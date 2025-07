Un mundo gobernado y al servicio de sus “dueños”

“El club de los multimillonarios nunca fue tan grande ni tan rico”. Así comienza Forbes su informe anual que registra “toda persona” que tenga un patrimonio neto de “al menos 1.000 millones de dólares”. Son este año 3028y sumadas sus fortunas alcanzan USD 16,1 billones, cifra que supera el PBI de todos los países, exceptuando a Estados Unidos y China, incluso más que la suma de las 27 naciones que conforman la Unión Europea.

La revista publica desde 1987 un “ranking” de milmillonarios. Aquel año solo 140 personas en el mundo “tenían fortunas que superaban los 1.000 millones de dólares”. Dos décadas más tarde pasaban los 1000. En 2017 se duplicó ese número, y “ahora, ocho años después, 3028 empresarios, inversores y herederos” integran el listado, sumando “247 más que hace un año”, un promedio de 5 milmillonarios nuevos a la semana.

El patrimonio medio de estos hipermillonarios se ubica en “5.300 millones de dólares”, 200 millones más que un año antes. Hay “tres personas cuya fortuna supera los US$ 200.000 millones de patrimonio… son parte del grupo de 15 miembros del Club de los US$ 100.000 millones». El año pasado eran 14, y en 2017 no había ninguno. Esta fenomenal concentración de la riqueza no es novedad, ni tampoco la desigualdad creciente que trae aparejada.

La ONU advertía en 2022 que el “10 % más rico de la población mundial se lleva el 54 % de la renta total del planeta”, mientras la mitad más pobre -más de 4000 millones- apenas “obtiene el 6,5 %”. OXFAM señalaba en 2024 que “El 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global… casi el doble que el 99 % restante de la humanidad”. De hecho, si de desigualdad hablamos, los “21 más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres -alrededor de 750 millones- de África”.

Más de “700 millones de personas viven en la pobreza extrema en todo el mundo” advierte el Banco Mundial, cifra que va en aumento desde 2019. En el mismo sentido la ONG Manos Unidas menciona que “1.300 millones de personas”, más del 15 % del total del planeta, “viven con menos de 1 dólar al día”. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- alerta que “1200 millones de personas… no pueden permitirse la dieta energéticamente suficiente más básica”.

Los números indignan. 2.200 millones de personas -1 de cada cuatro- en todo el mundo “no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, incluyendo 115 millones que beben agua de fuentes superficiales como ríos y lagos”, reportan la OMS y UNICEF. “Más de la mitad de la población mundial -4.200 millones de personas- no tiene servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos” según informa la OMS.

Más de “685 millones de personas carecen de acceso a la electricidad”, señala el portal Energías Renovables, y “2.300 millones de personas dependen de combustibles peligrosos y contaminantes para cocinar” denuncia la Agencia Internacional de Energía, que depende de la OCDE. Datos que se contraponen al mundo de derroche y lujo que muestra una elite de ultrarricos que ve crecer su patrimonio año tras año.

Tras décadas de avances, el ritmo de reducción de la pobreza mundial comenzó a disminuir en 2015, mientras la concentración de la riqueza y la desigualdad crecen de manera exponencial. “El número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990, debido a las crisis económica y climática, así como a conflictos mundiales” señala OXFAM, contradiciendo augurios y declamaciones de aquellos que depositan en “el dios mercado” y el capitalismo la solución a los males que aquejan a la humanidad.

Seis son los compatriotas que figuran en el ranking de Forbes, todos con patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre encabeza la lista con una fortuna de 8.000 millones de dólares, ubicándose en el puesto 382 en el ranking global de la revista. Paolo Rocca lo sigue en el puesto 605 con 5.800 millones de patrimonio, seguido de Bulgheroni en el lugar 805 y Eurnekian en el 1073. Lejos quedan los restantes argentinos que figuran en el listado.

Aunque ricos, poderosos y milmillonarios, nuestros compatriotas quedan lejos de la cima de la riqueza mundial. Incluso entre los latinoamericanos no hay ningún argentino entre los primeros del ranking que elabora Forbes, y tampoco en el “índice de billonarios” que hace cada año la consultora Bloomberg. El magnate mexicano Carlos Slim con 94.600 millones de dólares de fortuna encabeza la lista de los más ricos de América Latina reuniendo más patrimonio que los 50 más acaudalados de la Argentina.

Los 50 argentinos más ricos acumulan casi US$ 78.000 millones, 12,1% del PIB de 2023 y 68% más que en la última edición del ranking 2020 en plena pandemia. “Este listado no solo detalla las cifras detrás de los empresarios y familias más acaudalados, sino que también resalta los sectores económicos que lideran el crecimiento” y se benefician con el modelo de capitalismo salvaje y desregulado en marcha.

Ricos, ultrarricos, milmillonarios. Emblemas de un capitalismo cada día más brutal y concentrado, desigual e inequitativo. Quizás la respuesta a quienes aún creen en las bondades del “dios mercado” y el capitalismo como panacea universal a los problemas de la humanidad, se encuentre en las páginas de la edición argentina de la revista que publica el “ranking anual de millonarios”.

Forbes nos recuerda que “pocos tuvieron un año -por 2024- tan favorable como Donald Trump”. El presidente de los Estados Unidos “aumentó su fortuna con una inversión exitosa en criptomonedas. Entre eso y la salida a bolsa de Trump Media & Technology Group… su patrimonio se duplicó: pasó de US$ 2.300 millones a US$ 5.100 millones”.

Un mundo gobernado y al servicio de sus “dueños”. Quizás allí empecemos a hallar algunas respuestas.

FUENTES:

Revista Forbes; Forbes Argentina, Forbes México, Forbes Colombia.

BloombergLínea – Argentina

Oxfam – Informes y Publicaciones – 2024 / 2025

Informes y Publicaciones – Banco Mundial – OMS – ONU – UNICEF – OCDE