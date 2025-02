Netanyahu no es un “protector de Israel”

Benjamin Netanyahu es un maestro de las relaciones públicas que ha convencido tanto a sus partidarios como a muchos de sus opositores de que es un líder popular, un orador brillante y, lo más importante, el «Señor Seguridad» insustituible -el único que nos salvará cuando suene el teléfono rojo, y sin él seríamos como niños asustados vagando en la oscuridad llena de demonios, terrorismo y armas nucleares-.

La imagen definitiva de seguridad es la base del poder de Netanyahu, y él es consciente de ello. En enero de 2016, cuando Fareed Zakaria de CNN le preguntó cómo le gustaría ser recordado, respondió: «Como el protector de Israel, eso es suficiente para mí». Parece que Netanyahu no puede ser derrotado en las urnas. Pero esta es una evaluación errónea, y está creando entre sus opositores un derrotismo que podría convertirse en una profecía autocumplida.

Examinemos las pretensiones de Netanyahu según los resultados. Su principal objetivo de seguridad es la eliminación del programa nuclear iraní. Si bien el programa nuclear iraní está congelado, sigue existiendo. En este caso, la calificación es «reprobado».

Su imagen como «protector de Israel» es la base de su poder, pero la prueba de resultados muestra que no hay nada y nunca lo hubo, excepto causar daño a la seguridad.

Al comienzo del mandato de Netanyahu, el ejército iraní estaba estacionado a unos 2.000 km de Israel. Desde entonces, las fuerzas iraníes han llegado hasta nuestra frontera en el Golán y se han unido a Hezbolá, el agente de Irán en el Líbano, que durante el período de Netanyahu adquirió enormes cantidades de misiles capaces de sembrar destrucción en Israel. Calificación: «reprobado».

Vladimir Putin, de cuya amistad Netanyahu se jactaba, rechazó su solicitud de retirar las fuerzas iraníes de Siria y se conforma con alejarlas dudosamente a una distancia mínima de nuestra frontera. Desde el derribo del avión ruso por los sirios, Putin ha limitado la actividad aérea israelí y rechaza con desprecio manifiesto las súplicas de Netanyahu para reunirse con él. Calificación: «reprobado».

Donald Trump, el aliado de Netanyahu, está retirando de Siria las fuerzas que el «enemigo de Israel» Obama había introducido allí. Precisamente en la era Trump surge por primera vez la preocupación de que Israel no pueda confiar en la protección de EE.UU. Los gobiernos israelíes cultivaron relaciones con republicanos y demócratas y con los judíos estadounidenses, que contribuyeron a fortalecer el compromiso estadounidense con nuestra seguridad. Netanyahu ha dañado estas relaciones, y podríamos pagar un alto precio por ello.

Durante su interminable mandato, Netanyahu no logró frenar el desarrollo de la profundización de la crisis humanitaria en Gaza. Cuando los gazatíes no tienen nada que perder, nosotros perdemos a lo grande. Todas las rondas de combate en Gaza nos han devuelto al mismo punto de partida, con una sensación de oportunidad perdida y un empate sangriento y desesperante. Netanyahu, el «protector de Israel», ignoró la propuesta de Hamas de una «hudna» (tregua) a largo plazo, que podría haber evitado la última e innecesaria ronda de combates. Al final, Netanyahu acordó permitir la transferencia de dinero a los terroristas de Hamas. Calificación: «reprobado».

En el acuerdo Shalit, Netanyahu pagó a Hamas, en una liberación escandalosa y populista, 1,027 terroristas a cambio de un soldado secuestrado. Aproximadamente el 40% de ellos volvieron al terrorismo, incluyendo el asesinato de 10 israelíes. El acuerdo Shalit también dañó la capacidad operativa de las FDI. El temor a una liberación masiva de terroristas ha convertido cada secuestro de soldados en una amenaza estratégica, por la cual se cancelan operaciones militares y se invierten enormes recursos en prevenir secuestros. El colmo de la distorsión es el «Procedimiento Hannibal», ataques extensos y letales contra los secuestradores y sus alrededores, incluso cuando ponen en peligro al secuestrado, ¡simplemente porque es preferible un muerto a un secuestrado! Calificación: «reprobado».

Desde el comienzo de su actual mandato, Netanyahu tiene sobre su mesa la propuesta de paz árabe, no hay ni habrá mejor que ella: el establecimiento de un Estado palestino a cambio de paz con los palestinos y los Estados árabes. Un líder que realmente se preocupa por la seguridad de Israel nos habría llevado a este codiciado objetivo hace años. Netanyahu simplemente ignoró la propuesta. Calificación: «reprobado».

Estos son solo algunos de los fracasos de Netanyahu. La afirmación de que «quien no avanza, retrocede» resume bien su mandato demasiado largo, donde el estancamiento político y el uso de la fuerza han llevado al declive de la posibilidad de paz y al deterioro de la seguridad. En los últimos meses, los componentes centrales de la política de seguridad de Netanyahu han colapsado por completo, y no hay posibilidad de que haga en el futuro lo que se ha negado a hacer hasta hoy. Sus fracasos en seguridad pueden ser un importante arma electoral, en el intento de convencer a sus partidarios de que representa un riesgo para la seguridad y no es el «protector de Israel». Es posible y necesario demostrar a los votantes que las intimidaciones de Netanyahu, contra peligros reales e imaginarios, los dibujos en cartulina y las páginas de carpetas y las fotos con soldados en las entradas de túneles como si fuera algún super jefe del Estado Mayor son trucos típicos, y cuando se neutraliza el ruido y los timbres se revela que no hay nada porque Netanyahu no hizo nada, excepto causar daño a la seguridad.

El desencanto con Netanyahu ya ha comenzado incluso en su «base» de derecha, que se decepcionó con su fracaso en el último enfrentamiento con Hamas. Las encuestas todavía le favorecen, pero los disfraces de seguridad imaginarios revelan la desnudez de sus fracasos. Netanyahu todavía recibe aplausos entusiastas en el Likud, pero muchos de los que le aclaman están fingiendo un orgasmo. Ha fracasado en la prueba de resultados y debe ser reemplazado por un líder que no repita sin fin, con un bajo-barítono autoritario acompañado de una mirada amenazante, el mismo mantra gastado: «Que todos nuestros enemigos sepan que golpearemos duramente a quien nos haga daño hasta que se arrepienta de sus crímenes». Necesitamos un líder activo que resuelva problemas de seguridad en lugar de perpetuarlos.

* Oded Lifshitz, periodista jubilado, fue uno de los fundadores del kibutz Nir Oz en el Néguev occidental. Tenía ochenta y cuatro años cuando fue secuestrado del kibutz el 7 de octubre de 2023 y asesinado en cautiverio en Gaza por la Yihad Islámica Palestina. Su cuerpo fue devuelto a Israel el jueves como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Este artículo de opinión se publicó originalmente en la edición hebrea de Haaretz en 2019