El significado de «genocidio»

En febrero de 2024, la personalidad británica de las redes sociales Ash Sarkar entrevistó al veterano senador estadounidense de izquierdas Bernie Sanders. Publicó en su cuenta X un fragmento de cuatro minutos de la entrevista. Rápidamente se hizo viral, acumulando más de 8 millones de visitas. Le pregunté tres veces a Bernie Sanders si cree que el ataque de Israel a Gaza constituye un genocidio», escribió. A la primera pregunta, Sanders respondió que «lo que Israel está haciendo es absolutamente vergonzoso, horrible» y que estaba haciendo «todo lo que podía para acabar con ello» (1). Dijo que «lideró la oposición» en el Congreso a un proyecto de ley que habría enviado 14.000 millones de dólares en ayuda estadounidense a Israel, porque no quería «ver a Estados Unidos cómplice de lo que Netanyahu y sus amigos de derechas están haciendo ahora mismo al pueblo palestino». Pidió un «alto el fuego humanitario» y negociaciones para «encontrar algún tipo de solución a largo plazo». Sarkar no quedó satisfecha. Volvió a preguntar si se trataba de un genocidio. Podemos discutir sobre las definiciones», dijo Sanders, pero lo que importaba era evitar más muertes y hacer llegar la ayuda a Gaza. Sarkar lo intentó una vez más: ¿genocidio o no? Podemos hablar de eso», respondió Sanders. Pero, ¿qué significa eso en términos reales? Lo que estaba intentando hacer, repitió, era detener la ayuda estadounidense a Israel para que «el señor Netanyahu y sus amigos de derechas decidan que no es una buena idea continuar» con su guerra de destrucción.

La respuesta al vídeo fue salvaje. Sanders fue «cobarde y cobarde», «sin carácter» y un «estafador». La forma en que «eludía la pregunta era muy reveladora». Algunos fueron más lejos. Sanders, que es judío y en su juventud había pasado un tiempo en un kibutz similar a los atacados el 7 de octubre, era «sionista y eso explica todo lo que ha estado haciendo y diciendo desde el 7 de octubre». Una semana después, se publicó otro videoclip en X, que mostraba a Sanders hablando en la Universidad de Dublín. Aquí su opinión sobre el término «genocidio» quedó un poco más clara. Cuando llegas a la palabra [genocidio]», dijo, «me pongo un poco mareado… y yo, ya sabes, no sé qué, ¿qué ‘genocidio’? Hay que tener cuidado cuando se utiliza esa palabra» (2). Ante esto, los que estaban grabando el vídeo estallaron de rabia. Empezaron a gritar a Sanders: «Es un genocidio… Bernie, tú mismo has financiado el sionismo, has financiado el Estado colono israelí… mentiroso, mentiroso, negador del genocidio… eres un asesino de niños, eres un negador del genocidio… los nativos americanos siguen siendo genocidas [por Estados Unidos], no te he oído hablar ni una sola vez de genocidio». Desde entonces, Sanders se ha enfrentado a protestas similares en sus apariciones públicas.

El trato dado a Sanders -un hombre que casi por sí solo devolvió la idea del socialismo democrático a la agenda política de Estados Unidos- resume el papel totémico que el concepto de «genocidio» ha llegado a desempeñar en la oposición a la guerra de Israel en Gaza. Aquí tenemos a un destacado político que rechaza frontalmente la guerra y que actúa concretamente contra ella en los niveles más altos del gobierno estadounidense. Sin embargo, como se niega a utilizar una palabra concreta para describir la violencia que pretende evitar, se burlan de él, lo vilipendian y lo excomulgan. Y Sanders no es el único en este sentido. La oposición a una guerra cuya justicia inicial se ha visto progresivamente socavada por su conducta indefendible está así dividida y debilitada, quizá fatalmente. Esto plantea la cuestión: Si la prioridad del movimiento contra la guerra es evitar más muerte y destrucción en Gaza -y la urgencia de esta exigencia, desde luego desde la reanudación de los bombardeos israelíes y el bloqueo de la ayuda en marzo de 2025, no puede ponerse en duda-, ¿por qué importa cómo se llame? ¿Por qué merece la pena sacrificar la unidad del movimiento en el altar del «genocidio»?

