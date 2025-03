Evasión, cinismo y pánico: la campaña de Netanyahu contra una comisión estatal de investigación

Una comisión de investigación estatal, dotada de un mandato adecuado, probablemente se centraría en cuatro funcionarios: el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Herzl Halevi y el jefe del servicio de seguridad Shin Bet, Ronen Bar. Los cuatro son conscientes de ello, pero sólo tres exigen que se forme un panel.

El caso atípico, Netanyahu, está llevando a cabo una campaña sistemática de deslegitimación, llena de mentiras, manipulación e incitación salvaje contra el presidente de la Corte Suprema, Isaac Amit, quien por ley debe nombrar a los miembros de la comisión.

Encuesta tras encuesta muestra que una gran mayoría de israelíes –alrededor del 70 por ciento– apoya la creación de una comisión estatal de investigación sobre los errores del 7 de octubre de 2023. En cambio, Netanyahu, que ha evitado asumir cualquier responsabilidad, admitir errores o pedir perdón, no goza de la confianza del público. La “nación” (en nombre de la cual habla el primer ministro) valora la responsabilidad por encima de la evasión, la integridad por encima del engaño y el coraje por encima de la cobardía.

La Oficina del primer ministro, el partido Likud y sus portavoces en las redes sociales, el Canal 14 News y otros medios electrónicos, están invirtiendo recursos en una campaña sucia contra la formación de una comisión y contra Amit, hasta ahora sin éxito.

El Consejo de Octubre –1.500 familias de israelíes que fueron asesinados o capturados en la masacre del 7 de octubre– fue formado para exigir una comisión estatal de investigación. La violencia que algunos de sus miembros sufrieron en la Knesset esta semana por orden de Amir Ohana, conocido formalmente por nosotros como el presidente de la Knesset (que aún no se ha molestado en disculparse por lo que llamó un “desafortunado evento”) es una prueba más del pánico que se apodera de Netanyahu y sus compinches.

Este fracaso abyecto está pasando factura al primer ministro. El pánico es un eufemismo para describir su comparecencia esta semana en la Knesset. Junto a sus quejas sobre el «Estado profundo» y «una burocracia movilizada para colaborar con los medios de comunicación», dedicó tiempo a la cuestión de la comisión estatal de investigación. Sus argumentos fueron confusos, contradictorios y, sobre todo, lamentables. «La mayoría de la gente», dijo, «no apoya una comisión estatal».

Desde los escaños de la oposición, los diputados gritaron que las encuestas mostraban lo contrario, pero no fue así. El «pueblo», explicó Netanyahu, no entiende realmente los problemas (en otras palabras, el pueblo es estúpido), pero cuando se le explique todo, su opinión cambiará. Pronto se corrigió: «El pueblo es realmente inteligente y entiende lo que está sucediendo».

Los métodos de la máquina de veneno bibista son bien conocidos. El mensaje viene desde arriba y cobra impulso desde abajo hasta que alcanza una masa crítica. El que lo inicia y lo mantiene en funcionamiento –Netanyahu– lo respalda públicamente.

Lo hemos visto una y otra vez. David Amsalem y Galit Distel Atbaryan, del Likud, ya no son necesarios. Bibi se ha sumado a la lucha y ahora encabezará la campaña contra la comisión.

Después de que su desgracia criminal quedara expuesta en las comisiones que investigaron el desastre del Monte Meron y el asunto del submarino, el primer ministro no tiene intención de revivir esa experiencia (esta vez 1.000 veces, dada la magnitud del desastre).

¿Qué propone en cambio? Una comisión a imagen del Israel al que aspira: político y poco profesional, dividido, poco práctico, conflictivo e improductivo. Una comisión por la que se luchará eternamente y que nunca llegará a ninguna conclusión.

