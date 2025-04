«Nos arruinaron la vida»: por qué los palestinos de Gaza ahora atacan a Al Jazeera

¿Está perdiendo credibilidad Al Jazeera entre su otrora fiel audiencia? Los palestinos de Gaza y otros lugares han empezado a referirse al medio de comunicación catarí como “Al Khanzeera”, la palabra árabe para cerdo que rima con su nombre.

En todo el mundo árabe, los críticos cuestionan cada vez más los informes en árabe de Al Jazeera, acusándolos de ser selectivos, tendenciosos o engañosos.

“La resistencia no es lo mismo que Hamás”, dice Ramzi, un contable de 29 años y padre de dos niñas. Desplazado del campo de refugiados de Shuja’iyya, al este de la ciudad de Gaza, a Deir al-Balah, se vio obligado a evacuar de nuevo para vivir en una tienda de campaña improvisada (también en Deir al-Balah). Ramzi, junto con sus dos hijas, su esposa y su madre, huye de una trampa mortal para acabar en otra.

“Cualquiera que vea Al Jazeera desde fuera de Gaza pensaría que somos un país con armas nucleares”, afirma Ramzi en una entrevista con Haaretz. Asegura que la cobertura del canal crea la sensación de que Gaza tiene el mismo mando, control y potencia de fuego que Israel. “Los espectadores no se dan cuenta de que aquí todo es caótico y desorganizado”.

Muchos palestinos en Gaza critican la cobertura del medio de comunicación catarí; algunos, como Ramzi, la consideran parcial. “Gaza no es solo Hamás. Tenemos partidarios, tenemos oponentes; la mayoría somos simples civiles”, afirma Ramzi, quien era un exitoso contable antes del inicio de la guerra. “Asimilar la resistencia a Hamás es peligroso. La resistencia ha existido mucho antes de Hamás y continuará mucho después”.

Ramzi se muestra especialmente receloso de cómo Al Jazeera presenta a Hamás como los “salvadores armados de los palestinos en Gaza”. Como muchos otros, ha presenciado las profundas divisiones entre Hamás y Fatah y rechaza ser etiquetado como parte de ninguno de los dos grupos. “Cuando hay protestas y manifestaciones contra Hamás en Gaza, Al Jazeera apenas las cubre, y eso es deliberado”, añade.

¿Por qué Al Jazeera no informa sobre las manifestaciones en Gaza? Es una pregunta que se hacen muchos palestinos. Las protestas contra el gobierno de Hamás no son cotidianas, pero cuando ocurren, algunos manifestantes sienten que sus voces son ignoradas, especialmente por los principales medios de comunicación árabes como Al Jazeera, que cubre ampliamente Gaza en tiempos de guerra.

Al Jazeera cubrió las manifestaciones en Gaza, pero las presentó como “concentraciones públicas contra la guerra”. Sin embargo, la terminología árabe utilizada en sus reportajes minimizó la importancia de las manifestaciones, presentándolas como sucesos locales menores.

“No encaja en sus planes”, dice Ramzi. “Han comprometido a sus reporteros, equipos y cámaras a crear la imagen de que nosotros, los gazatíes, somos incapaces de lograr nada sin el gobierno de Hamás”.

Ramzi recuerda un reciente viaje compartido en taxi donde “todos maldecían a Al Jazeera”. Frustrado, dice: “Nos arruinaron la vida; malditos sean ellos y sus supuestos analistas”. Cree que Al Jazeera ha glorificado el sufrimiento de Gaza a costa de su gente, presentándolos como “combatientes despiadados” mientras que los civiles comunes sufren las consecuencias de la guerra.

En su opinión, Al Jazeera perjudica a los palestinos. Ramzi culpa a las “agendas externas”. Señala a Gaza, Siria y Sudán, sugiriendo que “siempre que se centran en un lugar, ese lugar está condenado al fracaso”. Especula que el objetivo final de Al Jazeera es mejorar la imagen de Qatar, posicionándolo como un actor clave en las negociaciones de paz en Oriente Medio. “Es una herramienta de relaciones públicas para Qatar”, afirma. “Quieren ser los únicos que toman las decisiones en la región”.

Ante la creciente desconfianza en Al Jazeera, ¿adónde pueden acudir los gazatíes para obtener noticias fiables? “Al-Arabiya o Al-Hadath”, responden. Ambos canales estatales saudíes han sido etiquetados por el movimiento BDS como “el portavoz árabe del enemigo israelí”.

