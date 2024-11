La historia no tan secreta del apoyo de Netanyahu a Hamas

Cuando el historiador israelí y activista de derechos humanos Adam Raz se propuso escribir El camino hacia el 7 de octubre: Benjamín Netanyahu, la producción del conflicto interminable y la degradación moral de Israel, sabía que estaba abordando un punto ciego en el discurso público israelí. La gran mayoría de los israelíes, cree Raz, no logra comprender el alcance total de la participación de Netanyahu en el fortalecimiento de Hamas antes de la guerra actual y en la perpetuación de un estado de conflicto interminable.

El libro de Raz, publicado en mayo de este año, arroja luz sobre una política controvertida según la cual los gobiernos de Netanyahu durante años aprobaron y alentaron sistemáticamente la transferencia de fondos qataríes a Gaza para apuntalar a Hamas. Si bien señaló que los medios israelíes han dedicado más atención a esta política después del 7 de octubre, Raz dijo a +972 que esto es «sólo una pequeña parte de un panorama más amplio», que tiene sus raíces en la oposición más amplia de Netanyahu a una resolución justa del conflicto. «La gente necesita comprender el alcance total de la estrategia de Netanyahu», dijo.

Según Raz, la prioridad de Netanyahu no es mantener la seguridad de Israel, sino impedir cualquier posibilidad real de resolver el conflicto palestino-israelí mediante la división de la tierra, el fin de la ocupación o una solución de dos Estados. Mantener el flujo de dinero hacia Hamas sirvió a este objetivo al garantizar que el movimiento nacional palestino permaneciera dividido entre Hamas en Gaza y la Autoridad Palestina (AP) controlada por Fatah en Cisjordania, permitiendo así que Israel mantuviera su dominio sobre todo el territorio. Incluso después de los devastadores acontecimientos del 7 de octubre, Raz advierte que el manual de estrategias de Netanyahu sigue siendo el mismo.

Este libro no es una lección de historia sobre el conflicto, enfatiza Raz, sino más bien una exploración contundente de una alianza política que continúa degradando el tejido moral de Israel. “Yo no escribí este libro, lo grité en las páginas”, dijo.

Hablé con Raz sobre la larga historia de la relación simbiótica de Netanyahu con Hamas y su líder recientemente asesinado, Yahya Sinwar; por qué la guerra actual representa una continuación, y no una ruptura, de la estrategia del primer ministro con respecto a los palestinos en su conjunto; y por qué, incluso después de más de un año de guerra y de la muerte de Sinwar, para Netanyahu poco ha cambiado. La entrevista ha sido editada para que sea más breve y clara.

Mientras leía su libro, no pude evitar la sensación de que está un poco obsesionado con Netanyahu: que en Israel no hay élites políticas ni de seguridad, ni intereses de seguridad nacional, ni opinión pública, ni medios de comunicación. Escribe como si se tratara sólo de Bibilandia. Como palestino, esto parece una forma de quitarle la culpa a otros que toman las decisiones y a la sociedad israelí en general y, en cambio, atribuirla exclusivamente a Netanyahu.

Este es un libro sobre Netanyahu. No me propuse escribir la historia de la ocupación bajo el mando de Netanyahu, la historia de Hamas o el choque entre los dos movimientos nacionales. Es la historia de la relación entre Netanyahu y Sinwar. Estoy tratando de entender la motivación de los dos actores más importantes de este juego, que han estado sosteniendo a sus sociedades por el cuello.

Israel es la tierra de Bibi. Sea lo que sea lo que esté en juego en Israel, ya sean los palestinos, el acuerdo nuclear con Irán o cualquier otro asunto de política exterior, todo está en manos de Netanyahu. En mi libro se puede leer cómo llegó a ser así y cómo Bibi cambió la política israelí. Es cierto que el establishment de seguridad estaba en contra de la política de Netanyahu hacia Hamas, pero en cada encrucijada crucial en la que se enfrentó a ellos, Netanyahu ganó.

Uno de los argumentos centrales de su libro es que la oposición de Netanyahu a un Estado palestino es el pilar principal de su política hacia los palestinos. ¿Cómo influyó esta política en su relación con Hamas desde los años 90?

Netanyahu es el principal opositor a la solución de dos Estados. En términos generales, Fatah y la OLP están a favor de esta solución, mientras que Hamas está en contra, lo que significa que en este punto tan crucial los intereses de Netanyahu y Hamas coinciden. Así pues, desde 1996 [cuando fue elegido primer ministro por primera vez], y especialmente desde su segundo mandato en 2009, Netanyahu ha trabajado arduamente para fortalecer a Hamas.

