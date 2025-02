Las investigaciones históricas del 7 de octubre de las FDI revelan solo una parte del fracaso de Israel: debe seguir una investigación estatal

Esta ha sido una de las semanas más difíciles que ha vivido la sociedad israelí desde que comenzó la guerra. La devolución de los cuerpos de los rehenes, seguida de las imágenes conmovedoras de los rehenes que habían vuelto con vida y se habían reunido con sus familias en las semanas anteriores, pareció envolver a todo el país en una espesa nube de melancolía. Decenas de miles de personas se unieron a la procesión fúnebre de la familia Bibas del kibutz Nir Oz: Shiri, la madre, y sus hijos Kfir y Ariel. Muchos más lo vieron por televisión.

Las muestras semanales de insensibilidad de los miembros de la coalición, que siguen con sus asuntos como si la tragedia apenas les afectara, sólo han intensificado el dolor. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, los superó a todos. Un minuto está agitando fotografías de la madre y los niños en la Knesset y dispersando detalles sobre su atroz asesinato en cautiverio, ignorando por completo la petición de la familia de que se abstenga de hacerlo. Dos días después, se presenta en el tribunal con una corbata naranja y pide a los jueces que inicien el procedimiento con un minuto de silencio en memoria de la familia Bibas, tratando de provocar más compasión por él. Los jueces, mostrando un coraje inusual, se negaron a seguirlo.

El alto mando de las Fuerzas de Defensa de Israel tenía otras razones para estar sumido en el pesimismo. A la luz de la jubilación anticipada del Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzl Halevi, la próxima semana, las investigaciones militares sobre los acontecimientos del 7 de octubre finalmente concluirán, en particular el examen interno de la masacre y los errores que la llevaron a ella. El lunes, 600 oficiales -desde los comandantes de los batallones que participaron en los combates hasta los generales de división y el jefe del Estado Mayor- se reunieron en la Base Aérea de Palmahim para una sesión maratónica en la que se escucharon las principales conclusiones de la investigación. Las conclusiones sobre las diversas batallas se presentaron a continuación a las comunidades del Néguev occidental cuyos residentes fueron asesinados y secuestrados en la masacre.

Si alguien esperaba experimentar una catarsis, al parecer no se produjo. «Todos seguimos estancados en el 7 de octubre», admitió un oficial que participó en las investigaciones. «Es imposible desconectarse de ello». En el fondo, flota sin tregua el temor de que el alto el fuego en los principales frentes, Gaza y Líbano, sea sólo temporal. Si las conversaciones fracasan, la guerra podría reanudarse y las perspectivas de que los rehenes que quedan con vida sean liberados se reducirán considerablemente. Todavía hay 59 soldados y civiles secuestrados en la Franja de Gaza, de los cuales se cree que 24 están vivos.

El ejército que no estaba allí

La ceremonia en la que Halevi entregará el mando a su sucesor, Eyal Zamir, tendrá lugar el miércoles. Se celebrará en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv, en lugar de en la oficina del Primer Ministro en Jerusalén, como es habitual. Además, habrá poca gente presente y no se permitirá la presencia de los medios de comunicación.

La razón oficial del ejército es que no es apropiado celebrar un evento festivo en medio de una guerra (y de manera implícita, dadas las circunstancias de la renuncia de Halevi), pero en la práctica, se trata de una directiva de la Oficina del Primer Ministro, que aparentemente teme una transmisión en vivo de las declaraciones de Halevi.

En consecuencia, la presentación de las conclusiones de la investigación fue la última aparición importante de Halevi en uniforme, y eso es admirable. Los fallos durante su gestión desempeñaron un papel importante en el desastre del 7 de octubre (y su falta de voluntad para explicar sus errores personales, a pesar de haber asumido públicamente la responsabilidad, sigue siendo sorprendente), pero el amplio proceso de investigación que encabezó fue un importante paso adelante, aunque no todas las investigaciones fueran idénticas en su naturaleza y calidad.

Un problema surge de la elección de las personas que llevan a cabo la investigación. Halevi designó inicialmente un equipo de expertos, oficiales de alto rango retirados encabezados por el ex jefe del Estado Mayor Shaul Mofaz, pero Netanyahu lo obligó a cancelar esa decisión, alegando que eran figuras políticas. Como resultado, una parte importante de las investigaciones fueron realizadas por oficiales reservistas del mismo cuerpo o comando que estaban investigando. Además, eran de menor rango que los generales que comandaban esos cuerpos.