Bernie Sanders

Por un lado, la adopción inmediata de la etiqueta de «genocidio» -con las primeras acusaciones emitidas cuando todavía se estaba recogiendo a los muertos en el campo de Nova y en los kibutzim- es simplemente una prueba más de la inflación semántica general del término en las últimas décadas. Desde las acusaciones de que los gobiernos que tardaron en imponer los cierres de Covid-19 estaban cometiendo un genocidio, hasta las nociones engañosas de «genocidio trans» o «genocidio blanco», el poder emocional que conlleva el concepto lo ha convertido en un arma retórica cansinamente ubicua en una economía de la atención impulsada por las redes sociales.

Sin embargo, cuando se trata de la aplicación del concepto a Israel, hay, como siempre, más en juego que las poses de Internet. Para algunos observadores, el atractivo del concepto de «genocidio» en este contexto puede explicarse por la oportunidad que brinda de llevar a cabo una inversión víctima-perpetrador, o inversión del Holocausto. Al acusar a Israel -un Estado surgido de las cenizas de una judería europea aniquilada- de genocidio, de hacer a otros lo que una vez les hicieron a ellos, se coloca a Israel al mismo nivel que el régimen nazi. Como dice Philip Spencer, «siempre hubo un persistente sentimiento de culpa por lo que se hizo a los judíos. La acusación de genocidio borra esta culpa de una vez por todas. Ahora cualquiera puede decir que los judíos no merecen más compasión, porque son tan malos o incluso peores que los nazis»(3). Al mismo tiempo, para Spencer, al acusar espuriamente a Israel de genocidio por su respuesta a las atrocidades de Hamás, que a su vez estaban impregnadas de intenciones genocidas, «se da la vuelta al concepto y a la acusación de genocidio».

La impaciencia con la que tantos aprovecharon la oportunidad de acusar a Israel de genocidio tras el 7 de octubre seguramente tiene algo que ver con la emoción que rompe tabúes de invertir, y por tanto cancelar finalmente, la Shoah. Que para Pankaj Mishra -en una conferencia pronunciada, extrañamente, como un sermón desde el atril de la iglesia de St James, Clerkenwell- sea la guerra de Israel la que está «dinamitando el edificio de las normas globales» construido después de «la Shoah» -en lugar de, por ejemplo, la invasión de Ucrania por Putin, el uso flagrante de armas químicas por parte de Bashar al-Assad o la invasión estadounidense de Irak- no es una coincidencia. (4) Tampoco es casualidad que la terminología de «campo de concentración», «Auschwitz», «Gueto de Varsovia», «genocidio» y el propio «Holocausto» se haya utilizado ostentosamente durante mucho tiempo para condenar el trato de Israel a Gaza y al pueblo palestino. El «malestar» de Sanders por el uso del término por parte del movimiento contra la guerra proviene sin duda de su reconocimiento de esta dinámica. Que Sarkar también sea consciente del peso de la palabra para Sanders es lo que confiere a la entrevista el aire incómodo de una confesión forzada.

Y sin embargo, limitar el significado de la acusación de genocidio a la inversión del Holocausto es pasar por alto algo significativo sobre la labor que el concepto está realizando en los debates contemporáneos sobre Israel. La afirmación de que Israel está cometiendo un genocidio «como los nazis» es un argumento planteado a nivel de acción e intención. A pesar de sus grandes exageraciones y fantasías proyectadas, se trata en el fondo de una afirmación empírica que puede demostrarse o refutarse mediante pruebas y argumentos razonados. Dice: hay pruebas de que Israel está actuando de tal manera que debería ser declarado culpable del delito de genocidio. Este delito tiene una definición legal («actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso») y un aparato jurídico construido para perseguirlo.

