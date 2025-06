¿Es el destacado crítico de Hamás Ahmed Fouad Alkhatib un profeta palestino o una voz en el viento?

Después del 7 de octubre de 2023, como muchos otros, Ahmed Fouad Alkhatib se puso a teclear en su computadora para plasmar sus convicciones. A diferencia de muchos otros, es un palestino-estadounidense criado en Gaza, cuya misión más urgente es desmantelar todos los prejuicios sobre el movimiento nacional palestino.

Se refiere a la retórica revolucionaria pro-palestina dominante como «la porquería de la resistencia, bla, bla, bla, basura yihadista» y a sus defensores como «los imbéciles de la resistencia» (redacción mía). Describe a Hamás como yihadista, terrorista, fascista y nazi. Detesta cualquier tendencia, especialmente en Occidente, a ocultar la verdad sobre Hamás al servicio de la causa palestina.

Se podría imaginar que la hostilidad de Alkhatib hacia Hamás es, al menos en parte, personal. para un programa de intercambio escolar en 2005-2006, pero intentó regresar justo cuando Hamás secuestró al soldado israelí Gilad Shalit en 2006. La frontera entre Gaza y Egipto fue cerrada de golpe; Alkhatib regresó a Estados Unidos y se entrevistó para solicitar asilo allí el mismo día que Hamás tomó el control de Gaza, con gran violencia, en 2007.

Alkhatib tiene ahora 35 años, un rostro angelical, una sonrisa pícara y unas habilidades de comunicación formidables. Había estado trabajando en desarrollo internacional, centrándose en África, pero la guerra destrozó la vida de su familia en Gaza.

. Su hermano tuvo que sacar a cada miembro de la familia de un edificio alcanzado por un ataque israelí, me contó en febrero de 2024, pero un tío sobreviviente murió una semana después. Me envió fotos de la familia de su hermano refugiada en una cafetería abandonada en Rafah, y gritó de alegría al contar cómo su sobrino, un niño pequeño, se alegraba cada vez que la familia recibía un paquete de ayuda alimentaria.

En marzo del año pasado, su madre logró salir de Gaza y; pero ella había perdido a decenas de familiares y su hogar en la ciudad de Gaza. Más tarde, en 2024, él también ayudó a la familia de su hermano a salir, pero su hermano, sus tías y sus tíos siguen allí.

Pero reducir su crítica política a cuestiones personales no explica el profundo análisis de Alkhatib. Desde el inicio de la guerra de Gaza, ha expresado sus ideas en extensas publicaciones en redes sociales, charlas y. Sus ideas lo posicionaron como uno de los críticos más destacados de Hamás —y de todo lo que considera erróneo en el movimiento nacional palestino— en inglés. No escatima críticas a las acciones de Israel ni a la política estadounidense, pero estas suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a su tema principal: qué falla en su propio movimiento palestino por la libertad, o en los autoproclamados activistas que hablan en su nombre.

Una voz fuerte y crítica – y la reacción

Alkhatib, por supuesto, no es el primero ni el único comentarista que analiza críticamente su propia comunidad. Varios escriben en inglés y en árabe, a menudo en redes sociales, para condenar a Hamás, defender la santidad de la vida de todos los civiles, por y que Hamás inflige a los palestinos en Gaza, a la vez que denuncian el antisemitismo en el activismo palestino y denuncian los argumentos de suma cero.

Ahmed no es una voz solitaria, pero sí una de las que más se escucha. Sus publicaciones son extensas y sus conversaciones, locuaces. Cada entrevista que le realicé, en febrero de 2024 y este abril, duró una hora y media. A menudo cae en diatribas con jerga marinera.

Manifestaciones contra Hamas,en Gaza

En una publicación típica en redes sociales, escribió recientemente: « en Nueva York son una amenaza absoluta» o «¡ de los manifestantes universitarios ‘pro-Palestina’!». Hamás es el otro tema que lo enfurece y lo motiva. En otra, señaló que reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado cartas abiertas contra la guerra, pero «no fueron ejecutados, juzgados como traidores, encarcelados, acusados ​​de homosexualidad y asesinados, ni recibieron disparos en las rodillas ni fueron golpeados hasta la muerte, todo lo que Hamás hace a los palestinos en Gaza, incluidos sus propios miembros. Imaginen lo diferente que sería la realidad de Gaza si se permitiera que espíritus verdaderamente independientes, democráticos, individualistas y libres crecieran y se extendieran en la cultura local…».

Los ataques verbales de Alkhatib contra el activismo palestino con base en Estados Unidos y sus diatribas contra Hamas suenan tan bien para los oídos de los israelíes, los judíos y el establishment de Washington que el bando pro palestino sospecha reflexivamente que es un agente de la hasbara (propaganda israelí).

«Vete a la mierda, traidor lameculos», en X, en respuesta a la publicación de Alkhatib que comenzaba: «Pragmatismo radical: Israel llegó para quedarse; uno no puede ser pro-Palestina y pro-Hamás».

