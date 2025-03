La reunión, que tuvo lugar en 2019 en las oficinas del Departamento de Custodia de Bienes Ausentes del gobierno, fue excepcional. En un extremo de la mesa se sentó la custodio general, Sigal Yakobi, y junto a ella, Hananel Gurfinkel, quien estaba a cargo de la cartera de Jerusalén Este del departamento. Frente a ellos estaban un ex fiscal general israelí, Michael Ben-Yair, y su abogado, Michael Sfard, uno de los principales abogados de derechos humanos de Israel.

En la agenda estaba la propiedad de una antigua casa en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, donde Ben-Yair vivió hasta los 5 años, en 1948. En un proceso legal extraño y también dudoso, y para profundo disgusto de Ben-Yair, la propiedad de la casa no había sido restituida previamente a su familia sino más bien entregada a una organización sin fines de lucro de derecha, Meyashvei Zion (Colonos de Sión), cuyo objetivo es traer residentes judíos a este barrio árabe.

Hananel Gurfinkel ha ocupado durante años altos cargos en la unidad de custodia, a pesar de que –o quizás porque– fue el fundador de otra organización dedicada a la judaización de Jerusalén. En la reunión de 2019, según Ben-Yair, Gurfinkel declaró que ya existía una sentencia firme y que la familia de Ben-Yair no tenía ningún derecho sobre la propiedad, que anteriormente estaba en su posesión.

«Yakobi no respondió, ella lo apoyó», relata Ben-Yair, que ahora tiene 82 años. «La sensación era que no había nada que hacer: había un hekdesh [fideicomiso de beneficencia], y el hekdesh era el propietario de la propiedad, y el tribunal había decidido. Pero justo cuando estábamos a punto de abandonar la reunión, sintiéndonos tristes y mortificados, ella [Yakobi] abre la escritura del hekdesh y dice, abatida: ‘Pero esto es en realidad un hekdesh familiar'».

En la legislación israelí, el hekdesh familiar se parece a un testamento y tiene por objeto garantizar que las propiedades se transmitan a las generaciones futuras de una familia. Esto contrasta con el hekdesh religioso, que transfiere las propiedades a la comunidad o al uso de una sinagoga. Todos los presentes estaban desconcertados.

Ese momento dio inicio a una saga política y jurídica de seis años que terminó recientemente con la victoria de Ben-Yair: impidió con éxito que los colonos se apoderaran de la casa de su abuelo y desalojaran a la familia palestina que vivía allí. Pero antes de que eso sucediera, Ben-Yair tuvo que demostrar que era verdaderamente el nieto de su abuelo, responder al argumento de que no tenía derecho a heredar la propiedad porque estaba en contra de la judaización del barrio y, finalmente, renunciar al dinero del alquiler que los colonos judíos habían cobrado a los palestinos a expensas de su familia.

En este largo y tortuoso camino también se puso de manifiesto la profundidad de la cooperación entre las autoridades estatales y la organización de colonos. «Si eso es lo que le ocurrió a una persona que difícilmente puede calificarse de debilitada», dice Sfard, «imagínense las posibilidades que tiene un palestino de la parte oriental de la ciudad, que no tiene acceso a información, ni recursos, ni abogado. Qué imposible es para las personas que son víctimas de este sistema».

El padre de Michael Ben-Yair era un inmigrante de Persia; su madre nació en el Mandato Británico de Palestina, de padres de ascendencia georgiana. Cuando él nació, la familia vivía en un pequeño barrio de Jerusalén llamado Nahalat Shimon, un enclave judío densamente poblado dentro de Sheikh Jarrah, una zona palestina.

En La rosa y las espinas, sus memorias sobre el barrio, el académico y activista de derechos humanos Hayim Tawil escribió: «Había una pobreza terrible, que se manifestaba en el hacinamiento severo en las casas y en el hecho de que los edificios estaban muy cerca unos de otros. Y [se manifestaba también] en el pequeño tamaño de las habitaciones en las que se acurrucaban los niños, la cantidad exigua y ridículamente pequeña de ropa y la ausencia de medicamentos. Los callejones estrechos no estaban pavimentados y en algunos lugares había montones de basura o piedras que habían rodado. No había nada verde en nuestro barrio, ni un árbol, ni una flor y ninguna otra mancha de color aparte de la ropa lavada que se extendía de casa en casa».