Desde la firma inicial de los Acuerdos de Oslo en 1993 hasta el asesinato del Primer Ministro Yitzhak Rabin en 1995 [por un israelí que se oponía al proceso de paz], la OLP e Israel trabajaron juntos contra la influencia del fundamentalismo judío e islámico. Hubo una especie de acuerdo informal de no construir nuevos asentamientos en Cisjordania y de definir dónde podrían expandirse los asentamientos que ya existían. Esto marcó un cambio con respecto al gobierno de [Yitzhak] Shamir [que precedió a Rabin], que supervisaba la construcción de aproximadamente 7.000 unidades de vivienda [en asentamientos] por año.

Una de las primeras cosas que hizo Netanyahu como primer ministro [en 1996] fue aprobar la construcción del barrio de Har Homa en Jerusalén Este. Durante su primer mandato, se construyeron 24 nuevos asentamientos en los territorios ocupados. Por supuesto, bajo el gobierno de Rabin, los israelíes siguieron expandiendo los asentamientos, pero los negociadores palestinos consideraron que esto era algo con lo que podían vivir.

Adam Raz.

La segunda medida importante que adoptó Netanyahu fue la apertura de los túneles del Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que desencadenó los primeros enfrentamientos violentos entre palestinos y el ejército israelí desde que comenzó el proceso de Oslo. Durante el gobierno de Rabin se había hablado de ello, ya que se había planeado abrir los túneles en coordinación con el Waqf musulmán y los jordanos a cambio de que el Waqf recibiera el control de los Establos de Salomón (una zona del complejo de Al-Aqsa/Monte del Templo). Sin embargo, Netanyahu decidió hacer caso omiso de esas recomendaciones y hacer cambios unilaterales en uno de los lugares más sensibles y sagrados para las tres religiones abrahámicas.

Estaba claro que esto conduciría a una crisis, y eso es exactamente lo que sucedió. Netanyahu decidió abrir los túneles por su propia cuenta, sin informar al gobierno ni a las fuerzas de seguridad. Los altos mandos de seguridad y el personal militar se enteraron por la radio. Las protestas que siguieron a la apertura de los túneles, en Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, se saldaron con la muerte de 59 palestinos y 16 israelíes.

La tercera medida importante que tomó Netanyahu, que también fue en contra del consejo de los servicios de seguridad, fue retirar la solicitud de extradición de Israel contra el jefe del buró político de Hamas, Mousa Abu Marzouq (el líder del ala radical del movimiento en aquel momento, que abogaba por la continuación de la resistencia armada, y la figura más importante de Hamas fuera de Gaza). Esa solicitud había sido aprobada por Rabin después de que Abu Marzouq fuera arrestado mientras se encontraba en los Estados Unidos en 1995. La decisión de Netanyahu de retirarla (y así evitar que Abu Marzouq fuera juzgado en Israel) se produjo en un momento en que muchos dirigentes de Hamas, incluido el fundador del movimiento, el jeque Ahmed Yassin, estaban en cárceles israelíes y había un debate interno en curso sobre la manera correcta de continuar la lucha.

Estos tres acontecimientos fortalecieron a Hamas y a la gente que quería ver el conflicto como un conflicto religioso.

En su libro, usted menciona varias ocasiones en las que Netanyahu expresó públicamente su apoyo a algún tipo de Estado palestino, incluida la firma del Memorándum de Wye River en octubre de 1998, el famoso “discurso de Bar Ilan” en junio de 2009, su discurso en el Congreso en mayo de 2011 y su apoyo al “Acuerdo del Siglo” de Trump en 2019-20. ¿Cómo interpreta todo esto?

Cada vez que Netanyahu hablaba públicamente de ello, había una razón para hacerlo. Tomemos como ejemplo su discurso en Bar Ilan, que fue el ejemplo más conocido de la “aceptación” de la solución de dos Estados por parte de Netanyahu. Esto tenía un componente de política exterior: fue poco después de que Barack Obama asumiera el cargo y justo después de su famoso discurso en El Cairo . Y tenía un componente interno: en aquel entonces, Netanyahu estaba tratando de construir una coalición con el centroizquierda. Pero en mi libro se puede leer que el diplomático estadounidense, Martin Indyk, comprendió que se trataba de una estafa.