«Un cómplice judío», escribió persona en respuesta. «Para ser sincero, este es el peor trabajo que existe… Hay judíos que vitorean abiertamente la sangre de los palestinos, y luego viene este cómplice taimado e intenta controlar la oposición, jaja».

Alkhatib mencionó un artículo de The Mint Press, al que calificó de « que el gobierno israelí me paga 30 millones de dólares para promover el genocidio». También ha recibido amenazas de decapitarme y violar a mis hijos y a mi esposa, y añadió: «No tengo esposa ni hijos».

Alkhatib afirma que quiere ser un disruptor, pero no un inconformista por el mero hecho de serlo. Tiene un mensaje sustancial, que comienza con los problemas más importantes en la cima de su pirámide ideológica: la maldad de Hamás y la destructiva hipocresía del activismo pro-palestino occidental.

Cada tema se desdobla en subtemas. En cuanto a Hamás, su odio al grupo es evidente y alimenta su análisis. Lo llama «una organización nazi, fascista, yihadista, similar a ISIS, que tiene como rehenes a la población de Gaza, que asesina a gazatíes, que se esconde en hospitales, centros médicos y escuelas». Cree que la organización se está volviendo cada vez más diabólica: «A medida que la guerra empeora, cuanto más nazis se vuelven, más al estilo de las SS, como Heinrich Himmler, más despiadados, más fascistas, más violentos».

Alkhatib compara a Hamás con ISIS no como un o un eslogan,; más bien, la analogía fundamenta su argumento estratégico. Imaginemos a un sirio luchando contra ISIS en Palmira en el apogeo del grupo, dice. El régimen de Bashar al-Assad era obviamente el mayor enemigo de todos los sirios desde hacía tiempo, pero ISIS era la amenaza inmediata para la supervivencia de ese sirio. La implicación estratégica de su analogía es que Israel, la ocupación —quizás incluso la guerra— son una constante, pero para la supervivencia palestina, primero debe desaparecer Hamás.

Antes de que los hasbaristas israelíes se desmayen, Alkhatib dice que también «estuvo en el corazón de algunas de las caras sionistas más acérrimas», y después de decirles que Hamás era un «grupo terrorista repugnante», también dijo que «en realidad creo que Netanyahu es un maldito criminal de guerra».

Pero en cuanto a la causa palestina, su furia contra Hamás está relacionada con el desastroso recurso a la violencia por la causa nacional, una táctica que, según él, los palestinos deberían abandonar para siempre. «Ninguna resistencia armada, por grande que sea, logrará nada para los palestinos», me dijo el pasado febrero. «Miren a Yenín. Tienen células [militantes], la. Recuerden 2002, cuando Yenín fue completamente destruida. Aquí estamos, 22 años después, ¿y qué ha logrado la resistencia armada para Yenín, y mucho menos para Gaza? De una vez por todas, debemos abandonar la idea de que cualquier grado de violencia logre cambiar las cosas».

Un año después, en nuestra entrevista más reciente, repite: «Las armas de la resistencia… no han logrado detener las incursiones… no han logrado proteger a los gazatíes. Si realmente hay un genocidio en Gaza, entonces la resistencia no ha logrado detenerlo. Es decir, la resistencia lo ha provocado».

Los partidarios de la resistencia armada, tanto en Palestina como en Occidente, que Hamás, como exige Israel en las negociaciones de alto el fuego, para que los palestinos no corran el riesgo de otra Sabra y Chatila, cuando, durante la invasión israelí de 1982, las Fuerzas de Defensa de Israel supervisaron la entrada de violentas facciones cristianas libanesas en los campos de refugiados palestinos del Líbano para masacrar a sus habitantes. Ante esta afirmación, responde: «¿Estás bromeando? Ha habido más de 50.000 muertos [en Gaza], y te preocupan 2.000 [en 1982]… La lógica de Hamás, todo su argumento… puede ser fácilmente demolido».

Su postura contradice la ya conocida consigna de «resistencia por todos los medios necesarios» que se escucha en los campus o en las calles, o la glorificación de la violencia basada en las luchas anticoloniales. Casi se oye a Alkhatib entrecomillando el activismo «propalestino» de esta naturaleza. Advierte repetidamente a los oyentes que no crean a nadie que diga hablar en nombre de los palestinos, aun siendo plenamente consciente de que es solo una voz más en una vorágine.

Su crítica al activismo propalestino se extiende a un problema relacionado y sumamente sensible en la propia región, que se centra en las ONG que han mantenido a Gaza alimentada y vestida durante los años de cierre israelí desde que Hamás tomó el control en 2007. En lugar de elogiar su labor, Alkhatib las llama el «complejo ONG-industrial»: un ecosistema que ha asumido la carga humanitaria y algunos servicios sociales, liberando a Hamás para centrarse en el terrorismo.

Alkhatib cree que algunos gazatíes coinciden con su opinión de que «las ONG ayudaron indirectamente a Hamás a mantenerse en el poder… al permitirle, en la práctica, eludir su responsabilidad». Hamás, dice, argumenta que «debido a las sanciones, no tenemos dinero, la ONU y todas estas ONG… ustedes cuidan de los gazatíes. El poco dinero que tenemos se lo daremos a nuestros pocos funcionarios y lo desviaremos hacia nuestro terrorismo y nuestros túneles».