Parece que la Inteligencia Militar ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de sus errores y de cómo su cultura organizativa contribuyó a ellos, así como de la concepción errónea de las FDI en vísperas de la guerra. Y la investigación de la Fuerza Aérea refutó la afirmación absurda de que la protesta de los pilotos contra la reforma judicial del gobierno fue lo que retrasó la asistencia aérea a las comunidades y los puestos avanzados del ejército atacados en la masacre.

A Halevi no le falta coraje cívico. A diferencia de Netanyahu, se aseguró de visitar la región fronteriza tanto antes como después del 7 de octubre. En una de sus visitas a Nir Oz, el kibutz que el ejército olvidó y abandonó, escuchó algo que lo impactó. El último terrorista involucrado en la masacre, le dijo un miembro del kibutz, abandonó Nir Oz mucho antes de que entrara el primer soldado.

Y esa es la tragedia en pocas palabras. Nir Oz fue el punto culminante, pero las FDI simplemente no estaban allí en el sur de Israel esa mañana, al menos no en el momento adecuado y con la cantidad de tropas necesarias.

Según la investigación, la fuerza aérea llegó a Nir Oz antes que las fuerzas terrestres. A las 9:30, el comandante de la fuerza aérea, Tomer Bar, ordenó atacar a los vehículos que intentaban cruzar la frontera para regresar a Gaza. Se llevaron a cabo varios ataques cerca de Nir Oz y, en un caso, un misil disparado desde un helicóptero mató a Efrat Katz, miembro del kibutz, junto con sus secuestradores.

Pero los pilotos de helicópteros y operadores de aviones no tripulados que tardíamente comenzaron a atacar la zona fronteriza no tenían contactos sobre el terreno en Nir Oz, ni en otros kibutz y bases militares, para permitir ataques aéreos de precisión en su interior que hubieran ayudado a frustrar el ataque y distinguir entre los secuestradores y sus víctimas.

Y ahí es donde radica el fracaso. La responsabilidad principal de las FDI, la base de su existencia en un país fundado sobre las cenizas del Holocausto, es proteger a los judíos en peligro, desde Nir Oz hasta Entebbe, en Uganda.

Pero en la mañana de Simjat Torá de 2023, las madres de los kibutzim se escondieron con sus hijos en refugios y escribieron mensajes en grupos de WhatsApp, a veces con los dedos ensangrentados, que solo preguntaban una cosa: ¿Dónde diablos están las FDI? En Nir Oz y el kibutz Kfar Azza, en el festival Nova y en el kibutz Be’eri, los civiles murieron o fueron secuestrados antes de escuchar a un solo soldado cerca.

La idea fija del ejército sobre Gaza no coincide con la teoría de la extrema derecha de que fue obra de un Estado profundo imaginario que acecha en la oscuridad.

En el plano diplomático, se relaciona con la insistencia de Netanyahu (y, en menor medida, la del «gobierno del cambio» que lo precedió) en gestionar el conflicto con los palestinos sin tratar de resolverlo, adoptando una política de «dividir y vencer» entre Hamás en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania, y permitiendo que el dinero qatarí fluya a Gaza con el claro conocimiento de que se utilizaría para construir la monstruosa maquinaria terrorista de Hamás.

A nivel militar, los sucesivos Estados Mayores compartieron el objetivo de contención de los gobiernos, su falta de deseo de lanzar operaciones terrestres en áreas urbanas densas, su falta de fe en la capacidad de las fuerzas terrestres para llevar a cabo tales operaciones y su dificultad para estar en desacuerdo con los altos funcionarios, tanto uniformados como no uniformados, que pintaban un cuadro optimista del presente y se negaban a escuchar las advertencias de un futuro oscuro.

Todo lo anterior va mucho más allá del mandato de las investigaciones militares. Para ello, necesitamos una comisión de investigación estatal.