Por lo general, una acusación de genocidio de este tipo se dirige a unos autores concretos: los líderes políticos, la facción, el gobierno o el «régimen» específicos considerados responsables. Por lo tanto, aparte quizás del movimiento anti-Deutsch de la izquierda radical (5) , la afirmación de que los nazis perpetraron un genocidio contra los judíos europeos no conduce inevitablemente al argumento de que Alemania no debería existir como Estado. Más bien se presenta al Estado alemán como secuestrado por la derecha radical, que se ganó a la población mediante una combinación de terror e ideología, y luego utilizó el aparato de ese Estado para cometer un genocidio. A la derrota del régimen nazi le siguió un programa de «desnazificación» destinado a eliminar sus restos del Estado alemán y reintegrarlo en el orden democrático mundial. Esta historia se complica, por supuesto, por la división de Alemania, y el «éxito» de la desnazificación fue efímero en el mejor de los casos. Pero la cuestión es que la acusación de genocidio nazi se detuvo en el propio Estado alemán.

En la entrevista de Sanders con Sarkar, éste intenta repetidamente responsabilizar «al señor Netanyahu y a sus amigos de la derecha» de la «vergonzosa» conducción de la guerra. Sanders sigue aquí la misma lógica política que condujo a la desnazificación de posguerra. La extrema derecha israelí es responsable de la matanza de Gaza: hay que privarla de fondos, apartarla del poder y formar un nuevo gobierno que negocie un acuerdo con los palestinos y reintegre a Israel en el orden democrático mundial. La izquierda israelí esgrime el mismo argumento: en un contexto discursivo ampliamente libre de antisemitismo y de la amenaza de la inversión del Holocausto, algunos incluso acusan a «Netanyahu y sus amigos» de genocidio. Y ciertamente no hay ninguna razón a priori por la que los líderes políticos y militares israelíes no puedan, hipotéticamente, ser acusados legítimamente de genocidio hoy en día: el hecho de que tus antepasados sufrieran violencia genocida puede agravar la acusación, pero no te inocula de infligir violencia genocida a otros. Además, existen numerosas pruebas de que algunos políticos israelíes han incitado repetidamente al genocidio desde el 7 de octubre, aunque todavía no se haya demostrado una conexión directa entre la retórica de extrema derecha y las acciones sobre el terreno. (6)

Ash Sarcar

Pero para Sarkar y sus compañeros de viaje, los intentos de politizar la guerra de Gaza – centrándose en las acciones de personas concretas o corrientes políticas específicas- son totalmente inadecuados e incluso peligrosos. La politización no sólo pone en juego las acciones y la ideología de Hamás, sino que complica una simple fábula moral al atribuir responsabilidad a ambos bandos. Una vez que se reconocen las diferencias políticas entre la derecha, la izquierda y el centro israelíes, se corre el peligro de pasar por alto el hecho de que -y aquí las diferencias con el caso alemán se hacen evidentes- el problema no es el «régimen» de Netanyahu, sino el propio Estado israelí. Es decir, la acusación de genocidio a la que Sarkar exige a Sanders que acceda no va dirigida a un gobierno o facción política israelí en particular como resultado de sus acciones. De hecho, no es una cuestión de hacer, sino de ser.

La base teórica de esta concepción del «genocidio» como ser y no como acción se revela en los gritos de los abucheadores dublineses de Sanders: Israel es un «Estado colono» cuyo genocidio continuado de los palestinos ( ) es similar al de los nativos americanos. Lo que está activo en este concepto de «genocidio» no es principalmente el discurso de la inversión del Holocausto, sino más bien el del colonialismo de los colonos. Como ha señalado recientemente Adam Kirsch, la noción de genocidio es fundamental para la teoría del colonialismo de colonos que, desde sus orígenes modernos en las «guerras históricas» australianas de mediados de la década de 1990, ha alcanzado ahora una posición dominante en numerosos campos académicos y movimientos políticos (7).Según esta teoría, lo que distingue a las colonias de colonos como Australia, Estados Unidos y Canadá del colonialismo «extractivo» de la India británica o la Argelia francesa es que en estas últimas los «nativos» son necesarios por su mano de obra. En las primeras, simplemente estorban y, por lo tanto, se prestan al genocidio. Para el antropólogo británico-australiano Patrick Wolfe, uno de los padres fundadores de la teoría colonial de los colonos, una «lógica de eliminación» sustenta prácticamente todo lo que hace una colonia de colonos desde el momento inicial de la «invasión»: la eliminación de los «nativos» «es un principio organizativo de la sociedad colonial de colonos más que un hecho puntual y superado. (8)