Hay diferentes razones y motivaciones por las que habló a favor de dividir la tierra en cada ocasión, pero como historiador político, mi metodología no consiste sólo en observar lo que dicen los políticos, sino también lo que hacen.

¿Cómo continuó Netanyahu fortaleciendo a Hamas cuando regresó al poder en 2009?

Desde que regresó al poder, Netanyahu ha resistido cualquier intento, ya sea militar o diplomático, que pueda poner fin al régimen de Hamas en Gaza.

Hasta 2009, el ejército israelí, junto con la Autoridad Palestina, intentó eliminar el poder del movimiento en los territorios ocupados. Entonces, Netanyahu dio la orden de poner fin a la cooperación entre el ejército israelí y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en su lucha contra Hamas. Todas las demás formas de coordinación en materia de seguridad continuaron, pero este aspecto específico cesó. A partir de entonces, Netanyahu aplicó una política de no negociar con los palestinos bajo el pretexto de que su liderazgo está dividido, al tiempo que trataba de socavar todo intento de conversaciones de reconciliación entre Hamas y la Autoridad Palestina.

En 2018, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, dejó de transferir dinero a Gaza por completo, dejando a Hamas al borde del colapso. En lugar de permitir que la Autoridad Palestina regresara a Gaza [después de que Hamas la expulsara en 2006, tras las elecciones], Netanyahu salvó a Hamas permitiendo la entrada de maletas llenas de dinero en efectivo desde Qatar. En realidad, él fue el cerebro y el arquitecto de esta transferencia de dinero al estilo mafioso.

¿La transferencia de dinero qatarí a Gaza comenzó recién en 2018?

Qatar empezó a transferir dinero a Hamas en 2012, aunque se hacía mediante transferencias bancarias y en cantidades muy pequeñas. Esto cambió radicalmente en 2018, cuando Netanyahu convenció a su gabinete para que aprobara transferencias más grandes y cambiara el mecanismo de transferencia al efectivo. Después de eso, un automóvil con maletas llenas de casi 30 millones de dólares en efectivo pasaría por el cruce de Rafah cada mes desde el verano de 2018 hasta octubre de 2023.

Hasta donde sabemos, la mayoría de los estamentos de seguridad se opusieron a esta medida, pero era muy importante para Netanyahu y la logró. Las actas de esa reunión del gabinete no están y tal vez nunca estén abiertas al público, pero está claro que se trataba de una medida diseñada para debilitar a la Autoridad Palestina.

En su libro, usted menciona un mensaje que Sinwar envió a Netanyahu poco después de que comenzaran los grandes traslados. ¿Puede explicarnos de qué se trata?

Israel y Hamas no se comunicaron oficialmente, pero sí mantuvieron conversaciones secretas sobre lo que Israel llama la “hasdara”, o el acuerdo por el cual Israel permitió que el dinero qatarí ingresara a Gaza. En 2018, después de que las maletas comenzaran a llegar, el representante israelí en estas conversaciones, el entonces asesor de seguridad nacional Meir Ben-Shabbat, recibió una nota en hebreo de Sinwar dirigida a Netanyahu, que se titulaba “Riesgo calculado”.

Recuerdo que me quedé atónito al leerlo cuando se publicó la nota en los medios israelíes [en 2022]. ¿Por qué el líder de Hamas le escribiría al primer ministro israelí y por qué eligió esas palabras específicas? ¿Cuál es el “riesgo”?

Fue una decisión muy inteligente, porque tanto Sinwar como Netanyahu asumieron un riesgo calculado con este acuerdo [para seguir debilitando a la Autoridad Palestina y eliminar la posibilidad de una solución negociada]. Netanyahu sabía que Hamas no iba a utilizar el dinero para el bienestar de los niños de Gaza ni para modernizar la Franja, sino para construir túneles y comprar armas, convirtiendo a Gaza en un Estado espartano en guerra con Israel. Sin embargo, lo hizo con el objetivo de eliminar la posibilidad de una solución de dos Estados.

El estamento de seguridad israelí advirtió en repetidas ocasiones a Netanyahu que Hamas se estaba preparando para la siguiente ronda de combates. A lo largo de 2023, recibió una serie de advertencias específicas de que Hamas estaba planeando lanzar un ataque contra Israel para matar y secuestrar personas. Pero nadie, incluido Netanyahu, pensó que sería tan grande como lo fue.

«El camino hacia el 7 de octubre: Benjamín Netanyahu, la producción del conflicto interminable y la degradación moral de Israel«, el nuevo libro de Adam Raz.