La familia de Ben-Yair estaba en mejor situación que otras. Vivían en una de las casas más grandes del barrio: una estructura de dos pisos con techo de tejas y una tienda de comestibles en el frente. La tienda, que atendía tanto a judíos como a árabes, estaba a cargo de la abuela de Michael, Sarah Jannah Shvili. En 1927, la abuela Sarah fue al tribunal rabínico de Jerusalén para disponer la disposición de su propiedad después de su muerte. Ben-Yair está seguro de que su objetivo era redactar un testamento para dividir la casa entre su hija (su madre) y sus dos hijos de un matrimonio anterior. Pero en lugar de un testamento, salió del tribunal con una escritura para un fideicomiso de beneficencia.

En Jerusalén, a principios del siglo XX, la creación de un hekdesh era una forma muy común de proteger y transmitir bienes inmuebles. La escritura, firmada por jueces rabínicos, estipula quién será el propietario de la propiedad y cómo la administrará. El Sarah Jannah Hekdesh, que está formulado de una manera típica de la época, prevé la división de la casa entre los hijos y la herencia de sus descendientes a perpetuidad.

La escritura concluye, como es habitual en este tipo de documentos: «Si, Dios no lo quiera, no queda ninguna semilla sustentable para ninguno de los beneficiarios del hekdesh antes mencionado, entonces su parte se convertirá en un hekdesh para el beneficio de la sinagoga georgiana en el barrio de Nahalat Shimon».

Michael Ben-Yair

Ben-Yair conserva pocos recuerdos de la casa y del barrio. Tenía 5 años cuando estalló la Guerra de la Independencia y los judíos de Sheikh Jarrah, que estaba en la línea del frente, fueron evacuados. Los evacuados fueron alojados temporalmente en una escuela de la red internacional de la Alianza en Jerusalén.

«Recuerdo fotografías de nosotros como refugiados en la escuela, familia tras familia, cama tras cama», dice Ben-Yair.

Después de varias semanas en la escuela, el recién nacido Estado proporcionó a la familia de Ben-Yair una vivienda alternativa en una propiedad palestina abandonada en el oeste de la ciudad. El mismo tipo de acuerdo compensatorio, añade, se aplicó a todos los evacuados de Nahalat Shimon. «Recibimos dos apartamentos en la calle Jaffa, cerca de la estación central de autobuses, y mi abuela también recibió una tienda en Romema. Éramos refugiados y recibimos una compensación, no del Estado ni de la Agencia Judía, sino en forma de propiedad árabe abandonada. Los refugiados árabes recibieron una compensación de la propiedad judía abandonada».

En 1950, la Knesset aprobó la Ley de Bienes de los Ausentes, en virtud de la cual se expropiaban todas las propiedades abandonadas por los refugiados palestinos en Jerusalén Occidental y en el resto de Israel sin ningún tipo de compensación. En 1970, tras la conquista de Cisjordania y la unificación de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días, la Knesset promulgó una legislación adicional que permitía a los judíos reclamar propiedades abandonadas que habían poseído anteriormente en Jerusalén Oriental.

De este modo, a la familia Ben-Yair, como a muchas familias judías que habían abandonado sus propiedades en 1948, se le ofreció una doble compensación: los bienes que habían abandonado los árabes en el oeste de la ciudad y los bienes originales que pertenecían a la familia en la parte oriental de la ciudad. Este método fue posible porque el custodio jordano de las propiedades enemigas decidió en 1948 actuar de manera opuesta a su homólogo israelí. Mientras que Israel transfirió todas las propiedades palestinas abandonadas a la égida del Estado, los jordanos mantuvieron meticulosamente las propiedades registradas a nombre de los propietarios judíos originales.

Desalojo de colonos del asentamiento de Eviatar en el año 2021.