Mientras tanto, Netanyahu ha dejado en el olvido la propuesta que se le había pedido al diputado Ariel Kallner que presentara: la Knesset designaría una comisión. No es gran cosa; ya se encontrará otro idiota útil para el próximo proyecto. Dios sabe que el grupo parlamentario del Likud en la Knesset está lleno de ellos.

También son enemigos

La inestabilidad psicológica del primer ministro no se ha visto ayudada por el hecho de que cada vez más rehenes que regresan y las familias de los que siguen cautivos se dan cuenta de que no tienen a nadie en quien confiar, salvo en Estados Unidos.

Cuando Omer Shem Tov le dijo al presidente Donald Trump: «Mi familia y yo mismo creemos que Dios te ha enviado para liberarnos», y Naama Levy dijo: «Tú eras nuestra esperanza cuando estábamos allí, y ahora eres su esperanza», sus palabras resuenan en su hogar en Israel. En Cesarea, están furiosos.

Además de su constante temor a que la coalición se derrumbe si se llega a un acuerdo con Hamás, Netanyahu tiene otra preocupación: ver que los rehenes regresan y esperar con su esposa para que le den las gracias. En cambio, ella recibe llamados para que traiga a casa al resto.

Esta ansiedad se hizo evidente esta semana en la Knesset, cuando el diputado de la oposición Chili Tropper leyó una carta que Yarden Bibas le había pedido que entregara. Netanyahu se retorció en su asiento, su rostro se puso gris y sus ojos se volvieron más malvados que de costumbre. Ignoró desafiante a Tropper cuando el diputado finalmente le entregó la carta. En lo que respecta al primer ministro, Bibas, Eli Sharabi y todos los demás eran simplemente oponentes que se sumaban a la fila.

Ante el sentimiento que ha surgido en la primera etapa del cese del fuego, Netanyahu se siente impotente. Más de un año después del primer acuerdo de rehenes, quienes permanecieron en Gaza se habían convertido en imágenes bidimensionales para la mayoría de los israelíes. Luego, de repente, surgieron como personas reales, de carne y hueso, demacrados y mentalmente marcados, y todos se unieron para luchar por los que quedaron atrás.

¿Qué hizo Netanyahu? Como siempre, se hizo la víctima: “¡Estáis destrozando las almas de las familias de los rehenes!”, gritó Netanyahu a los escaños de la oposición. Curiosamente, las propias familias no lo afirman.

Tuvimos un ejemplo del cinismo del primer ministro esta semana cuando publicó un video de él llamando a Sharabi justo antes de que la ex rehén abordara el avión privado de Miriam Adelson hacia Washington.

Netanyahu sabía que lo atacarían por el momento tan inoportuno y trató de remediar la situación de manera preventiva: «Intenté hablar contigo hace unos diez días y me alegro de que lo esté haciendo ahora». ¡Qué mente más maliciosa! ¡Qué cinismo más maligno!

Supongamos que efectivamente hubo un intento fallido. ¿Por qué no volver a llamar al día siguiente o dos días después? ¿Por qué esperar hasta que se enterara de la invitación de Trump? ¿Cómo se atreve a tratar tan irrespetuosamente a este hombre, que a su vez no habló en absoluto de sí mismo, sino de devolver a su hermano cautivo?

Netanyahu limitó deliberadamente sus disculpas a Sharabi al hecho de que «tardó tanto en sacarte de allí». No pidió perdón ni se disculpó por el día en la frontera de Gaza, cuando secuestraron a Eli y asesinaron a su esposa e hijas. Deja eso en manos del ejército y del servicio de seguridad Shin Bet. Son ellos los que se disculpan, se avergüenzan, se desgarran por sus pecados y se investigan a fondo. El trabajo de Netanyahu es reprenderlos e incitarlos.

Envidia del Estado profundo

El primer ministro regresó de su visita a Washington con envidia. Trump ha trastocado el orden mundial y ha sacudido las instituciones estadounidenses y mundiales, algunas hasta el punto de hacerlas colapsar. Durante años, el primer ministro fantaseó con hacer exactamente lo mismo y fracasó.