En agosto de 2023, cuando los israelíes se manifestaban contra la reforma judicial, los palestinos de Gaza se manifestaban contra Hamas. Sinwar temía perder el poder en Gaza, por lo que Hamas reprimió estas protestas con palos y armas. Las encuestas de opinión pública de septiembre y octubre de 2023 en Gaza mostraron que más del 50 por ciento estaba a favor de la solución de dos Estados. Esto significa que Hamas había fracasado: a pesar de que la mitad de la población de Gaza vive la mayor parte de su vida bajo su doctrina fundamentalista, la mayoría seguía estando a favor de dividir la tierra.

Con el ataque del 7 de octubre, Sinwar ayudó a Netanyahu eliminando toda oposición a su gobierno dentro de Israel y la posibilidad de conversaciones de paz en un futuro cercano. Sinwar sabía que Hamas no iba a conquistar Israel el 7 de octubre; no creía que estuviera iniciando una guerra para eliminar el proyecto sionista. Era una demostración de fuerza. Y sabía cuál sería la respuesta.

La mayoría de los palestinos consideran a Hamas un movimiento de resistencia y una parte integral de la vida política palestina, lo apoyen o no personalmente. En su libro, usted llama a Hamas enemigo del movimiento nacional palestino. ¿No es esto un poco condescendiente?

Creo que Hamas forma parte, quizá incluso una parte importante, del movimiento nacional palestino, pero creo que es el enemigo del sector dentro del movimiento nacional palestino que quiere poner fin al conflicto y a la ocupación.

Incluso dentro de Hamas se encuentran diferentes enfoques y puntos de vista. No es una organización monolítica. En los últimos años, ha habido un debate sobre la forma en que la organización debería continuar su lucha y con quién alinearse: Egipto, Irán, Turquía o Qatar. Sinwar, que era un político racional, no es sinónimo de Hamas, así como Netanyahu no es sinónimo de Likud.

Pero Sinwar estaba dispuesto a poner en riesgo la vida de más de dos millones de habitantes de Gaza. Trata de muertes. Ha habido muchas declaraciones de altos funcionarios de Hamas que explican que se espera que los habitantes de Gaza derramen su sangre por la causa palestina. Cuando Sinwar dijo [en 2022] que un buen palestino es aquel que agarra un cuchillo y apuñala a un judío, no creía que ese fuera el camino para poner fin al proyecto sionista. Sabía que tales acciones harían que el conflicto fuera aún más arraigado y permanente. Está claro que Sinwar era enemigo de todos los que valoran la justicia y la paz.

En la segunda parte del libro, titulada “El Estado paria: en los primeros días de los combates en Gaza”, usted dice que la actual ofensiva israelí es la continuación de la política de Netanyahu. ¿Puede explicarnos más sobre esto?

Creo que para entender la guerra hay que entender sus primeros 20 días. Fue la “dresdenización” de Gaza: una campaña de bombardeos aéreos antes de que comenzara la operación terrestre.

El 7 de octubre por la tarde, Netanyahu pronunció su primer discurso a la nación, en el que dijo, utilizando un término bíblico, que Israel va a convertir Gaza en “escombros”. Según se informa, el primer ministro le dijo a Biden, quien expresó sus reservas, que Israel va a hacer lo que los estadounidenses hicieron en Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, una campaña estratégica de bombardeo de ciudades enteras.

Esta dresdenización no respondía a ninguna lógica política o estratégica: no tenía en cuenta el futuro de las relaciones entre las naciones. Durante esos primeros 20 días, los combatientes de Hamas y la dirección del movimiento estaban en túneles subterráneos; la fuerza aérea israelí bombardeó a miles de civiles inocentes . No ayudó a Israel a hacerse con el control de Gaza y dificultó la liberación de los rehenes . Sirvió a la lógica de la venganza, que es la lógica de Sinwar y Netanyahu.

La dresdenización de Gaza ayudó a Netanyahu. Con ella recibió la aprobación de la gran mayoría de la sociedad israelí, y esto es una mancha en la sociedad judía israelí. Fue una masacre, un genocidio, un crimen contra la humanidad -no creo que la palabra sea importante- y este crimen ayudó a Netanyahu a eliminar la oposición interna. En el ámbito interno, la política de Netanyahu convirtió al público israelí en cómplice del crimen.

¿Y cuál es la política de Netanyahu hacia Hamas ahora, después de más de un año de guerra y el asesinato de Sinwar?