“Nuestro mundo árabe vive en un universo paralelo”, afirma. “Viven con comodidad, como si fueran califas religiosos en este mundo, pero si vivieran en la miseria que nos han impuesto, perderían la fe y maldecirían el ‘islam’ que Al Jazeera dice elogiar”. Considera a los críticos de los canales saudíes y a los defensores de Al Jazeera como simples “francotiradores de teclado”.

En cuanto a la credibilidad de estos medios, Ramzi afirma que siguen siendo “mejores” que Al Jazeera. Algunos en el mundo árabe elogian la cobertura de Al Jazeera sobre Gaza y atribuyen a su cobertura un cambio “positivo” en la opinión pública hacia los palestinos.

Mientras tanto, Ramzi considera que este cambio ha tenido un impacto negativo. “Nos convirtieron en estadísticas en lugar de personas reales”, afirma, y ​​añade que cada vez que el analista militar de Al Jazeera, Fayez al-Dwairi, menciona un lugar de Gaza en sus análisis sobre Al Jazeera, “el ejército israelí lo ataca poco después”.

No sólo misiles y escombros

Kholoud, de 26 años y oriunda de Beit Lahia, es ama de casa y madre de un niño de cinco años. Durante el último año, ha perdido a tres primos y a varios familiares.

En su opinión, la cobertura mediática desempeña un papel fundamental en la configuración de las respuestas globales a la guerra. “La prensa tiene un enorme impacto en la política”, explica. “Lo que se publica puede desencadenar o poner fin a una guerra. En nuestro caso, avivó un fuego ya latente”.

Reconoce el papel de Al Jazeera como uno de los pocos medios internacionales que mantiene una cobertura constante de Gaza. “Sus esfuerzos no pueden ignorarse; al menos alguien intenta mostrar lo que está sucediendo”, afirma. “Pero eso conlleva responsabilidad. No se trata solo de misiles y escombros. Gaza no son solo edificios destruidos. Se trata de personas que no pertenecen a Hamás ni a ningún grupo armado”.

Kholoud quiere ver reportajes más profundos: historias que vayan más allá de las consecuencias inmediatas de los bombardeos. Cree que la atención mundial solo se intensificó cuando la destrucción alcanzó niveles catastróficos. «Vivíamos en un infierno mucho antes de esta guerra, pero hizo falta un genocidio para que el mundo finalmente se diera cuenta», afirma.Principio del formulario

Le frustra cómo se representa a los palestinos. “Nos pintan como mendigos que buscan migajas o tanques de agua. Esa narrativa nos mantiene atrapados en un lugar donde pedir una vida mejor -oportunidades laborales, libertad de movimiento- se considera avaricioso o poco realista”.

Kholoud no culpa solo a Al Jazeera. “Es la indiferencia internacional la que nos trajo aquí”.

Samih, de 21 años, es de la ciudad de Gaza. Antes de la guerra, estudiaba ciencias aplicadas en la Universidad de Al-Aqsa, preparándose para una carrera que ahora teme no tener jamás. “Esa parte de mi vida parece pertenecer a otra persona”, dice.

Cuando se le pregunta sobre el papel de Al Jazeera en la cobertura de la guerra, Samih no se guarda nada. “La llamamos Al Khanzeera por algo”, dice, refiriéndose al apodo despectivo que se usa comúnmente para la cadena. “Glorificar los ataques aéreos desde Gaza y presentarnos solo como combatientes les dio a los israelíes más excusas para bombardearnos”.

Samih cree que la cobertura mediática, en ocasiones, ha despojado a civiles como él de su humanidad. “Ves los reportajes y te preguntas: ¿dónde está la gente que solo quería vivir? Desaparecemos tras los titulares”.

“Todas las cadenas dicen que solo hacen su trabajo”, dice. “Pero llevamos más de un año subiendo imágenes de nuestros muertos, nuestras casas destruidas, nuestras fosas comunes. ¿Acaso eso detuvo la guerra? No. Entonces, ¿qué están logrando realmente?”

En su opinión, la respuesta global ha priorizado la interacción emocional sobre la acción significativa. “Sus reportajes podrían generarles simpatía, premios y nuevos seguidores”, afirma. “¿Pero a nosotros? Solo nos han humillado, nos han reducido a la nada, nos han arrastrado a una guerra que no elegimos”.

