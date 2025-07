Muchos judíos aprecian a Zohran Mamdani

Zohran Mamdani y Brad Lander, contralor judío de Nueva York, se respaldaron mutuamente en las primarias demócratas para la alcaldía con sistema de votación por orden de preferencia. Heather Khalifa/Associated Press

En 2023, se abrió una sucursal del restaurante palestino Ayat en Ditmas Park, Brooklyn, no muy lejos de donde vivo. El restaurante proclama abiertamente sus ideas políticas; la sección de mariscos del menú se titula «Del río al mar», lo que me pareció ingenioso, pero algunos de sus vecinos judíos lo consideraron amenazante. Se armó un gran revuelo, especialmente en Internet, por lo que Ayat hizo una oferta de paz.

A principios de 2024, organizó una cena de Shabat gratuita y escribió en las redes sociales: «Creemos un espacio donde las diferencias nos unan, donde las conversaciones fluyan libremente y donde se forjen lazos». Acudieron más de 1300 personas. Para atender a todos, según informó la Agencia Telegráfica Judía, Ayat utilizó 15 corderos, 700 libras de pollo y 100 peces branzino. También hubo sándwiches de un catering glatt kosher, un challah de seis pies de largo y una banda klezmer.

El evento capturó algo milagroso sobre la ciudad de Nueva York, que, a pesar de todas sus tensiones, agravios y ocasionales estallidos de violencia, es un lugar donde judíos y musulmanes conviven en notable armonía. En la reciente novela de Lawrence Wright ambientada en Cisjordania, «The Human Scale», un palestino-estadounidense intenta explicárselo a su primo palestino: «No es como aquí. Los árabes y los judíos se parecen más entre sí que a muchos otros estadounidenses. Los verás en las mismas tiendas de comestibles y restaurantes debido a la comida halal».

Por supuesto, comer juntos no elimina los desacuerdos feroces y, a veces, desagradables. Pero aunque a los forasteros les gusta pintar Nueva York como un infierno turbulento, en esta ciudad hay una amistad multicultural cotidiana que es discretamente mágica.

Vi algo de esa magia reflejada en la campaña a la alcaldía de Zohran Mamdani, y especialmente en la alianza del candidato musulmán con el contralor judío de Nueva York, Brad Lander. Se apoyaron mutuamente, instando a sus seguidores a incluir al otro en segundo lugar en el sistema de votación por orden de preferencia de la ciudad. Los dos hicieron campaña juntos y aparecieron juntos en «The Late Show With Stephen Colbert», y Lander estaba al lado de Mamdani cuando pronunció su discurso de victoria.

La política pro palestina de Mamdani ha despertado una enorme alarma entre algunos judíos de Nueva York, pero también ha ganado un considerable apoyo judío. En una encuesta realizada en mayo por Honan Strategy Group entre los posibles votantes judíos, Andrew Cuomo quedó en primer lugar, con el 31 % de los votos, pero Mamdani quedó en segundo lugar, con el 20 %. El martes ganó en la mayor parte de Park Slope, un barrio lleno de judíos progresistas, y se mantuvo firme en el Upper West Side, igualmente judío.

«Su campaña ha atraído a judíos neoyorquinos de todo tipo», escribió Jay Michaelson, columnista del periódico judío The Forward. El rabino que dirige la escuela hebrea de mi hijo votó a Mamdani, aunque no lo situó en primer lugar. Y aunque Mamdani sin duda obtuvo mejores resultados entre los judíos de izquierdas y en gran parte laicos, se esforzó por llegar a otros. Después de conceder una entrevista a Der Blatt, un periódico yiddish ultraortodoxo, el rabino Moishe Indig, líder de una facción de judíos jasídicos, declaró a The New York Times: «Como alcalde, no tendríamos ningún problema con él». (Aunque Indig consideró la posibilidad de añadir a Mamdani a su lista de candidatos respaldados, finalmente decidió no hacerlo).

Por eso ha sido tan exasperante ver a gente afirmar que la victoria de Mamdani era una victoria del antisemitismo. Un republicano que se presentaba a las elecciones locales en Long Island publicó en X que Mamdani intentaría cerrar «todas las sinagogas» y las organizaciones judías sin ánimo de lucro de la ciudad. «Evacuen Nueva York inmediatamente», escribió la Coalición Judía Republicana, un grupo político.

