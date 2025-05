Cómo la militancia propalestina en Estados Unidos derivó en una atrocidad antisemita

El horrendo asesinato de los empleados de la embajada israelí Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim en Washington D.C. el miércoles por la noche fue un acto de terrorismo. Si lo que se ha revelado sobre el presunto perpetrador, Elias Rodríguez, y su trasfondo político es cierto, también podría ser uno de los actos de terrorismo de izquierda más significativos en Estados Unidos en muchas décadas.

Rodríguez, como muchos autoproclamados activistas de izquierda, parece haber vivido en un entorno político donde los ejemplos históricos de lo que llaman «resistencia militante» son admirados, e incluso sacralizados y presentados como modelos potenciales para imitar. Su hogar ideológico, al parecer, era la misma corriente de la izquierda que celebró los ataques de Hamás del 7 de octubre, viendo a sus perpetradores como héroes y elogiándolos por su valentía.

El terrorismo es una patología de la impotencia política. En una sociedad democrática –y Estados Unidos, aunque penda de un hilo, aún lo es– un movimiento recurre al terrorismo cuando ha fracasado en las tareas centrales de la política: convencer a otros de su causa mediante la persuasión, aprovechar el poder de las personas para presionar a quienes toman decisiones y elevar representantes a posiciones de influencia a través de victorias electorales. Incluso, o quizás especialmente, en sociedades democráticas, un movimiento que busca un cambio radical debe, a pesar de la oposición y la represión inevitables –a veces enormemente financiadas, abrumadoras e ilegales– enfrentarse a los defensores del statu quo que intentan silenciarlo.

El terrorismo, entonces, es una plaga moral y, en tales circunstancias, también es autodestructivo. En efecto, es un ataque a la legitimidad de la causa en cuyo nombre pretende hablar. Es un espectáculo de insensibilidad radical y nihilista, no solo porque las personas que mata no cometieron ningún crimen, sino también porque confiesa su propia ineficacia. Ha llegado a esto porque nada más ha funcionado. El terrorismo no ayudará, no puede ayudar, a las personas cuyo sufrimiento toma como justificación para su crimen.

Esa glorificación de la violencia lleva a su ejecución. Las condiciones culturales, políticas y psicológicas para el asesinato de Lischinsky y Milgrim se crearon hace mucho tiempo y, en su mayor parte, no fueron cuestionadas por aquellos que lo podrían haber previsto, quienes se negaron a mostrar valentía.

Era solo cuestión de tiempo antes de que un movimiento sin liderazgo real, esclavizado por un culto a la violencia e intoxicado por una imagen desmesurada de su importancia, diera lugar a un crimen como el que Rodríguez cometió.

Ahora, no es de sorprender que muchos de los que han promovido incesante y elocuentemente una «escalada» estén, o bien inusualmente callados, o bien aprobando tímidamente lo que se ha hecho.

A juzgar por los carteles políticos pegados en las ventanas de su casa, Rodríguez quería ser una buena persona, «estar del lado correcto de la historia», como dice el cliché. Tal vez imaginó que se uniría a las filas de los mártires: el mártir se ha convertido en el nuevo ícono del movimiento de protesta en Estados Unidos.

Pero el problema del mártir es que es una figura de fracaso. El mártir, por definición, ha perdido. Incapaz de ganar, prefiere morir con la ilusión de una eventual victoria cósmica en el próximo mundo antes que seguir viviendo en este, donde podría verse obligado a hacer concesiones, a realizar el trabajo lento y poco romántico de la política, según el crítico socialista Irving Howe. Para el mártir, el compromiso equivale a la capitulación, y eso es un destino visto como peor que la muerte.

«La historia del radicalismo estadounidense», escribió el historiador Christopher Lasch en 1969, «es en gran parte una historia de fracaso». En su libro, The Agony of the American Left, buscó guiar al entonces creciente movimiento estudiantil para que no derivara en una «militancia revolucionaria sin sentido». Advirtió sobre «derrotas y frustraciones interminables de las que no surge una conciencia de alternativas, sino una creciente demanda de tácticas cada vez más agresivas». Con sus energías y esperanzas radicales ahora desinfladas y con la represión patrocinada por el Estado aumentando cada día, gran parte del movimiento de protesta de izquierda en EE. UU. corre el riesgo de entrar en un ciclo similar de escalada inútil y desesperada.

No repudiar el terrorismo significará el fracaso definitivo del movimiento en su conjunto, un retroceso quizás irrecuperable para el movimiento por los derechos de los palestinos. Esto será, en última instancia, un fracaso para las personas en Gaza, las mismas personas a las que el movimiento busca ayudar. También significará la aceptación de una lógica fundamentalmente antisemita, en la que personas comunes que salen de un evento comunitario judío se convierten en objetivos legítimos, responsables por las decisiones del gobierno de Israel.

Aún es posible retroceder desde el abismo moral y estratégico, para prevenir el tipo de acto atroz como el que Rodríguez confesó. No debe ser celebrado ni romantizado. Vidas inocentes dependen de ello.