Hamás desde Marte, inteligencia de las FDI desde Venus

En definitiva, las investigaciones corroboran gran parte de la información publicada en Haaretz y otros medios de comunicación durante los últimos 16 meses y comparten muchas de las mismas conclusiones. Lo que ocurrió principalmente fue una fijación conceptual. La comunidad de inteligencia, con las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio de seguridad Shin Bet a la cabeza, no creía que Hamás fuera capaz de montar un ataque coordinado de miles de terroristas en más de 100 puntos de cruce, que superara con éxito a la División de Gaza y tomara el control de una gran parte del territorio del que era responsable la división.

Israel optó por adoptar interpretaciones alternativas, incluso cuando llegaron pruebas de que Hamás había preparado un plan operativo detallado para un ataque sorpresa de este tipo (el documento del Muro de Jericó), estaba entrenando a sus unidades para implementarlo (como percibió e informó la suboficial de inteligencia V.), estaba realizando misiones de campo inusuales (sobre las que advirtieron los observadores del ejército) y estaba manteniendo un diálogo operativo diversificado con sus socios sobre el carácter del asalto y tal vez su momento oportuno.

Hubo una doble indiferencia: hacia el ejército terrorista que se desarrolló a lo largo de la frontera y hacia la clara intención ideológica y práctica de ponerlo en acción para alterar radicalmente el status quo y vencer a Israel en una guerra en múltiples escenarios. Los comandantes se convencieron a sí mismos de que si se producía algún cambio, la omnisciente inteligencia israelí lo descubriría y les daría una alerta temprana que les daría tiempo suficiente para organizarse.

El elemento complementario del terreno fértil del que surgió el desastre reside en el despliegue operativo. También en la frontera libanesa, frente a los miles de efectivos de la Fuerza Radwan de Hezbolá, las FDI estacionaron sólo cuatro batallones, el mismo número que el ejército desplegó contra Hamás. Cuando el comandante de la División de Galilea, el general de brigada Shai Kalper, expresó su preocupación antes de la guerra por no recibir suficiente aviso temprano, la Inteligencia Militar le aseguró que la alerta se daría a tiempo.

En la práctica, en la frontera de Gaza, donde se aplicaba una política particularmente permisiva de permisos de Shabat y festivos, sólo había 770 soldados de combate en la mañana del ataque (o 680, según otra versión) y 14 tanques tripulados. Tuvieron que hacer frente a una oleada de invasores que incluía a cerca de 5.600 terroristas antes de que llegaran al lugar de los hechos importantes refuerzos de las FDI. La situación en la frontera con Líbano podría haber sido aún más grave si el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, no hubiera dudado; el Comando Norte aprovechó el momento para desplegar allí tres divisiones al anochecer.

Al estar superados en número por 5 o más a 1, los soldados en los puestos de avanzada y en los puestos de mando a lo largo de la frontera de Gaza se encontraron acorralados, tratando desesperadamente de defenderse y teniendo dificultades para extender ayuda a las comunidades o a los ocupantes de los automóviles que fueron atacados en las carreteras, a lo largo de las cuales Hamás colocó emboscadas letales y efectivas.

Un factor que contribuyó a ello fue la erosión gradual de las normas operativas de las FDI en tareas defensivas, en las que el ejército nunca había sido realmente excepcional. Las tropas de combate de reserva veteranas se quedaron atónitas al descubrir que el viejo y probado procedimiento de «alerta al amanecer», en el que todos los soldados de los puestos avanzados están en posición durante la transición de la noche al día, con la suposición razonable de que ese es el momento más probable para un ataque, había sido reemplazado por una versión abreviada que consistía únicamente en un ligero refuerzo de las patrullas.

Detrás de esto, y junto a un cierto desdén por el enemigo palestino (y con el foco puesto en Hezbolá e Irán), también había una dependencia excesiva del obstáculo fronterizo, cuya construcción se completó en 2021. Netanyahu y el entonces jefe del Estado Mayor, Aviv Kochavi, describieron el muro contra los túneles y la valla que se construyó sobre el suelo como una solución completa que eliminaría la amenaza de una incursión de las comunidades israelíes a lo largo de la frontera.

Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzl Halevi.