Así, relata Ben-Yair, el custodio ofreció a los propietarios judíos de propiedades en Jerusalén Este la oportunidad de reclamar sus bienes. «Mi padre y mi madre todavía vivían y nunca se nos pasó por la cabeza esa idea», dice. «Recuerdo que mi madre y mis hermanas fueron a Sheikh Jarrah. Mi madre entró en la casa y saludó a la dueña. La mujer pensó que la iban a desalojar y mi madre le dijo: «Vive aquí, es tuya».

«Y mi madre nació en 1910, no es una persona de izquierdas como hoy», continúa irónicamente. «Éramos refugiados y ellos eran refugiados, vivíamos en casas abandonadas y ellos vivían en casas abandonadas. Es difícil hablar de justicia en tiempos de guerra, pero aun así, es un tipo de justicia».

En los últimos años, la familia vendió las propiedades en Jerusalén Oeste y se mudó a Ramat Gan. Ben-Yair asistió al internado militar en Haifa y a la Escuela Reali en la ciudad. Después de su servicio militar, se inscribió para estudiar derecho en la sucursal de Tel Aviv de la Universidad Hebrea. Después de una corta carrera como abogado, fue nombrado juez en el Tribunal de Magistrados de Jerusalén y luego en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. En 1993, el Ministro de Justicia David Libai lo nombró fiscal general del gobierno dirigido por Yitzhak Rabin.

El 19 de septiembre de 1995, Ben-Yair convocó una reunión con el comisario de policía y un representante del servicio de seguridad Shin Bet sobre la incitación que entonces imperaba en la derecha contra el primer ministro, tras los Acuerdos de Oslo. El 4 de noviembre, fue con su mujer, Niva, a ver la película «El cartero».

«Es una película italiana sobre un líder sindical que es asesinado en una reunión de trabajadores», recuerda Ben-Meir. «Cuando salimos de la película, mi esposa dijo que esperaba que las cosas terminaran mejor aquí. En ese momento, un adolescente se me acercó y me preguntó si yo era Michael Ben-Yair. Le dije que sí y me dijo que habían disparado a Rabin».

Ben-Yair fue al hospital Ichilov, adonde habían llevado a Rabin, y luego a una reunión de gabinete en el Kirya –la sede del organismo de defensa, en Tel Aviv– donde Shimon Peres fue declarado primer ministro en funciones. “Mi hija se casó un mes antes del asesinato y Rabin estuvo en la boda”, recuerda Ben-Yair. “Se sentó a la mesa con [el presidente del Tribunal Supremo Meir] Shamgar. No podían saber que un mes después Shamgar encabezaría una comisión para investigar el asesinato de su compañero de viaje”.

En junio de 1996, cuando Benjamin Netanyahu se convirtió en primer ministro, Ben-Yair consideró la posibilidad de dimitir, pero decidió quedarse. «No quería que [el cargo de fiscal general] se convirtiera en un trabajo político. El cargo de fiscal general es un puesto profesional que debe tolerar un cambio de gobierno», afirma. El punto crítico, desde su perspectiva, llegó tres meses después, en septiembre de 1996.

«A petición del alcalde de Jerusalén, Ehud Olmert, se celebró un debate en el gabinete sobre el uso de medios de represión contra el Waqf musulmán (fondo de beneficencia) para pequeñas obras en el Monte del Templo. En la reunión dije que también debíamos considerar las posibles consecuencias de la represión, por ejemplo, una grave alteración del orden público. Después de mí, habló Ami Ayalon, el jefe del Shin Bet, y apoyó lo que dije. Les dije que si quieren que todo el mundo se una contra ustedes, hagan lo que pide Olmert.

«El primer ministro dijo: ‘Acepto el cargo de fiscal general, no se tomarán medidas coercitivas’. Me fui a casa feliz y contento. Eso fue el viernes. El lunes por la tarde, después del final de Yom Kippur, vi a Olmert abriendo con un pico la entrada al túnel del Muro Occidental y luego estallaron disturbios».

Un centenar de palestinos y 17 soldados israelíes murieron en los disturbios que siguieron a la apertura del túnel. «Me quedé atónito, traté de averiguar qué había pasado», relata Ben-Yair. «Resultó que, después de que saliéramos de la reunión del gabinete, el primer ministro, el alcalde de Jerusalén y dos o tres ministros más -sin la [presencia del] ministro de Defensa y sin Ami Ayalon- decidieron que si no había ninguna medida de seguridad en la cima del Monte del Templo, entonces se abriría el túnel de abajo.