Samih critica lo que considera sensacionalismo en cierta cobertura. “Cuando llegan las cámaras, la gente sangra más fuerte, no porque duela más, sino porque quizá a alguien finalmente le importe. Eso es lo que esto nos ha hecho”.

Al comentar sobre fotografiar la miseria de las familias y la gente en Gaza, dice que ahora la gente “se apresura a tomar una foto de un hombre sangrando o sosteniendo a su bebé decapitado en lugar de consolarlo y ofrecerle ayuda”.

También discrepa del enfoque recurrente en las narrativas de resistencia. “No todas las personas en Gaza portan un arma”, afirma. “Pero cuando los medios nos reducen a cohetes y túneles, borran nuestro dolor”.

Masacres ignoradas

Más allá de Gaza, Al Jazeera ha enfrentado acusaciones de informar de forma parcializada sobre diversos temas, en particular en su cobertura del nuevo gobierno de Siria y su elección de lenguaje al informar sobre las víctimas sirias.

“En Al Jazeera apenas se menciona el número de muertos en Siria”, afirma Muntaser, médico de 28 años de Tartus. “Han ignorado las masacres que está cometiendo el nuevo gobierno”.

Muntaser proviene de una familia alauita. Aunque pertenecía a la misma comunidad que el depuesto presidente Bashar al-Assad, su familia, al igual que muchos musulmanes suníes, cristianos y otros críticos del régimen, temía hablar abiertamente contra el gobernante sirio. “Si hubiéramos criticado a Asad, habríamos corrido la misma suerte que otras figuras de la oposición, independientemente de nuestra religión”.

Muntaser huyó a Alemania antes de establecerse finalmente en Austria, donde ahora intenta organizar el viaje del resto de su familia para que se reúna con él. “No tenemos futuro en Siria”, dice Muntaser. “Incluso quienes nunca apoyamos el régimen de Asad estamos en peligro. Ya no hay distinción, solo venganza sectaria”.

A pesar de oponerse al gobierno de Asad, Muntaser cree que Al Jazeera y otros canales de noticias árabes han distorsionado aspectos del conflicto sirio. “Una vez que se derrama sangre inocente, cualquier gobernante pierde legitimidad. El sufrimiento de los sirios era innegable: las fotos y las historias que salían del país hablaban por sí solas. No había necesidad de exagerar”.

Sin embargo, argumenta que Al Jazeera suele manipular las narrativas. “Informaban de muertes de civiles y culpaban al [antiguo] ejército sirio, pero luego se revelaba que las víctimas fueron asesinadas por combatientes rebeldes”. Insiste en que esta cobertura engañosa continúa hoy en día, sobre todo al informar sobre los enfrentamientos entre las nuevas fuerzas sirias y los leales a Asad.

Según Muntaser, la descripción que Al Jazeera hace de la reciente violencia en la región costera de Siria también es problemática. La cadena describe los enfrentamientos como una respuesta a los ataques de lo que denomina “restos del régimen”, un término que Muntaser considera que incita a la violencia contra la población civil. “En realidad, civiles de la costa -alauis, cristianos e incluso algunos musulmanes sunitas- están siendo atacados y ejecutados en ejecuciones sumarias, pero esto no se denuncia”.

Como resultado, muchos lugareños han tomado las armas para defenderse, pero Muntaser afirma que Al Jazeera y otras cadenas de noticias árabes ignoran deliberadamente estos acontecimientos. “Se niegan a reconocer estas historias porque, para ellos, Ahmed al-Sharaa es el salvador y liberador”.

Aunque Muntaser insiste en que cualquier responsable de terrorismo o violencia, ya sea vinculado al régimen anterior o al actual, debe rendir cuentas, argumenta que la realidad sobre el terreno es mucho más compleja de lo que presenta Al Jazeera. “Lo que está ocurriendo es la ejecución de alauitas sin juicio. En la narrativa de Al Jazeera, somos simplemente la ‘secta de Bashar’, como si todos le fuéramos ciegamente leales, en lugar de individuos con nuestras propias creencias y temores”.

