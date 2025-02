Tras la grandilocuente amenaza de Trump sobre Gaza, tres escenarios para la guerra y los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló el lunes el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas cuando anunció que si el grupo terrorista no libera a todos los rehenes restantes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego debería cancelarse y la guerra en Gaza debería reanudarse.

Benjamín Netanyahu, que el martes afirmó que Israel reanudaría los combates en Gaza a menos que «nuestros rehenes» fueran devueltos antes del sábado, secunda parcialmente esa afirmación . El primer ministro no especificó si se refería a todos los rehenes o sólo a los tres que originalmente debían ser liberados ese día.

Trump amenazó efectivamente con destruir el acuerdo que su propio equipo ayudó a negociar, y dejó más preguntas que respuestas después de su breve y combativa declaración.

Como siempre ocurre con Trump, la gran pregunta es qué quiso decir exactamente. Hay distintas maneras de interpretar sus palabras y él mismo no ha hecho mucho por aclararlas.

Según una interpretación, su declaración señala una nueva etapa en las negociaciones para la liberación de rehenes y podría conducir potencialmente a la rápida liberación de docenas de rehenes y al fin formal de la guerra de Gaza.

Pero con una interpretación ligeramente diferente, sus palabras se convierten en una amenaza inmediata a las vidas de todos los rehenes que quedan en Gaza y en una receta para una guerra interminable entre Israel y Hamas.

En las horas posteriores a la amenaza de Trump, surgieron tres posibles escenarios: uno traería noticias maravillosas para los rehenes y sus familias; otro, noticias terribles; y el tercero, ni grandiosas ni catastróficas.

Lo que finalmente ocurra es una incógnita. Pero mientras un país entero espera ansiosamente para ver si el acuerdo de liberación de rehenes y de alto el fuego sobrevive, esto es lo que podría suceder en los próximos días…

El primer escenario es que Trump realmente quiere ver a todos los rehenes liberados en unos días y entiende lo que se requiere para asegurar ese resultado: un nuevo acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

En este escenario, su declaración debería ser vista como un intento de hacer estallar el actual acuerdo de rehenes en varias fases y alcanzar uno nuevo, más rápido y mejor. Esto sería el cumplimiento de lo que Jon y Rachel Goldberg-Polin –los padres del rehén estadounidense-israelí asesinado Hersh Goldberg-Polin– le habían pedido a Trump que hiciera en un video publicado durante el fin de semana que ha recibido cerca de un millón de vistas en las redes sociales.

Sería muy difícil llegar a un acuerdo de este tipo, pero no imposible. En este momento, Hamas desea más que nada un fin oficial y verificable de la guerra. Israel desea que todos los rehenes regresen con sus familias. Israel nunca aceptará poner fin a la guerra hasta que el último rehén regrese a casa; Hamas nunca liberará a todos los rehenes sin recibir garantías de que la guerra ha terminado.

En lugar de perder el tiempo en negociaciones frustrantes y de múltiples fases, Trump podría impulsar un acuerdo rápido que permita a ambas partes obtener lo que quieren y poner fin a la guerra de 16 meses que su predecesor, Joe Biden, no logró resolver.

Por supuesto, un resultado de ese tipo contradeciría la promesa de Netanyahu de una «victoria total» contra Hamas y dejaría a Israel ante el enorme desafío de intentar sacar a Hamas del poder en Gaza mediante presiones económicas y diplomáticas. Una maniobra de ese tipo podría tener éxito si se la prepara con inteligencia y paciencia, en cooperación con Estados Unidos, Europa y los principales países árabes.

El objetivo final debería ser un nuevo gobierno en Gaza, sin Hamas, y condicionando cualquier reconstrucción futura del enclave costero a la desmilitarización.

Este es el escenario más optimista, pero lamentablemente no el más probable. A menos que los dos mediadores, Qatar y Egipto, hagan un gran esfuerzo en las próximas 48 horas para venderle esa solución a Trump y convencerlo de que demostraría que es el mejor negociador de todos los tiempos –“Dijo que todos los rehenes debían salir, y lo hicieron”–, simplemente no sucederá.

Lo que nos deja con un escenario aterrador y peligroso que está quitando el sueño a las familias de rehenes en Israel desde que escucharon la amenaza de Trump.

En este escenario, no se hace ningún esfuerzo diplomático entre bastidores para garantizar un acuerdo más amplio y, como resultado, Hamas desafía a Trump el sábado y no libera a los 76 rehenes. Tal vez libere a tres, siguiendo el cronograma existente firmado entre las diferentes partes el mes pasado. O tal vez no libere a ninguno, después de concluir que Netanyahu y Trump habían acordado juntos poner fin al alto el fuego de todos modos, así que ¿qué sentido tiene?

Luego, la guerra se reanuda con toda su fuerza y ​​todos los rehenes vivos en Gaza se enfrentan a la amenaza de una muerte inminente. Más de 30 rehenes han muerto en cautiverio desde el comienzo de la guerra (sin incluir aquellos cuyos cadáveres fueron secuestrados el 7 de octubre), y esa cifra sin duda aumentará si la guerra se reanudara pronto. Esto es lo que más temen las familias de los rehenes.

Un escenario de ese tipo también provocaría más muerte y destrucción en Gaza. También aumentaría la probabilidad de una confrontación directa entre Israel y Egipto, ya que el gobierno israelí, en línea con la visión de transferencia de población de Trump, trataría de empujar a los palestinos hacia el sur, a la península del Sinaí, en contra de la posición declarada de Egipto. No se debe descartar un colapso del acuerdo de paz entre Israel y Egipto, que ha sido la piedra angular de la estabilidad en Oriente Medio desde fines de la década de 1970.

Este escenario es una pesadilla para Israel y, en especial, para las familias de los rehenes, así como para la población de Gaza. Pero sería el mejor escenario para Netanyahu y para Hamas. El primer ministro reforzaría su control del poder, mientras que sus aliados de extrema derecha se alegrarían de la continuación de la guerra; Hamas ganaría más simpatía en todo el mundo árabe y también se atribuiría con orgullo el mérito de destruir las relaciones de Israel con Egipto.

Existe también un tercer escenario, que implicaría muy pocos cambios sobre el terreno pero que dañaría la imagen y la credibilidad de Trump. En este escenario, Hamas simplemente se apegaría a los términos del acuerdo existente y liberaría a tres rehenes el sábado, pero no a los otros 73. El destino de la segunda etapa del acuerdo de liberación de rehenes y cese del fuego seguiría en duda, igual que hoy.

Este escenario está lejos de ser un desastre, en primer lugar porque tres rehenes más regresarían vivos con sus familias después de casi 500 días en el infierno.

Pero también podría enviar un mensaje de que Hamas no toma a Trump demasiado en serio y que sus declaraciones están desvinculadas de las negociaciones reales gestionadas por su enviado especial, Steve Witkoff, con mediadores qataríes y egipcios.

Trump, más que nadie, con la excepción de las familias de los rehenes, se beneficiará enormemente del primer escenario. Su declaración, que algunos expertos calificaron el lunes de irresponsable y peligrosa, pasaría a la historia como un momento decisivo que allanó el camino para poner fin a la guerra y liberar a todos los rehenes.

Pero para que eso suceda, tendrá que hacer algo que hasta ahora se ha negado a hacer desde que asumió el cargo: confrontar a Netanyahu y obligarlo a poner fin a la guerra en Gaza.