«Ese día», añade Ben-Yair, «me dije a mí mismo que ese hombre [el primer ministro] era un aventurero, un charlatán, peligroso. A pesar de ello, no quería dimitir por ese asunto». No fue hasta diciembre que Ben-Yair comunicó al ministro de Justicia que se marchaba.

«Cuando Netanyahu habló de la necesidad de proteger los tribunales», algo que el primer ministro dijo alguna vez con cierta frecuencia, «fue pura palabrería, palabras vacías, no reflejaron su verdadera opinión: es un actor y actuó. Ese hombre y el Estado de derecho están tan lejos como Washington lo está de Gaza».

Aquella tarde, cuando se abrió el túnel del Muro Occidental, junto a Olmert se encontraban varias figuras clave en el esfuerzo por asentar a los judíos en los barrios palestinos de Jerusalén Este. Entre ellos se encontraban Mati Dan, el jefe de la organización Ateret Cohanim, y el médico y empresario estadounidense Irving Moskowitz, que era el mecenas de los colonos de Jerusalén. El acto también marcó el inicio de un período –que todavía continúa– en el que las organizaciones de colonos de Jerusalén prosperaron.

Uno de los métodos que las ONG de colonos perfeccionaron en esos años en Jerusalén fue el de confiscar o comprar propiedades registradas como propiedad judía y desalojar a los residentes palestinos, sustituyéndolos por colonos. Esto se hizo en el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja, en el barrio de Silwan y también en Sheikh Jarrah. En 2009, una primera familia palestina fue expulsada de Sheikh Jarrah, y al año siguiente otras dos familias.

En el barrio comenzaron a celebrarse manifestaciones semanales de activistas israelíes y palestinos que se oponían a los desalojos y a los asentamientos en general. Ben-Yair, que para entonces ya se había retirado tras una larga carrera judicial que también incluyó un nombramiento como juez interino en el Tribunal Supremo, participó en las manifestaciones. Les dijo a los manifestantes que había nacido en el barrio, algo sobre lo que también escribió en unas breves memorias de 2013 tituladas «Sheikh Jarrah». Calificó la conducta del Estado allí de «una locura impresionante», y añadió: «Tomar medidas que provoquen la apertura de los archivos de 1948», en referencia a las acciones que acompañaron la fundación del Estado, «es simplemente una estupidez, es quitarles la alfombra de debajo de los pies».

Ben-Yair estaba seguro de que, como ningún miembro de su familia había reivindicado la propiedad de la casa ni había vendido los derechos a los colonos, el estatus de los inquilinos palestinos estaba asegurado. En una de las manifestaciones, recuerda, el escritor David Grossman estaba de pie junto a él. «Señalé la casa, en la que ondeaba una bandera palestina, y le dije que yo había nacido allí y que no derramaba ni una lágrima por ello».

Lo que Ben-Yair no sabía era que desde hacía años, bajo sus narices, en el caso de esa misma casa, se estaba desarrollando el mismo proceso contra el cual él se estaba manifestando.

Los colonos comenzaron a intentar hacerse con el control de la Casa Sarah Jannah en 2002, cuando el edificio quedó bajo la lupa de los derechistas, que investigaban sistemáticamente la situación legal de cada una de las estructuras del barrio. A petición de los colonos, el tribunal rabínico de Jerusalén (que seguía teniendo autoridad sobre la disposición del hekdesh) designó a dos representantes del grupo Colonos de Sión, que era muy activo en Sheikh Jarrah, para que fueran los emisarios del tribunal en el asunto del hekdesh Sarah Jannah, con el fin de ponerse en contacto con las autoridades pertinentes y localizar a los herederos.

En un tiempo sorprendentemente breve, los dos –Tzachi Mamo y Oren Shefer– informaron al tribunal que no se había podido encontrar a los herederos y que, por lo tanto, se proponían actuar como administradores del hekdesh. El custodio general, que administraba las propiedades judías en Jerusalén Este, se opuso a la solicitud porque se trataba de un hekdesh privado y familiar y, como tal, era imperativo localizar a los herederos. Pero más allá de la objeción por escrito, no hizo ningún esfuerzo por encontrar a los propietarios.