En un análisis retrospectivo, la Inteligencia Militar identificó una serie de eventos y declaraciones que marcaron el camino de Hamás hacia el ataque mucho antes del robo del documento del Muro de Jericó. Parece ser un entendimiento que se consolida en los altos rangos después de la guerra de Gaza en 2014, se intensifica a la luz del ascenso de Yahya Sinwar a la jefatura de la organización en 2017 y se convierte en un plan operativo a raíz del conflicto entre Gaza e Israel en mayo de 2021. Ahí es donde diverge la comprensión de las dos partes sobre la verdadera situación en Gaza: Hamás es de Marte, la Inteligencia Militar es de Venus.

Sinwar y su socio Mohammed Deif resumieron la operación de 2021 como un gran éxito, durante el cual Hamás logró incendiar Jerusalén y reclutar a la población árabe en Israel, y por primera vez tuvo la experiencia de una campaña en múltiples escenarios simultáneamente. De ahí surgió la idea de que un ataque sorpresa podría ser realista, siempre que la sorpresa fuera total.

Israel, por el contrario, se dio una palmadita en la espalda tras bombardear el sistema de túneles de Gaza, conocido como «Metro» (aunque en realidad fue un completo fracaso), explicó que Hamás se sintió disuadido y debilitado, y demostró su imaginaria rectitud cuando la organización se abstuvo de participar en las siguientes rondas de combates entre las FDI y la Jihad Islámica.

El general de brigada (en reserva) Itai Brun, que coordinó la investigación de la División de Investigación de Inteligencia Militar, cree que la dirección equivocada de la interpretación que la comunidad de inteligencia ha hecho de Hamás puede haber comenzado hace más de una década y que el sistema estaba «totalmente fuera de lugar en el asunto de Gaza», aunque se destacaba en la recopilación de información y en la lucha contra el contrabando de armas en una amplia gama de frentes. Además, Brun relaciona esto con el hecho de que Israel no haya captado la profundidad del «plan de destrucción» y las discusiones del eje regional radical liderado por Irán, que con el paso de los años se volvieron prácticas y concretas.

La investigación de Brun atribuye el fracaso a una serie de errores, algunos de ellos culturales. Según Brun, se trata de un clásico fracaso de los servicios de inteligencia: la inteligencia militar se aferró a la idea de que Hamas se vio disuadido de una confrontación militar abierta con Israel, mientras que Israel se vio alimentado por los actos de engaño de Hamas, y la organización proyectó un deseo de regularizar la situación con Israel. Brun encontró fallas en la cultura y el método de investigación, sesgos que afectaron la evaluación y una serie de problemas estructurales y organizativos. Como dijo recientemente en entrevistas con los medios, el error «no le ocurrió a un grupo pequeño y específico de personal de inteligencia en una noche específica», sino que refleja una disparidad más amplia.

Las observaciones de Brun son controvertidas dentro de la comunidad de inteligencia, tanto actual como pasada. Algunos piensan que va demasiado lejos, hasta el punto de caer en el «nihilismo de la inteligencia», que descarta por completo la capacidad de predecir tendencias y acontecimientos. Otros están furiosos porque Brun está ignorando las advertencias estratégicas que la División de Investigación hizo circular incluso en 2015, advirtiendo contra una explosión en el ámbito palestino y que Netanyahu ignoró por completo, y que pretendió continuar con la política existente. Desde este punto de vista, el enfoque exagerado en los defectos de inteligencia a lo largo del tiempo deja a Netanyahu fuera de lugar demasiado a la ligera.

Según el general de brigada (en reserva) Moshe Schneid, que dirigió la investigación de inteligencia en vísperas del ataque, al menos parte del problema también se refleja allí, «en una noche que es un microcosmos total». La revolución de la información condujo a una enorme avalancha de informes de inteligencia procedentes de una serie de sensores (desde penetraciones cibernéticas hasta escuchas de redes celulares), y los analistas de información tuvieron dificultades para ordenarlos y señalar los detalles más dramáticos y críticos.

Los acontecimientos de esa noche, entre los más trágicos de la historia del país, fueron deconstruidos y analizados por el ejército en términos de horas y minutos. La cuestión primordial se refiere a las señales de alerta que comenzaron a acumularse la noche anterior, especialmente la implementación de tarjetas SIM israelíes en las redes de telefonía celular de los terroristas de Hamás de las unidades Nukhba. Los informes documentan conversaciones tras conversaciones y largas aclaraciones sobre las señales acumuladas de que algo andaba mal. Pero Halevi, que las manejó en la última parte en medio de una estrecha coordinación con el Shin Bet dirigido por Ronen Bar, también escuchó un amplio consenso de inteligencia de que no se estaba planeando ningún ataque extenso, con todas las señales indicando que Hamás se estaba comportando de manera rutinaria y que, en cualquier caso, no se trataba de un caso de advertencia en el corto plazo.