¿Cuántas veces ha exigido «investigar a los investigadores»? Y entonces llega Trump y los despide a todos. Es todo tan fácil. En Israel, el pequeño Bibi no puede librarse de sus enemigos, los guardianes del buen gobierno que se niegan a reconocerlo como rey.

En las reuniones informativas que ofreció al final de su visita, Netanyahu mencionó sus conversaciones con Trump sobre los paralelismos entre Estados Unidos e Israel en el «Estado profundo». Desde entonces, no ha parado de alardear de ello.

El dique se ha roto. Paso a paso, bajo el manto de la guerra, las negociaciones de rehenes y la locura general, el gobierno avanza en su objetivo de cambiar la faz del país. El shock global provocado por Trump, la atmósfera de opresión y el agotamiento general en Israel lo están ayudando.

El principal foco de las protestas en este momento son los rehenes. Netanyahu cuenta con esta confusión. ¿Por qué se manifestarán grandes protestas? ¿Por cómo han abandonado a los rehenes? ¿Por la reforma judicial? ¿Por la evasión institucionalizada del servicio militar por parte de los ultraortodoxos en contraste con el precio de sangre demencial que pagan quienes lo sirven? La sobreabundancia de temas es inimaginable.

Y todavía no hemos hablado de los miles de millones de shekels destinados a sus socios de coalición, que alcanzaron un nuevo máximo/mínimo esta semana: cada vez más dinero para la Torá, parte de él para estudios ficticios, incluido dinero para estudiantes de yeshivá que estudian en el extranjero. Es difícil creer cuánto dinero puede gastar en Dios un gobierno que no tiene Dios.

Hay que destituir a quienes se interponen en el camino. Tres personas son actualmente las únicas que impiden la transformación de Israel de una democracia –que sufre constantes ataques de su propio gobierno– a una autocracia nacionalista y mesiánica que raya en el fascismo. Son la fiscal general Gali Baharav-Miara, el jefe del Shin, Bet Ronen Bar, y el presidente de la Corte Suprema, Isaac Amit.

Se han enfrentado a una campaña de demonización liderada por el primer ministro a través de varios subcontratistas, en primer lugar el ministro de Justicia, Yariv Levin, quien esta semana inició el proceso de destitución del fiscal general, quien también es el fiscal jefe en el caso penal contra Netanyahu.

El momento de la decisión de Levin no puede separarse del proceso por corrupción. Netanyahu no quiere llegar a la fase de interrogatorio, sino seguir testificando ante su abogado, Amit Hadad. Baharav-Miara lo está volviendo loco con su negativa a entablar negociaciones para un acuerdo de culpabilidad por iniciativa del Estado y no de la defensa, y en condiciones de lujo, como él está acostumbrado.

El momento tampoco puede separarse de la política de coalición. La Knesset tiene hasta el 24 de marzo para aprobar el presupuesto estatal; de lo contrario, el gobierno caerá. Muchos diputados ultraortodoxos exigen una exención total del servicio militar obligatorio antes de esa fecha.

El fiscal general envió el miércoles una carta enérgica al ministro de Defensa, Israel Katz, exigiendo el cumplimiento de la ley.

La ley es algo con lo que el gobierno tiene dificultades en muchos ámbitos. El inicio del proceso de destitución en este momento tiene como objetivo mostrar a los ultraortodoxos la seriedad con la que Netanyahu quiere atender sus necesidades y asegurarles que el gobierno tiene buenas intenciones: pronto la echaremos y la reemplazaremos por una nulidad que nos permitirá aprobar una ley que evite el reclutamiento.

«Simplemente dejémosle pasar el receso de primavera de la Knesset», dice la gente del primer ministro a sus socios ultraortodoxos, y cuando los legisladores vuelvan a reunirse para el verano, después del Día de la Independencia, Baharav-Miara ya no estará aquí para molestarnos.