Ignorando la oposición del custodio, el tribunal rabínico designó a Mamo y Shefer como fideicomisarios. Los dos pidieron entonces al custodio general que entregara la casa al hekdesh. Aunque el funcionario había dejado claro que el hekdesh era privado, accedió a la petición e incluso concedió a Mamo y Shefer casi un cuarto de millón de shekels (hoy unos 70 millones de dólares) que habían cobrado en concepto de alquiler a los inquilinos palestinos a lo largo de los años.

A partir de entonces, el alquiler empezó a fluir directamente a los dos. Los beneficios se invirtieron en reforzar el asentamiento judío en la zona, según informaron al tribunal. Nadie se detuvo a preguntar si no era extraño que no se hubiera encontrado un solo heredero de una familia judía que vivía en Jerusalén en 1948. Un simple examen de los registros del Ministerio del Interior habría revelado que los herederos de Sarah Jannah, una ciudadana israelí que vivió una larga vida, figuraban allí. De hecho, uno de ellos era una figura muy conocida que ocupaba entonces un puesto muy alto, un puesto de juez, en el mismo ministerio al que está subordinado el Custodio de los Bienes Ausentes. En cambio, las autoridades y el tribunal permitieron a los colonos de Sión disfrutar de los ingresos, unos 40.000 shekels al año.

Por si esto fuera poco, en las deliberaciones celebradas en el tribunal rabínico sobre el hekdesh, los rabinos modificaron efectivamente el testamento de Sarah Jannah. «Ordenamos que se lleve a cabo la actividad de acuerdo con el propósito del hekdesh, que es fortalecer el asentamiento judío en Jerusalén», afirmaron los jueces. En la transcripción de las audiencias del tribunal, los habitantes palestinos son denominados nokhrim (gentiles) y oynim (que significa «hostiles»).

Protesta de palestinos frente a los colonos.

En 2011, apareció un nuevo organismo que pretendía hacerse con el control del hekdesh y de la propiedad: el Comité Comunitario de Georgia. El comité exigió la casa, alegando que implementaría mejor la escritura del hekdesh construyendo una sinagoga en el barrio y, por lo tanto, deberían reemplazar a los Colonos de Sión como fideicomisarios. Una vez más, nadie se molestó en buscar a los verdaderos herederos.

El tribunal aceptó la solicitud y nombró nuevos fideicomisarios. Mamo apeló la decisión, pero sin éxito. Curiosamente, durante la batalla legal entre los Colonos de Sión y el comité georgiano, la verdad salió a la luz momentáneamente. Según la transcripción de una reunión de 2016 convocada por el tribunal rabínico, David Bender, un fideicomisario de la comunidad georgiana, dijo: «Me dijeron que pertenecía al profesor Yair algo… el profesor Michael Ben-Yair. Estamos trabajando para localizarlo». Catorce años después de que se le arrebatara la herencia al heredero legal, su nombre surgió en las deliberaciones del tribunal, pero la transcripción no muestra evidencia de que el comentario haya suscitado alguna respuesta.

No fue hasta 2019 que Ben-Yair descubrió, por pura casualidad, que la casa en la que nació había estado durante años en posesión de organizaciones que pretendían judaizar el barrio. Se puso en contacto con los abogados Sfard y Alon Sapir, quienes solicitaron una reunión urgente con Sigal.

Yakobi, que por entonces era el custodio general, fue en esa reunión donde Ben-Yair y los demás descubrieron que se trataba de un hekdesh familiar.

Tras la reunión, Ben-Yair y su hermana, Na’ama Bartal, presentaron una solicitud para examinar el expediente del hekdesh. «El tribunal dijo: ‘¿Quiénes son ustedes? Esto es a puerta cerrada. ¿En base a qué pertenecen aquí?'», recuerda Sfard. «Yo dije: ‘¿Qué? Represento al nieto y a la nieta del dueño de la casa’. Entonces me dijeron: ‘Demuestren que su cliente es el nieto’. Entonces comenzó una trayectoria loca de solicitudes al Ministerio del Interior y al tribunal de primera instancia para que emitieran una sentencia declaratoria de que él era el nieto».

