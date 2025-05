No todos los israelíes son responsables unos de otros

¿Qué diablos nos pasó en esta guerra? Militarmente, nos recuperamos. Logramos derrotar, más o menos, a Hezbolá y golpear militarmente a Hamás. Gaza está en ruinas, y el público gazatí, que inicialmente celebró la masacre del 7 de octubre, ahora suplica por comida. Y, sin embargo, parece que, en cierta medida, Hamás nos venció.

Yahya Sinwar y su hermano Mohammed, junto con toda la cúpula de la organización que orquestó el 7 de octubre, fueron eliminados. Pero los ataques repetidos dentro de Israel contra las familias de los secuestrados —e incluso contra los propios secuestrados— por exigir el fin de la guerra o no expresar suficiente gratitud al “líder supremo”, despiertan una dura reflexión: tal vez los Sinwar y los suyos lograron golpear el punto más sensible para nosotros: el espíritu israelí, el espíritu judío. A partir de ahora, no digas “todos los israelíes son responsables unos de otros”; di más bien: “solo algunos de nosotros somos responsables unos de otros”.

El mero hecho de que un grupo grande —que ciertamente no representa a la mayoría, pero que es particularmente ruidoso— haya convertido el caso de los secuestrados en una “tragedia privada”, da cuenta de la magnitud de la ruptura moral. Que la lealtad ciega al primer ministro o el agradecimiento hacia él se hayan convertido en el único criterio para juzgar a un secuestrado o a su familia, revela la podredumbre que se ha extendido entre nosotros. Y el hecho de que el primer ministro, responsable de la mayor masacre sufrida por el pueblo judío desde el Holocausto, se atreva a elegir como jefe del Shin Bet a un candidato que, según el Canal 12, declaró: “Estoy en contra de los acuerdos para liberar a secuestrados, esta es una guerra eterna”, es decirle a Hamás: “han ganado”.

En términos generales, el nombramiento de David Zini no responde al interés del pueblo o del Estado de Israel, sino que busca, en primer lugar, consolidar el respaldo de la base frente a la ayuda humanitaria enviada a Gaza y, en segundo lugar, frenar el avance del proceso judicial contra el primer ministro.

David Zini, general propuesto por Netanyahu para dirigir el Shin Bet

El “¿qué nos pasó?” no se agota en el tema de los secuestrados. Cualquier declaración contra el asesinato de niños, mujeres o ancianos inocentes en Gaza es inmediatamente respondida con gritos de “¡traidor!” desde todos los frentes. Algunos usuarios de redes sociales —e incluso políticos— insinúan abiertamente que debería perpetrarse un genocidio. Y sí, debemos mirar de frente, decir la verdad y ser honestos con nosotros mismos, con la moral judía que aún perdura en parte de nosotros: en Gaza han sido asesinadas, y siguen siendo asesinadas, miles de personas inocentes.

Culpo a Hamás. Pero no podemos seguir mintiéndonos, cuando en todo el mundo se difunden imágenes de gazatíes luchando por una hogaza de pan y cada día se publican videos de niños muertos en bombardeos. Mostrar y reportar la verdad no es traición.

Culpo a Hamás. Pero no podemos seguir ocultando la dura verdad mientras en todos los rincones del mundo circulan imágenes de cientos de gazatíes peleando por pan y se multiplican los videos de menores muertos por bombardeos israelíes. Decir la verdad, mostrarla y reportarla no es traición: es una obligación judía. No hace mucho, estábamos, como periodistas, comprometidos con esta verdad. Pero hoy, la única pregunta que parece importar es si esta verdad favorece o no a Benjamín Netanyahu.

Yahya Sinwar, autor intelectual del pogrom terrorista del 7 de octubre, eliminado por Israel







Y no podemos dejar de referirnos a otro concepto profundamente israelí: la responsabilidad. Una palabra que todo combatiente de las FDI aprendió en su entrenamiento básico; una palabra que todo cadete militar murmura incluso dormido. El comandante es responsable de sus soldados, de su sección o compañía, tanto en los éxitos como, sobre todo, en los fracasos. Y, paradójicamente, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo es quien redefine el concepto de “responsabilidad”. ¿Cómo es posible que justamente Netanyahu, quien promovió la idea de que “Hamás es un activo”, trate ahora de eludir su responsabilidad por la masacre del 7 de octubre, mientras miente deliberadamente diciendo que no sabía que el dinero qatarí financiaba a Hamás?

Los Sinwar, lamentablemente, lograron lo que los ejércitos árabes no consiguieron en 75 años: que al menos parte de nosotros perdiera la moral y el sentimiento de unidad que nos cohesionaba al inicio de la guerra. Sin embargo, hay que decirlo: esta “victoria” de Hamás es temporal y parcial. La mayoría del pueblo israelí todavía siente una profunda responsabilidad hacia los secuestrados y sus familias, hacia los caídos y sus seres queridos. La mayoría ya no quiere al primer ministro ni a sus defensores en los medios, que se dedican a propagar odio, teorías conspirativas infundadas y discursos que promueven asesinatos masivos en Gaza, incluso de personas inocentes. Y la mayoría entiende que quien promovió a Hamás como un “activo” y facilitó su fortalecimiento —incluso financiándolo— no puede seguir siendo primer ministro. * Reconocido periodista especializado en asuntos árabes y palestinos. Co-creador de la serie Fauda, junto con Lior Raz.