Algunos miembros de la derecha han respondido a su triunfo con histeria antimusulmana. La representante Marjorie Taylor Greene publicó una foto de la Estatua de la Libertad con un burka, como si Mamdani, un hombre que hizo campaña con drag queens y prometió financiación pública para la atención sanitaria de las personas trans, quisiera imponer la ley sharia. Su colega en la Cámara de Representantes, Andy Ogles, pidió que se le retirara la nacionalidad y se le deportara.

Entiendo perfectamente por qué los judíos que consideran que antisionismo y antisemitismo son sinónimos encuentran alarmante el ascenso de Mamdani. No hay duda de que simpatiza con los palestinos más que con los israelíes. Los antiguos alcaldes de Nueva York, incluso el izquierdista Bill de Blasio, apoyaban a Israel de forma instintiva. Después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra, Cuomo se unió a su equipo de defensa. Mamdani, por el contrario, ha dicho que ejecutaría la orden si Netanyahu llegara a Nueva York.

No hace falta ser un ferviente partidario de Israel para tener reservas sobre Mamdani. Me preocupa su inexperiencia y sospecho que se ganó a la gente con promesas económicas que no puede cumplir. Aunque mi postura sobre el primer ministro de Israel se acerca más a la de Mamdani que a la de Cuomo, creo que fue un terrible error por parte de Mamdani intentar justificar la frase «globalizar la intifada» en un podcast este mes. Tiene razón, por supuesto, en que el significado literal de intifada no es necesariamente violento —se traduce como levantamiento o rebelión—, pero el contexto importa. Mamdani debería entender por qué muchos judíos encuentran amenazantes esas palabras, especialmente tras el asesinato de dos empleados de la embajada israelí en Washington y el incendio provocado, este mismo mes, contra personas que se manifestaban en Colorado por la liberación de rehenes israelíes.

Ha denunciado constantemente el antisemitismo y ha hablado de forma conmovedora sobre el miedo de los judíos, incluso en el podcast que le ha hecho tropezar. Pero Mamdani no debería dar a las personas nerviosas a las que aspira a representar ningún motivo para dudar de que las protegerá. Dio con el tono adecuado la noche de las primarias, cuando prometió que, aunque no «abandonaría mis creencias ni mis compromisos, basados en la exigencia de igualdad», también «iría más allá, para comprender las perspectivas de aquellos con quienes no estoy de acuerdo y para lidiar en profundidad con esos desacuerdos».

Sin embargo, en última instancia, las primarias demócratas de Nueva York no giraron en torno a Israel, por mucho que Cuomo quisiera que así fuera. Mamdani ganó gracias a su incansable enfoque en la asequibilidad y nuestra calidad de vida, y a su entusiasmo, optimismo y autenticidad. En un momento en el que el Partido Demócrata se está convirtiendo en una gerontocracia, con líderes que dependen de los temas de debate de los grupos focales, él es joven, enérgico y se siente cómodo hablando de forma improvisada. En una época cínica y desesperada, dio esperanza a la gente.

También se benefició de que lo subestimaran. Ahora nadie lo subestima. En las elecciones generales, se enfrentará al desacreditado alcalde Eric Adams, que se presenta como independiente, y posiblemente también a Cuomo, también independiente. Los ataques contra Mamdani durante las primarias fueron brutales, pero ahora que es una figura nacional, los que le esperan serán peores. Sus enemigos intentarán aprovechar las inquietudes de los judíos para romper la coalición demócrata. Adams incluso planea presentarse en las elecciones con un partido político falso llamado «End Antisemitism» (Acabar con el antisemitismo).

Los oponentes de Mamdani intentarán reducirlo a una caricatura, una especie de descendiente mutante de Jeremy Corbyn y Yahya Sinwar. Dirán que lo hacen por los judíos, y muchos judíos les creerán. Pero no hay que olvidar que la visión de esta ciudad que está en el centro de la campaña de Mamdani —una ciudad que acoge a los inmigrantes y odia a los autócratas, que es a la vez terrenal y cosmopolita— es una visión que muchos judíos, yo incluida, encontramos inspiradora. Ganó en parte porque es, evidentemente, un producto del Nueva York que amamos.

* Columnista de opinión desde 2017. Es autora de varios libros sobre política, religión y derechos de la mujer, y formó parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer al servicio público en 2018 por sus reportajes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.