Sfard y Sapir, con la ayuda de la ONG Peace Now, emprendieron una investigación genealógica de la familia de Sarah Jannah. Luego presentaron una serie de pruebas al tribunal para obtener un juicio de proximidad familiar. Por ejemplo, demostraron que los nombres de los miembros de la familia aparecen juntos en dos censos de población realizados por los británicos en 1937 (sin Ben-Yair, que nació en 1942) y en 1947 (junto con Ben-Yair). El nombre de Sarah Jannah y el nombre de Ben-Yair y la madre de Bartal también aparecen juntos en el primer censo electoral del Estado de Israel, y sus números de identificación son consecutivos, ya que todos recibieron tarjetas de identificación el mismo día.

Tras recibir la sentencia que confirmaba que su abuela era efectivamente su abuela, Ben-Yair y Bartal se vieron obligados a seguir librando una batalla en el Beit Din (el tribunal rabínico) para tomar posesión de la herencia. En 2022, presentaron una solicitud especial para abrir las deliberaciones a la cobertura mediática. Cuando la solicitud fue rechazada, apelaron ante el Tribunal Supremo, que, excepcionalmente, abrió las audiencias del tribunal rabínico a los medios de comunicación. Fue un hecho poco común en los anales de los tribunales rabínicos, donde casi el 100 por ciento de las deliberaciones se celebran a puerta cerrada. De hecho, sostiene Sfard, la política de puertas cerradas es uno de los problemas relacionados con la cuestión de la expropiación de viviendas palestinas, porque hace posible el método.

Ben-Yair y Bartal tuvieron que enfrentarse a un nuevo argumento. El abogado Shlomo Toussia-Cohen, que representa a la comunidad georgiana, dijo que la declaración pública de Ben-Yair de que estaba a favor de permitir que los palestinos siguieran viviendo en la casa lo descalificaba para recibir su propiedad.

«De los documentos presentados entiendo que el solicitante no está satisfecho con los intentos de lograr la expulsión de los invasores [los palestinos] y renovar el asentamiento judío en el lugar», dijo Toussia-Cohen. «No puede decir que renuncia al hekdesh. Colocar a una persona que piensa que era apropiado transferir la propiedad a personas que invadieron es, en mi opinión, un nombramiento inapropiado». A lo que Sfard replicó: «Eso es una impertinencia increíble. Los fideicomisarios no cumplieron con el primer imperativo, es decir, localizar a los herederos. ¿Y ahora usted representa el bien de la nación?»

La abogada Rachel Wazner, representante del Estado en la audiencia –en aquel momento era directora interina de propiedades religiosas destinadas a fines benéficos del tribunal rabínico– no rechazó la demanda de Toussia-Cohen. En su opinión, era necesario examinar si Ben-Yair había perdido efectivamente la propiedad y qué ocurriría si cambiaba de opinión en el futuro. «Aquí se plantean cuestiones jurídicas complejas», afirmó.

Hablando recientemente con Haaretz, Rachel Shakarji, supervisora ​​de propiedades religiosas destinadas a fines caritativos del tribunal rabínico, declaró: «Si hay una persona cuya visión del mundo es que el hekdesh pertenece a los árabes, yo, como regulador, puedo decirle ‘No’; ese es un enfoque que es razonable expresar».

Sin embargo, según Ben-Yair y Sfard, Shakarji fue la primera persona del sistema que se dio cuenta de que algo no iba bien. Ordenó que se congelaran las cuentas del hekdesh y después apoyó la sustitución de los administradores.

El mes pasado, la saga legal llegó a su fin, en forma de un acuerdo entre el Comité Comunitario de Georgia y Ben-Yair y Bartal. Según sus términos, los georgianos se retirarán del hekdesh y permitirán que Ben-Yair y Bartal sean nombrados fideicomisarios; ellos, por su parte, acordaron no presentar demandas por los fondos que se recaudaron a lo largo de los años de los inquilinos.

