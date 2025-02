Por qué los israelíes argentinos están desproporcionadamente vinculados a las tragedias y victorias de los rehenes

El viernes pasado nos enteramos de que Hamás iba a liberar al rehén Iair Horn. De todas formas, yo tenía pensado ir a la Plaza de los Rehenes, pero cuando recibimos la noticia comprendimos que era un momento que había que compartir, que había que celebrar colectivamente. Decidí vivir el momento de la liberación junto con mi marido, Quique, que se transmitió públicamente en Tel Aviv.

Toda persona quiere pertenecer a un grupo. Yo tengo la suerte de pertenecer a muchos grupos: soy argentina, soy israelí, soy judía y crecí en un movimiento juvenil judío, Hejalutz Lamerjav. Estas identidades me han dado un sentido de pertenencia, tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad.

Vivo en Israel desde 2002 y, como todos los israelíes, he pasado por buenos y malos momentos. Nada me preparó para el 7 de octubre, un día que nos cambió a todos. Esta vez, la tragedia estaba demasiado cerca: algunos amigos fueron llamados a filas y, días después, nos enteramos de que los hermanos de mi querido amigo Amos, Iair y Eitan Horn, compatriotas israelíes argentinos, habían sido secuestrados en Nir Oz.

De hecho, un número desproporcionado de los asesinados y tomados como rehenes el 7 de octubre tienen raíces argentinas, en parte como resultado de los muchos inmigrantes argentinos que se establecieron en los kibutz de la frontera con Gaza como parte de la aliá organizada de nuestros movimientos juveniles.

Para nosotros, el término “desaparecidos” resuena con especial fuerza. Nos recuerda los años oscuros de la dictadura en Argentina, cuando miles de personas fueron secuestradas por el gobierno y nunca regresaron. Los judíos representaron alrededor del doce por ciento de las víctimas de la dictadura. Ver a las madres en Israel sosteniendo fotografías de sus hijos desaparecidos y luchando por recuperarlos evoca la imagen de las Madres de Plaza de Mayo. Aunque los contextos son diferentes, el dolor es el mismo. La incertidumbre, la espera y la lucha inquebrantable unen estas historias a través del tiempo y el espacio.

El hecho de que aquí en Israel, tantos de los secuestrados fueran latinoamericanos me hizo sentir aún más comprometida con la lucha por su liberación. Al igual que cualquier otro israelí, hice lo que sentí que tenía que hacer: me ofrecí como voluntaria, protesté, organicé actividades, llevé grupos a la Plaza de los Rehenes, a visitas en el sur de Israel, pegué carteles donde pude y publiqué en las redes sociales para mantener el tema constantemente en el foco de atención.

Llegamos a la plaza a las 10:00, justo cuando Sagui, Sasha e Iair estaban bajando de la furgoneta de Hamás. Mi marido fue a saludar a unos conocidos y yo me quedé de pie junto al piano, llorando mientras miraba las imágenes en la pantalla. Un desconocido se me acercó, me abrazó y me ofreció un pañuelo para secarme las lágrimas. Sentí que pertenecía a ese lugar.

Nos enteramos de que Iair había solicitado volar sobre el estadio de fútbol del Hapoel Be’er Sheva. Como hinchas del Hapoel (aunque de Jerusalén), gritamos «¡Yalla Hapoel!». Esto me hizo recordar el Mundial de 2022, cuando unos 40 amigos se reunieron en mi casa para celebrar la victoria de Argentina. Salimos a las calles de Tel Aviv con el mismo sentimiento de pertenencia, una comunidad que trasciende fronteras. Es el mismo sentimiento que siento cuando viajo y me encuentro con otro judío, pero en realidad me siento como si me encontrara con un miembro de mi familia.

De repente, nos dijeron que el helicóptero de Iair sobrevolaría la plaza. Parecía (probablemente era solo una sensación) que el helicóptero se detenía un momento para que pudiéramos saludarlo. Una vez más, las lágrimas brotaron de mis ojos.

Entre lágrimas y alegría, los medios internacionales nos preguntaron cómo nos sentíamos y todos respondimos lo mismo: felices y tristes a la vez.

Entre sorbos de mate, mirábamos una y otra vez las imágenes en la pantalla. Esta es la única manera de recuperarnos y reconstruirnos como sociedad: ver a Iair y Amos darle la bienvenida a Eitan a casa, sano y salvo.

Como argentinos, sabemos lo que significa mantenerse unidos en tiempos difíciles. Crecimos sabiendo que cuando alguien nos necesite, estaremos allí. Que ninguna distancia ni frontera podrá romper los lazos que nos unen. Seguimos firmes, esperando el día en que podamos abrazar a cada uno de los que aún faltan. Porque el único camino a la victoria es traerlos a todos a casa.

Cecilia Cohen nació en Argentina y emigró a Israel en 2002 a la edad de 21 años. Desde muy joven participó en el movimiento juvenil Hejalutz Lamerjav, donde comenzó su camino en la educación sionista. Trabaja en la Agencia Judía para Israel como Directora Educativa del Machon Le’Madrijim.