En el extremo más alejado del continuo de «eliminación» de los colonos coloniales se encuentra el acto de exterminio corporal. Pero va mucho más allá: para Lorenzo Veracini, editor australiano de la revista Settler Colonial Studies, la lógica singular de lo que él denomina «transferencia» abarca desde la «liquidación» física y el empuje de «cuerpos… a través de las fronteras», es decir, la limpieza étnica, hasta la «transferencia por asimilación», que ofrece la ciudadanía a los «nativos», e incluso la «transferencia diplomática», el establecimiento de «entidades políticas soberanas o semisoberanas» controladas de forma independiente por los «nativos» (9). Una vez comprendido este concepto radicalmente distorsionado de «eliminación» o «transferencia», incluida la equivalencia que parece establecer entre la aniquilación física, la ciudadanía y el establecimiento de «entidades políticas soberanas», queda claro que, una vez asignado el estatus de «Estado colono», no hay nada que ese Estado pueda hacer que no sea explícita o implícitamente eliminacionista. Como dice Kirsch, «la ideología del colonialismo de colonos propone un nuevo silogismo: si el asentamiento es una invasión genocida, y la invasión es una estructura en curso, no un acontecimiento completado, entonces todo (y quizás todos) lo que sostiene a una sociedad colonial de colonos en la actualidad es también genocida». El genocidio constituye la esencia del Estado colono: el genocidio es el Estado, y el Estado es el genocidio.

De ello se deduce que no hay nada que pueda hacerse para salvar un Estado colonial de colonos. Mientras que una «colonia extractiva» dirigida por una minoría de colonos puede ser derrocada mediante un movimiento anticolonial de liberación nacional, los restos de un pueblo «nativo» eliminado no pueden destruir un Estado establecido desde hace mucho tiempo en el que los «colonos» constituyen la inmensa mayoría de la población. A diferencia del Estado alemán posterior al nazismo, que al menos podía intentar reparar de algún modo sus acciones genocidas, la única reparación que puede hacer un Estado colonial de colonos por su ser genocida es su abolición. La oposición al colonialismo de colonos y a su esencia genocida es, por definición, todo o nada. Y esto significa, en términos políticos concretos, que invariablemente no es nada: es, como decía el infame tweet, simplemente «vibraciones, ensayos, papeles». Sin embargo, hay un «Estado colono» en el que la perspectiva de la abolición parece estar tentadoramente al alcance de la mano: Israel.

Aunque la moderna teoría colonial de los colonos es una producción totalmente australiana, es posible rastrear una historia de origen subterránea en la que Israel proporciona la plantilla para el modelo colonial de los colonos. Sin duda, las obras de los teóricos de la OLP de los años sesenta, como Fayez Sayegh, contienen elementos de la «lógica de la eliminación» que más tarde formalizarían Wolfe y Veracini. En cualquier caso, estos últimos no perdieron el tiempo a la hora de aplicar su modelo de «estructura y no acontecimiento» a Israel, su formación y su relación con lo que cada vez más se describía como los palestinos «indígenas» (10)». El uso de «indígena» aquí no es, en general, criterioso, es decir, la afirmación no es que los palestinos hayan estado en la tierra desde «tiempos inmemoriales» a la manera de los aborígenes australianos o los nativos americanos (aunque esta dudosa afirmación es cada vez más común en los discursos populares). El indigenismo palestino se entiende aquí en términos relacionales: los palestinos son indígenas porque los israelíes son colonos. El concepto de «indigeneidad» constituye, por tanto, el tercer elemento del silogismo colonial de los colonos: no se puede decir «colono» (israelí) sin decir «indigeneidad» (palestina), ni tampoco «genocidio».

