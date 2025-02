“Nuestro sionismo no es uno de desplazamiento masivo y de guerra eterna, es de igualdad y libertad”

Es mejor decir esto directamente: Es comprensible, especialmente después del 7 de octubre, que haya personas que ni pertenecen ni apoyan el movimiento mesiánico judío, o al gobierno extremista de Israel, y que aun así hayan escuchado el plan de traslado de Donald Trump y se hayan dicho a sí mismas que no objetarían un escenario en el que pudieran irse a dormir y despertarse al día siguiente para descubrir que el pueblo palestino ha desaparecido de la noche a la mañana.

Pero el dolor no es un plan de trabajo, y el tipo de pensamiento ilusorio que hace desaparecer la adversidad al chasquido de los dedos de un mago nunca ha sido el camino del sionismo. Somos un movimiento de soñadores, pero siempre con los pies en la tierra y un plan viable y concreto para hacer realidad nuestra visión.

¿Dónde está hoy ese Israel audaz y proactivo, que es dueño de su futuro y actúa con decisión en nombre de su seguridad?

El traslado de residentes palestinos de Gaza a un tercer país es una idea que es antitética al judaísmo y al sionismo. El presidente estadounidense no es judío ni sionista, pero aquellos de nosotros que sí lo somos debemos oponernos a ello y asegurarnos de que no se normalice en el discurso israelí.

No es la primera vez que Trump propone algo que deja a todos atónitos, y no será la primera vez que una idea que ha lanzado se guarde silenciosamente de nuevo en el cajón, donde pertenece.

Hablar de transferencia de población distrae de asuntos urgentes y críticos: la guerra en la Franja de Gaza continúa, nuestros soldados siguen sacrificando sus vidas, decenas de rehenes y sus familias están esperando que el Estado cumpla su contrato más fundamental con sus ciudadanos y los traiga de regreso, vivos o al menos para un entierro digno. Cada día adicional sin una alternativa a Hamas es un día que le damos una recompensa estratégica.

¿Y por qué todo esto continúa? Porque durante 16 meses el gobierno estuvo ocupado cubriendo sus huellas y arrastrando los pies en lugar de elaborar un plan genuino para el futuro de la Franja y garantizar la seguridad de los israelíes.

Yair Golan.

La solución no radica en las provocaciones de expulsión masiva o en asentamientos mesiánicos peligrosos en Gaza, sino en una acción política pensada y realista. De la mano con Estados Unidos y los países árabes moderados, Israel debe construir un futuro en el que la Franja se recupere mientras al mismo tiempo se garantiza nuestra seguridad.

Los pasos necesarios son claros: la liberación de los rehenes, un cese al fuego estable, el establecimiento de un gobierno alternativo al de Hamas y la formación de un frente regional contra Irán que aproveche los logros de la guerra. Solo tales medidas llevarán a un Medio Oriente más seguro, guiado por una visión realista y sostenible.

La verdadera visión exige la creación de una alianza de países moderados contra el eje radical chiíta o sunita. La verdadera visión demanda la preservación de Israel como un Estado con una clara mayoría judía, como se requiere para ser un hogar nacional para todo el pueblo judío y, al mismo tiempo, un Estado libre, igualitario y democrático: un Estado próspero en el que sus ciudadanos deseen vivir, no del que quieran emigrar.

La verdadera visión significa abordar los problemas reales, no huir de ellos. Con los palestinos, necesitaremos vivir en seguridad; al eje radical, tendremos que confrontarlo mientras construimos una fuerza de ataque militar; respecto a los desafíos internos de Israel, necesitaremos enfrentarlos mientras luchamos contra los populistas y anarquistas que ocupan nuestro gobierno.

La verdadera prueba de un estadista no está en los eslóganes, sino en dar forma a los procesos históricos. Supongamos por un momento que se realiza el escenario absurdo de Trump, y entre 200.000 y 500.000 palestinos preferirían emigrar, en lugar de vivir en lo que queda de la Franja durante su reconstrucción. ¿A dónde irían? Europa tiene sus propias crisis de inmigración y no se apresurará a absorber más refugiados. Los países musulmanes están dándole la espalda. No hay destino, no hay solución, solo más caos.

Y el caos es el entorno más cómodo para Benjamin Netanyahu, la mejor oportunidad para que continúe consolidando su poder. Los residentes de Gaza no desaparecerán, ni mañana ni en una década, y aquellos que buscan una solución que nos permita vivir junto a ellos en seguridad no la encontrarán en los talleres ideológicos de Bezalel Smotrich y la veterana colonizadora Daniella Weiss.

Pero mientras nos ocupamos de discusiones fútiles, el gobierno continúa desmantelando la democracia israelí, abandonando a los rehenes y sacrificando las vidas de los soldados que están atrapados en una guerra que ya debería haber terminado.

Decenas de miles de israelíes ya han abandonado el país por miedo a que no haya futuro aquí, ni para ellos ni especialmente para sus hijos. Cualquiera que busque una solución genuina para los israelíes debe actuar para asegurar que Israel siga siendo un país donde la gente pueda y quiera vivir.

Así, la tarea más importante ahora es asegurar que todos los rehenes regresen, de inmediato. Luego debemos construir un futuro real para las generaciones actuales y futuras de israelíes cuyo hogar está aquí, cuya identidad es judía y democrática, y que llevan con orgullo los valores de igualdad y libertad. La transferencia de población nunca será parte de su vocabulario, ni tampoco la guerra eterna. Porque este es nuestro sionismo.