Creo que la política de Netanyahu hoy sigue siendo la misma que antes de la guerra. Está tratando de fortalecer a Hamas, o más precisamente, el interés que Hamas representa, es decir, debilitar el apoyo a una solución de dos Estados y mantenernos a todos en un estado de guerra interminable. Sinwar y Hamas no eran el tema principal para él; su interés central es la guerra interminable, y Hamas era una herramienta para mantener el conflicto mientras Israel tenía la sartén por el mango.

En la izquierda israelí, especialmente en la izquierda sionista, mucha gente dice ahora que, después del 7 de octubre, la “concepción” [la palabra utilizada para describir la política israelí de mantener a Hamas en el poder mientras limita su capacidad militar] ha demostrado ser un fracaso. Intento explicar que la “concepción” funcionó. No creo que haya cambiado nada fundamental desde el 7 de octubre; las hojas de cálculo de las víctimas se han vuelto mucho más largas, especialmente entre los palestinos, pero no creo que haya cambiado nada fundamental.

Hamas es una ideología profundamente arraigada en el panorama social y político de la región. Su política está determinada por las realidades sobre el terreno. La retórica de “destruir a Hamas” y las afirmaciones de Netanyahu de haber logrado una “victoria total” son sólo una maniobra publicitaria para el público. La cuestión clave no es cuántas armas existen en Gaza –siempre habrá más– sino más bien las condiciones sociales y políticas que prevalecen allí. No es cuántos fusiles Kalashnikov hay, sino si la gente está dispuesta a usarlos.

[Después del año pasado,] estamos hablando de unos 20 o 25 años de reconstrucción en Gaza, lo que significa que dos generaciones de niños de Gaza crecerán en tiendas de campaña y campos de refugiados. No tendrán la oportunidad de aprender poesía ni informática; en cambio, lucharán por sobrevivir: comida, una habitación cálida, una cama blanda. Miles de niños nunca sentirán el abrazo de sus padres. Es desgarrador. Éstas son las condiciones que alimentan la resistencia y perpetúan la segregación. Las oficinas de reclutamiento de Hamas seguirán más ocupadas que nunca.

Creo que se ha logrado una de las cosas que querían tanto Sinwar como Netanyahu: el apoyo a la solución de dos Estados se encuentra en los niveles más bajos de la historia de este conflicto por parte de ambos bandos. Ahora, la pregunta es qué ocurrirá en Ramallah: ¿cuál es el plan de la Autoridad Palestina y la OLP?

¿Cómo caracterizaría el impacto de la guerra en la sociedad israelí?

En la segunda parte del libro, traté de abordar la cuestión de la moralidad y de lo que sucedió con los valores de los judíos israelíes. Busqué comprender la conexión entre la estrategia de la venganza y la estrategia de la negación.

Desde el 7 de octubre, Israel ha estado cometiendo múltiples crímenes de guerra en Gaza, que los soldados están fotografiando, filmando y publicando en todas las redes sociales. Vi la foto de dos soldados que bombardearon los Archivos Centrales de la Ciudad de Gaza solo por diversión, lo que me dejó una marca porque paso la mayor parte de mi tiempo en archivos. Se puede ver que hay una política de hambre, hay una política de bombardeo indiscriminado, hay una política de tortura.

La gente sabe, pero no sabe: ésta es la estrategia de la negación. La mayoría de los israelíes no leen Haaretz o Local Call (el sitio asociado en idioma hebreo de +972), pero pueden entrar en las redes sociales o visitar cualquier medio internacional. Me sorprendió, durante la campaña de bombardeos al comienzo de la guerra, cómo la gente simplemente cerraba los ojos. Pero la negación es muy importante para nosotros, el “pueblo elegido”, para otorgar legitimidad a lo que estamos haciendo en Gaza y lo que no estamos haciendo por los rehenes.

Creo que casi 60 años de ocupación han cambiado el corazón del israelí medio. Yeshayahu Leibowitz, el intelectual judío ortodoxo y profesor de la Universidad Hebrea, dijo ya en 1968 que la ocupación es una fuerza corruptora. La ocupación nos ha corrompido verdaderamente.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, se abrieron los campos de concentración y el mundo quedó expuesto a la forma más brutal de exterminio de la historia. Creo que algo así ocurrirá cuando se abran las puertas de Gaza. Cuando eso ocurra, el público israelí tendrá que decidir qué camino va a tomar: la responsabilidad o la negación. Creo que elegirán la negación. Y por eso creo que Netanyahu ganó la guerra.