Sin embargo, el intento de introducir a la fuerza la historia de Israel en el modelo australiano no estuvo exento de dificultades. Como ha señalado Benjamin Wexler, Wolfe se vio obligado a reconocer una serie de rasgos distintivos del asentamiento judío en Oriente Próximo que lo distinguían del colonialismo europeo de colonos en otros lugares (11). Los colonos judíos, admite Wolfe, no tenían una «madre patria» colonial de la que partir; hasta las guerras árabe-judías de 1947-48, los judíos compraron legalmente la tierra en lugar de «invadirla» y tomarla por la fuerza; en el caso judío, excepcionalmente, una identidad nacional independiente precedió al asentamiento en lugar de seguirlo; la elección de la tierra no se basó en la casualidad económica o política, sino que estaba profundamente vinculada a la identidad de los colonos, una identidad moldeada por una narrativa histórica de expulsión previa de la misma tierra en la que ahora pretendían (re)establecerse; el asentamiento judío estuvo inicialmente limitado por el deseo de parcelas de tierra territorialmente contiguas, en lugar del modelo estadounidense o australiano de asentamiento «fronterizo» en constante expansión; y se caracterizó por la propiedad colectiva de la tierra en lugar de la propiedad privada (12, 13)Por su parte, Veracini sostiene que Israel difiere de Estados Unidos y Australia porque es una colonia de colonos incompleta: la aceptación de la partición, las guerras territoriales intermitentes y la existencia de árabes-israelíes (o ciudadanos palestinos de Israel) significa que Israel no ha podido «suplantarse a sí mismo», borrar sus orígenes. Es la parcialidad del proyecto colonial de colonos israelí lo que lo hace, de forma única, vulnerable a los ataques.

Patrick Wolfe (1949/2016)

Sin embargo, en lugar de concluir que el número y la importancia de estas excepciones significan que el concepto de «colonialismo de colonos» y la lógica de eliminación que lo acompaña tienen poco valor explicativo a la hora de analizar la historia de Israel, Wolfe llega a la conclusión contraria. Las diversas excepciones se destacan para demostrar que, en su esencia, el sionismo es aún más un proyecto colonial de colonos, y aún más comprometido con la eliminación, que los que sí encajan perfectamente en el patrón. En el centro de este argumento se encuentran los acontecimientos ocurridos durante la guerra de 1947-49 que más tarde se conceptualizarían en el discurso palestino como la «Nakba» (o «catástrofe»). Para Wolfe, estos episodios bélicos de expulsión violenta y huida de los habitantes árabes dentro de partes de lo que se convertiría en el Estado de Israel revelaron la «lógica» central de la eliminación que era la esencia oculta del sionismo desde el principio. En efecto, Wolfe hace una lectura retrospectiva de la historia a partir de los acontecimientos de la «Nakba». Sostiene que, a pesar de toda la prehistoria de compra legal limitada y no violenta de tierras, y de todas las «tranquilizadoras garantías» en las que los dirigentes sionistas «afirmaban su intención de vivir en armonía con la población árabe de Palestina», sólo las circunstancias -la presencia de los británicos, la relativa ausencia de inmigrantes judíos antes del Holocausto- impidieron que los colonos sionistas desencadenaran una campaña de apropiación violenta de tierras. La Nakba «fue la primera oportunidad del sionismo» para llevar a cabo un plan que llevaba mucho tiempo gestándose, a saber, un «ejercicio más exclusivo de la lógica de eliminación de los colonos» que todo lo visto en Australia y Norteamérica. La Nakba fue, por tanto, una «consolidación» de la esencia innata del sionismo, «más que un punto de origen».

