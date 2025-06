Ciudadanía de baja intensidad y autoritarismo

Las elecciones legislativas, las primeras del largo ciclo de 2025, han dejado tres datos recurrentes: la baja participación, que en ningún distrito superó el 60 por ciento de los electores habilitados, la dispersión de candidatos y partidos, y el triunfo de los oficialismos, incluyendo CABA donde La Libertad Avanza absorbió buena parte del voto que desde hace 20 años consolidó al PRO como el partido que gobierna la ciudad.

La multiplicidad de candidatos, consecuencia de un sistema de partidos muy fragmentado, ha dado lugar a un pluralismo extremo en el cual, señala Sol Montero (1) “la política, y en particular el discurso político, es un terreno de falsedades, una ficción, puro artificio…. como se suele decir con desdén, todo es relato”. Dispersión y “relato” traen aparejado un aumento de la desconfianza, la desafiliación ciudadana y la apatía por lo público.

Los oficialismos, sin importar extracción partidaria, han salido airosos sosteniendo políticas en sintonía con las que impulsa el gobierno nacional. Radicales como Pullaro o Zdero o los candidatos de Morales en Jujuy, peronistas reconvertidos como Poggi o Saénz, libertarios sin trayectoria como Adorni; han construido su triunfo apoyando el ajuste, la “motosierra” y las políticas de “mano dura” que vociferan desde la casa rosada. Con matices todos se han puesto “peluca”, aunque en voz baja mascullen algunos la “inviabilidad” del modelo paleolibertario.

“Nuestro régimen político se apalanca en una ciudadanía comprometida con sus derechos y obligaciones. En Argentina, votar es una obligación. Por lo tanto, lo primero que advertimos, si esto se consolida, es que ingresamos a un terreno de ciudadanía de baja intensidad, ergo, democracia también de baja intensidad” (2). Pablo Salinas describe de esta manera el panorama que han dejado estas primeras seis convocatorias electorales de 2025, alertando en consonancia con muchos analistas, sobre una crisis de representación que en términos de participación ciudadana configura un rasgo preocupante.

Buena parte de los consultores y asesores en campañas electorales creen que los ciudadanos están decepcionados con la política, que los jóvenes que apostaron a Javier Milei o al peronismo o al PRO no fueron a votar porque no tienen expectativas en que las cosas mejoren. Una parte importante de los argentinos/as descree de sus representantes, los ve alejados de sus problemas cotidianos, enfrascados en disputas palaciegas, corruptos, oportunistas, mediocres. Empieza así a ganar terreno el “soltar” el sistema, impugnando la democracia en su totalidad.

Hace unos días el analista político Raúl Timerman, en el programa “comunistas” de Bravo TV, compartió los resultados de una encuesta (3) que indagó en la “percepción social sobre deudas y logros de la democracia” en Argentina. El 29,8% respondió que “apoyaría a un gobierno autoritario si lograse resolver los problemas del país”. Cada vez son más lo que advierten sobre una democracia que no solo no representa, tampoco soluciona problemas y, por lo tanto, no interesa.