Tras estas acusaciones se esconden dos premisas fundamentales y contundentes. Una es que los palestinos tienen capacidad de decisión, y Hamás tomó decisiones que no eran inevitables. Sin exonerar a Israel, considerar a los palestinos como actores pasivos o víctimas permanentes es la «intolerante sutil de las bajas expectativas», afirma. Una segunda premisa es la necesidad de «normalizar la idea de las múltiples verdades», en concreto, que oponerse a Hamás no significa «apoyar el esfuerzo bélico israelí… la ocupación militar de Cisjordania o los asentamientos».

¿Puede Alkhatib “realinear” el movimiento palestino?

Las ideas de Alkhatib son la base ideológica de su proyecto en el Atlantic Council, con sede en Washington, llamado.

La nueva iniciativa le sirve de plataforma para difundir sus mensajes; pero su significado aún está tomando forma. Por un lado, busca transformar la identidad de la causa nacional palestina en algo pragmático, dispuesto a comprometerse en cuestiones fundamentales que durante mucho tiempo han dificultado las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, como el intercambio de tierras y el derecho al retorno, y no ser una víctima permanente, sino una comunidad que reconoce la capacidad de acción y la complejidad de las «múltiples verdades».

Por otro lado, quiere aportar ideas políticas específicas, como un plan reciente para un aeropuerto y puerto marítimo en alta mar para Gaza, al que llama » «. Publicó esto en X y etiquetó a todos los altos cargos de la administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump. Las respuestas en línea abarcaron desde «títere ziotarra» hasta arengas de la derecha: «¿Más importación de piezas de misiles? ¿Más drones? ¿Más AK47? ¿Más pañuelos yihadistas?».

Mientras tanto, el sitio web de su proyecto también ofrece información útil para la Generación Z: videos cortos y ágiles de Alkhatib respondiendo preguntas contextuales básicas planteadas por lo que parecen ser estudiantes universitarios estadounidenses.

Se trata de un público objetivo bastante diverso. Alkhatib afirma que, por ahora, dedica más tiempo a dirigirse a los responsables políticos occidentales y a las élites políticas internacionales que al público de habla árabe o a los palestinos en Palestina. Espera conectar con lo que los gazatíes podrían sentir pero no dicen, pero lo último que quiere es sermonear a quienes viven el infierno de esta guerra.

Tampoco planea incursionar en la política palestina por el momento. Parece escéptico ante los esfuerzos dispersos de renovación del liderazgo palestino, a menudo centrados en figuras como, ciudadano árabe-israelí y exmiembro de la Knéset que huyó de Israel en 2007 tras acusaciones de contactos con Hezbolá y que ahora dirige un centro de investigación en Doha, o Mohammed Dahlan, en Gaza, quien desde hace tiempo busca desafiar a la antigua dirección de Fatah.

¿Puede Alkhatib impulsar el activismo palestino, si bien antagoniza a los pro-palestinos en Occidente y, como estadounidense que no ha estado en Gaza desde 2005, no afirma representar a los palestinos en Palestina? Esto plantea una pregunta ancestral que los judíos conocen bien: ¿qué papel o derecho tienen las figuras de la diáspora a criticar la política o el liderazgo de la causa nacional?

Para Alkhatib, la respuesta es clara: «Creo que es responsabilidad de muchos palestinos de la diáspora involucrarse, porque su sufrimiento ha llegado a su fin al estar fuera de los territorios; tienen el lujo de dar un paso atrás, ver las cosas con claridad y realismo, en comparación con quienes están en el centro», me dijo en febrero de 2024.

Además, ¿por qué debería alguien asumir que no está en sintonía con los gazatíes? un apoyo cada vez menor a Hamás. Una, por Zogby Research Services, reveló que el 87 % de los gazatíes atribuye la responsabilidad de Hamás al conflicto actual, dos puntos porcentuales más que la tasa de Israel. Las masivas protestas callejeras contra Hamás en Gaza desde marzo indican que Alkhatib no es una voz en el desierto. Naturalmente, está entusiasmado con sus acciones y considera a estos manifestantes, que se enfrentan a la brutal y abusiva represión de Hamás, los verdaderos héroes de Palestina.

Las políticas, el tono y los argumentos arraigados de la causa nacional palestina —algunos palestinos que conozco incluso los consideran ortodoxias coercitivas— no se reformarán de la noche a la mañana, y es demasiado pronto para saber si el propio Alkhatib podrá cambiar las cosas. Los palestinos hartos de las consignas podrían sentirse intrigados por sus opiniones sin censura, o podrían sospechar de lo lejos que llega en la dirección que a los proisraelíes les encanta escuchar.

Pero es difícil negar que, por muy popular que sea la causa palestina hoy en día, nada en las décadas de activismo global ha mejorado la vida de los palestinos hasta ahora. De hecho, su situación es peor que nunca. Un cambio radical de ideas, argumentos o incluso fuertes controversias sobre qué hacer cuando todo lo demás ha fracasado no puede empeorar las cosas.