Este argumento ha sido adoptado en su totalidad por los teóricos del colonialismo de colonos, que han reconstruido los acontecimientos que precedieron, durante y después de la guerra de 1947-49 -de hecho, hasta nuestros días- para que encajen perfectamente en la arquitectura conceptual preparada de antemano de la teoría de Wolfe. La Nakba queda despojada de su estatus de «acontecimiento» histórico distinto, con sus propias causas y consecuencias específicas, y se convierte en una «estructura» genocida global que ha determinado la historia de Israel y Palestina desde el momento en que llegaron los primeros colonos (o retornados) judíos. De hecho, la especificidad de cualquier acontecimiento» dentro de esa historia queda borrada por la necesidad de hacerlo encajar en la lógica totalizadora del paradigma colonial de los colonos. Una vez identificada esta lógica, cualquier prueba histórica que la contradiga o contrarreste puede, y debe, ser descartada como mero «apologismo sionista»(14). Wolfe declara abiertamente que uno «no debería someterse a la tiranía del detalle [histórico]» si al hacerlo disminuye el poder explicativo de la estructura ([15]). El resultado es un argumento circular en el que el teórico filtra el registro histórico para seleccionar los acontecimientos que parecen ajustarse a un patrón lógico preestablecido, descarta todos los elementos que no encajan y luego afirma que esos acontecimientos, y por tanto toda la historia, sólo pueden explicarse mediante esa lógica.

Del mismo modo que los «detalles» históricos se vuelven irrelevantes ante el ser genocida de Israel, lo mismo ocurre con la política. Intentar historizar o politizar el proceso que desembocó en la Nakba, el 7 de octubre o, como Sanders, la «vergonzosa» guerra que le siguió, es quedarse irremediablemente estancado en el nivel de la «superestructura» superficial y no en el de la «base» objetiva. Desde la perspectiva colonial de los colonos, independientemente de las intenciones subjetivas declaradas, las creencias políticas o las acciones reales de cualquier colono sionista, su significado objetivo sólo puede ser el de la eliminación. Por otro lado, por muy claramente que Hamás declare su deseo de borrar la presencia judía en Oriente Próximo, como representantes de una soberanía «indígena» eterna, sus acciones sólo pueden ser objetivas de restauración justa: el borrado de las distinciones políticas es tan eficaz en el bando de los «indígenas» como en el de los «colonos». Teniendo esto en cuenta, no debería sorprender la rapidez con la que Israel fue condenado y Hamás absuelto de intención genocida tras el 7 de octubre. Como Estado colono, Israel es siempre genocida, lo que significa que no hubo respuesta al 7 de octubre que no cayera, al final, bajo la lógica de la eliminación.

Este es, pues, el peso que tiene el concepto de genocidio en el debate actual. La exigencia de que se acepte la palabra, la insistencia en que no es admisible ningún otro método o medio de oponerse a la guerra, es una exigencia de abandonar el terreno abierto de la historia y la política en favor del terreno estrictamente vigilado del significado esencializado y la lógica inexorable. Es una exigencia de que Israel rinda cuentas no por sus acciones, por sus líderes, por la trayectoria política que ha llevado a una extrema derecha desenfrenada a llevar las riendas del gobierno, sino por su esencia, su propio ser. A nivel ontológico, no hay nada que un israelí pueda hacer para purgarse de su pecado original de colono, ni nada que un palestino pueda hacer para poner en duda la rectitud de sus acciones. El absolutismo de esta postura refleja, irónicamente, nada más que el de la extrema derecha sionista, para la que no hay acción israelí que no pueda justificarse, ni reivindicación palestina que no deba desestimarse de inmediato.

