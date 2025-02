El rehén que conocí

Oded Lifshitz regresó a casa en Israel, 503 días después de su secuestro a Gaza, en un ataúd.

Su regreso no trae cierre. Para muchos de nosotros en Israel, más bien es una ocasión de angustia y furia. Y es un llamado a que contemplemos la exigencia que los muertos hacen a los vivos.

El ataúd de Oded ingresó a Israel el jueves junto con otros tres. Dos contenían los cuerpos de los niños Bibas: Kfir, que tenía 9 meses cuando fue secuestrado por terroristas del Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, y su hermano, Ariel, que tenía 4. Un cuarto ataúd contenía el cuerpo de una mujer que se suponía era Shiri Bibas, su madre, pero resultó que no lo era. Un día después, las Brigadas de los Muyahidin Palestinos, el pequeño grupo terrorista que aparentemente la había tenido, entregaron el cadáver correcto, y Hamás lo envió a Israel.

La entrega inicial del cuerpo equivocado pudo haber sido un error, o un medio más de infligir dolor al enemigo -el más reciente en una larga cadena que comenzó con los secuestros-.

Los niños Bibas eran los más jóvenes de los rehenes israelíes. Oded, de 83 años cuando le dispararon en la mano y lo llevaron a Gaza, estaba entre los más ancianos. Su esposa, Yocheved, dos años mayor que él, frágil y necesitada de oxígeno, fue liberada con vida dos semanas y media después del inicio de la guerra, en una rara concesión humanitaria.

Si se debe establecer una escala de brutalidad, secuestrar a niños pequeños ocuparía un lugar aún peor que el de llevarse a los ancianos Lifshitz. Pero la distinción no es grande. Ambas acciones presuponen que, en nombre de la causa palestina, cada israelí, desde recién nacidos hasta ancianos, es igualmente un combatiente, merecedor no solo de muerte, sino de sufrimiento antes de morir. Dicho de otra manera, los secuestros presuponen un enemigo colectivo sin rostros individuales ni humanidad. No comparto un lenguaje en el que pueda discutir con aquellos que pueden justificar esta visión.

Funeral de Oded Lifshitz.

Empiezo con Oded porque él era el rehén que conocía. Durante la transmisión maratónica del regreso de los cuerpos, abrí mi computadora portátil y busqué una foto en blanco y negro que había escaneado una vez en su sala de estar. Mostraba a Oded a los 31 años, en el invierno de 1972, con patillas en forma de chuleta y un bigote oscuro. El fondo era arena, un parche de hierba salvaje y árboles dispersos -el paisaje árido del norte del Sinaí, entonces aún ocupado por Israel-. En el centro del encuadre, un beduino estaba junto a un camello, cerca de los trozos de concreto roto de una casa que las tropas israelíes habían demolido bajo el mando del general Ariel Sharon.

En 2004, hice el viaje de dos horas desde Jerusalén a Nir Oz para escuchar la historia detrás de esa foto. El trayecto hacia el kibutz -en la esquina suroeste de Israel, a solo una milla y media de la frontera con Gaza- me llevó a través de huertos y campos de trigo, alimentados por las extensas obras de irrigación de Israel.

Oded llegó a Nir Oz en 1957, cuando tenía 17 años, como uno de sus fundadores. Pertenecía a Hashomer Hatzair, un movimiento que se define más fácilmente por el credo en el encabezado del ahora extinto periódico diario de Mapam, el partido político de izquierda al que estaba vinculado: “Por el sionismo. Por el socialismo. Por la hermandad de los pueblos.”

Durante la transmisión del regreso de los cuerpos, apagué la voz del presentador y escuché en su lugar la grabación que había hecho de Oded durante esa visita. Increíblemente vivo, me habló con un barítono grave, una voz objetiva de pasión contenida.

En el invierno de 1972, dijo, “empezaron a llegar rumores de que miles de beduinos habían sido expulsados”. Las historias provenían de miembros de kibutzim de izquierda, incluido Nir Oz, que habían cumplido con su deber de reserva en el Sinaí. “Las familias estaban siendo expulsadas… sus casas destruidas, sus pozos y huertos… en resumen, acciones realmente brutales”, recordó. Se estaba cercando una enorme área para el asentamiento judío.

Los miembros del kibbutz, entre ellos Oded, fueron al Sinaí y corroboraron los informes. Enviaron un llamado a la acción mimeografiado a otros kibutzim en el sur. Doscientas cincuenta personas llenaron el comedor comunal de Nir Oz -el inicio de una campaña contra la expulsión de los beduinos y el asentamiento israelí en el Sinaí y Gaza-. Los periódicos comenzaron a cubrir las expulsiones, y aparentemente, por primera vez desde las conquistas de Israel en 1967, el asentamiento israelí en territorio ocupado se convirtió en el tema de una oposición pública continua.

Los beduinos, con la ayuda de Mapam, apelaron a la Corte Suprema de Israel para revertir su expulsión. El Gobierno respondió con una declaración jurada, supuestamente de un general prominente, diciendo que la tierra debía ser desocupada y cercada por razones militares, para prevenir ataques terroristas. La corte falló a favor del Gobierno.