«Había participado en esa película decenas, si no cientos, de veces», afirma un alto oficial de la reserva que examinó las investigaciones a petición del jefe del Estado Mayor. «En retrospectiva, resulta evidente que deberían haber adoptado una postura más severa y más cautelosa. Pero no creo que, en circunstancias similares, jefes del Estado Mayor como Gadi Eisenkot o Shaul Mofaz hubieran tomado una decisión diferente a la de Halevi esa noche».

Sin embargo, en parte porque el uso de agentes (humint) en Gaza es responsabilidad exclusiva del Shin Bet, las investigaciones no ofrecen ninguna explicación de uno de los fallos más sorprendentes: el hecho de que no hubiera un solo agente en la Franja que advirtiera a sus contactos israelíes en tiempo real sobre lo que se esperaba. No es sólo una cuestión de inteligencia humana. Poco después de que terminaran las consultas telefónicas bajo el liderazgo de Halevi, a las 4:50 de la mañana, comenzaron los preparativos prácticos en la Franja para el ataque. Miles de terroristas de Hamas se separaron de sus familias, abandonaron sus hogares y se presentaron en los lugares designados. ¿Cómo fue que ningún sistema de gestión de datos israelí, del tipo que la Inteligencia Militar estaba tan orgullosa de utilizar, identificó esta acumulación de actividad inusual? «Había una pantalla allí con miles de píxeles brillantes, pero todos estábamos concentrados en descifrar otros cinco o seis parpadeos y simplemente no nos dimos cuenta», dice con pesar uno de los investigadores.

El desastre del 7 de octubre, más que ser el resultado de las decisiones equivocadas de esa noche, refleja la culminación y la intersección de procesos negativos que se desarrollaron a lo largo de muchos años. A la cabeza de ellos están la concepción política (Hamás como un activo israelí), el error de inteligencia (Hamás no quiere ni puede montar un ataque a escala de división) y el débil despliegue defensivo. Fue un eclipse total cuyas consecuencias se estrellaron contra los israelíes, como una presa que se rompe por un tsunami, a las 6:29 de esa mañana.

«Es física. Las cosas llevan tiempo», afirmaron repetidamente los altos mandos de la fuerza aérea al explicar por qué la fuerza aérea tenía dificultades para atacar rápidamente cuando no se le daba ni una gota de advertencia de inteligencia temprana (Tomer Bar ni siquiera estaba en la línea durante las consultas de Halevi). Lo mismo se afirma con mayor vehemencia en las brigadas de reserva a cuyas tropas el Estado Mayor ordenó entrar en el Néguev occidental en automóviles privados, con fusiles y cargadores, cuando se hizo evidente que los kibutz estaban siendo capturados.

Los oficiales superiores que hablaron en el evento de Palmahim hablaron mucho sobre la responsabilidad y los remordimientos de conciencia. Algunos dijeron explícitamente: este fracaso, y nuestra parte en él, nos perseguirá hasta el último día. Otros se centraron en detalles y escenas específicas que reflejan lo que el jefe del Estado Mayor escuchó en el kibutz Nir Oz.

El pasado 7 de octubre, el comandante de un batallón de la brigada de infantería de Golani, cuyos soldados murieron en la frontera durante los combates, fue entrevistado en Yedioth Ahronoth. «Si nos hubieran avisado con media hora de antelación, las cosas habrían sido distintas», dijo. Otro oficial, de rango superior, me dijo que no puede dejar de pensar en un fragmento que vio en la película de terror que la Unidad del Portavoz de las FDI editó a partir de las escenas de la masacre: el cuerpo de un soldado de Golani que había sido asesinado en uno de los puestos de avanzada, vestido únicamente con calzoncillos y un chaleco protector. «Ni siquiera le dieron el mínimo respeto para que pudiera vestirse cuando comenzó el ataque», dijo.