Los destinatarios de este mensaje saben que se trata de un proceso largo que finalmente será decidido por la Corte Suprema –en su calidad de Tribunal Superior de Justicia– y que sus posibilidades de éxito no son grandes.

Al borde del abismo

Levin lo sabe, pero no es relevante. Primero tiene que asegurar la aprobación del presupuesto estatal, que mantendrá al gobierno con vida hasta marzo de 2026. Luego, cuando el Tribunal Supremo anule la destitución del fiscal general, podrá alegar que los jueces actuaron sin autoridad porque el tribunal está dirigido por un presidente «que fue nombrado ilegalmente». Entonces podrá proceder y despedir al fiscal general.

Este es el plan, que provocará una crisis constitucional y derribará el orden gobernante. El responsable en gran medida de la revolución judicial está decidido a completar la obra de destrucción que no logró llevar a cabo en 2023.

Nunca en la historia de Israel ha ocupado un cargo público una persona tan peligrosa, por no decir psicótica. La carta que Levin envió el miércoles por la noche al secretario del gabinete estaba plagada de insultos, groseras maldiciones y desagradables calumnias contra el fiscal general. Éste es su estilo, ésta es la esencia del hombre.

Al igual que Netanyahu, será recordado como una maldición para Israel. Lo que Hamas, Hezbolá e Irán no lograron con misiles y cohetes, Levin, Netanyahu y su gobierno están tratando de hacerlo a su manera: encender un anillo de fuego que consumirá las instituciones democráticas del país.

Sus bases huelen sangre, su boca echa espuma de alegría. Los ministros del Likud compiten para adular a Levin y burlarse del fiscal general.

Más a la derecha, Itamar Ben-Gvir ya ha dado señales de que es hora de hablar de un regreso. Las voces aparentemente sensatas de la coalición, que comprenden el desastre de Levin-Netanyahu, han guardado silencio.

Uno de los que no se quedó callado fue el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, que dice representar a una «derecha de estadistas». Se puso del lado de Levin y anunció el miércoles por la noche que apoyaba la destitución del fiscal general que él mismo había nombrado. Estaba orgulloso de esa elección, hasta el momento en que se unió al gobierno del fracaso.

«Aprendí de mis errores», dijo. Con esto completó el proceso acelerado de convertirse en un bibista de pleno derecho. Sa’ar tiene la intención de seguir cooperando con Levin en su plan contaminado para reestructurar el Comité de Nombramientos Judiciales.

La versión original del plan les fue presentada de buena fe por los mediadores Yizhar Shai y Dedi Simchi. Shai fue ingenuo al pensar que estos dos ángeles de la destrucción –el original y el converso– realmente buscaban cerrar la brecha en la nación. El otro día, Shai se dio cuenta de que lo habían engañado y anunció que retiraba su nombre del plan. ¿Cuándo se le pasará la borrachera a Simchi?

Mientras tanto, la Oficina del Primer Ministro le comunicó a Bar que debía dimitir y le insinuó que, si no lo hacía, lo despedirían. Entre las personas que lo amenazan se encuentran aquellas a las que el Shin Bet está investigando por sospechas de vínculos ilícitos con Qatar.

Por cierto, Qatar tuvo la inimaginable audacia de lanzar un ataque verbal contra el Shin Bet después de que se publicara el informe de investigación de la agencia. Probablemente eso lo diga todo.

Será muy difícil despedir a Bar mientras la investigación esté en curso. La mafia de Jerusalén liderada por Netanyahu tampoco puede despedir a Amit.

¿Qué puede hacer? Seguir desacreditándolo y socavando su legitimidad mientras reaviva su golpe de Estado que dañará la independencia de Amit, sus colegas en el poder judicial y todo el sistema de aplicación de la ley.

Nada los detendrá. Y si, para espesar la niebla, tienen que volver a una guerra que costará la vida a rehenes y soldados, que así sea.