Admitir el «genocidio» en este caso no es, por tanto, una cuestión de evaluar una u otra prueba empírica sobre la conducta de Israel en la guerra. De hecho, no se trata en absoluto de una afirmación que pueda demostrarse o rebatirse con pruebas: el hecho de que la Corte Internacional de Justicia dictamine que Israel ha cometido genocidio o no carece de importancia en este caso, como demuestra la tergiversación generalizada del significado jurídico del término «plausible» en la sentencia provisional de la CIJ de enero de 2024 (16). De hecho, la definición jurídica de «genocidio», con su anticuado enfoque en la «intención», se ridiculiza cada vez más como un lamentable obstáculo que bloquea la noción más elástica -y políticamente más aceptable- de «genocidio estructural» (17). En su lugar, la entonación de «genocidio» se ha convertido hoy en día en un encantamiento ritual que señala la aceptación total del campo conceptual colono-indígena-genocidio, en el que cada elemento presupone y necesita el siguiente, todo ello impermeable a la crítica o la refutación. Una vez adoptada, la Weltanschauung colonial de los colonos tiende un velo de deshistorización y despolitización sobre el conflicto, haciendo imposible ver la catástrofe actual como otra cosa que no sea la expresión inevitable de una lógica irresistible, en lugar del resultado contingente de una serie de encuentros históricos, luchas políticas y elecciones morales. Pero sólo reconociendo esta contingencia histórica -y con ella, la comprensión de que las cosas podrían haber sido diferentes, y aún pueden serlo- es posible asignar responsabilidades políticas y morales y, como Bernie Sanders, intentar encontrar una salida.

En septiembre de 2024, Susan Watkins, editora durante muchos años de la rabiosamente antisionista New Left Review, fue duramente criticada por los lectores de la revista por cuestionar la insistencia del movimiento contra la guerra en el «genocidio». Watkins dijo que había habido un «desacuerdo permanente» dentro de la NLR sobre la «precisión analítica» del término «genocidio» como descripción de las acciones de Israel (18). Sugirió que el movimiento había elegido «genocidio» no por su «precisión» sino para que su retórica fuera lo más «emocionalmente poderosa posible» y, por tanto, «crear el mayor movimiento». Aunque reconoce la eficacia de esta estrategia, Watkins argumenta que elegir «términos basándose en su carácter alarmista es una mala política». Watkins reconoce correctamente que el uso del término «genocidio» ha estado motivado, en su mayor parte, por la emoción y la identificación de grupo, más que por un análisis sobrio. Pero su conclusión debería ir más allá. Abordar el conflicto entre Israel y Palestina a través de la rígida fórmula de colonos-indígenas-genocidio no es sólo «mala política», sino que se opone a la política por completo.

Susan Watkins

La lógica totalizadora del modelo colonial de los colonos no deja espacio para la resolución de conflictos, el reconocimiento mutuo de intereses compartidos o la creación de nuevos modos de vida colectiva, que es la base de la acción política. Por lo tanto, abandona la política como fuente potencial -quizás la única- de cambio concreto y la sustituye por un fatalismo abyecto disfrazado de radicalismo intransigente. En la medida en que esta antipolítica fatalista puede encontrar alguna expresión externa, se limita a actos aislados de terrorismo en los que el éxtasis momentáneo de la violencia pura prevalece sobre la estrategia política, la crítica social o las consideraciones éticas. Tiene tan poco interés en contribuir a la «solución a largo plazo» de Sanders como en reconocer la base histórica compartida de las identidades israelí ypalestina, en reconocer que cada «bando» se ha desarrollado históricamente a través del otro, y no contra él. La amenaza que este abandono de la política y la historia supone para los israelíes -y para cualquier judío que se niegue a colapsar una crítica de la acción israelí en la del ser israelí- no debe subestimarse. Los asesinatos de Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim en las calles de Washington, DC, y la celebración de aquellos para quienes el único destino que merece un «colono» es la eliminación física (y no conceptual), así lo atestiguan. Pero si el callejón sin salida del absolutismo antipolítico es el único lenguaje que se permite a los palestinos para comprender su pasado y forjarse un nuevo futuro, serán ellos, una vez más, quienes en última instancia se lleven la peor parte.