Apuntado uno por uno

A pesar de las críticas que recibe Al Jazeera, muchos espectadores fieles expresan una fe inquebrantable en la información de la cadena. Karim, un ingeniero civil de 29 años de Khan Yunis, ha pasado meses soportando incesantes ataques aéreos con su esposa, sus dos hijos pequeños y sus padres ancianos. En medio de la destrucción, algo permanece inalterable: su confianza en la información de Al Jazeera.

Karim cree que esto es lo que distingue a Al Jazeera de otras cadenas. “Escucho la voz de Anas y sé que escucho la verdad”. Refiriéndose al reportero de Al Jazeera, Anas al-Sharif, “el hombre perdió a su padre en esta guerra, pero aún está aquí, sosteniendo un micrófono en medio de calles bombardeadas. ¿Qué más pruebas necesita la gente de que Al Jazeera se compromete a contar nuestra historia?”.

Al comentar la trágica cantidad de periodistas y videógrafos que Al Jazeera ha perdido, Karim se pregunta: “¿Cómo puede alguien cuestionar la información de Al Jazeera cuando sus periodistas están siendo asesinados simplemente por hacer su trabajo?”.

Karim menciona a varios periodistas destacados que murieron durante la guerra: Samer Abu Daqqa, Hamza al-Dahdouh, Hossam Shabat e Ismail al-Ghoul. “Los atacaron uno por uno, con la esperanza de silenciar la verdad. Pero Al Jazeera siguió informando. Mientras entierran a sus colegas, vuelven al trabajo porque saben que, si no lo hacen, nadie más lo hará”.

“No dejen de hablar de Gaza”, fueron las últimas palabras de Shabat, quien murió la semana pasada en un ataque con un dron israelí en Beit Lahia. Desde el inicio de la guerra, más de 170 periodistas han perdido la vida.

Para Karim, esto contrasta marcadamente con otros canales árabes. “Al Jazeera no nos borra. Muestran a nuestros muertos, los nombran”. Destacando la importancia de la terminología, Karim afirma que mientras «los medios occidentales y Al Arabiya hablan de ‘enfrentamientos’ como si se tratara de una lucha en igualdad de condiciones, Al Jazeera lo llama por su nombre: ocupación, masacre, genocidio”.

En cuanto al elemento crucial del uso del lenguaje, Karim cree que la CNN y la BBC “dirán: ‘Israel afirma que atacó a militantes de Hamás’, pero no mencionarán que el ‘objetivo’ era una escuela, un hospital o un mercado abarrotado”. Los medios occidentales se basan en fuentes israelíes, afirma Karim, y añade: “Siempre dicen ‘Israel afirma’, y solo más tarde, quizá, mencionarán que murieron civiles. Pero no necesito sus ‘quizás’. Puedo ver los cadáveres con mis propios ojos”.

Un aumento en la visibilidad

Al Jazeera ha sido especialmente importante para los palestinos en Israel, quienes la consideran su principal fuente de noticias. Desde su primera emisión, generaciones de palestinos han seguido Al Jazeera con una profunda conexión emocional. Para muchos palestinos, Al Jazeera no es solo un medio de comunicación; es un puente hacia sus raíces y luchas, ofreciendo cobertura en vivo desde Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

La decisión del gobierno israelí de prohibir Al Jazeera en mayo del año pasado reforzó la credibilidad de la cadena entre muchos espectadores árabes y pro-palestinos. Para el público, que ya se mostraba escéptico ante las narrativas de los medios israelíes, la medida se interpretó como una confirmación de la influencia e independencia de Al Jazeera. En lugar de socavar la cadena, la prohibición le dio mayor visibilidad y consolidó su papel como fuente clave de cobertura desde Gaza y la región en general.

Incluso dentro de Israel, algunas voces han defendido el papel de la cadena. Los editoriales de Haaretz han reconocido repetidamente el valor periodístico de Al Jazeera, en particular al cubrir la guerra en Gaza. “Sin Al Jazeera y algunas otras cadenas extranjeras, en Israel es imposible ver lo que sucede en Gaza», señalaba un artículo. Otro describió al medio como «un medio clave en el mundo árabe y una importante fuente de información para el público mundial”, instando a las autoridades a “no cerrar la oficina; dejar que sus periodistas hagan su trabajo”.

El mayor temor de Karim es qué pasará si se silencia la voz de Al Jazeera. “Si un día Al Jazeera deja de informar sobre Gaza, el mundo nos olvidará. Seguiremos aquí, bajo las bombas, pero nadie lo sabrá ni le importará”.