«El tribunal tomó una decisión equivocada, pero no por malicia», resumió Shakarji. «A la corte acudieron personas en las que no había motivos para desconfiar, y el tribunal las nombró. En el momento en que Sfard se dirigió al tribunal, congelamos los ingresos. Estoy orgulloso de lo que hizo el tribunal cuando vio dónde se encuentran la verdad y la justicia: no hizo contabilidad política. Estoy orgulloso de la decisión de corregir el error. ‘En el lugar donde se encuentran los penitentes…’ [refiriéndose a un pasaje talmúdico sobre los judíos recién convertidos a la religión, que continúa diciendo: «ni siquiera los justos de pleno derecho se encuentran»]. Al final, dimos un buen servicio a un ciudadano que había sido agraviado».

Hace dos semanas se celebró la primera reunión de los administradores de la casa, todos ellos descendientes de Sarah Jannah. Se tomaron una serie de decisiones preliminares. Según la escritura, no pueden vender la propiedad, pero Ben-Yair quiere redactar un documento legal que establezca que se firmará un contrato de arrendamiento protegido con la familia Amira –los palestinos que viven en la casa desde los años 60– a cambio de un alquiler del 10 por ciento del precio de mercado.

En una situación en la que casi todos los vecinos de esa familia están haciendo frente a demandas de desalojo por parte de organizaciones de colonos, y la Comisión de Planificación y Construcción del Distrito está promoviendo un plan para la expulsión de los palestinos y el restablecimiento del barrio judío de Nahalat Shimon, eso sería una victoria simbólica pero importante tanto para los residentes palestinos del barrio como para los activistas israelíes que los han acompañado durante más de 15 años.

«Hemos visto ante nuestros ojos hasta qué punto los tribunales rabínicos están cooperando y comprometiéndose con la limpieza étnica de Jerusalén Este», afirma Sfard. «El sistema estatal laico no ha hecho nada, lo que demuestra que eso es lo que quiere. Tras descubrir la profundidad del fracaso, escribí una larga y detallada carta de queja a una serie de organismos solicitando que investigaran el asunto. Todavía no he recibido respuesta.

«Eso no hace más que reforzar mi sensación de que lo que ocurrió no fue un accidente. Todo el sistema está calibrado para comportarse así. El ‘accidente’ es que esta vez apareció alguien a quien no se podía ignorar, que tenía pruebas, respaldadas con investigaciones, con los recursos de Peace Now y con representación legal. El accidente es que sacamos a la luz la verdad».

«Quiero bajar un poco el tono», dice Ben-Yair con cautela. «En mi caso, se ha descubierto que ciertas organizaciones sin ánimo de lucro de derechas están actuando para descubrir oportunidades de hacerse con el control de activos con los que no tienen ninguna relación. Están actuando de forma deshonesta, no están cumpliendo con su obligación de encontrar a las personas que están relacionadas con las propiedades, y todo esto ocurrió en el tribunal rabínico, que no cumplió con su obligación de exigir responsabilidades».

Ben-Yair también habla en términos mucho más amplios: «Creo que la única manera de lograr la seguridad de los judíos en Israel es mediante la creación de un Estado palestino junto a Israel. El actual gobierno está presionando precisamente en la dirección opuesta y las cosas volverán a estallar, porque eso contradice la realidad. En realidad, hay 7,5 millones de judíos y 7,5 millones de palestinos y tenemos que dividir el país entre ellos».

Ministerio de Justicia: acusaciones de favoritismo son infundadas

El Ministerio de Justicia hizo la siguiente declaración al diario Haaretz: «Ya en 2003, el custodio general expresó ante el tribunal su opinión profesional, según la cual se trataba de un hekdesh familiar. La propiedad fue entregada en 2006 a los administradores del hekdesh de acuerdo con [su] designación por el tribunal [rabínico]. El custodio general actuó legalmente, efectuando la entrega a los administradores del hekdesh como es habitual, y con eso concluyó el manejo [del asunto] por parte del custodio general. A la luz de esto, la acusación de colaboración con organizaciones sin fines de lucro específicas es completamente infundada».

Ni la organización Colonos de Sión ni el abogado Toussia-Cohen respondieron a las solicitudes de comentarios.