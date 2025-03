Por qué no es posible celebrar plenamente el éxito en los Oscar de “No other land”

Cuando me desperté con la tremenda noticia de que «No Other Land» había ganado el Oscar a la mejor película documental, me emocioné. Emocionada por los directores y llena de esperanza de que sus conmovedores mensajes en el discurso de aceptación -detener la guerra, devolver a los rehenes, liberar al pueblo palestino- fueran escuchados por todos los israelíes que sintonizaban las noticias de la mañana. Pero todavía faltaba algo.

Soy lo suficientemente vieja como para recordar la película de 2009 «Budrus», sobre la lucha de los palestinos de Cisjordania contra el muro de separación. Pero el muro no hizo más que crecer, y en 2011 apareció el documental «5 Broken Cameras». Este exquisito documental humanizó profundamente la vida palestina bajo la ocupación. La premisa de un padre que documenta a su hijo, pero se ve arrastrado a la política a través de su cámara era creativa, original y universalizadora.

Esa película también fue creada por un israelí y un palestino (Guy Davidi y Emad Burnat). También fue nominada a un Oscar, poniendo la difícil situación de los palestinos en el centro de atención para que todo el mundo la viera.

Esa situación debería haber provocado más indignación cuando el director palestino Burnat fue acosado para entrar en Estados Unidos y asistir a la ceremonia. Pero la película no ganó, se construyó el muro de hormigón que odiaba y documentó, y la ocupación continuó.

Estoy del lado de «No hay otra tierra». Me enferma la violencia matona, kafkiana, que dura toda la vida de ocupación contra las aldeas palestinas de Masafer Yatta, que son paupérrimamente pobres. He visitado las colinas del sur de Hebrón, he visto cómo viven, me he sentado con los niños, he mirado sus libros escolares y he visto «No hay otra tierra» en una proyección especial al aire libre que se celebró allí mismo el año pasado.

Me enorgullece que el codirector israelí, Yuval Abraham, haya sido un periodista de investigación estrella en Local Call y +972 Magazine, un proyecto de medios que ayudé a fundar en 2010, junto con mis colegas. Escribí mucho para +972 Magazine y fui presidenta de la junta de la ONG durante los primeros ocho años (que terminaron antes de que Abraham se uniera).

Y no hace falta decir que la película en sí es excelente, pero mientras la veía me sentí inquieta. Ya he pasado por eso antes.

Además, «5 Broken Cameras» apareció durante una etapa en la que los conflictos entre israelíes y palestinos y entre israelíes y árabes produjeron algunos de los documentales más magníficos que había visto hasta entonces.

Estuvo «Vals con Bashir» en 2008, que no trataba sobre la ocupación palestina, pero exponía el trauma demoledor y la angustia moral de la primera guerra del Líbano a través de lo que para mí fue un estilo cinematográfico fascinante. «La ley en estas partes», de 2011, sigue siendo la mejor exposición cinematográfica de un aspecto subestimado pero omnipresente de la ocupación: el sistema legal militar (in)justo que sustenta las prácticas de ocupación más injustas, contado por quienes lo construyeron minuciosamente a lo largo de los años. La investigación de la película fue tan rica que los creadores establecieron un sitio web repleto de documentos de archivo indispensables, lo que no deja excusas para no saber sobre esta columna vertebral esencial de la ocupación.

Y luego estaba «The Gatekeepers». Esta película de 2012 se convirtió en una sensación internacional. Los extranjeros me preguntaron durante años si la película había marcado un punto de inflexión en las actitudes israelíes hacia la ocupación, o las prácticas militares de Israel en general. La respuesta fue no.

Hace casi dos años, me sacudió el documental «20 días en Mariupol». Estaba seguro de que nadie podría permanecer indiferente al sufrimiento de Ucrania después de verlo. Un año después, la película ganó el codiciado premio de la Academia. Pero la guerra continúa, el mundo avanza, y también lo hace la verdad: según el presidente de los EE. UU., Donald Trump, «la guerra continúa, el mundo avanza y la verdad también». Para Trump, Ucrania inició la guerra, Volodymyr Zelenskyy es un dictador y el país podría verse obligado a renunciar a sus recursos y a su territorio para alcanzar la paz.

Estoy emocionada por Basel Adra y Yuval Abraham. Espero desesperadamente que su colaboración y amistad convenzan a la gente de suspender su cinismo, respetar la forma en que la gente puede canalizar la injusticia y la furia resultante hacia el arte en lugar de la violencia. Nunca dejaré de amar los grandes y conmovedores documentales, y rezo para que el bufón ministro de cultura de Israel, que vomitó bilis sobre la película que no ha visto, sea expuesto como el fraude protofascista que es.

Pero temo que, al igual en que la época dorada de los documentales de Israel y Palestina que transformaron mi propia apreciación del género, no sea suficiente. La película no detendrá la ocupación.

Al mismo tiempo, si incluso una persona cambia de opinión y se opone a la ocupación, la película es un éxito a mis ojos mucho más allá del Premio de la Academia.