en la que casi no quedan edificios habitables, y con razón: de las conversaciones con los comandantes de campo y los soldados de combate, así como de un recorrido por la zona de combate, parece que las FDI están arrasando sistemáticamente las estructuras que aún quedan en pie. «No nos levantamos por la mañana y montamos una D9 [excavadora blindada] y destruimos barrios», explica un oficial de alto rango que participa en los combates. «Pero si necesitamos avanzar en determinadas zonas, no expondremos a nuestras fuerzas a trampas explosivas y explosivos».

Y, sin embargo, hay palestinos que no van a volver a ninguna parte. Muchos de ellos huyeron de sus hogares en el norte al comienzo de la guerra, rumbo a la ciudad de Gaza, antes de regresar al norte a pesar de las difíciles condiciones que se vivían debido a la dificultad de trasladarse de un lugar a otro con sus familias, especialmente si alguno de sus miembros resultaba herido, como ha sucedido en muchos casos. Ahora han vuelto a casa. Parece que la mayoría de los residentes en las zonas de combate simplemente prefieren refugiarse en el lugar donde viven durante el invierno, por frágil y peligroso que sea el refugio, en lugar de partir hacia lo desconocido.

La situación actual de los palestinos dista mucho de ser estable, ya que Israel intenta expulsarlos, en ocasiones con la ayuda de artillería, hacia zonas abiertas cercanas a los lugares que aún están habitados. «En los últimos meses», dice un alto mando militar que sirvió en Gaza hasta hace poco, «lo único que se les pide a las fuerzas en la zona es desplazar a la población hacia el sur y allanar los edificios a pocos kilómetros de los ejes logísticos y de las zonas en las que se encuentran las fuerzas en todo el territorio de la Franja». Y en todos estos lugares se están llevando a cabo construcciones militares a largo plazo. «No son puestos que se construyan en un mes o dos», subraya el comandante.

Aunque el norte de Gaza es, en efecto, una gran parte de la zona, no es la totalidad. Según el plan que se está llevando a cabo, el ejército está actuando para mantener no menos de cuatro grandes áreas en diferentes partes de la Franja. Una de las más importantes es el corredor de Netzarim. Al comienzo de la guerra, el Cuerpo de Ingenieros de Combate tomó el control de este corredor como eje logístico para las fuerzas y, más tarde, para la introducción de la ayuda humanitaria. Sin embargo, con el tiempo cambió su propósito y su forma. Ahora, después de un extenso trabajo preliminar en el área circundante, no es una carretera, sino una gran zona sin edificios. En lugar de casas, una carretera; en lugar de un barrio, un desierto.

«Hoy en día, cuando uno se para en la carretera», dice un soldado de combate, «en algunos lugares ya no se ven casas». El corredor, que conduce al antiguo emplazamiento del asentamiento de Netzarim, tiene entre cinco y seis kilómetros de ancho y unos nueve kilómetros de largo. Según han informado fuentes a Haaretz, las dimensiones no son definitivas: las FDI están trabajando actualmente para ampliarlo aún más.

Pero no se trata de una carretera en medio de la nada. Los viejos edificios han desaparecido, pero se están construyendo otros nuevos. En cierto modo, se puede decir que éste es el proyecto estrella de los nuevos puestos de avanzada de Gaza: a ambos lados del corredor hay unos cuantos puestos de avanzada grandes, con amplias carreteras que conducen a ellos, que podrían albergar a un número considerable de tropas durante un período prolongado.

Otra zona que figura en la nueva hoja de ruta de Israel es el corredor de Filadelfia. Aunque las negociaciones sobre los rehenes están estancadas (al igual que el debate sobre la necesidad de controlar la carretera), el ejército ya ha allanado grandes extensiones a ambos lados de la ruta: alrededor de un kilómetro en algunos lugares, hasta tres en otros.

Los dirigentes políticos han pedido incluso un kilómetro más, pero fuentes militares afirman que cuatro kilómetros son inviables en algunas zonas, porque significaría destruir barrios enteros de Rafah, lo que probablemente enfadaría a la comunidad internacional (que ya considera problemática la situación actual).

La cuarta zona es la más larga de todas. Se trata de una franja que recorre toda la frontera entre Gaza e Israel y que la División de Gaza se encarga de remodelar. O, en otras palabras, es una zona de amortiguación de al menos un kilómetro de profundidad entre las comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza y las primeras casas dentro de Gaza. El objetivo es mantener la amenaza de los misiles antitanque más lejos de los hogares israelíes. El medio es destruir barrios enteros.

Sin embargo, lo que se está haciendo estos días cerca del kibutz Kissufim da a entender que el proyecto de limpieza del terreno aún no ha llegado a su fin. La semana pasada, las FDI anunciaron que estaban abriendo una carretera con fines logísticos desde allí hasta Gaza (el martes se informó de que esa carretera también se utilizará para traer ayuda humanitaria).

En este momento, se trata de una carretera corta y estrecha que termina en una zona de preparación no especialmente grande. Pero, según los oficiales que están sobre el terreno, así es como comenzaron los proyectos anteriores. De ser así, el corredor de Kissufim se parecerá muy pronto al corredor de Filadelfia.

Pero no son sólo las carreteras las que revelan cómo las necesidades a corto plazo se transforman en empresas permanentes. Ésta es también la historia del cruce que se instaló apresuradamente al comienzo de la guerra para controlar el movimiento del norte al sur de Gaza. Al principio parecía un puesto de control temporal. Ahora ya parece una terminal fronteriza, es decir, un cruce fronterizo normal entre dos países.

«Desde el punto de vista sobre el terreno, las FDI no abandonarán Gaza antes de 2026», afirmó un oficial de una de las brigadas que combaten en Gaza. «Cuando se ven las carreteras que se están pavimentando aquí, queda claro que no están destinadas a maniobras terrestres ni a incursiones de las tropas en diversos lugares. Estas carreteras conducen, entre otros lugares, a los lugares de los que se han eliminado algunos de los asentamientos. No sé de ninguna intención de reconstruirlos, no es algo que nos digan explícitamente. Pero todo el mundo entiende hacia dónde se dirige esto».